„Zi neagră” pentru liderul extremei drepte olandeze,după o revoltă fără precedent în propriul partid
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 12:00
Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a suferit o lovitură politică majoră, după ce şapte deputaţi ai Partidului pentru Libertate (PVV) s-au revoltat împotriva conducerii sale autoritare şi au părăsit formaţiunea.
Acum 10 minute
12:15
Cum răspunde David Beckham la acuzațiile dure lansate de fiul său Brooklyn: „Copiii au dreptul să facă greșeli” # Adevarul.ro
La scurt timp după ce Brooklyn Beckham a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa părinților săi, David Beckham a avut prima apariție publică. El a evitat să comenteze direct situația, dar a vorbit despre influența rețelelor sociale asupra tinerilor.
12:15
Un urs a fost ucis într-un accident rutier produs în satul Gura Bâscei, județul Buzău. Cazul este anchetat de polițiști, a anunțat Garda de Mediu Buzău.
Acum 30 minute
12:00
Autoritățile daneze ar fi amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga # Adevarul.ro
Autoritățile daneze ar fi amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga, a anunțat ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin.
12:00
"Zi neagră" pentru liderul extremei drepte olandeze,după o revoltă fără precedent în propriul partid
Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a suferit o lovitură politică majoră, după ce şapte deputaţi ai Partidului pentru Libertate (PVV) s-au revoltat împotriva conducerii sale autoritare şi au părăsit formaţiunea.
Acum o oră
11:45
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace # Adevarul.ro
Ioana Stan și Radu Drăgușin s-au cununat ieri la Primăria Sectorului 1, iar seara au dat petrecere.
11:45
Primele decese cauzate de gripă în Olt. O pacientă de 100 ani a fost răpusă de virusul de tip A # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Olt a transmis date despre primele decese cauzate de gripă în județ, din acest sezon gripal.
11:45
Europa se pregătește de război comercial cu Trump. Ce este „bazooka“ UE și când ar putea fi folosită # Adevarul.ro
Uniunea Europeană îşi înăspreşte poziţia faţă de Washington, iar mai multe capitale susţin pregătirea celui mai dur instrument comercial al blocului comunitar, în cazul în care preşedintele american Donald Trump nu renunţă la ameninţările legate de Groenlanda şi la noile tarife anunţate, scrie polit
11:45
Sondaj INSCOP: partidul AUR, preferatul românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PSD și PNL rămân sub 20% # Adevarul.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, peste 40% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research.
11:45
Rusia a crescut semnificativ numărul rachetelor balistice lansate împotriva Ucrainei. Costul uriaș al contracarării lor, dezvăluit de Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a lansat în ultimele atacuri asupra Ucrainei un număr semnificativ mai mare de rachete balistice împotriva cărora singura opțiune viabilă sunt rachetele Patriot din SUA, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
11:30
Ruptură totală între Macron și Trump. Președintele Franței cere un exercițiu NATO în Groenlanda. „Europa nu va ceda în fața bătăușilor și nu se va lăsa intimidată” # Adevarul.ro
În contextul tensiunilor transatlantice provocate de intențiile lui Donald Trump privind Groenlanda, președintele francez Emmanuel Macron a cerut, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, organizarea unui exercițiu NATO în insula arctică și a avertizat că Europa nu se va lăsa intimidată.
11:30
Italia, lovită de valuri uriașe în urma ciclonului Harry. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în sudul țării # Adevarul.ro
Pe măsură ce ciclonul Harry traversează centrul Mării Mediterane, au apărut videoclipuri care arată valuri uriașe inundând străzile din sudul Italiei. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în Sicilia și Sardinia.
11:30
Vestitul Palat BCR din Capitală se transformă în hotel de lux. Investiția unui mare brand francez este estimată la aproape 20 de milioane de euro # Adevarul.ro
Brandul hotelier de lux Sofitel, parte a grupului francez Accor, va reveni pe piața din România prin deschiderea unui hotel de 5 stele în incinta Palatului Oscar Maugsch, monument istoric situat în zona Piața Universității din București.
11:30
Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Potra la Curtea de Apel București. Cei doi, la un pas de procesul pe fond # Adevarul.ro
Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosar, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, vor fi aduși miercuri la Curtea de Apel București.
11:30
PSD cere explicații de la Președinție și MAE în cazul Legii dublei cetățenii în Ucraina: „Să clarifice urgent de ce România a fost omisă” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat a transmis miercuri un comunicat prin care solicită Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe să intervină de urgență pe lângă autoritățile de la Kiev, după intrarea în vigoare a Legii privind dubla cetățenie.
Acum 2 ore
11:15
Europa se află sub o presiune tot mai mare din partea administraţiei Trump, atât din cauza tarifelor comerciale, cât şi a ameninţărilor recente legate de Groenlanda, iar liderii europeni nu ar trebui să cedeze acestor presiuni, a avertizat premierul Belgiei, Bart De Wever.
11:00
Imagini spectaculoase din Maramureș, unde un pod de gheață s-a rupt, iar sloiurile au pornit la vale # Adevarul.ro
Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș, pe Valea Vaserului, iar sloiurile desprinse s-au pus în mișcare, oferind un spectacol impresionant, care ilustrează forța naturii.
11:00
Cod galben de ger în mai multe județe ale țării. Meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece # Adevarul.ro
Meteorologii au emis miercuri, 21 ianuarie, un cod galben de ger valabil pentru mai multe zone ale țării. Astăzi, temperaturile vor fi deosebit de scăzute în aproape toată țara.
10:45
Bolojan, discuții la Banca Națională. Bugetul pentru 2026, printre subiectele care urmează să se discute # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se află miercuri, 21 ianuarie, la Banca Națională (BNR) și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026.
10:45
Momentul șocant în care un autoturism a fost lovit de tren pe ruta București Vest - Chiajna. Cum s-a produs accidentul # Adevarul.ro
Au apărut imagini cu momentul accidentului feroviar de marți seară, 20 ianuarie, pe ruta București Vest – Chiajna, când un autoturism a fost izbit de un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.
10:45
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # Adevarul.ro
Cea mai mare centrală nucleară din lume ca și capacitate de producție, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima, din 2011.
10:30
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș care fusese dat dispărut de familie, a fost ucis de doi minori și îngropat în curtea unuia dintre aceștia. Polițiștii i-au reținut pe cei doi și continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele crimei.
10:30
Trump, portretizat ca un pirat în presa rusă. „Confiscă petroliere, impune zone de carantină maritime și deviază o navă sub pavilion rus” # Adevarul.ro
În ediția sa din 19 ianuarie, un ziar rus l-a portretizat pe președintele Donald Trump ca un pirat, acuzând USA că promovează o politică externă agresivă pentru a-și ascunde slăbiciunile interne.
10:30
Reuters: SUA intenționează să elimine aproximativ 200 de posturi din NATO. Țările afectate # Adevarul.ro
SUA plănuiesc să elimine aproximativ 200 de posturi din entităţile NATO care supraveghează şi planifică operaţiunile militare şi de informaţii ale alianţei.
Acum 4 ore
10:15
Netanyahu s-a răzgândit și a acceptat invitația lui Trump de a se alătura Consiliului Păcii. Ce obiecții a avut inițial # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri că a acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul Păcii, în pofida faptului că administrația sa criticase anterior componența comitetului executiv.
10:15
Gabriela Ruse, de neoprit la Australian Open. Românca este în turul 3, după ce s-a descotorosit de o favorită a gazdelor # Adevarul.ro
Gabriela Ruse este a treia rachetă a României, fiine pe locul 79 mondial.
10:00
Jigniri între Elon Musk și șeful Ryanair din cauza Starlink. Miliardarul sugerează că ar cumpăra compania aeriană: „Un idiot” # Adevarul.ro
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv Michael O’Leary, din cauza disputei tot mai aprinse dintre cei doi.
10:00
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva" # Adevarul.ro
Unul dintre salvatorii fetiței de șase ani căzute într-un lac înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova reacționează la comentariile din mediul online și subliniază cine a fost, în realitate, adevăratul erou al acelui moment.
09:45
O teorie conspiraționistă prezice data exactă la care Pământul va „pierde gravitația”. Reacția NASA la presupusul document # Adevarul.ro
La începutul anului, pe rețelele de socializare a circulat un zvon potrivit căruia Pământul ar urma să „piardă gravitația” timp de șapte secunde, pe 12 august 2026, ceea ce ar provoca o catastrofă globală. Informația a fost însă dezmințită de NASA.
09:00
Ger dimineața, soare și temperaturi în creștere la amiază. Unde se mai păstrează temperaturile negative în țară și unde se încălzește # Adevarul.ro
România a început ziua cu încă o dimineață geroasă în cea mai mare parte a teritoriului, însă vremea se îmbunătățește semnificativ pe parcursul zilei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor îndrepta spre valori apropiate de normalul perioadei.
09:00
De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a catalogat drept „ostile” mai multe țări, în special state din Uniunea Europeană care au impus sancțiuni Moscovei. Kremlinul a elaborat o astfel de listă neagră încă din 2021, cu câteva luni înainte de declanșarea conflictului.
08:45
SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela și dezvăluie condițiile pentru ca țițeiul să iasă din țară # Adevarul.ro
Statele Unite au confiscat încă un petrolier legat de Venezuela, a șaptea operațiune de acest fel de când președintele american Donald Trump a instituit, în decembrie, o blocadă asupra navelor cu sancţiuni care au legături în această țară.
08:45
Reacția lui Trump după ce a fost amenințat cu moartea de un general iranian: „Îi șterg de pe fața pământului” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” în cazul în care autoritățile de la Teheran ar orchestra un atentat împotriva sa.
Acum 6 ore
08:15
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la Cluj # Adevarul.ro
Simona Halep are 34 de ani și s-a retras de un an din tenis.
08:00
Inter, prea mică pentru Arsenal. Trupa lui Chivu are trei înfrângeri la rând în Liga Campionior și a ieșit din Top 8 # Adevarul.ro
Inter Milano riscă să rateze calificarea în optimile de finală.
08:00
Încă un accident feroviar grav în Spania. Un mort şi 37 de răniţi, după ce un tren a deraiat lângă Barcelona # Adevarul.ro
Încă un accident feroviar grav în Spania, marţi seară, după ce zid de sprijin prăbușit peste șine a provocat deraierea unui tren de navetiști lângă Barcelona. În urma accidentului mecanicul trenului a murit, iar 37 de persoane au fost rănite.
08:00
Fostul vicecampion mondial Eugen Botez a decedat la 77 de ani.
07:00
Avionul lui Donald Trump, întors din drum în timp ce se îndrepta spre Davos, la o oră de la decolare. Probleme în timpul zborului la Air Force One # Adevarul.ro
Avionul prezidențial Air Force One, cu care Donald Trump se îndrepta spre Forumul Economic Mondial de la Davos, s-a întors la baza militară Joint Base Andrews după identificarea unei probleme electrice minore.
06:30
CCR dezbatea sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Care sunt obiecţiile preşedintelui # Adevarul.ro
Curtea Constituțională dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan privind legea care permite atribuirea gratuită către autoritățile locale a unor suprafețe din plajele Mării Negre, act normativ considerat neconstituțional de șeful statului.
Acum 8 ore
06:15
Imunitatea pe înțelesul copiilor. De ce somnul înainte de 22:00 ajută sistemul imunitar # Adevarul.ro
Un medic și un farmacist le-au explicat copiilor de școală primară de ce este important să consumăm legume și fructe, să ne spălăm pe mâini și să dormim suficient.
05:45
Fracturile dintre Franța și Germania slăbesc încercările UE de a răspunde unitar presiunilor lui Trump # Adevarul.ro
Exact în momentul în care Uniunea Europeană ar avea nevoie de un cuplu franco-german solid pentru a face față amenințărilor tot mai directe ale președintelui american Donald Trump – inclusiv în dosarul Groenlanda –, relațiile dintre Paris și Berlin se află într-o fază de tensiune accentuată.
05:15
Un an de mandat Trump 2.0. Cum a transformat „America First” alianțele și a pus România într‑un context strategic dificil # Adevarul.ro
La împlinirea unui an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, scena internațională arată radical diferit. Analistul Emanuel Cernat explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum „America First” a transformat aliații în competitori și de ce România intră într-o perioadă extrem de complicată.
04:45
Iaurtul grecesc, kefirul și varza murată sunt din nou analizate pentru efectul pe care-l au asupra microbiomului. Potrivit unui material publicat de Vogue, cercetările citate arată că până la șase porții pe zi de alimente fermentate pot crește diversitatea florei intestinale.
Acum 12 ore
04:15
Acordul UE-Mercosur trece prin Parlamentul României: Ce vor vota, de fapt, aleșii de la București. Explicațiile Comisiei Europene # Adevarul.ro
Ratificarea controversatului acord dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur nu este doar o formalitate de la Bruxelles, ci o decizie care va ajunge obligatoriu pe masa Parlamentului României.
03:45
Gerul a schimbat înfățișarea Lacului Cinciș. Marea întindere de gheață din vestul României # Adevarul.ro
Zilele geroase și ninsorile au transformat o mare parte din Lacul Cinciș într-o punte de gheață pe care se deplasează animalele sălbatice. Spre amonte, întinderea albă unește malurile lacului, oferind o priveliște spectaculoasă pentru turiști.
03:15
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de slab” # Adevarul.ro
Expertul în securitate Marius Ghincea explică de ce demersul unor țări precum Franța, Germania, Norvegia, Suedia și Regatul Unit de a trimite militari pentru misiuni de recunoaștere, planificare și antrenament în Groenlanda pare că și-a atins scopul, adică a descurajat acțiunea armată a SUA.
02:45
Ministrul ucrainean al apărării anunță noile obiective strategice ale războiului împotriva Rusiei # Adevarul.ro
Noul ministru ucrainean al Apărării Ucrainei, Mihailo Fedorov, a prezentat noua strategie de luptă a Kievului împotriva agresiunii ruse, relatează Kyiv Post. Aceasta va fi axată pe drone, date, inteligență artificială și război asimetric.
02:15
Povestea Roxanei Costache: drumul de la evenimentul Dr. Joe Dispenza din 2016 la programe globale cu cei mai importanți mentori spirituali # Adevarul.ro
În 2016, Roxana Costache a organizat pentru prima dată în România evenimentul Progressive al lui Dr. Joe Dispenza, din dorința de a-l vedea live, într-o perioadă în care acesta avea puține apariții în Europa.
01:45
Obiectivul real al lui Trump în privința Groenlandei. Este dispus liderul SUA să refuze o rampă de ieșire oferită de liderii europeni? # Adevarul.ro
Pe măsură ce disputa privind controlul Groenlandei se amplifică și, concomitent, se pune întrebarea dacă alianța atlantică va suferi o rană mortală, două realități geopolitice grele apar în prim-plan, se arată într-o analiză NYT.
01:45
Cele mai bune cuptoare cu microunde în 2026 – de la top recomandări la tehnologia de ultimă generație pentru pasionații de gastronomie cu modele de peste 10.000 € # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune cuptoare cu microunde din 2026! Ghid complet cu recomandări testate, comparații ușor de urmărit și oferte avantajoase online, plus o privire asupra tehnologiilor premium și modelelor de lux. Alege rapid cuptorul potrivit și economisește timp în bucătărie!
01:15
Cisnădie, cetatea sașilor transformată în orașul textiliștilor. Cum s-a risipit tradiția străveche a covoarelor # Adevarul.ro
Cisnădie, veche așezare a sașilor, se numără printre puținele orașe din România a căror populație a crescut accelerat în ultimii ani. Localitatea de lângă Sibiu are însă o istorie zbuciumată, „trădată” de înfățișarea sa contrastantă.
