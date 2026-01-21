Televiziunea reprezentată de Turcescu și Mihaiu a fost lăsat fără licență de CNA. Patronul acuză „forțe obscure care au încercat gâtuirea financiară”
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 13:00
CNA a decis retragerea licenței audiovizuale acordate postului Bucătăria TV, după ce televiziunea nu a reușit să înceapă emisia în termenul legal. Licența fusese obținută în ianuarie 2024, însă proiectul nu a fost lansat.
Acum 10 minute
13:30
Zi decisivă pentru trimiterea Acordului Mercosur la CJUE. Vot strâns în Parlamentul European # Adevarul.ro
Eurodeputații votează miercuri după-amiază dacă acordul Mercosur va fi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Membrii Parlamentului European sunt sceptici cu privire la respingerea demersului.
13:30
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la Davos: Atmosfera este puternic influenţată de așteptarea discursului lui Donald Trump # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, miercuri, că cea de-a doua zi la Davos este una axată pe securitate. Ea a precizat totodată că atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă.
13:30
Secretarul Trezoreriei SUA califică Danemarca drept „irelevantă” pe măsură ce conflictul cu Groenlanda se adâncește. Ce i-a răspuns șefa Comisiei Europene # Adevarul.ro
Criza diplomatică dintre Statele Unite și Europa, declanșată de ambițiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda, capătă accente tot mai dure. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a calificat Danemarca drept „irelevantă”, într-un nou atac la adresa unui aliat tradițional al Washingtonul
13:30
Christine Legarde, BCE: Europa are nevoie de o „revizuire profundă” pentru a face față noii ordini internaționale generate de deciziile SUA # Adevarul.ro
Președinta Băncii Centrale Europene a declarat miercuri că economia europeană necesită o „revizuire profundă” pentru a face față „zorilor unei noi ordini internaționale”, în contextul tensiunilor comerciale generate de deciziile recente ale Statelor Unite.
13:30
Congresul Național de Salsa ajunge la ediția a 17-a. Vor fi patru zile și patru nopți de dans la Brașov, în perioada 22-26 ianuarie # Adevarul.ro
Brașovul devine capitala dansului latino din România, odată cu cea de-a 17-a ediție a Congresului Național de Salsa. Evenimentul va avea loc între 22 și 26 ianuarie 2026 și reunește școli de dans din întreaga țară, instructori și dansatori pasionați.
Acum 30 minute
13:15
Disputa privind Groenlanda face NATO vulnerabil la un atac din partea Rusiei, avertizează un general german # Adevarul.ro
Dezacordul dintre SUA și Europa pe seama Groenlandei face alianța transatlantică vulnerabilă la un atac rusesc pe teritoriul NATO, a avertizat Alexander Sollfrank, șeful comandamentului Forțelor Întrunite ale armatei germane, citat de WSJ.
Acum o oră
13:00
Taxele și impozitele majorate au redus dramatic puterea de cumpărare a românilor și implicit a consumului, ceea ce face ca multe restaurante să se închidă și să se schimbe trendurile de consum.
13:00
Trump anunță că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat marţi, 20 ianuarie, că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace. De asemenea, acesta este de părere că guvernul norvegian are control asupra premiului.
13:00
13:00
Președintele AEP anunță că peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani sunt înregistrate în Registrul Electoral # Adevarul.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri, 21 ianuarie, că și-ar dori să nu mai fie cabine de vot cu perdeluțe, să fie urne transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă.
13:00
O româncă este căutată după ce a abandonat un nou-născut mort dintr-un autocar, în Austria. Bebelușul a avut o moarte violentă # Adevarul.ro
O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig.
12:45
Vicepreședintele SUA și soția sa așteaptă al patrulea copil. „Suntem foarte entuziasmați să împărtășim vestea” # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA JD Vance și soția sa, Usha Vance, au anunțat marți că așteaptă al patrulea copil.
12:45
Nicușor Dan pare că evită o întâlnire cu Donald Trump. România ar fi în „expectativă analitică”, cu privire la invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace” # Adevarul.ro
Surse oficiale de la Cotroceni confirmă că președintele Nicușor Dan nu va merge la Davos și nu va avea o întâlnire cu Donald Trump, România aflându-se într-o perioadă de „expectativă analitică” privind invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace”.
12:45
Oamenii de știință descoperă „călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, care l-ar putea obliga pe Trump să-și regândească strategia privind Arctica # Adevarul.ro
O slăbiciune geologică descoperită recent sub calota glaciară a Groenlandei ar putea accelera topirea gheții și ar complica ambițiile Statelor Unite în regiunea arctică, arată un nou studiu științific.
Acum 2 ore
12:30
Aprovizionare cu alimente pentru cinci zile: Groenlanda pregătește populația pentru o posibilă invazie,după declarațiile lui Trump # Adevarul.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că autoritățile și populația insulei arctice trebuie să se pregătească inclusiv pentru un scenariu de invazie militară, pe fondul intensificării retoricii președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra teritoriului.
12:30
Căutări extinse pe Dunăre după dispariția unui marinar. Echipaje din Bulgaria, trimise în sprijin, dar intervenția e îngreunată de ceață și ger # Adevarul.ro
Un marinar a dispărut miercuri dimineață de pe o barjă aflată pe Dunăre, în zona localității Islaz, la kilometrul fluvial 606. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman a anunțat suplimentarea forțelor implicate în căutare.
12:15
Cum răspunde David Beckham la acuzațiile dure lansate de fiul său Brooklyn: „Copiii au dreptul să facă greșeli” # Adevarul.ro
La scurt timp după ce Brooklyn Beckham a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa părinților săi, David Beckham a avut prima apariție publică. El a evitat să comenteze direct situația, dar a vorbit despre influența rețelelor sociale asupra tinerilor.
12:15
Un urs a fost ucis într-un accident rutier produs în satul Gura Bâscei, județul Buzău. Cazul este anchetat de polițiști, a anunțat Garda de Mediu Buzău.
12:00
Autoritățile daneze ar fi amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga # Adevarul.ro
Autoritățile daneze ar fi amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga, a anunțat ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin.
12:00
„Zi neagră” pentru liderul extremei drepte olandeze,după o revoltă fără precedent în propriul partid # Adevarul.ro
Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a suferit o lovitură politică majoră, după ce şapte deputaţi ai Partidului pentru Libertate (PVV) s-au revoltat împotriva conducerii sale autoritare şi au părăsit formaţiunea.
11:45
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace # Adevarul.ro
Ioana Stan și Radu Drăgușin s-au cununat ieri la Primăria Sectorului 1, iar seara au dat petrecere.
11:45
Primele decese cauzate de gripă în Olt. O pacientă de 100 ani a fost răpusă de virusul de tip A # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Olt a transmis date despre primele decese cauzate de gripă în județ, din acest sezon gripal.
11:45
Europa se pregătește de război comercial cu Trump. Ce este „bazooka“ UE și când ar putea fi folosită # Adevarul.ro
Uniunea Europeană îşi înăspreşte poziţia faţă de Washington, iar mai multe capitale susţin pregătirea celui mai dur instrument comercial al blocului comunitar, în cazul în care preşedintele american Donald Trump nu renunţă la ameninţările legate de Groenlanda şi la noile tarife anunţate, scrie polit
11:45
Sondaj INSCOP: partidul AUR, preferatul românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PSD și PNL rămân sub 20% # Adevarul.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, peste 40% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research.
11:45
Rusia a crescut semnificativ numărul rachetelor balistice lansate împotriva Ucrainei. Costul uriaș al contracarării lor, dezvăluit de Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a lansat în ultimele atacuri asupra Ucrainei un număr semnificativ mai mare de rachete balistice împotriva cărora singura opțiune viabilă sunt rachetele Patriot din SUA, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Acum 4 ore
11:30
Ruptură totală între Macron și Trump. Președintele Franței cere un exercițiu NATO în Groenlanda. „Europa nu va ceda în fața bătăușilor și nu se va lăsa intimidată” # Adevarul.ro
În contextul tensiunilor transatlantice provocate de intențiile lui Donald Trump privind Groenlanda, președintele francez Emmanuel Macron a cerut, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, organizarea unui exercițiu NATO în insula arctică și a avertizat că Europa nu se va lăsa intimidată.
11:30
Italia, lovită de valuri uriașe în urma ciclonului Harry. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în sudul țării # Adevarul.ro
Pe măsură ce ciclonul Harry traversează centrul Mării Mediterane, au apărut videoclipuri care arată valuri uriașe inundând străzile din sudul Italiei. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în Sicilia și Sardinia.
11:30
Vestitul Palat BCR din Capitală se transformă în hotel de lux. Investiția unui mare brand francez este estimată la aproape 20 de milioane de euro # Adevarul.ro
Brandul hotelier de lux Sofitel, parte a grupului francez Accor, va reveni pe piața din România prin deschiderea unui hotel de 5 stele în incinta Palatului Oscar Maugsch, monument istoric situat în zona Piața Universității din București.
11:30
Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Potra la Curtea de Apel București. Cei doi, la un pas de procesul pe fond # Adevarul.ro
Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosar, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, vor fi aduși miercuri la Curtea de Apel București.
11:30
PSD cere explicații de la Președinție și MAE în cazul Legii dublei cetățenii în Ucraina: „Să clarifice urgent de ce România a fost omisă” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat a transmis miercuri un comunicat prin care solicită Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe să intervină de urgență pe lângă autoritățile de la Kiev, după intrarea în vigoare a Legii privind dubla cetățenie.
11:15
Europa se află sub o presiune tot mai mare din partea administraţiei Trump, atât din cauza tarifelor comerciale, cât şi a ameninţărilor recente legate de Groenlanda, iar liderii europeni nu ar trebui să cedeze acestor presiuni, a avertizat premierul Belgiei, Bart De Wever.
11:00
Imagini spectaculoase din Maramureș, unde un pod de gheață s-a rupt, iar sloiurile au pornit la vale # Adevarul.ro
Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș, pe Valea Vaserului, iar sloiurile desprinse s-au pus în mișcare, oferind un spectacol impresionant, care ilustrează forța naturii.
11:00
Cod galben de ger în mai multe județe ale țării. Meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece # Adevarul.ro
Meteorologii au emis miercuri, 21 ianuarie, un cod galben de ger valabil pentru mai multe zone ale țării. Astăzi, temperaturile vor fi deosebit de scăzute în aproape toată țara.
10:45
Bolojan, discuții la Banca Națională. Bugetul pentru 2026, printre subiectele care urmează să se discute # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se află miercuri, 21 ianuarie, la Banca Națională (BNR) și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026.
10:45
Momentul șocant în care un autoturism a fost lovit de tren pe ruta București Vest - Chiajna. Cum s-a produs accidentul # Adevarul.ro
Au apărut imagini cu momentul accidentului feroviar de marți seară, 20 ianuarie, pe ruta București Vest – Chiajna, când un autoturism a fost izbit de un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.
10:45
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # Adevarul.ro
Cea mai mare centrală nucleară din lume ca și capacitate de producție, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima, din 2011.
10:30
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș care fusese dat dispărut de familie, a fost ucis de doi minori și îngropat în curtea unuia dintre aceștia. Polițiștii i-au reținut pe cei doi și continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele crimei.
10:30
Trump, portretizat ca un pirat în presa rusă. „Confiscă petroliere, impune zone de carantină maritime și deviază o navă sub pavilion rus” # Adevarul.ro
În ediția sa din 19 ianuarie, un ziar rus l-a portretizat pe președintele Donald Trump ca un pirat, acuzând USA că promovează o politică externă agresivă pentru a-și ascunde slăbiciunile interne.
10:30
Reuters: SUA intenționează să elimine aproximativ 200 de posturi din NATO. Țările afectate # Adevarul.ro
SUA plănuiesc să elimine aproximativ 200 de posturi din entităţile NATO care supraveghează şi planifică operaţiunile militare şi de informaţii ale alianţei.
10:15
Netanyahu s-a răzgândit și a acceptat invitația lui Trump de a se alătura Consiliului Păcii. Ce obiecții a avut inițial # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri că a acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul Păcii, în pofida faptului că administrația sa criticase anterior componența comitetului executiv.
10:15
Gabriela Ruse, de neoprit la Australian Open. Românca este în turul 3, după ce s-a descotorosit de o favorită a gazdelor # Adevarul.ro
Gabriela Ruse este a treia rachetă a României, fiine pe locul 79 mondial.
10:00
Jigniri între Elon Musk și șeful Ryanair din cauza Starlink. Miliardarul sugerează că ar cumpăra compania aeriană: „Un idiot” # Adevarul.ro
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv Michael O’Leary, din cauza disputei tot mai aprinse dintre cei doi.
10:00
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva" # Adevarul.ro
Unul dintre salvatorii fetiței de șase ani căzute într-un lac înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova reacționează la comentariile din mediul online și subliniază cine a fost, în realitate, adevăratul erou al acelui moment.
09:45
O teorie conspiraționistă prezice data exactă la care Pământul va „pierde gravitația”. Reacția NASA la presupusul document # Adevarul.ro
La începutul anului, pe rețelele de socializare a circulat un zvon potrivit căruia Pământul ar urma să „piardă gravitația” timp de șapte secunde, pe 12 august 2026, ceea ce ar provoca o catastrofă globală. Informația a fost însă dezmințită de NASA.
Acum 6 ore
09:00
Ger dimineața, soare și temperaturi în creștere la amiază. Unde se mai păstrează temperaturile negative în țară și unde se încălzește # Adevarul.ro
România a început ziua cu încă o dimineață geroasă în cea mai mare parte a teritoriului, însă vremea se îmbunătățește semnificativ pe parcursul zilei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor îndrepta spre valori apropiate de normalul perioadei.
09:00
De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a catalogat drept „ostile” mai multe țări, în special state din Uniunea Europeană care au impus sancțiuni Moscovei. Kremlinul a elaborat o astfel de listă neagră încă din 2021, cu câteva luni înainte de declanșarea conflictului.
08:45
SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela și dezvăluie condițiile pentru ca țițeiul să iasă din țară # Adevarul.ro
Statele Unite au confiscat încă un petrolier legat de Venezuela, a șaptea operațiune de acest fel de când președintele american Donald Trump a instituit, în decembrie, o blocadă asupra navelor cu sancţiuni care au legături în această țară.
08:45
Reacția lui Trump după ce a fost amenințat cu moartea de un general iranian: „Îi șterg de pe fața pământului” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” în cazul în care autoritățile de la Teheran ar orchestra un atentat împotriva sa.
08:15
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la Cluj # Adevarul.ro
Simona Halep are 34 de ani și s-a retras de un an din tenis.
08:00
Inter, prea mică pentru Arsenal. Trupa lui Chivu are trei înfrângeri la rând în Liga Campionior și a ieșit din Top 8 # Adevarul.ro
Inter Milano riscă să rateze calificarea în optimile de finală.
