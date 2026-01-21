Pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Europa privind Groenlanda, dolarul american și titlurile de stat au scăzut puternic
Profit.ro, 21 ianuarie 2026 08:20
După intensificarea confruntării dintre președintele Donald Trump și liderii europeni în disputa privind Groenlanda, piețele financiare au fost zguduite de o nouă rundă de vânzări masive de active americane.
Acum 10 minute
08:50
Boris Miloushev, Director General Heineken România, este nou președinte al Asociației Berarii României.
Acum 30 minute
08:30
Un nou accident feroviar a avut loc în Spania, de data aceasta în apropiere de Barcelona.
08:30
Bursele europene au închis în scădere, după ce amenințările tarifare ale lui Trump au reaprins temerile privind un nou război comercial # Profit.ro
Pe fondul deteriorării încrederii investitorilor după ce președintele SUA, Donald Trump, a relansat amenințările cu tarife comerciale împotriva Europei, readucând în prim-plan riscul unui nou război comercial transatlantic, B=bursele europene au închis în scădere.
Acum o oră
08:20
08:00
Nu știu dacă echipa ardelenească de la cabinetul premierului Bolojan înțelege cu adevărat sensul cuvântului „urgență” cu care statul ar trebui să abordeze parteneriatul cu mediul de afaceri.
08:00
Arta ne conectează, ne pune întrebări și ne îmbogățește privirea asupra lumii.
Acum 2 ore
07:50
VIDEO Urmează scăderi majore pe piața birourilor. Marian Oprea, fondator Thia.work: Work on site 100%, de la 9 la 17, zilnic, nu va mai exista garantat. Este o ultimă zvâcnire! - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Modelul clasic de închiriere a birourilor își pierde rapid relevanța, pe fondul muncii remote și al costurilor ridicate. Thia.work propune o soluție tech care transformă spațiile neînchiriate în hub-uri de coworking în 24 de ore, iar cererea este în creștere accelerată. Platforma este în faza de testare finală și se pregătește de scalare.
07:40
Allianz-Țiriac câștigă în ancheta de pe piața asigurărilor, cu impact asupra a 9 companii # Profit.ro
Allianz-Țiriac Asigurări a reușit să convingă magistrații Curții de Apel București să anuleze o decizie a Consilului Concurenței, care a hotărât, la finele anului 2018, să amendeze compania cu suma de 43,442 milioane de lei.
07:30
FOTO&DOCUMENT Mini-reactoare nucleare SUA în România: Un trezorier al lui Trump, angajat de dezvoltatorul american al tehnologiei pentru lobby la Washington # Profit.ro
NuScale Power, dezvoltatorul și proprietarul american al tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar urma să construiască o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, decizia finală de investiție fiind așteptată în 2026, a angajat o firmă de lobby fondată și condusă de un influent trezorier și consultant politic și de strategie republican.
07:30
VIDEO Nu va fi mai rău ca în 2008, acum știu pe ce butoane să apăs. Alexandru Crișan, Tehnoconstruct: Online-ul deja devine un business în interiorul business-ului. Este tot mai greu să reziști în piață - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Tehnoconstruct, companie fondată în 1993 și aflată astăzi la a doua generație de antreprenori, a evoluat dintr-un distribuitor clasic de materiale de construcții într-un furnizor de soluții și sisteme integrate, spune Alexandru Crișan, ownerul companiei, prezent la emisiunea Educație cu Profit de la Profit.ro TV. El a preluat integral businessul în toamna lui 2021, fiind implicat în companie încă din adolescență.
07:20
OFICIAL: NU este obligatorie prezentarea cazierului judiciar la serviciul de permise auto, nici la examenul auto # Profit.ro
Toate serviciile publice comunitare pentru permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sunt obligate să obțină extrasul de pe cazierul judiciar prin aplicația ROCRIS și să nu îl solicite, sub nicio formă, cetățenilor care se prezintă în vederea depunerii documentelor necesare efectuării operațiunilor specifice. Cu toate acestea, pentru a evita situațiile în care cetățenilor le poate fi solicitat cazierul de aceste direcții comunitare, ministrul de Interne va emite un ordin care să clarifice acest lucru.
07:10
Lovitură majoră pentru economia mondială dacă SUA impun UE noi taxe vamale. Duce Groenlanda la un război comercial? - Analiză Oxford Economics GRAFICE # Profit.ro
Economia mondială ar suferi o nouă lovitură majoră dacă SUA vor impune noi taxe vamale pentru importurile din Uniunea Europeană, riscând să declanșeze un război comercial cu implicații extinse, semnalează Oxford Economics.
07:00
Romgaz a devenit trader de gaze naturale în Republica Moldova. Țintește până la 30% din piața de peste Prut # Profit.ro
Subsidiara de peste Prut a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 4 ore
06:10
ANCOM cumpără. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:40
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prezintă o cale de urmat pentru Canada, avertizând, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, că țările mai puternice folosesc integrarea economică ca armă, tarifele ca pârghie și lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități de exploatat.
Acum 12 ore
00:20
FOTO Brand hotelier celebru revine în România, într-un fost palat emblematic, clădirea „de la coada calului“. "Expresie a luxului francez privit prin prisma istorică unică a Bucureștiului. Micul Paris” # Profit.ro
Brandul hotelier Sofitel, care a mai operat în România lângă Romexpo, la World Trade Center, actualul Pullman, revine în România, mișcare anunțată de Profit.ro din primăvara anului trecut.
00:20
FOTO România urcă în Topul celor mai influente țări. "Efectul Trump": SUA înregistrează cel mai abrupt declin, China vine repede din urmă # Profit.ro
România a urcat două poziții în clasamentul global al celor mai influente țări pe plan internațional în 2026, ajungând pe locul 53 dintre cele 193 de state ale Națiunilor Unite.
00:20
Compania germană Intesia, specializată în servicii de facility management, înființată și condusă de un fost președinte al clubului de fotbal VfB Stuttgart, a intrat în România.
20 ianuarie 2026
23:20
Craiova a rămas din nou fără căldură, în unele cartiere.
23:20
Se înmulțesc tentativele de fraudă online. Oamenii sunt atrași de site-uri false, iar recomandarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică este clară: Nu introduceți datele cardului pe site-uri suspecte.
22:20
Tranzacție surpriză: Furnizor român de produse IT recondiționate, preluat de suedezii de la Foxway, furnizori europeni de top # Profit.ro
Compania suedeză Foxway Holding, printre principalii furnizori europeni de servicii de recondiționare în industria IT, a preluat compania românească de profil All Birotic Devices Trade & Service (ABD Computer), cu sediul la Buftea și aproximativ 50 de angajați.
22:00
GRAFIC Bursa mai pierde un procent. Impulsul accelerat pe termen scurt a primit capac de la vânzători # Profit.ro
Indicele BET al celor mai importante acțiuni românești s-a corectat pentru a 2-a sesiune consecutiv.
21:20
FOTO Premieră Auchan în România - primul supermarket discount: "Conceptul a fost foarte bine primit în toate orașele." CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul francez Auchan va deschide în curând, în București, primul supermarket discount din România, mișcare anunțată în toamnă de Profit.ro.
20:50
Strategia BMW de lansare a producției de mașini electrice dezvoltate pe noua platformă Neue Klasse în toate regiunile în care are unități de producție va continua în 2026 cu SUA.
20:30
Ministerul de Finanțe de la Moscova anunță că Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 5,6 trilioane de ruble (aproximativ 72,1 miliarde de dolari), echivalent cu 2,6% din PIB.
20:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, după soluția găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului: Știm că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”. Situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare # Profit.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat, după soluția găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, că știe că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”, dar situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare ci de probleme tehnice și structurale vechi, care s-au acumulat și s-au agravat în timp.
20:10
Creștere vizibilă de chirii la garsonierele din sectorele 3 și 5 ale capitalei. Diferențe semnificative între marile orașe # Profit.ro
Decembrie 2025 pe piața chiriilor: Constanța și Iași, singurele orașe cu prețuri neschimbate. În București, Sectoarele 3 și 5 au înregistrat cea mai mare creștere anuală, +9% la chiriile garsonierelor. În Arad se găsesc cele mai ieftine chirii, iar în Cluj-Napoca cele mai scumpe.
20:00
PREMIERĂ Frații Pavăl (Dedeman) vând din acțiunile la operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului # Profit.ro
Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, vinde o parte din acțiunile deținute la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului.
Acum 24 ore
19:50
ULTIMA ORĂ Statul câștigă cealaltă jumătate din casa familiei Iohannis pentru care sunt datorate despăgubiri # Profit.ro
Tribunalul Sibiu a decis în favoarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, în procesul privind cealaltă jumătate din casa pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează despăgubiri statului român.
19:40
Social-democrații sunt absolut hotărâți să susțină creșterea pensiilor în România în acest an # Profit.ro
Președintele PSD a declarat că social-democrații sunt absolut hotărâți să susțină creșterea pensiilor în România în acest an.
19:20
Liderul procesării de carne din România, Cris-Tim, a preluat o serie de active aparținând fabricii de produse crud-uscate de la Sinaia SALSI.
19:10
FOTO Ciucu anunță prima soluție pentru cine nu are căldură și apă caldă: Știm că singura veste bună pe care doriți să o auziți e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine. Vă voi spune adevărul! # Profit.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde.
18:50
Avertisment legat de Pasajul Basarab: Bucureștenii folosesc o construcție fără să fi fost recepționată # Profit.ro
Inaugurat mai bine de 15 ani în urmă, Pasajul Basarab, din capitală, nu a fost încă recepționat.
18:40
Perspectivele privind autostrada A1 s-au îmbunătățit. Există premise să fie dată în exploatare înainte de 2030.
18:40
UE a început contraatacul la Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA # Profit.ro
A venit primul răspuns al UE către președintele american, Donald Trump. Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
18:30
Grupo Carso, companie deținută de miliardarul mexican Carlos Slim, a preluat Fieldwood Mexico, care deține participații în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil și Pokoch.
18:20
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery.
18:20
Undă verde controversatei mega-ambasade a Chinei. Va fi cea mai mare ambasadă din Europa, în apropierea Turnului Londrei # Profit.ro
Guvernul britanic a semnat planul Chinei de a construi o mega-ambasadă, în centrul Londrei.
18:20
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români în Londra a scăzut anul trecut față de 2024, dar românii rămân primii ca număr de infracțiuni condamnate de instanțe.
18:00
Șefa pentru politici de la OpenAI a confirmat că producătorul ChatGPT își va lansa anul acesta primul produs hardware, după ce, până acum, s-a limitat la instrumente software bazate pe inteligența artificială.
17:40
Netflix, gata să plătească cash o sumă imensă pentru a pune mâna pe Warner Bros Discovery # Profit.ro
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery.
17:20
Constructorul auto Renault va colabora cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone pentru Ucraina, la două dintre fabricile sale.
17:10
Nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina, după ce o nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie.
17:00
VIDEO Armata Română avertizează că populația trebuie să fie ”pregătită pentru a susține un efort de război” # Profit.ro
Avertismentul a fost făcut în cadrul unei conferințe comune cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich.
16:50
TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria" cu care Metrorex pregătește magistrala spre aeroportul henri Coandă -Otopeni au ajuns pe șantierul aeroportului Băneasa.
16:50
De la Romanian Property Awards la World Winner: Designul românesc cucerește scena mondială. ISRA, primul câștigător interior design din istoria International Property Awards! # Profit.ro
Există momente care depășesc granița unei reușite profesionale și devin repere de industrie.
16:40
România va analiza în CSAT invitația lui Trump pentru Consiliul de Pace. Ministrul Finanțelor: Ar fi de dat o sumă importantă # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arată că suma de un miliard de dolari - care ar trebui achitată de fiecare stat membru pentru a fi acceptat în Consiliul de Pace anunțat de președintele SUA, Donald Trump, este una importantă, iar o decizie strategică privind participarea României, în schimbul acestei sume, va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
16:30
Ministrul Finanțelor afirmă că acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat.
16:20
Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6 al capitalei, a explicat cum ar putea arăta continuarea Pasajului Ciurel, care traversează râul Dâmbovița și șoseaua Virtuții.
15:50
Alexandru Nazare anunță că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuția bugetară a ministerelor din anul precedent.
