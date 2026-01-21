VIDEO Premierul Canadei, aplaudat la scenă deschisă: Vechea ordine nu se va întoarce!

20:20

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat, după soluția găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, că știe că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”, dar situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare ci de probleme tehnice și structurale vechi, care s-au acumulat și s-au agravat în timp.