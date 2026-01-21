ANAF trebuie să clarifice TVA retroactiv pentru patronii de mici afaceri
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 13:20
Patronii de mici afaceri se confruntă cu decizii de plată a TVA retroactiv de zeci de mii de euro, pe ultimii cinci ani, din partea ANAF. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază necesitatea clarificărilor din partea instituției fiscale. Află mai multe despre acest subiect pe StartupCafe. Patronii de firme mici au primit decizii de plată a …
• • •
Acum 30 minute
13:40
Nasser Al-Khelaifi, președintele PSG, a transmis un avertisment clar pentru Ousmane Dembele, subliniind că nimeni nu este mai presus de club. În ciuda dorinței de a-l păstra, el nu va accepta pretențiile salariale exagerate ale jucătorului. Dembele a refuzat o ofertă de 30 de milioane de euro pe an. PSG a avut rezultate slabe recent, …
13:40
Actrița premiată cu Oscar, Michelle Yeoh, se regăsește pe lista nominalizărilor pentru Premiile Zmeura de Aur 2026, alături de nume mari ca Natalie Portman și Robert de Niro. Filmul său „Star Trek: Section 31" a fost aspru criticat, având o rată de aprobat de doar 23% pe Rotten Tomatoes. Michelle Yeoh, premiată cu Oscar în …
13:30
Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, este executat silit de ANAF pentru 500.000 de lei pe care nu îi poate justifica, după confiscarea vilei din Herăstrău. Condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, Oprescu se află acum în Grecia, unde extrădarea sa a fost refuzată de autorități. Sorin Oprescu, fost primar …
Acum o oră
13:20
Patronii de mici afaceri se confruntă cu decizii de plată a TVA retroactiv de zeci de mii de euro, pe ultimii cinci ani, din partea ANAF. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază necesitatea clarificărilor din partea instituției fiscale. Află mai multe despre acest subiect pe StartupCafe. Patronii de firme mici au primit decizii de plată a …
13:00
PSD cere clarificări președintelui și ministerului de Externe privind o nouă lege din Ucraina ce interzice dublă cetățenie românilor. Aceasta afectează comunitatea românească din Ucraina, contrazicând sprijinul oferit de România. Social-democrații solicită intervenția fermă a autorităților române. PSD cere clarificări de la președinție și MAE privind o nouă lege din Ucraina Legea interzice românilor să …
13:00
Descoperirea „călcâiului lui Ahile” al Groenlandei ar putea schimba strategia lui Trump # MainNews.ro
Oamenii de știință au descoperit o slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei, care ar putea accelera topirea gheții și complica ambițiile geopolitice ale Statelor Unite. Studiul sugerează că sedimentele instabile afectează stabilitatea ghețarilor, având implicații asupra nivelului mării și planurilor de exploatare a resurselor naturale. O slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei ar …
Acum 2 ore
12:40
Soția fotbalistului Denis Drăguș, Vanessa, a strălucit la logodna lui Radu Drăgușin și Ioana Stan, având o ținută elegantă care a atras toate privirile. Evenimentul s-a desfășurat la Athenee Palace din București, adunând nume importante din fotbalul românesc și prieteni apropiați ai cuplului. Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan, iar evenimentul a avut loc …
12:40
Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) propune 5 măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului medical din România. Cu o reprezentare de 400 de companii, FEPAM militează pentru un sistem echitabil, transparență în finanțare și reformă digitală, esențiale pentru sănătatea pacienților. FEPAM, prima federație patronală medicală din România, a fost lansată pentru a reprezenta antreprenorii din …
12:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc la Curtea de Apel București pentru procesul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța va analiza probele pentru a decide dacă judecarea pe fond poate începe. Inculpații, aduși din Dubai, sunt acuzați de tentativă de destabilizare a statului. Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu alți inculpați, vor fi …
12:00
Soldat din Ungaria comunistă reclamat pentru difuzarea filmului Missing in Action cu Chuck Norris. Proiectarea filmului, considerat propagandă americană, a avut loc pe 18 ianuarie 1984, pentru 100 de soldați. Comandantul a confiscat caseta și a raportat incidentul autorităților. Cutremurul ideologic al unei epoci. Un soldat din Ungaria a fost reclamat pentru difuzarea filmului Missing …
Acum 4 ore
11:40
Descoperă Art Safari New Museum în Piața Amzei, București, între 26 martie și 19 iulie 2026. Trei expoziții captivante pun în valoare arta românească, susținute de Banca Transilvania. Participă la tururi ghidate și ateliere interactive pentru o experiență culturală unică! Art Safari New Museum se deschide pe 26 martie 2026 în Piața Amzei, București Trei …
11:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre bugetul național pe 2026. Întâlnirea a avut loc miercuri, iar liderii coaliției au stabilit un comitet pentru elaborarea bugetului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va coordona procesul, având un calendar realist pentru aprobarea bugetului. Ilie Bolojan a discutat cu Mugur Isărescu despre bugetul național pentru …
11:30
Generalul Zisu, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit, face obiectul unor noi acuzații legate de corupție și expunerea datelor Armatei Române în China. Între 2008 și 2020, el a organizat sejururi pentru ofițerii români și chinezi, creând vulnerabilități majore pentru securitatea națională a României. Generalul Cătălin Zisu este sub urmărire penală pentru corupție și acuzații …
11:30
Inter Milano se află în dificultate în Liga Campionilor, suferind trei înfrângeri la rând, inclusiv o înfrângere de 1-3 cu Arsenal. Antrenorul Cristian Chivu recunoaște superioritatea adversarilor și se pregătește pentru posibile play-off-uri. Echipa iese din Top 8 și riscă să piardă șansele de calificare. Inter Milano a suferit trei înfrângeri consecutive în Liga Campionilor, …
11:00
Japonia reia activitatea celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, după aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima. În ciuda opoziției locale, guvernatorul a aprobat repornirea. Tepco va relua funcționarea unui reactor, iar Europa se concentrează pe reducerea dependenței de combustibili fosili. Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, va fi repornită …
10:40
România ar putea plăti 1 miliard de dolari pentru un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace, inițiat de Donald Trump. Acest organism are rolul de a sprijini soluționarea conflictelor internaționale. Decizia privind participarea României rămâne în analiza autorităților de la București. România ar trebui să plătească 1 miliard de dolari pentru un loc permanent …
10:30
Gabriela Ruse avansează în turul 3 la Australian Open după o victorie impresionantă contra australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4. Aceasta este a doua ei prezență în turul al treilea la un turneu de Mare Șlem, urmând să joace împotriva învingătoarei dintre Maria Sakkari și Mirra Andreeva. România mai are în competiție și pe Sorana …
10:30
Cod galben de ger a fost emis de ANM pentru 13 județe, cu temperaturi ce pot ajunge între -19 și -9 grade. Precipitații mixte și polei vor afecta mare parte din țară, inclusiv București. Vremea rămâne rece, cu maxime de 3 grade și minime de -3 grade. Rămâi la curent cu prognoza meteo! Meteorologii au …
10:20
Netflix își revizuiește oferta de preluare a Warner Bros, propunând 82,7 miliarde de dolari în numerar. Aceste active includ studioul Warner Bros și HBO Max. Rivalitatea cu Paramount Skydance continuă, iar tranzacția ar putea fi finalizată la începutul primăverii următoare, după scindarea canalelor de cablu. Netflix oferă 82,7 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros …
10:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.427-a zi, iar președintele Zelenski se arată îngrijorat de atenția acordată disputei asupra Groenlandei, subliniind nevoia de foc pe conflictul din țara sa. El solicită SUA să negocieze și condiționează prezența sa la Davos de garanții de securitate și ajutor pentru reconstrucție. Războiul din Ucraina a împlinit 1.427 …
10:00
O femeie din Austria a fost salvată de alpiniști după ce a căzut de pe o pantă abruptă. În ciuda intervenției, ea a refuzat spitalizarea și a cerut să fie dusă la un bordel din apropiere, stârnind interesul autorităților. Prostituția este legală în Austria, iar incidentul a fost raportat de un biciclist. O femeie a …
Acum 6 ore
09:40
Crin Bologa a criticat legile justiției din 2022, declarându-se inițial mulțumit de reglementările privind DNA. Într-o recentă dezbatere, a explicat parlamentarilor cât de nocive pot fi aceste modificări. Bologa a subliniat discuțiile cu liderii politici și dezamăgirea privind adoptarea legilor. Crin Bologa a criticat modificările aduse legilor justiției în 2022, deși la acea vreme s-a …
09:30
Alina Bica oferă sfaturi esențiale pentru viitorii procurori, subliniind importanța muncii după program și pregătirii continue. Un aspect crucial este acceptarea singurătății, având în vedere că prietenii pot dispărea în momentele dificile. Descoperă mai multe despre cariera provocatoare a fostului procuror și lecțiile valoroase în articolul nostru. Alina Bica oferă sfaturi pentru viitorii procurori pe …
09:30
Fostul vicecampion mondial la kaiac, Eugen Botez, a murit la vârsta de 77 de ani. Cu o carieră de succes, Botez a câștigat medalii la competiții internaționale și a devenit Maestru al Sportului. Priveghiul va avea loc pe 21 ianuarie la Casa Funerară Kuki, iar înmormântarea pe 22 ianuarie la Cimitirul Eternitatea din Arad. Eugen …
09:30
Gigantul farmaceutic Pfizer a dat în judecată România la Tribunalul din Bruxelles pentru neexecutarea contractelor de achiziție a 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Valoarea reclamației se ridică la 564 milioane de euro. Procesul public va începe în 2026, iar România este reprezentată de avocați specializați. România a fost dată în judecată de …
09:10
Salariul net al președintelui ASF a scăzut cu peste 30%, de la 12.500 euro la 8.800 euro, iar 38 de angajați au fost concediați din cauza reformelor guvernului Bolojan. Tăierile de posturi și reducerea salarială afectează capacitatea instituției de a îndeplini atribuțiile legale, inclusiv în domenii emergente. Salariile angajaților ASF au fost reduse cu 30% …
09:00
Un român a fost prins în Germania cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă, în urma unui control rutier pe autostrada A72. Poliția a confiscat banii, suspectând spălare de bani sau proveniență ilegală. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile cercetează declarațiile contradictorii ale bărbatului. Poliția germană a oprit un autoturism …
08:40
Armata României își întărește granițele; Radu Miruță avertizează despre riscuri cu drone # MainNews.ro
Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina după multiple atacuri cu drone. Ministrul Radu Miruță avertizează asupra riscurilor ca dronele să ajungă în zone locuite, subliniind că eforturile de apărare sunt accentuate, dar
08:30
Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat distorsiunile informațiilor privind pensiile magistraților. Pensionările masive nu sunt rezultatul unor înțelegeri obscure, ci al unei legi generale. Noua legislație va modifica vârsta de pensionare și regulile de calcul al pensiilor, asigurând transparență în sistemul judiciar. Judecătorul Claudiu Drăgușin critică gestionarea pensiilor magistraților de către Guvern Pensiile mai mari decât … Articolul Pensiile magistraților: adevărul dezvăluit și distorsionat apare prima dată în Main News.
08:30
Patrick Ciorcilă, fiul miliardar, o aduce pe Simona Halep în rolul de ambasador onorific al turneului Transylvania Open 2026 la Cluj. Fosta campioană va înmâna trofeul câștigătoarei și va participa la activități dedicate jucătoarelor și tinerelor talente. Află detalii despre acest eveniment important în tenisul românesc. Simona Halep a fost numită ambasador onorific al turneului … Articolul Fiul miliardar o învăluie pe Simona Halep în organizarea turneului de la Cluj apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea ce permite atribuirea gratuită a plajelor Mării Negre către autoritățile locale. Acesta Contestă legalitatea, afirmând că aceste entități nu sunt de utilitate publică, contrar prevederilor constitutionale, inclusiv articolul 136. Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea pentru utilizarea plajelor Mării Negre Legea permite autorităților … Articolul Obiecțiile lui Nicușor Dan la legea privind plaja Mării Negre, analizată de CCR apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:50
Un mecanic de locomotivă a murit și 37 de persoane au fost rănite în urma unui accident feroviar în Spania, când un tren a deraiat după ce a lovit un zid de sprijin prăbușit. Incidentul a avut loc în Catalonia, din cauza ploilor intense. Autoritățile investighează situația, iar traficul feroviar a fost suspendat. Mecanicul de … Articolul Accident feroviar în Spania: mecanic decedat, 37 de răniți apare prima dată în Main News.
07:40
Acordul Mercosur trimis la CJUE: amânare de cel puțin un an, explică eurodeputatul român # MainNews.ro
Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar putea amâna implementarea sa cu cel puțin un an, provocând controverse în Parlamentul European. Eurodeputații Claudiu Manda și Siegfried Mureșan discută despre efectele asupra fermierilor, consumatorilor și economiei, în contextul unei noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene. Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE poate amâna implementarea sa cu cel … Articolul Acordul Mercosur trimis la CJUE: amânare de cel puțin un an, explică eurodeputatul român apare prima dată în Main News.
07:30
Un bărbat a băut 10 sticle mici de rom într-un zbor de 11 ore, provocând haos la bord. Incidentul s-a desfășurat între Johannesburg și Heathrow, unde individul a vomitat peste pasageri. Aceasta subliniază riscurile consumului excesiv de alcool în timpul călătoriilor cu avionul. Descoperiți mai multe despre reglementările companiilor aeriene. Un bărbat a băut 10 … Articolul Bărbat consumă 10 sticle de rom în zbor și suferă un coșmar călătorie apare prima dată în Main News.
07:30
Bodo/Glimt a realizat o victorie istorică în Liga Campionilor, învinsă pe Manchester City cu 3-1, setând o premieră pentru echipele norvegiene în competițiile europene. Cu un avans de 3-0, Bodo/Glimt a demonstrat forța sa în fața uneia dintre cele mai puternice formații din lume, marcând o pagină nouă în fotbal. Manchester City a fost învinsă … Articolul Bodo/Glimt face istorie cu victoria împotriva lui Manchester City! apare prima dată în Main News.
07:30
Brandul hotelier Sofitel revine în România, ocupând un fost palat emblematic, Palatul Oscar Maugsch. Aceasta reîntoarcere, anunțată de Profit.ro, subliniază eleganța și luxul francez într-un context istoric unic. Descoperă mai multe despre acest proiect deosebit și despre impactul său asupra turismului local. Brandul hotelier Sofitel se reîntoarce în România Noua locație va fi un fost … Articolul Brand hotelier renumit revine în România, într-un palat emblematic apare prima dată în Main News.
06:40
Kelemen Hunor, liderul UDMR, atrage atenția asupra riscurilor rotativei guvernamentale din 2027, menționând că aceasta ar putea afecta autoritatea premierului. Exemplificând cu schimbarea din 2023, Hunor afirmă că rotativa nu a fost benefică pentru cetățeni și a generat blocaje administrative. Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală din 2027 nu va fi în folosul cetățeanului El … Articolul Proiectul rotativei guvernamentale din 2027, o provocare recunoscută de Kelemen Hunor apare prima dată în Main News.
06:30
Genoa, patronată de Dan Șucu, a oficializat transferul portarului Justin Bijlow de la Feyenoord, în încercarea de a se întări în Serie A. Bijlow, în vârstă de 27 de ani, se alătură echipei după o perioadă dificilă în cariera sa, având ca obiectiv evitarea retrogradării. Genoa a oficializat transferul portarului Justin Bijlow de la Feyenoord … Articolul Dan Șucu, portar de națională, transferat de FCSB la Genoa după Europa League apare prima dată în Main News.
06:30
Sezonul rece aduce provocări pentru animalele de companie. Câinii și pisicile pot suferi din cauza frigului extrem. Aflați cum să le protejați prin scurtarea plimbărilor, folosirea hainelor călduroase și asigurarea unui adăpost uscat. Identificați semnele de disconfort și reacționați prompt pentru sănătatea lor. Temperaturile sub 7°C pun în pericol câinii și pisicile, iar măsurile de … Articolul Ghid pentru iarnă: îngrijirea animalelor de companie în ger apare prima dată în Main News.
06:10
Tot mai mulți cetățeni români iau în considerare vânzarea locuințelor și mutarea în străinătate, căutând un trai mai bun. Factori precum creșterea costurilor, noile taxe și presiunea facturilor determină această schimbare. 30% din români sunt deja interesați să își vândă casele în următoarele 12 luni. Crește numărul românilor care iau în calcul vânzarea locuințelor pentru … Articolul Mii de români vând locuințele pentru o viață mai bună în străinătate apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
05:50
Israelul a demolat sediul UNRWA din Ierusalimul de Est după o lege care interzice activitățile agenției ONU pentru refugiați. UNRWA a condamnat acțiunea, considerând-o o încălcare gravă a dreptului internațional. Tensiunile dintre Israel și UNRWA s-au amplificat, atrăgând critici internaționale și reacții ale autorităților palestiniene. Israel a demolat sediul UNRWA din Sheikh Jarrah, Ierusalimul de … Articolul Israel demolează sediul ONU din Ierusalim după interzicerea activităților umanitare apare prima dată în Main News.
05:30
Kylian Mbappe a marcat două goluri împotriva AS Monaco, egalând recordul lui Cristiano Ronaldo din sezonul 2015/2016 cu 11 goluri în faza grupelor UEFA Champions League. În ciuda jocului modest al echipei, Mbappe strălucește și își consolidează statutul de star la Real Madrid. Kylian Mbappe a marcat de două ori împotriva AS Monaco Atacantul a … Articolul Mbappe egalează recordul lui Ronaldo după golul cu AS Monaco apare prima dată în Main News.
05:30
Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația Gara Băneasa, înaintând în construcția Magistralei 6 de metrou. Tunelul conectează stațiile Tokyo, Aeroport Băneasa și Gara Băneasa, având deja 2.006 metri excavați. Proiectul este esențial pentru transportul în București și va fi completat în 2028. Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația de … Articolul Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația de metrou Gara Băneasa apare prima dată în Main News.
05:30
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat măsuri de relansare economică, incluzând stimulente pentru investiții și facilități pentru IMM-uri. El subliniază necesitatea creșterii economice sănătoase și contestă tăierile de la investiții și creșterea impozitelor, promițând un program de dezvoltare pentru companiile românești. Sorin Grindeanu a anunțat măsuri de relansare economică aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii … Articolul Grindeanu: Nu poți să te lauzi cu tăieri de investiții și taxe ridicate apare prima dată în Main News.
05:10
Ești chiriaș? Află ce modificări poți aduce locuinței tale conform legii. Chiriașii pot personaliza spațiul în anumite limite, dar modificările structurale necesită acordul proprietarului. Descoperă ce ai voie să schimbi și ce trebuie păstrat în condiții nealterate pentru a evita problemele legale. Chiriașii pot personaliza locuința în anumite limite legale Modificările structurale sau permanente sunt … Articolul Cehiriaș: Ce modificări ai voie să faci în locuință conform legii? apare prima dată în Main News.
04:50
Deputatul Nicu Ștefănuță a condamnat limbajul vulgar folosit de Anders Vistisen în Parlamentul European, după ce acesta l-a înjurat pe Donald Trump. Incidentul a avut loc în contextul discuțiilor despre planurile SUA de a achiziționa Groenlanda. Ștefănuță a subliniat că un asemenea limbaj nu este acceptabil într-o instituție democratică. Deputatul danez Anders Vistisen a folosit … Articolul Nicu Ștefănuță: Limbaj inacceptabil în Parlamentul European după Trump apare prima dată în Main News.
04:30
Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, cu 12 m², este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 euro. Situată în zona Take Ionescu, aceasta are dușul lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun. Garsoniera este închiriată cu 130 euro/lună, fiind ideală pentru o investiție. Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara are 12 m² … Articolul Prețul celei mai ieftine garsoniere din Timișoara: 12m², duș lângă pat apare prima dată în Main News.
04:30
Pep Guardiola a explicat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa unor jucători importanți din lot, cum ar fi Jeremy Doku și Savinho. El a recunoscut că echipa a avut dificultăți în a câștiga dueluri și a crea ocazii, lăudând totodată organizarea echipei adverse. Guardiola subliniază necesitatea stabilității și continuității în echipă. Pep Guardiola a explicat eşecul … Articolul Pep Guardiola explică eşecul cu Bodo/Glimt: motivele ruşinii apare prima dată în Main News.
04:30
Comparatia surprinzătoare a unui fost ministru ROMÂN între NATO și Tratatul de la Varșovia # MainNews.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind tensiunile actuale dintre aliați și necesitatea pregătirii societății pentru eventuale provocări. El evidențiază dialogul activ dintre Statele Unite și Europa pentru a dezamorsa conflictele existente. Cristian Diaconescu compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind diferitele contexte de securitate … Articolul Comparatia surprinzătoare a unui fost ministru ROMÂN între NATO și Tratatul de la Varșovia apare prima dată în Main News.
04:30
Acordul UE-Mercosur va fi supus votului Parlamentului României, care poate bloca ratificarea finală. Comisia Europeană a separat componenta economică, permițând comerțul să înceapă înainte de decizia parlamentarilor. Criticile vin din partea PSD, AUR și UDMR, ceea ce ridică întrebări asupra viitorului acestui acord. Parlamentul României va trebui să ratifice Acordul de Parteneriat (EMPA) cu Mercosur, … Articolul Parlamentul României și votul Acordului UE-Mercosur: Detalii esențiale apare prima dată în Main News.
