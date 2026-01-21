ANAF trebuie să clarifice TVA retroactiv pentru patronii de mici afaceri

04:30

Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, cu 12 m², este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 euro. Situată în zona Take Ionescu, aceasta are dușul lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun. Garsoniera este închiriată cu 130 euro/lună, fiind ideală pentru o investiție. Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara are 12 m² … Articolul Prețul celei mai ieftine garsoniere din Timișoara: 12m², duș lângă pat apare prima dată în Main News.