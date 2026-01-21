Președintele AEP propune reforme legislative și semnalează 10 probleme interne

06:40

Kelemen Hunor, liderul UDMR, atrage atenția asupra riscurilor rotativei guvernamentale din 2027, menționând că aceasta ar putea afecta autoritatea premierului. Exemplificând cu schimbarea din 2023, Hunor afirmă că rotativa nu a fost benefică pentru cetățeni și a generat blocaje administrative. Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală din 2027 nu va fi în folosul cetățeanului