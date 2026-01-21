Universitatea din Oradea, inclusă în clasamentele internaționale Times Higher Education 2026, în cinci domenii de studiu
Bihoreanul, 21 ianuarie 2026 16:20
Universitatea din Oradea apare, în ediția 2026 a clasamentelor pe domenii de studiu realizate de Times Higher Education, în cinci arii academice, cu două mai multe față de anul precedent. Este vorba despre Medicină și Sănătate, Științele Vieții, Informatică, Științe Sociale și Inginerie.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
16:20
Universitatea din Oradea, inclusă în clasamentele internaționale Times Higher Education 2026, în cinci domenii de studiu # Bihoreanul
Universitatea din Oradea apare, în ediția 2026 a clasamentelor pe domenii de studiu realizate de Times Higher Education, în cinci arii academice, cu două mai multe față de anul precedent. Este vorba despre Medicină și Sănătate, Științele Vieții, Informatică, Științe Sociale și Inginerie.
Acum o oră
16:00
Tendințe în mobilierul de grădină pentru 2026: culori, materiale și stiluri pe care merită să le urmărești # Bihoreanul
Dacă ai în plan să-ți transformi terasa sau grădina într-un spațiu de poveste, e bine să știi că 2026 vine cu direcții clare în designul de exterior, care mizează pe echilibru între estetic, funcțional și durabil. Într-un dialog firesc cu mediul înconjurător, mobilierul de exterior devine mai mult decât un simplu obiect, este o declarație despre cum vrei să te simți acasă, în aer liber.
15:50
Jandarmii din Bihor și-au „făcut” salariile din banii încasați de pe urma serviciilor de pază și a transporturilor speciale # Bihoreanul
Cine spune că nu există și bugetari rentabili? Jandarmeria Bihor îi poate contrazice pe sceptici. Cel mai recent raport de activitate al instituției arată că în cursul anului trecut instituția a încasat aferent serviciilor de pază și de transport special de bunuri cu peste 15% mai mulți bani decât contravaloarea salariilor încasate de cadrele militare.
15:40
Începând de luni, 26.01.2026, și până vineri, 06.02.2026, inclusiv, Aquaparkul Nymphaea va fi închis pentru lucrări de mentenanță, reparații și igienizare.
Acum 2 ore
15:20
Sportivii secției de natație de la Clubul Crișul Oradea au obținut rezultate notabile la competiții desfășurate recent în București. Tinerii înotători au participat la evenimente de anvergură: Barna Kirei a înotat alături de un multiplu campion olimpic și mondial, iar Denis Tasyürek a obținut mai multe medalii la Campionatul Național de înot în ape înghețate.
15:20
O persoană a ajuns la spital, miercuri, după ce a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni de pe Calea Aradului din Oradea. Victima a fost transportată conștientă la unitatea medicală, iar traficul în zonă se desfășoară îngreunat, fiind dirijat de polițiștii rutieri.
14:40
Ruptură în familia Beckham: Fiul cel mare, Brooklyn, anunță că nu mai vrea să se împace cu părinții săi # Bihoreanul
Este scandal în familia Beckham, după ce Brooklyn, fiul cel mare al lui David și Victoriei Beckham, în vârstă de 26 de ani, a publicat luni, pe Instagram, un text lung în care dezvăluie secrete despre familia sa și cum l-au afectat acestea pe el și pe soția sa, Nicola Peltz Beckham.
Acum 4 ore
14:20
PSD și o parte din PNL ar negocia înlăturarea lui Ilie Bolojan. Grindeanu, dispus să cedeze șefia Guvernului # Bihoreanul
Un articol exclusiv publicat de Cotidianul, semnat de jurnalistul politic Sebastian Zachmann și bazat pe surse din conducerile PSD și PNL, descrie existența unui plan politic intern care ar viza înlăturarea premierului Ilie Bolojan în următoarele săptămâni și formarea unui nou guvern, fără participarea USR.
14:10
Pașapoartele pot fi trimise bihorenilor, gratuit, oriunde în țară. România, pe locul 11 în lume la „puterea” documentelor de călătorie # Bihoreanul
O schimbare legislativă care a simplificat procedura de transmitere către solicitanții de pașapoarte și a instituit totodată gratuitatea expedierii lor către titulari a dus anul trecut la creșterea numărului de documente de călătorie eliberate în Bihor. Drept consecință, au fost reduși timpii de așteptare la ghișeele Serviciului de Pașapoarte din Oradea și o pondere mare din totalul documentelor de călătorie au fost transmise, gratis, la orice adresă din România menționată de solicitanți.
13:40
Lumea intră într-o ruptură istorică. Discursul premierului canadian Mark Carney de la Davos a devenit viral (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Canadei, Mark Carney, a susținut marți, la World Economic Forum de la Davos, un discurs care a stârnit reacții ample în presa internațională și pe rețelele sociale, avertizând că lumea se află „în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”, iar vechea ordine globală „nu se va mai întoarce”.
13:10
Cel mai așteptat târg de nunți - Mojo Wedding Expo - revine la început de an in ERA Park Oradea, în perioada 23 – 25 ianuarie 2026 și se va extinde de sub cupola centrului comercial din Calea Aradului nr. 62 în toată galeria și în sala de evenimente.
13:00
Analiză Storia: Decembrie 2025 pe piața chiriilor – Oradea: mici variații, piață stabilă # Bihoreanul
Luna decembrie 2025 a adus ajustări moderate pe piața chiriilor din marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut la același nivel sau au fost mai mici comparativ cu decembrie 2024, în timp ce în sudul și vestul țării au fost înregistrate creșteri punctuale. În decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele orașe în care chiriile au rămas neschimbate la toate cele trei categorii de apartamente, în timp ce Craiova a consemnat cel mai mare avans anual, de +11% pentru chiria apartamentelor cu două camere, iar Timișoara a înregistrat creșteri de +10% pentru garsoniere și de +6% pentru apartamentele cu două camere.
12:50
Parcul auto din Bihor, tot mai mare de la an la an: bihorenii și firmele dețin peste 340.000 de autovehicule # Bihoreanul
Angajații Serviciului de Permise și Înmatriculări Bihor au avut de lucru mai mult în cursul anului trecut decât în cel precedent, datorită creșterii parcului auto din județ. Aparent paradoxal, numărul deținătorilor de permise este în descreștere, începând să scadă în special numărul persoanelor trecute de 71 de ani care au dreptul să conducă autovehicule.
12:40
Reguli noi pentru prosumatori: cine produce energie va plăti dezechilibrele din sistem, dar va putea și să doneze sau să împartă curentul produs # Bihoreanul
Legea care reglementează activitatea prosumatorilor din România este pe cale să se schimbe substanțial. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care modifică din temelii regulile pentru cei peste 280.000 de români care produc energie electrică din panouri fotovoltaice. Noile prevederi aduc atât drepturi suplimentare, cât și obligații care vor influența direct costurile și modul în care energia este consumată și livrată în rețea.
Acum 6 ore
12:20
Plombări pe Centura Oradea: Primăria spune că s-au astupat peste 3.000 mp de gropi. Cât mai durează lucrările (FOTO) # Bihoreanul
După ce, la finalul săptămânii trecute, primarul Oradiei, Florin Birta a anunțat intervenții „în regim de urgență” pe Centura Oradea, municipalitatea transmite acum că lucrările de astupare sunt în desfășurare și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de vreme.
11:30
Firmele mici și mijlocii din Bihor se pot digitaliza gratuit, la Universitatea din Oradea # Bihoreanul
IMM-urile din județul Bihor au, în următoarele luni, o oportunitate rară de a-și accelera digitalizarea fără niciun cost: Universitatea din Oradea le oferă servicii gratuite de digitalizare, finanțate integral din fonduri europene și naționale.
11:20
O descoperire șocantă a avut loc miercuri dimineață în localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent în vârstă de 15 ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, îngropat într-o grădină. Băiatul ar fi fost victima unei crime, iar principalii suspecți sunt alți trei tineri, dintre care doi minori, apropiați ai acestuia.
11:10
O descoperire șocantă a avut loc miercuri dimineață în localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent în vârstă de 15 ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, îngropat într-o grădină. Băiatul ar fi fost victima unei crime, iar principalii suspecți sunt alți trei tineri, dintre care doi minori, apropiați ai acestuia.
10:50
Un TIR care transporta paleți de granule din plastic a luat foc în mers, miercuri dimineață, în localitatea Cornițel, comuna Borod. Totul s-a produs după ce un cauciuc al autotrenului a explodat în mers.
Acum 8 ore
10:20
Așa cum am arătat săptămâna trecută, în 14 octombrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne prezenta cu surle și trâmbițe proiectul „Siguranță în trafic” - un proiect de modificare a Codului rutier prin care se introduce conceptul de „viteză medie”, se permite sancționarea directă a proprietarului mașinii și se creează un portal prin intermediul căruia se dorește comunicarea către cetățeni a tuturor sancțiunilor rutiere.
09:30
Biletele pentru concertul Nikos Vertis de la Oradea se vând rapid. Organizatorii promit o producție grandioasă (VIDEO) # Bihoreanul
Vânzările de bilete pentru concertul pe care îl va susține artistul grec Nikos Vertis la Oradea Arena, pe 26 martie, se vând rapid, anunță organizatorii, mai mult de jumătate dintre acestea fiind deja cumpărate, semn că orădenii, dar și alți fani nu vor să rateze primul concert al cântărețului în orașul de pe Crișul Repede.
09:10
Ales la coadă: Cum s-a băgat în seamă consilierul AUR Moza pe seama deszăpezirii din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Consilierul local Costel Moza (AUR) a depus săptămâna trecută la Primăria Oradea o cerere de informații publice privind traseele GPS ale utilajelor de deszăpezire, fișele de consum pentru sare și clorură de calciu, numărul de treceri și orele lucrate.
08:40
Ingrediente naturale: Prăjitură Casei, una dintre cele mai apreciate cofetării din Bihor, oferă reduceri semnificative pentru evenimentele din 2026 (FOTO) # Bihoreanul
Cei care își planifică din timp evenimentele din 2026 pot beneficia, în această perioadă, de o reducere de 10% la pachetele oferite de cofetăria Prăjitura Casei. Discountul este valabil până duminică, 25 ianuarie, în baza semnării unui contract în perioada promoțională.
Acum 12 ore
08:10
Vacanțe fără ocol: Anul acesta, de la Oradea vor zbura chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia # Bihoreanul
În 2026, sunt programate de la Oradea chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia. În oferta noului an rămân multe dintre destinațiile preferate de vacanță ale turiștilor orădeni, ca Antalya și Hurghada, se păstrează unele introduse în sezonul trecut, ca Sharm el-Sheikh sau Palma de Mallorca, și apare una nouă: insula grecească Rodos.
Acum 24 ore
20:10
Nicușor Dan anunță că analizează invitația lui Donald Trump de aderare la „Board of Peace”. Țările ar urma să contribuie cu câte un miliard de dolari # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seara că a demarat o analiză aprofundată privind invitația adresată de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a lua parte la un nou organism internațional pentru pace și securitate globală, denumit Board of Peace sau „Consiliul pentru Pace”.
19:40
11 medalii și două recorduri naționale pentru arcașii CS Menumorut Biharia la Campionatul Național Indoor (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii CS Menumorut Biharia au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Tir cu Arcul – Indoor, desfășurat la București, unde au cucerit 11 medalii, au stabilit două recorduri naționale și au obținut două calificări la Campionatul European.
19:10
Radu Drăgușin, fundașul echipei naționale și al lui Tottenham, s-a căsătorit civil cu Ioana Stan (VIDEO) # Bihoreanul
Fotbalistul român Radu Drăgușin, component al Tottenham Hotspur și al naționalei României, s-a căsătorit civil marți cu partenera sa, Ioana Stan, într-o ceremonie restrânsă care a avut loc la Primăria Sectorului 1, conform relatărilor din presa centrală. La eveniment au participat doar membrii apropiați ai familiei și câțiva prieteni.
18:30
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz, liderul USR: „PSD e nemulțumit pentru că Bolojan nu e Ciucă” (VIDEO) # Bihoreanul
Liderul Dominic Fritz a vorbit despre fricțiunile din coaliția de guvernare, într-un interviu acordat G4Media, în care a acuzat PSD de atacuri constante la adresa miniștrilor USR și a premierului Ilie Bolojan, dar și de o atitudine duplicitară față de participarea la guvernare.
18:10
O decizie CCR le-a dat muniție în instanță: zeci de magistrați pensionari din Bihor cer statului peste 2,4 milioane de lei # Bihoreanul
Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis luni un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României. Procesul nu este singular: potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL, pe rolul instanței se află 14 litigii similare, în care peste 70 de magistrați retraşi din activitate cer statului aproximativ 2,4 milioane de lei.
17:40
Muzică la înălțime: Un tânăr DJ din Oradea a mixat în Turnul Primăriei și a postat momentul online (VIDEO) # Bihoreanul
Turnul Primăriei, locul în care orădenii și turiștii urcă pentru panorama spectaculoasă asupra centrului orașului, a fost „transformat”, pentru câteva zeci de minute, într-o scenă neobișnuită. Un tânăr DJ orădean a mixat la înălțime, a filmat momentul și l-a publicat ulterior pe YouTube.
17:00
„Omulețul vioi”: Povestea farmacistului din Oradea care a ajuns în elita Budapestei, fără a uita de unde a pornit # Bihoreanul
Puțini orădeni știu astăzi că unul dintre cei mai respectați farmaciști și politicieni ai secolului al XIX-lea în Imperiul Austro-Ungar s-a născut chiar pe malurile Crișului Repede. George Stupa, orădeanul care a condus celebra farmacie Korona din inima Budapestei și a reprezentat interesele românilor în Parlamentul ungar, rămâne un model de succes clădit pe muncă și pe deviza: „Promisiuni cât mai puține, realizări cât mai multe”.
Ieri
16:20
Analiză Storia: Oradea rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară și cele mai accesibile locuințe vechi # Bihoreanul
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%).
16:00
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu # Bihoreanul
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru cele 4 piese de tezaur dacic furate de la Muzeul Drents la începutul anului trecut. Printre obiectele furate a fost şi Coiful de la Coţofeneşti din România, piesa centrală a expoziției.
16:00
Bolojan prevestește austeritate în universități în 2026. Premierul s-a întâlnit cu 15 rectori din România (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu conducerea Consiliul Național al Rectorilor, întâlnirea fiind organizată la solicitarea rectorilor, pe fondul pregătirii bugetului pentru educație și cercetare în anul 2026. Prim-ministrul le-a spus celor 15 rectori participanți la întâlnire că învățământul superior și cercetarea vor trebui să-și reducă cheltuielile.
15:30
A murit Sanyi Neguș senior, unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea # Bihoreanul
Markovics Sandor, cunoscut în lumea interlopă drept Sanyi Neguș senior, unul dintre liderii temuți ai comunității de romi din Oradea, a murit în noaptea de luni spre marți. Potrivit informațiilor disponibile, Markovics a fost internat aproximativ două luni în unități medicale din Oradea şi Cluj, aflându-se în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral.
14:50
O nouă creștere a infecțiilor respiratorii acute și a pneumoniilor în Bihor, dar mai puține gripe # Bihoreanul
Cea de-a treia săptămână a acestui an a consemnat în județul Bihor o nouă creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și a pneumoniilor. Partea pozitivă este reducerea îmbolnăvirilor cu gripă.
14:30
Trump despre Groenlanda înainte de Davos: „Trebuie să o avem”. A publicat un mesaj privat primit de la Macron # Bihoreanul
Președintele SUA, Donald Trump, a reluat și a intensificat marți discursul privind Groenlanda, afirmând că Statele Unite „trebuie” să obțină insula arctică, în pofida opoziției exprimate de lideri europeni. Declarațiile au fost făcute înaintea deplasării sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit relatărilor BBC News. Totodată, în drum spre Davos, Trump a publicat pe contul său de pe platforma Truth Social mesaje private primite de la Emmanuel Macron și de la secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și o fotografie trucată cu mesajul „Groenlanda - teritoriu al SUA”.
13:50
Au furat băuturi alcoolice și sucuri din magazinele din Marghita, dar și telefoane și bani din mașini. Doi tineri au fost reținuți de polițiști # Bihoreanul
Doi tineri din comuna Petreu au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Marghita, fiind cercetați pentru mai multe spargeri comise în magazine, cafenele, autoturisme și chiar într-un taxi, prejudiciul total depășind 6.000 de lei.
13:30
Guvernul olandez a plătit României 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Olanda # Bihoreanul
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru cele 4 piese de tezaur dacic furate de la Muzeul Drents la începutul anului trecut. Printre obiectele furate a fost şi Coiful de la Coţofeneşti din România, piesa centrală a expoziției.
12:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea se deplasează la Sarajevo pentru un meci decisiv în FIBA Europe Cup. „Leii Roșii” vor înfrunta, miercuri seară, KK Bosna, într-un duel ce poate decide calificarea echipei în fazele superioare ale competiției.
12:10
Primarul Florin Birta îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după atacurile PSD: La Oradea, oamenii au căldură, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, care este și vicepreședinte al PNL, a reacționat public la criticile lansate în ultimele zile de lideri ai PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, atacându-i direct pe secretarul general al partidului, Claudiu Manda, care l-a asemănat pe prim-ministru cu un „lăutar” care „nu respectă playlistul”, și pe primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, soția acestuia. „La Oradea, oamenii au căldură”, dă replica Birta, iar „la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare”, spune edilul.
11:30
Patru incendii în 13 ore, în Bihor, la o firmă, un bloc și două gospodării. Un tânăr de 19 ani a fost rănit # Bihoreanul
Pompierii bihoreni au intervenit, în decurs de aproximativ 13 ore, pentru stingerea a patru incendii izbucnite în județ, la o societate comercială, un bloc de locuințe și două gospodării din Săcueni, Ștei, Nucet și Oradea. Un tânăr a fost rănit, suferind arsuri, într-un incendiu cauzat de fumat.
11:10
Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea și-au strigat revendicările ecologiste, în centrul orașului (FOTO) # Bihoreanul
Chiar dacă afară erau -8 grade Celsius, mai mulți elevi de liceu din Oradea n-au putut fi opriți în a-și striga revendicările ecologiste pe care le au de la toți oamenii din jurul lor. Marți dimineață, în fața Teatrului orădean, elevii au afișat mesaje pro-natură și anti-poluare și și-au prezentat o listă de 12 cereri. Flashmob-ul a fost punctul de final al unui proiect „verde” inițiat de asociația orădeană Colegiul Varadinum.
10:30
De departe, bihoreanul care a prins cele mai mari demnități în Statul Român este Ilie Bolojan. Pornit de jos, dintr-un post de profesor de școală rurală, a ajuns până la cea mai mare demnitate posibilă: Președinte, chiar dacă interimar, la Cotroceni. Nu-i de colea să fii șef de Senat ca Mihail Sadoveanu, prim-ministru precum Mihail Kogălniceanu sau președinte de țară, ca Ceaușescu, că n-am găsit alt exemplu. Ei bine, acum s-a înscăunat și pe râvnitul post al lui Spiru Haret, cel de ministru al Educației.
09:30
De la Mega la Psihiatrie: Preotul Hulber s-a lepădat de „mentorul” său și și-a cerut iertare de la episcopul Sofronie # Bihoreanul
Fostul preot Ciprian Mega, caterisit anul trecut după ce Consistoriul Eparhial de pe lângă Episcopia Oradiei l-a găsit vinovat de numeroase încălcări ale regulamentului Bisericii Ortodoxe Române, a rămas fără cel mai credincios aghiotant al său.
09:20
Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma administrației în 29 ianuarie, la pachet cu măsuri de relansare economică. Bugetul, luna viitoare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pe pachetul de măsuri pentru restructurarea administrației la finalul acestei luni, după prima ședință a coaliției din acest an, când s-a discutat și despre necesitatea unui pachet de măsuri de relansare economică. În ce privește bugetul, acesta ar putea fi prezentat în Parlament în a doua jumătate a lunii februarie.
08:40
Aurora boreală, vizibilă din Bihor. Fenomen rar, provocat de o furtună geomagnetică severă (FOTO) # Bihoreanul
Un fenomen spectaculos și extrem de rar pentru latitudinile României a putut fi observat luni seara și din județul Bihor: aurora boreală. Cerul a fost luminat de nuanțe verzi, roșii și violet.
08:00
Pachețelul lui Bolo: După măsurile care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune și o serie de reforme administrative # Bihoreanul
După o serie de măsuri nepopulare care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune, „cu voie de la PSD”, și primele reforme administrative. BIHOREANUL vă prezintă principalele prevederi ale Pachetului 3 lansat în dezbatere publică de Ilie Bolojan, care nu reușește să impună în 2026 reduceri efective din schemele încărcate ale administrației centrale și locale, ci doar obligă instituțiile să-și micșoreze cheltuielile totale de personal cu 10%, introducând și o serie de supra-taxe și măsuri împotriva rău-platnicilor.
19 ianuarie 2026
21:20
Start spectaculos de sezon pentru arcașii orădeni: record național și cinci medalii la Naționalele indoor (FOTO) # Bihoreanul
Arcașii orădeni au început anul competițional cu rezultate remarcabile, obținând cinci medalii și stabilind un nou record național la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru juniori și seniori, desfășurat la București.
20:50
Victorie importantă a României la Europenele de polo, cu aport orădean: Levente Vancsik a marcat, iar portarul Marius Țic s-a remarcat # Bihoreanul
Echipa României a învins, luni, Georgia, cu scorul de 15–10, la Campionatul European de polo pe apă 2026, într-un meci în care trei jucători de la CSM Oradea au evoluat, iar portarul orădean Marius Țic s-a remarcat prin intervenții decisive.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.