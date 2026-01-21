Trump, la Davos: Numai SUA pot garanta securitatea Groenlandei
Financial Intelligence, 21 ianuarie 2026 16:20
Președintele SUA Donald Trump și-a reiterat miercuri cererea de control asupra Groenlandei, argumentând, la Davos, că „nicio națiune […]
Acum 10 minute
16:30
Președintele SUA Donald Trump a adus în discuție și NATO, o alianță pe care a criticat-o în trecut, […]
Acum 30 minute
16:20
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva Europei, în discursul său de la Davos, spunând că […]
16:20
Președintele SUA Donald Trump și-a reiterat miercuri cererea de control asupra Groenlandei, argumentând, la Davos, că „nicio națiune […]
16:20
Donald Trump – atac împotriva utilizării energiei verzi, în discursul de la Davos # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva utilizării energiei verzi, în special a eolienelor, sugerând că […]
Acum o oră
16:00
Parlamentul European solicită avizul Curții de Justiție a UE privind acordul UE-Mercosur; Iată cum au votat europarlamentarii români (Europuls) # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu […]
16:00
Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos; a rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la […]
15:50
Președintele Donald Trump se află pe scena din Davos, unde va vorbi în următoarea oră la Forumul Economic […]
15:50
Germania solicită accelerarea acordului cu Mercosur, în timp ce Parlamentul European ridică obstacole # Financial Intelligence
Politico: Se prefigurează un conflict major după ce legislatorii europeni au trimis acordul comercial cu America Latină pentru […]
15:40
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria, afirmă şeful diplomaţiei ungare # Financial Intelligence
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de […]
Acum 2 ore
15:30
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh # Financial Intelligence
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorțiul de explorare offshore Han Asparuh din […]
15:30
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la […]
15:20
Surse: În ciuda votului din Parlamentul European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare # Financial Intelligence
În ciuda votului din Parlamentujl European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare, în baza Tratatului de […]
Acum 4 ore
14:10
Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate, ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei # Financial Intelligence
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia […]
14:10
Trump ameninţă Iranul că îl va “şterge de pe faţa pământului” dacă încearcă să-l asasineze # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va […]
14:00
Daniel Băluță îi avertizează pe cei care l-ar fi otrăvit: ‘În cel mai scurt timp voi reuși să identific și sursa’ # Financial Intelligence
Daniel Băluță spune că a reușit să elimine din organism cantități imense de arsenic și mercur. Edilul a anunțat la […]
14:00
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind […]
14:00
Acordul UE – Mercosur va fi trimis la CJUE. Voturile au fost 334 la 324. Parlamentul European a votat […]
13:00
Radio Impuls atrage zi de zi tot mai mulţi ascultători cu un mix atractiv de hituri actuale, conţinut editorial dinamic şi variat, precum şi voci inconfundabile # Financial Intelligence
Radio Impuls, staţia CHR (Contemporary Hit Radio) din portofoliul Dogan Media, atrage zi de zi tot mai mulţi […]
12:50
BAROMETRUL INSCOP Research – Intenție vot alegeri parlamentare – 40,9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18,2% cu PSD, 13,5% cu PNL, iar 11,7% cu USR # Financial Intelligence
AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în […]
12:50
Studiu Edenred: 6 din 10 angajați spun că micile momente zilnice le influenţează performanţa la birou # Financial Intelligence
Pentru tot mai mulți angajați, starea de bine la locul de muncă vine din lucruri simple, dar constante: […]
12:40
Costurile energetice vor decide care țări vor câștiga cursa AI (Nadella de la Microsoft) # Financial Intelligence
Costurile energetice vor fi un factor cheie în determinarea succesului țărilor în cursa AI, a afirmat marți Satya […]
Acum 6 ore
12:30
Elon Musk lansează ideea de a cumpăra Ryanair, după ce l-a numit „idiot” pe directorul general # Financial Intelligence
Miliardarul Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, escaladând disputa sa publică cu […]
12:00
Davos 2026: Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens”, afirmă că IA este pe cale să creeze două crize pentru fiecare țară # Financial Intelligence
Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens", spune că AI va provoca două crize pentru fiecare țară. Prima este […]
11:30
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat miercuri dimineaţă la Banca Naţională a României pentru discuţii cu guvernatorul BNR, Mugur […]
11:20
PSD: România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie; PSD cere autorităților române să intervină urgent # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, […]
11:20
Scott Bessent spune că SUA nu este îngrijorată de vânzarea masivă de titluri de trezorerie, din cauza Groenlandei, și numește Danemarca „irelevantă” # Financial Intelligence
„Investițiile Danemarcei în obligațiuni de trezorerie americane, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante", a declarat secretarul Trezoreriei […]
11:10
Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea […]
11:10
Christine Lagarde solicită o revizuire profundă a economiei europene pentru a face faţă noii ordini mondiale # Financial Intelligence
Economia europeană are nevoie de o "revizuire profundă" pentru a face faţă "zorilor unei noi ordini internaţionale", a […]
11:00
Davos 2026: China declară că nu a urmărit niciodată un excedent comercial și promite să importe mai mult # Financial Intelligence
Vicepremierul He conduce delegația chineză la Davos Excedentul comercial record al Chinei riscă să provoace reacții protecționiste China […]
10:50
Mii de elevi de liceu au învățat gratuit cum să se descurce cu banii. Cum funcționează Start2Learn, program ISF cu lectori de elită și exerciții practice # Financial Intelligence
Programul Start2Learn, o inițiativă a Institutului de Studii Financiare (ISF) împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a […]
10:40
Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace # Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru […]
10:40
Statele Unite au intensificat criticile la adresa Marii Britanii în această dimineață. În timpul discursului său de la […]
Acum 8 ore
10:20
Asociația Energia Inteligentă riscă să închidă activitatea/ Dosarul unui ONG independent – de la respect public la ‘risc ridicat’ și la dispariția sa # Financial Intelligence
Articol transmis de Asociația Energia Inteligentă Au trecut zece ani de când am înființat Asociația Energia Inteligentă. Nu […]
10:10
Surogate: cum arată un engine de antrenare LLM care exploateaza hardware-ul la maxim (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Surogate este un framework open-source pentru pre-training și fine-tuning de modele mari de limbaj, construit ca […]
09:50
Succesorul lui Warren Buffett intenționează să vândă cele 325 de milioane de acțiuni Kraft Heinz ale Berkshire Hathaway # Financial Intelligence
Succesorul lui Warren Buffett pare să ia în considerare prima sa mișcare semnificativă după ce a preluat funcția […]
09:30
19.01.2026 La data de 12.01.2026 VANATORI PV POWER PLANT SRL a semnat cu Ministerul Energiei contractul de finanțare […]
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:40
Un mecanic de locomotivă a murit într-un nou accident de tren în Spania, la câteva zile după coliziunea din sudul țării # Financial Intelligence
Un mecanic de locomotivă a murit și cel puțin 37 de persoane au fost rănite, dintre care cinci […]
Acum 12 ore
08:30
Preşedintele american Donald Trump a zburat miercuri pentru a doua oară spre Forumul Economic Mondial de la Davos, […]
08:30
Groenlanda ar trebui să fie pregătită pentru „orice”, inclusiv o acțiune militară americană, spune prim-ministrul # Financial Intelligence
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți seară că insula și locuitorii acesteia ar trebui să fie pregătiți […]
08:20
Pavăl Holding și-a diminuat sub 5% deținerea la Conpet, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Potrivit […]
07:30
Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare, afirmă Seulul # Financial Intelligence
Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme […]
07:30
Wall Street înregistrează cea mai mare scădere zilnică din ultimele trei luni, pe fondul vânzărilor masive declanșate de amenințările lui Trump cu tarife vamale legate de Groenlanda # Financial Intelligence
Toți cei trei indici majori de pe Wall Street au încheiat marți cu cele mai mari scăderi pe […]
07:20
Avionul lui Trump s-a întors din zbor după o “problemă electrică minoră” (Casa Albă) # Financial Intelligence
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o "problemă electrică minoră" în timp ce […]
06:40
Premierul Carney la Davos: Voi fi sincer: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii; Puterile medii trebuie să acţioneze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa (discuţiilor), suntem în meniu # Financial Intelligence
Premeirul canadian Mark Carney a afirmat marţi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea […]
06:40
Trimisul lui Trump și cel al lui Putin afirmă că întâlnirea de la Davos privind Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă” # Financial Intelligence
Trimișii președintelui american Donald Trump și ai președintelui rus Vladimir Putin au declarat marți că întâlnirea lor de […]
Acum 24 ore
22:50
Dan Nica: Prețurile la energia electrică în România și în regiune continuă să fie uriașe; diferența față de vestul UE ajunge la 150 EUR/MWh # Financial Intelligence
Prețurile la energia electrică în România și în regiune continuă să fie uriașe; diferența față de vestul UE […]
22:50
SUA are nevoie de Groenlanda pentru „securitatea mondială”; Cred că vom găsi o soluție care să mulțumească atât NATO, cât și pe noi – Trump # Financial Intelligence
Donald Trump continuă să răspundă la întrebări după briefingul de la Casa Albă. Un reporter îl întreabă dacă […]
22:30
„Veți afla” – Trump a fost întrebat până unde va merge pentru a prelua Groenlanda; Situația Groenlandei „se va rezolva destul de bine” # Financial Intelligence
După un discurs lung la briefingul de la Casa Albă pentru a marca un an de la preluarea […]
22:30
Sibiu: ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # Financial Intelligence
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat marți, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate […]
