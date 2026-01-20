Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi facă”

13:50

Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. El a transmis că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: ”Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.