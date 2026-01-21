Oana Țoiu, replică tăioasă la Davos pentru Trump: ”Istoria a răspuns deja la această întrebare”
Aktual24, 21 ianuarie 2026 17:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a mai participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfășurat în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona intervențiile de urgență în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a țării. Potrivit agenției EFE, decizia vine pe fondul unei crize energetice severe, care a lăsat o mare parte […]
Înconjurat de bodyguarzi, Georgescu cere iar ”turul doi înapoi”: ”Comunitatea internațională așteaptă ca România să se întoarcă la statul de drept” # Aktual24
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra va fi adus cu duba din arest, subliniază Agerpres. Georgescu nu a dat […]
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a ținiut să aibă o replică la adresa lui Donald Trump, după ce acesta s-a întrebat la Davos dacă și Europa va ajuta SUA. Țoiu este și ea la Davos. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în privința promisiunii că un atac asupra unuia […]
Scandal mediatic, Rizea a furat România TV. Laura Vicol e moderatoare, CNA s-a autosesizat # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat după ce fostul parlamentar PSD Cristian Rizea a copiat grafica postului România TV pentru propria ”televiziune”, Rizea TV. Rizea Tv o are pe Laura Vicol, și ea fost parlamentar PSD, ca moderatoare, menționează Pagina de Media. Noul post a fist promovat masiv la Realitatea Plus, care se află în […]
Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat în discursul de la Davos, miercuri, modul în care liderul francez Emmanuel Macron și-a făcut apariția, marți, la forumul internațional. ”Emmanuel a apărut cu ochelari de soare. M-am întrebat, ce naiba s-a întâmplat”, a spus Trump. „De fapt, îmi place de el, e greu de crezut”, a spus Trump, […]
NASA demontează teoria că Pământul va rămâne fără gravitație în august și oamenii își vor lua zborul pentru câteva secunde # Aktual24
Potrivit susținătorilor teoriei „Proiectul Ancora”, omenirea se confruntă cu o catastrofă globală iminentă, pe care se presupune că NASA o mușamalizează. Agenția spațială americană demontează acest mit al conspirației, care implică buncăre secrete și zeci de milioane de morți. Pe 12 august, la ora 15:33, ora Europei Centrale, gravitația de pe Pământ va fi întreruptă […]
Trump la Davos: ”Cât de proști am fost că am dat Groenlanda înapoi Danermarcei după Al Doilea Război Mondial! Danemarca nu poate apăra Groenlanda, a căzut în fața Germaniei după șase ore de lupte” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Groenlanda reprezintă o miză de securitate strategică și că Statele Unite sunt singura țară capabilă să asigure apărarea acestui teritoriu. Trump a descris Groenlanda drept „o țară vastă, aproape nelocuită și nedezvoltată, care stă neapărată”. „Nu există […]
De ce vrea Trump să înființeze Consiliul pentru Pace: ”Cu toate războaiele pe care le-am rezolvat, ONU nu m-a ajutat niciodată cu niciunul dintre ele” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți crearea Consiliului pentru Pace, o organizație menită să pună capăt conflictelor internaționale, argumentând că ONU „niciodată” nu l-a ajutat să rezolve vreun război. „Tocmai am creat Consiliul pentru Pace, ceea ce cred că va fi incredibil. Mi-aș dori ca ONU să poată face mai mult. Mi-aș dori să […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite se află în pragul unei creșteri economice fără precedent și că inflația a fost învinsă, criticând totodată politicile europene privind migrația și energia verde. „Este o plăcere să fiu din nou la Davos”, a spus […]
Davos: Rusia, prin intermediul lui Lavrov, a respins orice perspectivă pentru un acord de pace în Ucraina – ISW # Aktual24
În timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins condițiile pentru pace în Ucraina. Diplomatul a confirmat angajamentul Rusiei de a aborda „cauzele profunde” ale războiului. Rusia, prin intermediul ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, încearcă să justifice în fața propriei populații respingerea oricăror condiții care vor fi […]
PSD se laudă că a avut un rol ”decisiv” la Bruxelles în trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE # Aktual24
Parlamentul European adoptă miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În […]
Aflat în SUA, Simion se înfruptă din tortul ”Groenlanda”. El aplaudă intențiile de anexare a Groenlandei – VIDEO # Aktual24
Imagini halucinante din Statele Unite cu președintele AUR, George Simion. El a aplaudat și apoi a tăiat un tort ca reprezenta Groenlanda, torul fiind decorat cu drapelul Statelor Unite. Aflat la o reuniune găzduită de reprezentanta republicană Anna Paulina Luna, Simion a aplaudat intențiile de anexare a Groenlandei și a tăiat un tort de forma […]
SUA dețin arme secrete necunoscute lumii, anunță Trump: ”Este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare” # Aktual24
Statele Unite dețin anumite arme secrete necunoscute restului lumii și acestea ar trebui să rămână secrete, a declarat președintele american Donald Trump, potrivit News Nation. „Avem arme despre care nimeni nu știe și spun că probabil este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare”, a spus Trump, relatează RBC Ukraine. El […]
Realitatea TV amenință: ”Oricine îl mai face ‘puscariaș’ sau ‘penal’ pe patronul Maricel Păcuraru va avea de-a face cu avocații noștri” # Aktual24
Postul Realitatea Plus anunță că îi va da în judecată pe toți cei care vor mai spune despre patronul Maricel Păcuraru că este ”pușcăriaș” sau ”penal”. Postul invocă o ”dovadă parafată de Poliție”. ”Avem dovada care aruncă în aer toată propaganda care dă atacul la Televiziunea Poporului și a patronului Maricel Păcuraru. Documentele eliberate de […]
Surse: Președintele a decis, România nu va adera la Consiliul pentru Pace al lui Trump. România nu poate să livreze 1 miliard de euro pentru acest organism # Aktual24
Surse de la Cotroceni au declarat pentru Antena 3 că România nu va adera la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Motivul: România nu are „bază fiscală” să livreze 1 miliard de euro. Potrivit surselor citate de Antena 3, România nu are „bază fiscală” sa adere la Consiliul pentru Pace. Adică nu are banii, […]
În ultimele decenii, activitatea fizică a fost recunoscută ca unul dintre cei mai importanți factori de prevenție în sănătatea publică. Totuși, cercetările recente sugerează că nu doar volumul exercițiului contează, ci și diversitatea acestuia. Practicarea mai multor tipuri de activități fizice, integrate într-o rutină echilibrată, poate avea un impact semnificativ asupra longevității și asupra reducerii […]
”Cea mai mare operațiune din istorie”. Europol anunță anihilarea unei ample rețele de trafic de droguri sintetice # Aktual24
Într-o operațiune coordonată, Europol derulat „cea mai mare operațiune realizată vreodată” legată de comerțul cu droguri sintetice. Conform propriilor declarații, Europol a desfășurat „cea mai mare operațiune din istorie” împotriva drogurilor sintetice, demantelând astfel una dintre cele mai importante rețele de trafic de droguri, relatează Der Spiegel. Operațiunea, elaborată de ani de zile și care […]
Mii de oameni au protestat în SUA împotriva politicilor lui Trump cu ocazia aniversării unui an de la întoarcerea la Casa Albă # Aktual24
Mii de muncitori și studenți americani au mărșăluit marți prin orașe și campusuri universitare, opunându-se politicilor de imigrare ale președintelui Donald Trump. La prima aniversare a celui de-al doilea mandat al lui Trump, au izbucnit proteste în toată țara împotriva represiunii sale agresive privind imigrația, care au provocat indignare după ce agenții federali au scos […]
Cel mai recent sondaj: PSD rămâne blocat sub 20%, AUR are dublu față de PSD. Partidul lui Șoșoacă a căzut sub SENS # Aktual24
Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu 40,9%, potrivit unui sondaj INSCOP realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026. Conform datelor sondajului, raportat la respondenții care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid, 72% din totalul eșantionului, pe locul al doilea se situează […]
Dezbatere la Strasbourg. Europarlamentarii solicită sancțiuni mai dure împotriva Iranului # Aktual24
UE se luptă să impună sancțiuni împotriva Iranului. Includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste a UE este deosebit de controversată, mai multe țări opunându-se acesteia. Cât de profund îi afectează situația din Iran pe membrii Parlamentului European a fost evident la începutul săptămânii plenare de luni. De la extrema dreaptă până la extrema stângă, […]
Jumătate din emisiile mondiale de CO2 provin de la doar 32 de firme de combustibili fosili – Studiu # Aktual24
Doar 32 de companii de combustibili fosili au fost responsabile pentru jumătate din emisiile globale de CO2 care au cauzat criza climatică în 2024, în scădere de la 36 cu un an mai devreme, arată un studiu. Saudi Aramco a fost cel mai mare poluator controlat de stat, iar ExxonMobil a fost cel mai mare […]
Piper negru și ulei de măsline: ingredientele care super-încarcă nutrienții pe care îi obții din alimente # Aktual24
Presari puțin piper peste mâncare și torni un strop de ulei de măsline pe salată fără să dai prea multă importanță acestor gesturi. Totuși, știința arată că exact aceste obiceiuri simple pot transforma o masă obișnuită într-o adevărată sursă de nutrienți pe care organismul îi absoarbe mult mai eficient. Nu este vorba doar despre gust, […]
ONU avertizează că lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”. Ce înseamnă de fapt acest lucru? # Aktual24
Un nou studiu al Universității Națiunilor Unite (UNU) avertizează că decenii de defrișări, poluare, degradarea solului, supraalocarea apei și epuizarea cronică a apelor subterane – agravate de încălzirea globală – au cauzat „daune ireversibile” rezervelor de apă ale planetei și capacității acesteia de a se regenera. Acesta susține că termeni precum „stres hidric” și „criza […]
Papahagi: ”Ce să caute la Davos președintele Nicușor Dan? Să pupe condurul noului sultan, cum se înghesuie slugoii de la AUR?” # Aktual24
Profesorul clujean Adrian Papahagi afirmă că Nicuțor Dan a luat o decizie bună prin faptul că nu a mers la reuniunea de la Davos. ”Nu există slugoi mai penibili decât aurarii. Ce-i aia? Toți grămadă la Washington, să-și manifeste servilismul față de golanul planetar”, a subliniat Papahagi. ”Președintele Nicușor Dan nu avea niciun motiv să […]
Or fi dat și tezaurul nostru? Rusia și-a vândut trei sferturi din rezervele Fondului Național de Bunăstare pentru a susține războiul de agresiune din Ucraina # Aktual24
Guvernul Rusiei a vândut în ultimii trei ani aproximativ trei sferturi din rezervele sale de aur din Fondul Național de Bunăstare (FNB), folosind metalul prețios pentru a acoperi deficitul bugetar, a finanța băncile de stat și a susține cheltuielile militare în creștere. Date ale Ministerului Finanțelor de la Moscova, citate de cotidianul independent The Moscow […]
Lucrătură în PNL și PSD: Bolojan să fie dat jos, USR să fie dată afară. ”Grindeanu ar fi dispus chiar să renunțe la funcția de prim-ministru. Sunt negocieri subterane intense” # Aktual24
Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști specializați pe politică, Sebastian Zachmann, anunță că PSD negociază cu o grupare importantă din PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. ”Grindeanu ar fi dispus chiar să renunțe la funcția de prim-ministru” dacă acest plan are succes, spune Zachmann. Liderii PSD apropiați de Sorin Grindeanu și […]
CNN: Nu toți consilierii lui Trump sunt de acord cu anexarea Groenlandei. Șeful NATO a găsit calea de mijloc: Chinei să-i fie interzise investițiile în Groenlanda # Aktual24
Echipa președintelui Donald Trump este, în general, de acord cu el că preluarea controlului asupra Groenlandei este importantă pentru securitatea națională, dar, în același timp, consilierii săi cheie nu au ajuns la un consens cu privire la cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru. Unul dintre consilierii lui Trump a declarat că nu […]
SUA au reținut un alt petrolier aparținând „flotei din umbră” rusești în Marea Caraibelor. Aceasta este a șaptea navă confiscată – Video # Aktual24
Forțele militare americane au reținut petrolierul Sagitta, care transporta petrol sancționat, în Marea Caraibelor, a relatat Comandamentul Sudic al SUA. Declarația a precizat că reținerea „demonstrează hotărârea de a se asigura că singurul petrol care părăsește Venezuela este petrolul ale cărui exporturi sunt coordonate corespunzător și legal”, relatează publicația rusă independentă Meduza. Through #OpSouthernSpear, the […]
Sute de milionari cer guvernelor lumii să impună taxe mai mari pe super-bogați: „Averea extremă ne distruge democrațiile” # Aktual24
În ajunul sesiunilor-cheie ale Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, aproape 400 de milionari și miliardari din 24 de țări au lansat o scrisoare deschisă adresată liderilor mondiali, cerând creșterea urgentă a taxelor pe cei extrem de bogați. Inițiativa, coordonată de organizații precum Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity și Oxfam, subliniază că averea extremă […]
Armata canadiană a simulat pentru prima oară o invazie militară din partea SUA, temându-se că după Groenlanda ar putea veni rândul Canadei # Aktual24
Armata canadiană a efectuat, pentru prima dată în peste un secol, o simulare teoretică a unei posibile invazii militare americane pe teritoriul său, au afirmat doi înalți oficiali guvernamentali sub protecția anonimatului. Exercițiul, strict conceptual și nu un plan operațional real, a fost declanșat pe fondul tensiunilor diplomatice crescânde cu administrația Trump, inclusiv amenințări repetate […]
După dictatorul din Belarus, și Benjamin Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii” # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat oficial că a acceptat invitația președintelui american Donald Trump și că Israelul se va alătura ca membru al „Board of Peace” (Consiliul Păcii), organismul internațional propus de Trump pentru supravegherea reconstrucției în Fâșia Gaza și, potențial, pentru medierea altor conflicte globale. Anunțul a fost făcut prin biroul premierului Netanyahu, […]
Crimă îngrozitoare în Banat: Un adolescent de 15 ani a fost ucis de trei prieteni și îngropat într-o grădină # Aktual24
O crimă cutremurătoare a zguduit comunitatea din comuna Cenei, unde un băiat de 15 ani, Mario Alin Berinde, a fost găsit mort, îngropat într-o grădină, după ce fusese dat dispărut pe 19 ianuarie. Principalii suspecți sunt trei minori, prieteni ai victimei, care se află acum în custodia poliției, scrie cotidianul local, Timiș Online. Adolescentul a […]
Tribunalul Districtual din Nara l-a condamnat miercuri pe Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, la închisoare pe viață pentru asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe, survenită pe 8 iulie 2022. Verdictul, pronunțat după un proces de peste trei ani și jumătate, marchează un moment istoric în Japonia, țară în care violența politică armată […]
Americanii au suportat 96% din costurile tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump, plătind în plus sute de miliarde de dolari, relevă un studiu economic # Aktual24
Un studiu publicat de Institutul Kiel pentru Economia Mondială, un think-tank german independent, arată că americanii au suportat 96% din costurile tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump în 2025, contrazicând afirmațiile administrației că aceste taxe sunt plătite de exportatorii străini. Studiul, bazat pe analiza a peste 25 de milioane de tranzacții de import (date […]
Călătoria delegației SUA către Davos a fost întreruptă, după ce la bordul lui Air Force One s-a detectat o „problemă electrică minoră”. Delegația a ajuns în Elveția cu un alt avion # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost nevoit să-și întrerupă temporar călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, după ce avionul prezidențial Air Force One a detectat o „problemă electrică minoră” la scurt timp după decolare. Incidentul, confirmat oficial de Casa Albă, a dus la întoarcerea avionului la Joint Base Andrews din Maryland, […]
Cu jalba-n proțap la Înalta Poartă: George Simion și peste 30 de aleși ai AUR au plecat în SUA să se plângă că în România nu e democrație # Aktual24
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, se află în această perioadă într-o vizită oficială în Statele Unite, însoțit de o delegație formată din parlamentari și europarlamentari ai partidului. Peste 30 de membri ai AUR participă la întâlniri cu oficiali americani, congresmeni și reprezentanți ai comunității românești din SUA, transmite Agerpres. Delegația se va […]
„Înțelepciunea rusească”: Încercând să se apere de dronele ucrainene, rușii au tras cu o rachetă direct într-un bloc de locuințe din regiunea Kuban – VIDEO # Aktual24
O rachetă lansată de sistemul rus de apărare antiaeriană S-400 a căzut și a explodat într-o zonă rezidențială din localitatea Afipski, regiunea Kuban, provocând daune semnificative unui complex de blocuri înalte și rănind maimulți civili. Incidentul a avut loc în noaptea de 20 ianuarie, în contextul unei tentative de apărare împotriva unui atac cu drone […]
Deși groenlandezii nu vor fie ocupați de SUA, Donald Trump afirmă că vor fi „încântați” să i se supună, după ce le va vorbi el – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a marcat primul an al celui de-al doilea mandat printr-o conferință de presă la Casa Albă, unde a reiterat ferm intenția de a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriul arctic semi-autonom al Danemarcei. În fața reporterilor, Trump a refuzat să excludă utilizarea forței militare și a minimizat rezistența puternică a populației locale, declarând […]
Ciprian Ciucu pune piciorul în prag în privința parcărilor cu plată din București: va impune amenzi automate și eliminarea gratuităților # Aktual24
Sistemul parcărilor cu plată din București intră într-o etapă de schimbări majore, după ce primarul general Ciprian Ciucu a recunoscut public că mecanismul actual este profund ineficient și produce pierderi uriașe la bugetul Capitalei. Potrivit edilului, citat de Observator News, municipalitatea pierde anual peste 120 de milioane de lei din cauza taxelor de parcare neîncasate, […]
Premierul canadian Mark Carney cere cooperare între „puterile medii” împotriva forțelor hegemonice: „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu” # Aktual24
Premierul canadian Mark Carney a afirmat marți, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea mondială din ultimele decenii este „ruptă” și a îndemnat ”puterile medii” să se unească pentru a confrunta forțele „hegemonice”. Fără a menționa vreodată direct nici Statele Unite, nici pe președintele american, Mark Carney a făcut aluzie în […]
Sabotaj sau probleme de infrastructură? În Spania s-a produs un nou accident feroviar grav, soldat cu un mort și patru răniți # Aktual24
Spania a fost din nou lovită de un accident feroviar grav, marți seară, când un tren suburban a deraiat în Catalonia după ce a lovit resturile unui zid de sprijin prăbușit peste calea ferată. Incidentul, produs pe o linie intens circulată din nord-estul țării, s-a soldat cu un mort și patru răniți, potrivit autorităților, citate […]
Culmea cinismului: Noul președinte chilian a numit ministru al Justiției și Drepturilor Omului un fost avocat al dictatorului Pinochet # Aktual24
Președintele ales al Chile, José Antonio Kast, lider al dreptei radicale și figură controversată a scenei politice chiliene, a anunțat marți componența viitorului său cabinet, provocând reacții puternice atât în țară, cât și în străinătate. Printre numirile care au atras cea mai mare atenție se numără desemnarea a doi avocați care, în trecut, l-au reprezentat […]
Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil # Aktual24
Usha Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance a declarat într-o postare pe X, că așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a unui băiețel, la sfârșitul lunii iulie. „Usha și bebelușul sunt bine”, se arată într-un comunicat postat marți pe contul său de socializare. Vance și soția sa, Usha, în vârstă de 40 de ani, au […]
Departamentul american de Justiție trimite citații oficialilor din Minnesota în ancheta privind conspirația acestora de a „împiedica” aplicarea legii anti-imigrație # Aktual24
Departamentul de Justiție a trimis citații guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, primarului din Minneapolis, Jacob Frey, și altor lideri de stat, intensificând ancheta privind conspirația oficialilor statului pentru a împiedica aplicarea legii în timpul operațiunilor anti-imigrație ale administrației Trump, potrivit unui document consultat de NBC News și de o persoană familiarizată cu ancheta. Citațiile au […]
Un simplu test prin înțepare în deget ar putea schimba pentru totdeauna diagnosticarea Alzheimer # Aktual24
Imaginați-vă că depistarea bolii Alzheimer ar putea începe cu o simplă înțepare în deget, făcută chiar acasă. Fără ace invazive, fără investigații costisitoare, fără luni de așteptare pentru un diagnostic. Această posibilitate nu mai aparține viitorului îndepărtat, ci este deja testată într-un amplu studiu internațional care analizează dacă un test rapid de sânge poate identifica […]
O replică de trei metri a presupusului mesaj trimis de Trump lui Epstein de ziua lui, a fost instalată pe National Mall # Aktual24
O reproducere înaltă de trei metri a unui mesaj semnat de Donald Trump, care a fost inclus într-o colecție de scrisori trimise infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein în urmă cu zeci de ani, a fost ridicată pe National Mall din Washington, DC. Lucrarea este cea mai recentă instalație realizată de un grup care se identifică […]
Parlamentul European va suspenda ratificarea acordului comercial UE-SUA ca răspuns la amenințările tarifare ale lui Donald Trump la adresa țărilor europene care se opun preluării Groenlandei de către acesta, potrivit The Guardian. Parlamentul European trebuia să voteze în următoarele săptămâni introducerea unor tarife de 0% pentru bunurile industriale americane, o parte esențială a acordului semnat […]
Donald Trump a postat recent pe Truth Social, că „nicio persoană sau președinte nu a făcut mai mult pentru NATO decât președintele Donald J. Trump”, scrie The Guardian. „Dacă nu aș fi apărut eu, NATO nu ar mai exista acum!!! Ar fi fost complet uitată. Trist, dar ADEVĂRAT!!! Președintele DJT”, a scris Trump. Anterior el […]
Trump, conferință de presă înainte de Davos: ”Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană, vie sau moartă”: ”Mă întreb dacă ei ar veni în ajutorul nostru” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, într-o conferință de presă, că a făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană din istorie, invocând presiunile exercitate asupra aliaților pentru a crește cheltuielile militare la 5% din PIB. Vorbind într-o intervenție publică înaintea deplasării sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a […]
