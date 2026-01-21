Internetul așa cum îl știm dispare. UE stabilește termen-limită 2035 și închide rețelele vechi
Newsweek.ro, 21 ianuarie 2026 17:50
Comisia Europeană intenționează să extindă implementarea fibrei optice până în 2035 și să simplifice...
Acum 5 minute
18:10
Horoscop Vremurile grele se termină în sfârșit pentru 4 zodii în 2026. Pentru cine va curge lapte și miere # Newsweek.ro
Viața a părut o luptă dificilă pentru mulți oameni în ultima perioadă, dar vremurile grele se vor sf...
Acum 30 minute
17:50
Internetul așa cum îl știm dispare. UE stabilește termen-limită 2035 și închide rețelele vechi # Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să extindă implementarea fibrei optice până în 2035 și să simplifice...
17:40
Bruxelles-ul intră în mod de criză: CE discută securitatea după tensiunile cu SUA pe tema Groenlandei # Newsweek.ro
CE va organiza vineri o reuniune a „colegiului de securitate”, o reuniune a comisarilor pe teme de s...
17:40
În districtele Dahme-Spreewald și Märkisch-Oderland, un rus și un german au fost arestați, suspectaț...
Acum o oră
17:30
2025, cel mai prost an pentru șoferii de camion și transportatorii din Belgia. Peste 400 de falimente # Newsweek.ro
Conform datelor Institutului Belgian pentru Transport și Logistică (ITLB), 2025 a fost cel mai prost...
Acum 2 ore
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul Economic de la Davos, din Elveți...
17:10
Donald Trump despre Groenlanda: „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale” # Newsweek.ro
Donald Trump a spus la Forumul Economic de la Davos că el își dorește Groenlanda și că solicită nego...
17:00
Donald Trump a ținut un discurs la Davos. Președintele SUA susține că îi iubește pe europeni și că a...
17:00
Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedeps...
16:50
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026 # Newsweek.ro
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026. Stațiu...
16:40
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţie civică # Newsweek.ro
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţ...
16:40
Parisul crește miza. Franța dorește exerciții NATO în Groenlanda: Demonstrăm solidaritatea # Newsweek.ro
În fața recentelor declarații ale președintelui Trump de preluare a controlului asupra Groenlandei, ...
16:20
George Simion primit în SUA de un activist cu dese vizite în Rusia. Apropiat de oligarhi ruși și de Igor Dodon # Newsweek.ro
George Simion și parlamentarii AUR au fost primiți în SUA de președintele Organizației Mondiale a Fa...
16:20
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de euro # Newsweek.ro
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de eu...
Acum 4 ore
16:10
Rutte este îngrijorat că Ucraina ar putea să nu aibă suficiente resurse pentru a respinge atacurile rusești # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat toți aliații europeni ai Alianței să-și aminteasc...
15:50
Ce mașini își caută românii? Premium, automată, de 5-7 ani vechime, cu preț între 10.000 € și 25.000 € # Newsweek.ro
Cum prețurile autoturismelor noi au ajuns aproape prohibitive, sub 15.000 € neexistând nimic, mulți ...
15:50
Donald Trump ține un discurs la Davos: „Iubesc Europa dar nu se îndreaptă într-o direcție bună” # Newsweek.ro
Donald Trump a ajuns la Davos unde are loc Forumul Economic Mondial. Președintele SUA ține un discur...
15:40
O brutărie esențială pentru comunitatea locală s-a închis brusc. Clienții sunt nedumeriți. Ce anunț au văzut? # Newsweek.ro
O brutărie foarte importantă pentru comunitatea locală dar deosebit de cunoscută și în zonele mai în...
15:20
Fermierii din Iași intră în 2026 cu câmpuri care arată bine, dar cu prețuri care le dau bătăi de cap...
15:20
Ce plante poți cultiva în ianuarie direct în frigider? Motivul pentru care grădinarii fac asta. Nu e o glumă # Newsweek.ro
Grădinarii își pregătesc deja semințele pentru culturile de primăvară. Unele dintre ele au nevoie de...
15:10
Cum va funcționa așa-numita „Revoluție de la pubele”, finanțată prin PNRR? Vom merge la ghenă cu cardul # Newsweek.ro
Noile module de colectare a deșeurilor pe categorii, care au început să fie instalate în oraș, sunt ...
14:50
Bani în plus la unele pensii speciale și militare, deși pensiile contributive nu cresc. CCR a decis astflel # Newsweek.ro
Pensiile sunt înghețate în România. Și totuși, unii pensionari militari și unii pensionari foști mag...
14:50
MEROPS, un sistem SUA de combatere a dronelor, intră în funcțiune în România. Un „foc” costă 14.500$ # Newsweek.ro
România urmează să adopte în curând un complex american de combatere a vehiculelor aeriene fără pilo...
14:40
Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Newsweek.ro
Parlamentul European s-a pronunţat miercuri prin vot în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniu...
14:20
Cutremur la Cupa Mondială 2026. Germania ia în calcul boicotul turneului din SUA din cauza lui Trump # Newsweek.ro
Cupa Mondială 2026 este zguduită de tensiuni politice majore. Germania și Anglia analizează serios p...
Acum 6 ore
14:10
Traficul rutier este restricţionat, miercuri după-amiază, pe drumul naţional 1A, în zona de nord a j...
13:50
Peste 3.000 imobile din Sectorul 1 al Capitalei nu au gaz, după un incident la rețeaua de distribuție # Newsweek.ro
Peste 3.000 de clienţi casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 1 din Bucureşti su...
13:40
Moldova, prima țară din Europa cucerită de mașinile chinezești. Cotă de piață de 26% în 2025! # Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să invadeze Europa și atacă pe toate planurile. Iar în 20...
13:30
Oana Țoiu, la Davos: Atmosferă influențată de discursul lui Trump. Stare de îngrijorare # Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, declară că a doua zi la Davos este una axată pe securitate, ea prec...
13:10
Rusia, panicată de sistemul de rachete al SUA Typhon din Japonia. Rachetele Tomahawk pot lovi la 1.600 km # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este „foarte îngrijorată” de ceea ce...
12:50
O pensionară avea în casă 38.000 de lei. A rămas fără ei după ce a primit un apel telefonic. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O pensionară a căzut pradă unor escroci care au sunat-o și i-au spus o minciună incredibilă. Femeia ...
12:40
România a exportat câini de 250.000.000€. Afacere stimulată de legi noi care lasă maidanezii pe străzi # Newsweek.ro
Modificarea a trei noi legi intrate recent pe circuitul legislative din Parlament, care au ca scop p...
12:30
Georgescu și Potra, în fața verdictului în cazul tentativei de lovitură de stat. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă verdictul Curții de Apel București într-un dosar de tentat...
12:20
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C...
Acum 8 ore
12:10
Emisarii lui Trump, acuzați de ingerințe în procesul din Franța a lui Le Pen pentru deturnare de fonduri UE # Newsweek.ro
Autoritățile de la Paris acuză administrația Trump de ingerințe politice în justiția franceză. Un ma...
12:00
Date incredibile, în Registrul Electoral: 14.310 persoane peste 100 ani, 133.995 persoane între 90 – 99 ani # Newsweek.ro
În Registrul Electoral al României figurează date incredibile, potrivit șefului Autorităţii Electora...
11:50
Românca Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open. „Azi e ziua mea” # Newsweek.ro
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open, după ce a bătut-o p...
11:30
Ai panouri fotovoltaice și ești prosumator? Se schimbă legea. Trebuie să-ți pui baterie ca să nu fii penalizat # Newsweek.ro
Ministerul Energiei vrea să schimbe radical Legea prosumatorilor. Românii care au panouri fotovoltai...
11:20
Răspunsul „pe limba lui Trump” al UE în scandalul Groenlanda. Acordul comercial cu SUA, suspendat de Parlament # Newsweek.ro
Parlamentul European a decis suspendarea ratificării acordului comercial UE–SUA, ca reacție la ameni...
11:10
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturi la întreținere. De ce aplicația E-bloc.ro nu merge? # Newsweek.ro
Reprezentanții BNR au confirmat pentru Newsweek România că aplicația e-bloc prin care asociațiile de...
11:00
Nouă alertă de ger năprasnic de la meteorologi. 13 județe afectate. Drumurile vor fi coperite de polei # Newsweek.ro
Meteorologii au transmis o nouă atenționare Cod galben de ger, valabilă până joi dimineața în 13 jud...
10:50
Ilie Bolojan și Mugur Isărescu discuții despre bugetul pe 2026 și deficit. Premierul e la BNR (SURSE) # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Banca Națională unde a avut discuții legate de bugetul pentru 2026 ...
10:30
Aplicația WhatsApp poate instala un virus periculos pe telefonul tău mobil fără să-ți dai seama. Cum face asta # Newsweek.ro
WhatsApp a devenit unul dintre canalele preferate ale infractorilor cibernetici. Acum se folosesc de...
10:30
Marinar dispărut pe Dunăre. Echipajul unei barje a alertat autoritățile. E căutat de scafandri # Newsweek.ro
Pompierii au fost alertaţi de echipajul unei barje de pe Dunăre despre dispariţia unui marinar în vâ...
10:20
Patronii de service-uri se plâng că nu pot repara mașinile la prețurile asigurătorilor. Șoferii, puși la plată # Newsweek.ro
Patronii de service-uri auto din România se plâng că nu pot repara corect mașinile la prețurile asig...
Acum 12 ore
10:10
Celebrul producător de aspiratoare inteligente intră în faliment. Produsele sunt vândute și în România # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți producători de aspiratoare inteligente, la nivel mondial, intră în fal...
10:00
Trump avertizează Iranul: „Va fi șters de pe hartă dacă mi se orchestrează asasinarea” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi „șters de pe hartă” dacă autoritățile de ...
09:40
Dictatorul Lukașenko, controlat de Putin, semnează aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Newsweek.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat acordul de aderare la „Consiliul pentru Pace”, ini...
09:30
Cutremur într-un loc din România unde s-au investit 500.000.000€ pentru un pod uriaș. Apoi, au apărut probleme # Newsweek.ro
Cutremur în România în urmă cui puțin timp. Seisumul s-a produs într-o zonă unde România a investit ...
09:30
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) deschide reprezentanță la București # Newsweek.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) își extinde prezența regională prin ...
