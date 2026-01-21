Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre”

Primasport.ro, 21 ianuarie 2026 17:50

Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
18:10
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui Primasport.ro
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui
Acum 10 minute
18:00
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid Primasport.ro
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid
Acum 30 minute
17:50
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open Primasport.ro
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open
17:50
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre” Primasport.ro
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre”
17:40
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România Primasport.ro
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România
Acum o oră
17:30
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB Primasport.ro
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
17:20
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia Primasport.ro
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
17:20
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru ”trafic de persoane şi muncă la negru” Primasport.ro
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru ”trafic de persoane şi muncă la negru”
17:20
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii Primasport.ro
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
17:20
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului Primasport.ro
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
Acum 2 ore
17:10
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa Primasport.ro
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa
17:10
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania! Primasport.ro
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania!
16:40
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo Primasport.ro
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo
16:40
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris Primasport.ro
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
Acum 4 ore
16:10
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo Primasport.ro
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
15:40
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii” s-au mai despărţit de încă un jucător Primasport.ro
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii” s-au mai despărţit de încă un jucător
15:30
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!” Primasport.ro
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
15:30
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice Primasport.ro
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice
15:20
E gata! Becali a anunţat primul 11 las FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!” Primasport.ro
E gata! Becali a anunţat primul 11 las FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
14:50
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic” Primasport.ro
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”
Acum 6 ore
14:00
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul Primasport.ro
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul
13:50
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului” Primasport.ro
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului”
13:50
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară Primasport.ro
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară
13:40
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes” Primasport.ro
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes”
13:30
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi” Primasport.ro
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi”
12:50
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză” Primasport.ro
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză”
12:40
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open Primasport.ro
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open
12:20
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România Primasport.ro
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România
Acum 8 ore
11:30
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului Primasport.ro
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului
11:20
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open Primasport.ro
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open
11:10
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!” Primasport.ro
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!”
10:30
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb Primasport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb
Acum 12 ore
10:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet
10:10
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta” Primasport.ro
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta”
10:10
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!” Primasport.ro
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!”
10:00
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!” Primasport.ro
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!”
10:00
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe Primasport.ro
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe
09:50
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului Primasport.ro
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului
09:40
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele Primasport.ro
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele
09:30
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua Primasport.ro
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua
09:20
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga Primasport.ro
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga
Acum 24 ore
00:10
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
00:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii
20 ianuarie 2026
23:30
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
23:00
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League Primasport.ro
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League
22:10
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan Primasport.ro
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet
21:10
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League Primasport.ro
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League
21:10
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat” Primasport.ro
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat”
20:50
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord Primasport.ro
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.