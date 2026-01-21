IFAB schimbă regulile fotbalului. TOTAL!
Fotbalul de la Campionatul Mondial 2026 va arăta diferit. International Board (IFAB) a decis modificări importante de regulament, care vizează extinderea atribuțiilor VAR și combaterea tragerilor de timp. Schimbările vor fi aplicate începând cu CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), urmând să fie ratificate oficial pe 28 februarie, la reuniunea anuală IFAB de la
Statul român sabotează invenția secolului. Încălzirea orașelor s-ar face cu prețuri infime # National.ro
Când orașele sunt lăsate în frig, unul câte unul, pe motiv de incapacitate de funcționare a centralelor, când deficitul de energie ne împinge spre un blackout iminent, statul român își permite să blocheze și să refuze invenția secolului, care aparține unui inginer român genial. Este vorba despre instalația de gazeificare a deșeurilor, care poate produce,
Tarifele pe care Trump vrea să le impună asupra a șase țări din UE pot crea probleme pentru SUA # National.ro
Autoritățile vamale americane se vor confrunta cu o adevărată provocare dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a impune tarife asupra a șase țări din UE, având în vedere ușurința cu care circulă mărfurile între națiunile blocului comunitar. Trump a promis să impună tarife vamale tot mai mari asupra produselor provenite
Conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) analizează necesitatea schimbării locației reuniunii anuale, temându-se că evenimentul a depășit capacitatea stațiunii Davos. Larry Fink, șeful BlackRock și copreședinte interimar al consiliului de administrație al WEF, a discutat în privat opțiuni, printre care mutarea definitivă a summitului din Davos sau utilizarea unor locații pe bază de rotație, cum ar
VIDEO. Trump motivează, la Davos, de ce vrea să cumpere Groenlanda: Fără noi, cu toții ați fi vorbit germană și un pic de japoneză # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri, 21 ianuarie, un discurs la Davos, atingând și un subiect sensibil, după ce a declarat recent că lumea „va afla" cât de departe va merge în privința Groenlandei. Începând prin a spune că are un mare respect pentru oamenii din Groenlanda și din Danemarca, Trump a subliniat că
UEFA ia în calcul o măsură extremă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care Statele Unite vor ataca și anexa Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Regatului Danemarcei. Subiectul a fost discutat la cel mai înalt nivel în fotbalul internațional, pe fondul declarațiilor repetate ale lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei. După ce
Lovitură cruntă pentru prosumatori. Guvernul îi pune să plătească taxe de rețea și costuri pentru dezechilibre # National.ro
După ce a "subtilizat" fondurile destinate achiziției bateriilor de stocare, care ar fi atenuat dezechilibrele provocate de injectările în rețea de la panourile solare, Guvernul a decis să le mai dea o lovitură prosumatorilor. Astfel, transpunând în stil mioritic o directivă europeană, partajarea energiei de către prosumatori, prin așa-zisele comunități de energie, va fi "pedepsită"
În 1969, Charles de Gaulle i-a spus scriitorului Andre Malraux că „dorința Americii este să abandoneze Europa". După ani de eforturi diplomatice pentru a-i îmbuna pe președinții americani succesivi – și pe Donald Trump în special – liderii europeni ajung la o sumbră constatare: SUA sunt, în cel mai bun caz, indiferente față de interesele
Trump, la Davos: SUA sunt motorul economic al planetei/EUROPA ESTE DE NERECUNOSCUT – VIDEO # National.ro
Toate privirile sunt îndreptate miercuri spre Davos, odată cu sosirea lui Donald Trump în orașul elvețian. Președintele american a susținut un discurs la Forumul Economic Mondial. Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri, 21 ianuarie, un discurs la Davos. „SUA sunt motorul economic al planetei, iar când America înflorește, întreaga lume înflorește. Istoria arată că
Mii de locuitori din Sectorul 1, fără gaze naturale în urma unui „incident". Care sunt străzile afectate și când se va relua alimentarea # National.ro
Peste 3.000 de clienți casnici și non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 1 din București sunt afectați miercuri, 21 ianuarie, de o întrerupere temporară a furnizării gazelor naturale, decizia fiind luată de Distrigaz Sud Rețele în urma unui „incident" produs la rețeaua de distribuție, pe strada Câineni. Alimentarea ar urma să fie reluată
S-a aflat pe surse! SUA ar urma să retragă personal din centre de comandă cheie ale NATO. Care ar fi țările afectate de măsură # National.ro
Statele Unite vor să reducă personalul staționat în centrele-cheie de comandă NATO, potrivit unor surse. Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters
Deși un război real face ravagii la marginea estică a Europei, liderii continentului sunt distrași de un război fals pe flancul vestic. În timp ce oficialii UE încearcă la Davos să-l convingă pe Donald Trump să renunțe la ambiția sa de a achiziționa Groenlanda, Ucraina este împinsă pe plan secund. Intenționau să obțină sprijinul personal
Sondaj de ultim moment! Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Cum arată top trei partide și care conduce detașat # National.ro
S-au aflat rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cum ar vota românii, dacp duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare? Cum arată top trei partide, conform datelor ce rezultă în urma sondajului? Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, 18,2% PSD, 13,5% PNL și
Crapă de invidie ochelarii de soare ai lui Macron. Nicusor si Maia vor face Unirea mică # National.ro
1. Ceaușescu, numărul unu, clar, numărul unu. De la revoluție încoace am avut cinci președinți. Unii cu două mandate. Iliescu, trei spre patru. Două pline și seci (1992 – 1996 și 2000 – 2004) și încă două șprițate (decembrie 1989 – mai 1990 și mai 1990 – 1992). Dar în zilele astea geroase, când crapă
Pauza care nu mai odihnește: ce se întâmplă cu creierul atunci când nu mai știe să se oprească # National.ro
Tot mai mulți oameni descriu aceeași experiență: iau pauză, dar nu se simt mai odihniți. Timpul liber nu mai aduce claritate, iar momentele în care „nu fac nimic" sunt populate de gânduri, neliniște sau o oboseală difuză care nu dispare. Din perspectivă neuropsihologică, această experiență nu este paradoxală. Pauza nu mai funcționează atunci când creierul
VIDEO. Călin Georgescu, la Curtea de Apel pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Potra # National.ro
Călin Georgescu a ajuns din nou în fața magistraților, de această dată, miercuri, 21 ianuarie. La sosirea la sediul instanței, a fost întâmpinat de mai mulți susținători, care i-au scandat numele. Georgescu a salutat oamenii care-l așteptau în fața sediului Curții de Apel București, dar nu a făcut declarații în fața presei. Fostul candidat la
O destinaţie de vacanţă preferată de români tocmai a devenit mai ieftin de vizitat. Leul a prins putere acolo, moneda locală s-a depreciat # National.ro
Românii care plănuiesc să plece într-o vacanţă şi-ar putea stabili ca destinaţie una dintre cele mai populare ţări printre turiştii de la noi. Moneda lor locală s-a depreciat, leul nostru a prins puteri, astfel că o călătorie acolo s-a ieftinit. Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea
Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vin noi informații de la meteorologi, care anunță, miercuri, că perioada cu vreme deosebit de rece și chiar geroasă se prelungește, în unele zone din țară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață o informare meteo de vreme deosebit de rece, precipitații mixte, polei și vânt, precum și o atenționare Cod galben de
Proprietarii au profitat că a devenit foarte greu să-ţi mai cumperi un apartament şi au scumpit chiriile cu aproape 10% în două sectoare din Bucureşti # National.ro
Prețurile proprietăților imobiliare din România au înregistrat în ultimii ani creșteri constante, ajungând în unele cazuri să se dubleze față de nivelul din 2019. Acest lucru se reflectă direct și în prețurile chiriilor solicitate de proprietari, se arată într-o analiză de piață. Bucureştenii și brașovenii alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti
Lider sindical din Educație, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Nu are empatie față de nicio clasă socială" # National.ro
Un lider sindical din Educație l-a criticat fățiș pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, premierul fiind acuzat de lipsă de empatie și că refuză dialogul. În contextul nemulțumirilor iscate, în ultima perioadă, de tăierile anunțate în sistemul bugetar, nemaivorbind despre alte măsuri de austeritate propuse de Guvern, un lider sindical nu s-a ferit
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în cadrul celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial de la Davos că independența europeană este o necesitate. Aceasta a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitorul Uniunii Europene, pledând pentru autonomie strategică, comerț liber și parteneriate globale, în contextul tensiunilor uriașe geopolitice și […] The post Ursula von der Leyen anunță Europa independentă la Davos. Urmează o ruptură de SUA? first appeared on Ziarul National.
Caz înfiorător în Timiș: Adolescent de 15 ani, găsit îngropat într-o curte, după ce fusese dat dispărut/ Cine l-ar fi omorât # National.ro
Un caz șocant este investigat de către oamenii legii din Timiș. Conform primelor informații, ce s-au aflat miercuri dimineață, 21 ianuarie, un băiat de 15 ani a fost găsit decedat, iar suspecții de crimă ar fi alți doi minori. Cumplita descoperire a fost făcută în localitatea Cenei, din județul Timiș. Un copil de 15 ani […] The post Caz înfiorător în Timiș: Adolescent de 15 ani, găsit îngropat într-o curte, după ce fusese dat dispărut/ Cine l-ar fi omorât first appeared on Ziarul National.
Se deschide un nou front de război? Cuba antrenează „întregul popor”, iar ministrul rus de Interne vizitează Havana # National.ro
O nouă situaţie tensionată în plan geopolitic. Cuba va intra în „stare de război” în încercarea de a face față amenințărilor lui Donald Trump de la intervenția SUA în Venezuela. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a declarat că a aprobat „planuri și măsuri” pentru a declara „starea de război” în țară, a transmis presa […] The post Se deschide un nou front de război? Cuba antrenează „întregul popor”, iar ministrul rus de Interne vizitează Havana first appeared on Ziarul National.
Termoenergetica a “împins” din nou data până la care îi lasă pe bucureşteni în frig. Cele mai afectate zone din fiecare sector # National.ro
Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului” până pe 23 ianuarie, iar asta înseamnă că bucureştenii vor rămâne în frig cel puţin până atunci. Termenul pentru stabilizarea furnizării agentului termic a fost mutat din nou: în loc de 19 ianuarie, noua dată este 23 ianuarie. Compania vorbește despre prelungirea perioadei de „echilibrare a sistemului”. […] The post Termoenergetica a “împins” din nou data până la care îi lasă pe bucureşteni în frig. Cele mai afectate zone din fiecare sector first appeared on Ziarul National.
Accident cumplit pe autostrada A1, în Hunedoara: o persoană și-a pierdut viața, alte două au fost grav rănite – VIDEO # National.ro
Un accident rutier cu urmări cumplite a avut loc miercuri dimineață, 21 ianuarie, pe autostrada A1, în zona localității Simeria, din județul Hunedoara. O femeie și-a pierdut viața, iar alte două persoane, între care o fetiţă de 6 ani, au fost rănite grav în urma unui accident ce a avut loc miercuri dimineaţa pe autostrada […] The post Accident cumplit pe autostrada A1, în Hunedoara: o persoană și-a pierdut viața, alte două au fost grav rănite – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Alertă la Cotroceni: Trump îl desființează pe Macron! „Îmi place de el, dar nu va mai rămâne președinte prea mult timp” # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că relațiile sale cu aliații europeni sunt bune. Îi tratează însă cu distanță pe unii dintre ei. Liderul de la Casa Albă încearcă să-l evite cât mai mult pe Emmanuel Macron, președintele francez, al cărui protejat este chiar Nicușor Dan. Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, și președintele francez Emmanuel Macron […] The post Alertă la Cotroceni: Trump îl desființează pe Macron! „Îmi place de el, dar nu va mai rămâne președinte prea mult timp” first appeared on Ziarul National.
Încă un accident feroviar grav a avut loc în Spania, marţi seară. Un tren de navetiști a deraiat lângă Barcelona, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine. În urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar 37 de persoane au fost rănite. Marți seara, un tren de pasageri care circula între Gelida și […] The post Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a deraiat lângă Barcelona: 38 de victime first appeared on Ziarul National.
Probleme pentru Donald Trump în Air Force One. Avionul prezidenţial a trebuit să revină la Washington, din drumul spre Davos # National.ro
Avionul Air Force One cu care președintele Donald Trump se deplasa la Davos s-a întors din drum la baza sa din Washington, din cauza unei probleme tehnice. Anunţul a fost făcut de Casa Albă. Aeronava care-l transporta pe Donald Trump către Davos a întâmpinat ”probleme electrice minore” şi s-a întors la baza militară Andrews din […] The post Probleme pentru Donald Trump în Air Force One. Avionul prezidenţial a trebuit să revină la Washington, din drumul spre Davos first appeared on Ziarul National.
BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă ceva negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu […] The post Horoscop 21 ianuarie 2026 – Timpul va fi cel care va pune lucrurile la locul lor first appeared on Ziarul National.
Daniel Băluță se confruntă cu o deteriorare accelerată a stării de sănătate, potrivit unor surse apropiate edilului Sectorului 4, care susțin că situația medicală a devenit tot mai îngrijorătoare în ultimele săptămâni. Surse din anturajul primarului Sectorului 4 al Capitalei afirmă că acesta acuză dureri severe și persistente, care îi afectează semnificativ activitatea zilnică. Pe […] The post Daniel Băluță, probleme grave de sănătate first appeared on Ziarul National.
Când Donald Trump trimite o invitație oficială României, te-ai aștepta ca șeful statului să răspundă ca un lider. În schimb, Nicușor Dan iese cu un comunicat de presă care arată exact nivelul lui real. Nu spune nici da, nici nu. Sec și ambiguu ca de obicei. E confuz, timid, plin de formulări inutile și complet […] The post În timp ce alții decid, Nicușor Dan bâjbâie printre rânduri first appeared on Ziarul National.
Nemulțumirea mocnește și, deja, a erupt: în PNL, vocile critice nu mai șoptesc, ci vorbesc apăsat, o fac în public, dau nume și fapte. Ilie Bolojan, „premierul-manager”, riscă să devină nu doar problema guvernării, ci și groparul propriului partid. A primit nenumărate avertismente și nu numai din opoziție, ci chiar din interior, acolo unde doare […] The post Se strânge lațul, Ilie! first appeared on Ziarul National.
România putea avea unul dintre cele mai mici prețuri la energie din Europa, însă statele puternice din UE s-au opus reorganizării sistemului energetic din țara noastră. Reorganizarea presupunea împărțirea în companii a sistemului, în care să fie un mix de energie care să dea și un preț foarte bun, așa cum se întâmplă în aproape […] The post Cum au decis ambasadele străine soarta sistemului energetic românesc first appeared on Ziarul National.
Duminică, Emmanuel Macron îi îndemna pe colegii săi europeni să folosească o „bazooka” împotriva lui Donald Trump, ca răspuns la amenințarea acestuia cu impunerea de tarife. În decurs de 24 de ore, Macron s-a trezit singur, întrucât Keir Starmer, Giorgia Meloni și Friedrich Merz au optat cu toții pentru dialog și nu pentru război, relatează […] The post Cum s-a destrămat atitudinea „macho” a lui Macron first appeared on Ziarul National.
Hansi Flick are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, însă viitorul său pe banca „blaugrana” este departe de a fi sigur. Totul depinde de alegerile prezidențiale de anul ăsta, iar clubul catalan a început deja să se uite după variante de rezervă. Flick a avut un sezon excelent, cu toate trofeele interne câștigate […] The post Șocant: Barcelona îi caută înlocuitor lui Hansi Flick! first appeared on Ziarul National.
Bolojan smulge cu forța impozitele locale de la cei mai amărâți: persoanele cu dizabilități și cele fără venituri # National.ro
Ilie Bolojan a asigurat o parte din veniturile din taxe și impozite locale pentru primării. Persoanele cu dizabilități și cele fără venituri s-au trezit, peste noapte, spărgători de grevă fiscală, dat fiind că banii vor fi reținuți din start din indemnizații și din venitul minim garantat. Amenințarea cu recuperatorii, care a stârnit un adevărat scandal […] The post Bolojan smulge cu forța impozitele locale de la cei mai amărâți: persoanele cu dizabilități și cele fără venituri first appeared on Ziarul National.
În orașul Shenyang, situat în nord-estul Chinei, zonă industrială în declin, fabrica de componente auto Brilliance Dongxing reflectă contradicțiile economice ale țării. Chiar dacă excedentul comercial al Chinei depășește un trilion de dolari și liderii de la Beijing laudă capacitatea de a dezvolta tehnologie IA de ultimă generație și de a rezista unui război comercial […] The post China cu două viteze. Tare la exporturi, slabă pe piața internă first appeared on Ziarul National.
Mașinile fabricate în China au câștigat teren în Europa, atingând un nivel record de 12,8% din cota de piață a vehiculelor electrice. În octombrie 2024, Comisia Europeană a impus taxe compensatorii definitive asupra importurilor de vehicule electrice chinezești, în urma unei anchete antisubvenții. Ratele tarifare au variat în funcție de companie: 17 % pentru BYD, […] The post Tarifele nu opresc invazia mașinilor electrice chinezești în Europa first appeared on Ziarul National.
Fotbalistul Radu Drăgușin a făcut un pas important, de această dată nu pe teren, ci în viața personală. Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale, Ioana, în cadrul unui eveniment restrâns ce a avut loc marți, 20 ianuarie, în București. Zi cu totul specială pentru Radu Drăgușin Fericitul eveniment pentru Drăgușin (23 de […] The post Radu Drăgușin și-a dus iubita la Starea Civilă! Cei doi au spus marele „DA” first appeared on Ziarul National.
Se preconizează că în 2030 cererea de apă va depăși oferta cu până la 40%. Pe măsură ce apa este considerată din ce în ce mai mult un activ strategic, observatorii pieței privesc rezervele de apă dulce ale Groenlandei ca pe o resursă potențială. „Potențialul apei este multiplu, deoarece apa curată și proaspătă poate fi […] The post Rezervele de apă dulce din Groenlanda, ”capital înghețat” first appeared on Ziarul National.
România este o țară europeană, membră UE, pe locul 6 din 27 în UE ca populație. România are cea mai lungă graniță cu Ucraina, țară aflată în miezul unui conflict cu Rusia, țară declarată inamic al UE. România este o țară bogată în resurse imense, comparativ cu celelalte țări din UE: petrol, gaze naturale, aur, […] The post România turmentată, teleleu în lume first appeared on Ziarul National.
Salariile din administrațiile publice locale, care nu vor putea fi acoperite din venituri proprii, vor fi reduse drastic, prin hotărâre de guvern, se anunță în pachetul 3 de măsuri ale coaliției. Totodată, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi și subdiviziuni administrativ-teritoriale va fi tăiat cu 30%. Pentru reducerea cheltuielilor de personal, Guvernul cere disponibilizări, […] The post Începe prigoana pentru bugetari. Salarii tăiate și disponibilizări first appeared on Ziarul National.
Rusia duce un război care nu cunoaște granite – războiul din umbră. Flotele de drone ale Moscovei au închis aeroporturi aglomerate din Belgia, Danemarca, Germania și Norvegia. În iulie 2024, colete DHL au explodat în centre logistice din Marea Britanie, Polonia și Germania. Serviciile de securitate au urmărit în cele din urmă complotul până la […] The post Rusia extinde războiul din umbră first appeared on Ziarul National.
”America First”, în continuă schimbare. Trump acționează din instinct, nu din ideologie # National.ro
Teoreticienii relațiilor internaționale îl compară pe Donald Trump cu un realist din secolul al XIX-lea care vânează resurse naturale. Alții văd în el un om care se bucură de dominație și de exercitarea unilaterală a puterii de dragul puterii. Trump acționează din instinct, nu din ideologie. Dar în cadrul mișcării MAGA există ideologii coerente (și concurente) despre […] The post ”America First”, în continuă schimbare. Trump acționează din instinct, nu din ideologie first appeared on Ziarul National.
Pentru mulți oameni, stresul devine o problemă abia atunci când apar simptome clare: insomnie persistentă, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare. Din perspectivă neuropsihologică însă, aceste manifestări sunt adesea etapa finală a unui proces mai lung, care începe cu mult înainte de a fi resimțit conștient. Cercetarea arată că stresul cronic nu afectează creierul brusc, […] The post Stresul cronic și creierul: ce se schimbă înainte să apară simptomele first appeared on Ziarul National.
Bătând din călcâie să ajungă la întrunirea unor șefi de stat, pusă la cale la Paris, președintele Nicușor s-a suit în grabă într-un avion militar, denumit „Spartan”, și a… roit-o în țara lui Napoleon. Ajuns acolo, s-a tot foit printre ăi de și-au botezat proaspăta asociere drept „Coaliția voluntarilor pentru Ucraina”, din care nu au […] The post Cu „Spartanul” la Paris first appeared on Ziarul National.
Cât plătește o româncă stabilită în Malaga la factura de energie. „În apartament e un frig de mori” # National.ro
Nu doar românii din țară se confruntă cu facturi mai mari, pe timpul iernii, la energia electrică, ci și conaționalii care trăiesc dincolo de granițe. În unele cazuri nu e nevoie să apeleze temporar la soluția încălzirii cu calorifere electrice din cauza vreunei avarii la sistemul centralizat de termoficare, ci ca urmare a faptului că, […] The post Cât plătește o româncă stabilită în Malaga la factura de energie. „În apartament e un frig de mori” first appeared on Ziarul National.
1. Nicușor a zis că nu umblă teleleu prin lume, dar Bolojan ne umblă bau-bau prin conturi. Chestia asta se cheamă criză externă și criză externă la pachet. Crize la care pesediștii sunt complici. Ăștia nu ies de la guvernare fiindcă speră să mai dea Bolojan câte ceva în județele conduse de ei. Nu le […] The post Singura noastră șansă de a afla ce s-a hotărât, nu ce s-a declarat, la Davos first appeared on Ziarul National.
