Rectorul Universităţii Politehnica Mihnea Costoiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - FOTO, VIDEO

17:50

Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menţinerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Instituţia mai anunţă că pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână, iar adulţilor care însoţesc copii sub 14 ani şi călătorilor care însoţesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceştia fără costuri suplimentare.