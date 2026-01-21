Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, la Australian Open
News.ro, 21 ianuarie 2026 21:20
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
Grindeanu, întrebat dacă am fost victimele unei scamatorii în legătură deficitul: Da, dar mai elaborată / Deficitul se dovedeşte a nu fi fost real / E în jur de 8%, ce lucruri extraordinare s-au întâmplat în afară de creşterea TVA?! # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că am fost victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul, dar una mai elaborată, precizând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real. El a explicat că deficitul este în jur de 8% şi în afară de creşterea TVA la 21% nu s-au întâmplat alte lucruri extraordinare, încasările la buget fiind asemănătoare.
21:20
21:20
Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti, în semifinalele Cupei României # News.ro
Miercuri s-au disputat ultimele partide din sferturile Cupei României, iar rezultatele au stabilit tabloul complet al semifinalelor.
21:10
Grindeanu: Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale ”niciodată costurile nu sunt prea mari”.
Acum o oră
20:50
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda # News.ro
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters.
20:40
Sorin Grindeanu crede că premierul sau preşedintele României ar fi trebuit să fie la Davos: Europa de Est trebuie să se audă la Davos şi cine altcineva în afară de România, până la urmă cea mai importantă voce din sud-estul Europei, să fie reprezentat aco # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că preşedintele Nicuşor Dan sau premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să reprezinte România la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde sunt prezenţi zeci de lideri importanţi ai lumii, în frunte cu preşedintele american Donald Trump. Grindeanu crede că vocea Europei de Est ar fi trebuit să se audă acolo, iar Româna este principalul reprezentant al acesteia.
20:40
UPDATE - Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi din dosarul în care sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, la Curtea de Apel Bucureşti / Judecata, în cameră preliminară/ Instanţa a dat termen pentru 11 februarie # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.
Acum 2 ore
20:30
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aşteptată să participe la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii, la care va fi prezent Nicuşor Dan. O confirmare oficială ar putea veni în zilele următoare # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, o confirmare în acest sens urmând să vină în zilele următoare. Potrivit unor surse politice, Maia Sandu a fost invitată să participe la manifestările oficiale de la Iaşi, însă prezenţa acesteia la eveniment este deocamdată incertă.
20:30
Preşedinta BCE a ieşit din sală la un dineu la Davos, exasperată de discursul secretarului american al comerţului care critica Europa. Oficialul SUA a fost huiduit, iar gazda a încheiat evenimentul înainte de desert # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.
20:20
Oana Ţoiu: Legea care a intrat în vigoare astăzi nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina. Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare astăzi în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic.
20:20
Curtea de Apel Alba Iulia, aşteptată să se pronunţe în dosarul privind solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe, joi, în dosarul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) solicită instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis. Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.
20:10
Oana Ţoiu: N-aş spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică / Diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că nu ar spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică, ea menţionând despre prezenţa delegaţiei României la Forumul Economic de la Davos că diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi.
20:00
Oana Ţoiu: Invitaţia ca preşedintele Nicuşor Dan să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie / A rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că Oana Ţoiu invitaţia transmisă de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie, dar a rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA, ea precizând că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.
19:50
Rectorul Universităţii Politehnica Mihnea Costoiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - FOTO, VIDEO # News.ro
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti Mihnea Costoiu, a primit miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei. În discursul său, Costoiu a declarat că a reuşit să convingă o comunitate să lupte pentru nişte idei care păreau, la început, poate prea ambiţioase. El a mai spus că Universitatea Tehnică a Moldovei este unul dintre partenerii alături de care Politehnica Bucureşti doreşte să construiiască o viziune comună, de universitate antreprenorială. ”Credem că ne aflăm într-un moment istoric în care putem să reprezentăm un punct de inflexiune pentru întreaga regiune. Însă este un proces îndelungat”, a spus el.
19:50
Trump pretinde în continuare Groenlanda, dar insistă că „nu va folosi forţa”. Ministrul de externe al Danemarcei: Problema nu a dispărut # News.ro
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a salutat asigurările date de Donald Trump în discursul de miercuri de la Davos că SUA „nu vor folosi forţa” pentru a cuceri Groenlanda, dar consideră că discursul preşedintelui american arată că ambiţiile sale sunt încă „intacte”.
19:40
Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global - DOCUMENT # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România. UBB împarte primul loc la nivel naţional pe diferite domenii cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, dar şi alte universităţi, ocupând singură locul 1 naţional în domeniul Inginerie.
19:40
CM-2026: Un „FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite / Sistemul de programare prioritară a interviurilor pentru viză este acum funcţional # News.ro
FIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.
Acum 4 ore
19:30
Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România: Am fost foarte ferm. Vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic şi intelivent # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România, el afirmând că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică ci este o decizie strategică iar mesajul său a fost foarte ferm, că vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic şi inteligent.
19:30
Ministerul Sănătăţii a suspus dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina/ Rogobete: Este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală/ Detaliile, reglementate prin acte subsecvente # News.ro
Ministerul Sănătăţii a suspus, miercuri, dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina, ceea ce, potrivit ministrului Sănătăţii, Alexanru Rogobete, este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală. Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă, de aceea detaliile vor fi reglementate prin acte subsecvente.
19:20
PNL: Votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE, contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene / Clauzele de salvgardare pentru fermieri nu vor mai putea fi aplicate # News.ro
Partidul Naţional Liberal consideră că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE – contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene, iar prin acest vot, clauzele de salvgardare pentru fermieri propuse şi susţinute de Delegaţia României la PPE (PNL şi UDMR), precum măsurile rapide şi transparente pentru protejarea pieţei agricole şi sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea şi viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate.
19:10
MAE, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie: Modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene # News.ro
Ministerul Afcaerilor Externe a transmis, miercuri, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie, că modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate.
19:10
Trump avertizează Canada să fie „recunoscătoare” faţă de Statele Unite: „Canada există datorită Statelor Unite. Aminteşte-ţi asta, Mark, data viitoare când vei face declaraţii” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avertizat Canada, miercuri, în discursul său de la Davos, că ar trebui să fie mai „recunoscătoare” faţă de Statele Unite, relatează CNN.
19:10
Gavin Newsom cataloghează discursul lui Trump la Davos drept ”remarcabil de plictisitor” şi ”remarcabil de insignifiant” # News.ro
Discursul preşedintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), miercuri, la Davos, a fost ”remarcabil de plictisitor” şi ”remarcabil de insignifiant”, apreciază guvernatorul Californiei Gavin Newsom, relatează CNN.
19:10
Cântăreţul franco-israelian Noam Bettan a fost ales să reprezinte Israelul la concursul Eurovision care va avea loc la Viena în luna mai.
19:00
”Tăceţi din gură!” şi vindeţi Groenlanda, le transmite senatorul republican Lindsey Graham liderilor europeni, ”dacă au o jumătate de creier”, după discursul lui Trump la Davos # News.ro
Senatorul republican Lindsey Graham anunţă că le cere liderilor europeni să vândă Groenlanda Statelor Unite, după ce discursul preşedintelui american Donald Trump l-a convins că America are nevoie de ea din motive de securitate naţională, relatează CNN.
19:00
Viena închide muzee dedicate compozitorilor şi reduce programul de vizitare ca parte a măsurilor de austeritate # News.ro
Viena va închide în acest an porţile mai multor muzee dedicate compozitorilor celebri, deoarece capitala Austriei reduce bugetul pentru cultură pentru a îndeplini obiectivele de cheltuieli publice, scrie The Guardian.
18:50
Oana Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare: După 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu răspunde afirmaţiei preşedintelui Donald Trump, care a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie, ea precizând că istoria a răspuns deja la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO şi odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, la fel ca şi alţi aliaţi.
18:50
Echipa Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt, scor 1-3 # News.ro
Echipa Manchester City va restitui banii cheltuiţi pe bilete celor 374 de suporteri care au călătorit în Norvegia pentru a asista la înfrângerea surprinzătoare a echipei lor cu 3-1 în Liga Campionilor, marţi, în partida cu Bodo/Glimt, relatează BBC.
18:40
Continuă intervenţiile la Priza de Apă Gurghiu, judeţul Mureş, unde s-au format pod de gheaţă şi depuneri / Motopompe de mare capacitete funcţionează neîntrerupt pentru a asigura alimentarea cu apă a consumatorilor din Reghin şi localităţile limitrofe # News.ro
Specialiştii de la Administraţia Naţională (AN) ”Apele Române” şi cei de la ISU Mureş continuă intervenţiile la la Priza de Apă Gurghiu, judeţul Mureş, unde s-au format pod de gheaţă şi depuneri din cauza gerului. Motopompe de mare capacitete funcţionează neîntrerupt pentru a asigura alimentarea cu apă a consumatorilor din Reghin şi localităţile limitrofe.
18:30
Accident pe DN 14, în judeţul Mureş – Două persoane au rămas încarcerate / Una este în stare gravă # News.ro
Două maşini s-au ciocnit, miercuri seară, pe DN 14, în judeţul Mureş, iar două persoane au rămas încarcerate. Ambele au fost scoase şi au fost transportate la spital, una fiind în stare gravă.
18:30
Alba: Mai multe primării suspendă plata taxelor locale, după ce au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate # News.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale, măsura fiind luată după ce jurnaliştii de la Ziarul Unirea au scris că noua legislaţie care prevede majorarea impozitelor locale permite în continuare scutiri pentru zone defavorizate, precum Munţii Apuseni sau Delta Dunării.
18:30
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda - insula pe care vrea să o anexeze - cu Islanda - în patru rânduri - în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN.
18:20
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
18:20
Percheziţiţii în Bucureşti şi judeţul Ialomiţa, la persoane suspectate de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, abuz de încredere şi furt calificat / O persoană ar fi închiriat trei maşini pentru a le folosi în regim de ridesharing, dar le-a v # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ialomiţa, la persoane suspectate de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, abuz de încredere şi furt calificat. În perioada 27 mai 2024 – 21 octombrie 2025, o persoană ar fi închiriat trei maşini pentru a le folosi în regim de ridesharing, dar le-a vândut. Alte două persoane ar fi utilizat documente nereale pentru a înmatricula maşinile, deşi ştiau că nu au fost obţinute legal.
18:20
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Muntenegru, la punctele de trecere a frontierei spre ţările vecine din spaţiul Schengen # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Muntenegru asupra faptului că asociaţiile transportatorilor de marfă din această ţară au anunţat acţiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre/dinspre ţările vecine din spaţiul Schengen.
18:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurării miercuri, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că nu va folosi puterea militară pentru a anexa Groenlanda, relatează CNN.
18:10
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, votată de Parlamentul European, riscă să blocheze orice decizie pe această temă pentru o perioadă îndelungată # News.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară, miercuri, că trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, votată de Parlamentul European, riscă să blocheze orice decizie pe această temă pentru o perioadă îndelungată. El arată că UE se află în faţa a doua variante, amânarea acordului sau aplicarea provizorie, ambele mai proaste faţă de situaţia anterioară votului.
18:00
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, în perioada 25 – 30 ianuarie, pe fondul protestelor # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 25 - 30 ianuarie 2026, sunt anunţate o serie de acţiuni sindicale de protest, care vor afecta transportul feroviar (reţeaua SNCB) şi transportul public (reţeaua TEC), în special în regiunea valonă.
18:00
Trump afirmă la Davos că prim-ministrul ţării gazdă l-a „enervat” când l-a sunat ca să vorbească despre taxe # News.ro
Preşedintele Donald Trump, aflat miercuri la Davos, a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.
18:00
PSD: Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # News.ro
PSD transmite, miercuri, că votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. PSD arată că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României. Susţinem Acordul, dar cu garanţii corecte pentru fermierii români şi europeni.
18:00
Traficul rutier este blocat, miercuri seară, pe ambele sensuri ale DN 17, la Iacobeni, judeţul Suceava, unde un TIR a intrat în acostamentul drumului, rămânând blocat de-a latul şoselei.
17:50
Parlamentul European menţine la trei ore pragul de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână # News.ro
Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menţinerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Instituţia mai anunţă că pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână, iar adulţilor care însoţesc copii sub 14 ani şi călătorilor care însoţesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceştia fără costuri suplimentare.
17:50
Premieră medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – Doi pacienţi au beneficiat de proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu lasee / Spitalizarea, redusă de la două săptămâni la 48 de ore # News.ro
Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti anunţă, miercuri, o premieră pentru unitatea medicală, respectiv primele proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu laser. Doi pacienţi au fost operaţi de o echipă medicală complexă, recuperarea fiind bună.
17:50
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional încă nu a avut o comunicare oficială cu Administraţia Prezidenţială şi cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la pregătirile pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles, a declarat miercuri preşedinta CIO, Kirsty Coventry, potrivit Reuters.
17:40
Prima şedinţă a Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale, premierul Bolojan a participat la discuţii: S-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la primării # News.ro
Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii. Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată.
Acum 6 ore
17:30
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparaţie completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformaţie congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # News.ro
Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenţii de reparaţie completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformaţie congenitală extrem de rară, considerată până acum în general nereparabilă, folosind un abord transaortic.
17:30
Organizatorii Transylvania Open anunţă că, alături de Kaufland România, lansează o iniţiativă dedicată sănătăţii inimii. În perioada 31 ianuarie – 7 februarie, pe durata turneului internaţional de tenis feminin, va avea loc campania Open Heart, o iniţiativă de educaţie şi prevenţie a bolilor cardiovasculare dedicată publicului larg, cu consultaţii gratuite. Pe platoul din faţa BTarena va fi amplasată o ambulanţă deservită de medici şi asistenţi specializaţi în cardiologie.
17:30
Donald Trump: „Venezuela va câştiga mai mulţi bani în următoarele şase luni decât a câştigat în 20 de ani” # News.ro
Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia, miercuri, în discursul de la Davos, pentru operaţiunea militară a SUA care a dus la arestarea liderului acestei ţări, Nicolas Maduro, precum şi pentru negocierile dintre administraţia americană şi noile autorităţi.
17:30
Timişoara: Anchetă a Poliţiei după ce două eleve de 14 ani au mers acasă la un fost coleg, în timpul orelor, una dintre fete susţinând ulterior că a fost violată # News.ro
Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.
17:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace şi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de Norvegia, ţara care acordă acest premiu, pentru că nu i l-a acordat.
