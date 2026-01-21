Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti, în semifinalele Cupei României

20:00

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că Oana Ţoiu invitaţia transmisă de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie, dar a rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA, ea precizând că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.