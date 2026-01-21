Trump renunță la amenințarea cu tarifele vamale împotriva statelor europene. Președintele american spune că a ajuns la un acord-cadru cu șeful NATO privind Groenlanda

13:40

Doar 32 de companii de combustibili fosili au fost responsabile pentru jumătate din emisiile globale de CO2 care au cauzat criza climatică în 2024, în scădere de la 36 cu un an mai devreme, arată un studiu. Saudi Aramco a fost cel mai mare poluator controlat de stat, iar ExxonMobil a fost cel mai mare […]