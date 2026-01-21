Trump: Putin a acceptat invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace

14:40

Surse de la Cotroceni au declarat pentru Antena 3 că România nu va adera la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Motivul: România nu are „bază fiscală” să livreze 1 miliard de euro. Potrivit surselor citate de Antena 3, România nu are „bază fiscală” sa adere la Consiliul pentru Pace. Adică nu are banii, […]