Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia
Golazo.ro, 21 ianuarie 2026 22:30
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.
Acum 30 minute
22:30
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa # Golazo.ro
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a analizat situația de la Genoa și a vorbit la superlativ de Dan Șucu (62 de ani), patronul formației din Serie A.
22:30
Acum 2 ore
21:40
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste ” # Golazo.ro
Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #14 ATP) a intrat în conflict cu fanii lui Reilly Opelka (28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open.
21:40
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de trafic de persoane şi muncă la negru # Golazo.ro
Lucas Hernandez (29 de ani), fundașul echipei PSG, și logodnica sa, Victoria Triay, sunt anchetați pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă.
21:40
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul # Golazo.ro
Real Madrid - Monaco 6-1. „Galacticii” au făcut scor în partida de marți din Liga Campionilor.
21:00
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.
Acum 4 ore
20:30
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood # Golazo.ro
Al-Okhdood - Al Riyadh 2-2. Formația lui Marius Șumudică a obținut doar un punct în partida din etapa #17 a campionatului din Arabia Saudită.
20:30
„Sunt surprins când văd asta” Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a vorbit despre numirea antrenorilor fără experiență pe banca echipelor importante din Europa.
20:00
Nu victoria neapărat e miezul poveștii. Deși e enormă, să-i dai trei boabe lui City trebuie să te numești Real, Arsenal sau PSG și chiar și așa să-i prinzi pe cetățeni în cea mai proastă pasă din istoria ultimilor mulți ani.
19:50
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală # Golazo.ro
Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.
19:40
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile” # Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fost mare jucător al celor de la Real Madrid, a vorbit despre scurtul mandat al lui Xabi Alonso pe banca „galacticilor”.
19:10
„Ciprian e supărat” Iuliu Mureșan , noi detalii despre situația lui Deac: „Poate are dreptate” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani).
19:10
„Știm cum este Steaua” Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat # Golazo.ro
Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a prefațat partida cu FCSB, din etapa #7 din grupa XXL din Europa League.
18:50
Ce transferuri pregătește Atletico Un fost jucător de la Dinamo e pe lista formației lui Diego Simeone, alături de alte două nume importante # Golazo.ro
Aleix Garcia (28 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, ar putea ajunge la Atletico Madrid în această iarnă.
Acum 6 ore
18:40
A șaptea plecare de la Rapid Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o altă echipă din Liga 1 # Golazo.ro
Robert Bădescu (20 de ani) a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
18:40
Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul FCSB - Rapid 2-1.
18:30
Rasism la adresa Senegalului Scene șocante pe străzile din Maroc, după eșecul din finala Cupei Africii pe Națiuni # Golazo.ro
La câteva zile de la încheierea Cupei Africii pe Națiuni, fanii Marocului nu au trecut peste eșecul în fața Senegalului, 0-1, și au avut un derapaj rasist la adresa adversarilor.
18:30
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare” # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra Neamț se află într-o situație dramatică.
18:30
Trimis de Dinamo în Liga 2 Mijlocașul „câinilor” a plecat deja în cantonamentul noii sale echipe # Golazo.ro
Casian Soare, mijlocașul lui Dinamo, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la CS Dinamo, în Liga 2.
18:00
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00” # Golazo.ro
Constantin-Bogdan Matei s-a întors la șefia ANS, unde va încasa un salariu net de 1.900 de euro.
17:50
Lovitură de teatru la ANS! Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!” # Golazo.ro
Noul președinte al ANS (Agenția Națională pentru Sport) nu e nou! GOLAZO.ro a aflat cine va conduce sportul românesc. Detalii, în rândurile de mai jos.
17:20
Îl vor pe Umit Akdag Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă # Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani) ar putea ajunge în această iarnă la Fenerbahce, una dintre forțele din campionatul Turciei.
17:10
Sărbătoare națională în Senegal FOTO+VIDEO: Oamenii au umplut străzile din Dakar pentru a celebra câștigarea Cupei Africii # Golazo.ro
Naționala Senegalului a sărbătorit cucerirea Cupei Africii 2025, la Dakar, alături de o mulțime consistentă de fani.
17:00
Complexul lui Chivu Care este marea problemă a Interului actual. De ce cade constant în anumite meciuri # Golazo.ro
Cristi Chivu antrenează liderul din Serie A, câștigă partidele împotriva unor adversari mai slabi, dar le pierde pe cele în fața echipelor puternice. În Ligă, a treia înfrângere consecutivă e alarmantă
16:50
Liga Campionilor LIVE, de la 19:45, în etapa #7 a competiției » Doi români joacă în această seară. Programul + Clasamentul # Golazo.ro
Nouă partide se joacă în această seară, în etapa #7 din Liga Campionilor. De la 19:45, Atletico Madrid o întâlnește la Istanbul pe Galatasaray, iar Eintracht Frankfurt va juca împotriva lui Qarabag, în deplasare.
Acum 8 ore
16:40
Dinamo Zagreb - FCSB, sub lupa lui Kopic Antrenorul croat n-are îndoieli: „Nu au același nivel de performanță” + Pe cine susține joi # Golazo.ro
Zeljko Kopic (56 de ani), antrenorul lui Dinamo, a făcut o comparație între forma celor de la Dinamo Zagreb și a celor de la FCSB, înaintea meciului direct dintre cele două.
16:30
El e inamicul FCSB! Cine este albanezul subapreciat devenit numărul unu la Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Arber Hoxha, 27 de ani, a început sezonul ca rezervă la Dinamo Zagreb și este astăzi cel mai bun jucător al liderului Croației. Extrema care decide derbyuri
15:50
„A arătat calitate” Zeljko Kopic, nerăbdător să se oficializeze mutarea lui Matteo Duțu + Ce se va întâmpla cu Kennedy Boateng # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, așteaptă ca Matteo Duțu (20 de ani) să semneze cu Dinamo.
15:40
Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB # Golazo.ro
Un raport între Dinamo Zagreb și FCSB are ca rezultat o disproporție imensă în privința sumelor încasate pe jucătorii vânduți, dar și în privința dominației în propriul campionat.
15:20
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii # Golazo.ro
Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut în academia lui Lazio, a ajuns la București și se va alătura lotului lui Dinamo.
15:00
Alexandru Băluță (32 de ani) ar putea ajunge în Cipru, după despărțirea de Los Angeles FC.
14:50
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat # Golazo.ro
International Board face mai multe modificări importante ale regulilor fotbaliului, mărind puterea asistenților video și cronometrând jucătorii în trei momente ale meciului pentru a se evita tragerile de timp
Acum 12 ore
14:20
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile # Golazo.ro
Statuia lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un tânăr.
14:00
Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit # Golazo.ro
Comunitatea pasionaților de handbal a înaintat o petiție către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva platformei de streaming Voyo.
13:50
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau” # Golazo.ro
Eric de Oliveira, unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a vorbit despre problemele financiare cu care s-a confruntat în perioada când evolua la Karpatî Lvov, în Ucraina.
13:40
Și-a pierdut tatăl în accidentul feroviar din Spania Mesaj sfâșietor al unui fotbalist de la Getafe, după tragedia din Adamuz # Golazo.ro
Davinchi, mijlocașul de 18 ani al celor de la Getafe, a postat un mesaj sfâșietor, după decesul tatălui său, David Cordon, în urma accidentului feroviar din Adamuz, regiunea Cordoba.
12:50
Înapoi, în Liga 1? Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova ar putea reveni în România după doar 5 luni # Golazo.ro
William Baeten (28 de ani), fostul jucător de la FCSB și FCU Craiova, ar urma să revină în România.
12:40
Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă # Golazo.ro
Apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații cu Claudiu Dragoș Bănescu, soțul acesteia. Surse GOLAZO.ro au afirmat că acesta din urmă a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.
12:30
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda # Golazo.ro
UEFA e pregătită de o măsură dură la Campionatul Mondial în cazul în care Donald Trump va ataca Groenlanda, teritoriul autonom parte a regatului danez
12:10
„Fie plângi, fie te bucuri” FOTO. Jude Bellingham, celebrare sarcastică, după zvonurile despre viața extrasportivă # Golazo.ro
Real Madrid - AS Monaco 6-1. Jude Bellingham (22 de ani), a marcat ultimul gol al echipei sale ('80) și a celebrat ironizând zvonurile legate de viața sa extrasportivă.
12:10
„E doar o formalitate” Dinamo s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan pentru prelungirea contractului » Căpitanul, lăudat de conducere # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan (23 de ani).
11:40
11:10
„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2 # Golazo.ro
Sporting Lisabona - Paris Saint Germain 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.
11:10
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede” # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid.
10:40
„Vreau să fiu lăsat în pace” Golgheterul revelației din Liga 1, declarație surprinzătoare + ce spune despre un transfer în străinătate: „Sunt trecut&rdq # Golazo.ro
Sebastian Mailat (28 de ani), atacantul de la FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea unui transfer în Europa, ca urmare a evoluțiilor bune reușite sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani).
10:30
„Te duci pe front dacă nu faci asta!” De ce a amenințat patronul lui Dinamo Kiev cel mai bun jucător al echipei ucrainene. Lucescu era acolo # Golazo.ro
Viktor Tsygankov, 28 de ani, internațional ucrainean, a fost avertizat de Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev. Cauza conflictului era legată de contract
10:30
Haaland, nemilos! City n-a mișcat în fața lui Bodo/Glimt, iar atacantul norvegian a numit 4 vinovați! + Guardiola, fascinat: „O echipă de top” # Golazo.ro
Bodo/Glimt - Manchester City 3-1. Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul „cetățenilor” a fost impresionat de prestația adversarilor, pe care nu s-a ferit să-i laude.
10:00
„O echipă fantastică” Mikel Arteta, laude pentru echipa lui Chivu, după meciul din Liga Campionilor: „Ne-au făcut să suferim” + Ce spune o legendă a lui Inter # Golazo.ro
INTER - ARSENAL 1-3. Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul „tunarilor” a lăudat echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), la finalul partidei din Liga Campionilor.
Acum 24 ore
09:00
Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo Zagreb au intrat în conflict cu Zvonimir Boban, președintele și simbolul clubului croat. Joi se joacă Dinamo Zagreb - FCSB, în Europa League
00:20
FCSB, accidentare de ultimă oră Jucătorul nu va face deplasarea la Zagreb, pentru meciul din Europa League! # Golazo.ro
FCSB joacă joi la Zagreb, de la ora 22:00, în grupa XXL din Europa League. Vlad Chiricheș, 36 de ani, nu va face deplasarea cu echipa miercuri, din cauza unei probleme de ultimă oră.
