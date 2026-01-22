Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma” de soldați ruși uciși lunar

09:40

Generalul Gheorghiţă Vlad a anunţat că Armata României poate pregăti anual între 2.000 şi 10.000 de militari, în funcţie de buget. Pregătirea populaţiei pentru situaţii de criză şi efort de război este, de asemenea, o prioritate. La o conferinţă desfăşurată la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad a subliniat că Armata […]