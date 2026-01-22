Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi
Lumea Politică, 22 ianuarie 2026 06:30
Ministerul Finanțelor anunță vești bune: deficitul bugetar pentru anul trecut a fost mai mic decât se anticipase. Acest rezultat ar putea aduce împrumuturi mai ieftine pentru stat și mai multă credibilitate în fața investitorilor și a Comisiei Europene. Deficitul bugetar înregistrat anul trecut a fost de aproximativ 7,7% din PIB, echivalentul a 145 de miliarde
• • •
Acum 30 minute
06:30
Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi
Ministerul Finanțelor anunță vești bune: deficitul bugetar pentru anul trecut a fost mai mic decât se anticipase. Acest rezultat ar putea aduce împrumuturi mai ieftine pentru stat și mai multă credibilitate în fața investitorilor și a Comisiei Europene. Deficitul bugetar înregistrat anul trecut a fost de aproximativ 7,7% din PIB, echivalentul a 145 de miliarde
Acum 2 ore
05:40
PSD presează coaliția cu măsuri de relansare economică. Facilități și ajutoare cerute de social-democrați, ca să contrabalanseze tăierile lui Bolojan
Tensiunile cresc în coaliția de guvernare, PSD amenințând cu blocarea reformelor dacă premierul Bolojan nu acceptă pachetul lor economic. Propunerile au fost discutate intens, dar partenerii cer o evaluare riguroasă înainte de implementare. PSD și-a manifestat nemulțumirea față de premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda afirmând că, "dacă va fi nevoie, schimbăm lăutarul".
05:00
Acordul UE-Mercosur: teoretic, trebuie ratificat și de Parlamentul României, dar există un subterfugiu
Ratificarea acordului dintre UE și Mercosur ajunge pe masa Parlamentului României, deși Comisia Europeană a stabilit deja un mecanism complex pentru implementarea sa. În ciuda dreptului de veto teoretic al parlamentarilor români, partea economică a acordului ar putea intra în vigoare înainte de votul lor. Parlamentul României are un rol crucial în procesul de ratificare
Acum 4 ore
04:10
Cuba se pregătește de „stare de război" în fața amenințărilor SUA. E „războiul întregului popor"
Cuba a anunțat planuri pentru a declara „stare de război" pe fondul tensiunilor cu SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro. Măsurile sunt inspirate din strategia lui Fidel Castro din anii '80. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a aprobat „planuri și măsuri" pentru a declara „starea de război", a relatat presa de stat. Aceasta vine
03:30
Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma" de soldați ruși uciși lunar
Noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a dezvăluit strategia inovatoare a Kievului împotriva agresiunii ruse. Bazată pe utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale, strategia vizează provocarea de pierderi semnificative în rândurile forțelor ruse. Într-o întâlnire informală cu jurnaliștii, Mihailo Fedorov a subliniat obiectivul strategic al Ucrainei de a provoca pierderi de 50.000 de soldați
Acum 6 ore
02:40
Rusia a extins lista țărilor pe care le consideră ostile, incluzând acum 47 de state și teritorii. Lista a fost dezvoltată inițial înainte de invazia din Ucraina și a fost extinsă după sancțiunile impuse de Occident. Rusia a catalogat numeroase țări drept „ostile" de la începutul războiului din Ucraina. Printre acestea se numără state din
02:00
Trump amenință că Iranul va fi "șters de pe fața pământului". Se cere eliminarea ayatollahului Khamenei
Președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Iranului, promițând represalii devastatoare în cazul unui atentat orchestrat de Teheran împotriva sa. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor amplificate între cele două state. Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi "șters de pe fața pământului" dacă autoritățile de la Teheran ar
Acum 24 ore
17:40
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la Autoritatea pentru concurenţă a ţării. Un purtător de cuvânt al companiei chineze a confirmat pentru Reuters că au avut loc percheziţii. În decembrie, sediul european al companiei din Dublin a fost percheziţionat în cadrul anchetei privind potenţialele
17:40
Adrian Năstase explică refuzul României de a intra într-un „Consiliu al Păcii" cu Putin. Ține de strategia de apărare
Într-o ediție recentă a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a discutat motivele pentru care România nu dorește să participe la un „Consiliu al Păcii" cu Vladimir Putin. Discuția a abordat teme legate de securitate și frontiere, subliniind influența americană asupra strategiei naționale de apărare a României. Adrian Năstase a explicat de ce România nu
16:10
Studenții propun 15 soluții pentru măsurile de austeritate: călătorii gratis cu trenul și burse sociale actualizate
Uniunea Studenților din România critică lipsa de consultare a guvernului pe tema bugetului Educației pentru 2026. Studenții sugerează că numirea premierului Ilie Bolojan la conducerea Ministerului Educației indică noi măsuri de austeritate și propun 15 soluții pentru a contracara efectele acestora. Uniunea Studenților din România (USR) deplânge lipsa de dialog cu guvernul privind alocările bugetare
15:30
Rusia testează noi arme hipersonice în atacul asupra Ucrainei. Ce sunt „țintele false"
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei pe 20 ianuarie, vizând infrastructura energetică și testând arme noi, inclusiv racheta hipersonică „Zircon". Atacul a inclus și utilizarea unor rachete de instrucție pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit expertului militar Andrii Kramarov, Rusia a continuat să țintească infrastructura energetică a Kievului și a regiunilor învecinate.
14:40
Dominic Fritz, mesaj clar despre situația din Groenlanda: „Ne vom poziționa de partea victimei"
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a declarat într-un interviu pentru G4Media că nu susține intenția de anexare a Groenlandei de către SUA. El a subliniat importanța respectării dreptului internațional și a dreptului locuitorilor Groenlandei de a-și decide singuri viitorul. Dominic Fritz a fost întrebat despre politicile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei
14:00
Dominic Fritz, liderul USR, a subliniat într-un interviu pentru G4Media că USR nu poate influența deciziile coaliției de guvernare, voturile partidului său fiind considerate inutile. Cu toate acestea, Fritz a exclus posibilitatea ieșirii de la guvernare, avertizând asupra riscurilor revenirii la o coaliție condusă de Ciucă și Ciolacu. Dominic Fritz a declarat că USR nu
14:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
George Simion, liderul AUR, a fost onorat în Statele Unite cu un premiu pentru sprijinirea libertății de exprimare și a democrației. Distincția a fost acordată de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unui eveniment la Trump Kennedy Art Center. Premiul recunoaște activitatea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, considerat cel mai pro-transatlantic din Europa, și
14:00
AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată o revenire spectaculoasă a partidului AUR, care a depășit pragul psihologic de 40% în intențiile de vot. În schimb, coaliția de guvernare se confruntă cu o posibilă pierdere a majorității parlamentare. Partidul AUR a înregistrat o creștere semnificativă în sondajele de opinie, ajungând la 40,9%, conform unui
14:00
Șefa Comisiei Europene dă semnalul rupturii de SUA: E timpul să construim o Europă nouă, independentă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la Davos pentru o Europă mai autonomă și deschisă comercial. În contextul schimbărilor globale, von der Leyen subliniază importanța parteneriatelor internaționale și a acordurilor comerciale. Ursula von der Leyen a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mesaj privind direcția
14:00
Președintele AEP cere schimbarea legii: Problemele la alegeri au fost cauzate de incompetenți
Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente, solicită modificări legislative pentru a îmbunătăți procesul electoral. El critică lipsa de profesionalism a experților electorali și subliniază nevoia de formare continuă. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat că problemele întâmpinate la alegeri sunt cauzate de lipsa de profesionalism a experților și operatorilor de calculator. Aceștia
13:50
Liberalii îl prezintă pe Bolojan ca pe un „magician" al bugetului: Un adevărat miracol bugetar
Gabriela Horga, președinta Comisiei de buget-finanțe, a declarat că România a reușit să țină sub control cheltuielile publice, încheind 2025 cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Ea l-a criticat dur pe Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, acuzându-l de manipulare a datelor financiare. Senatorul PNL Gabriela Horga susține că execuția bugetară pe
13:50
Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești", în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern
PSD amenință cu blocarea reformelor dacă premierul Ilie Bolojan nu acceptă măsurile propuse de partid pentru relansarea economică. În ciuda compromisurilor recente, tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc, iar planurile PSD sunt întâmpinate cu scepticism de partenerii de coaliție. Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, sugerând că
13:50
Călin Georgescu, mesaj după ce a fost la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. Oamenii mint pentru că le este frică
Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru primul termen în procedura de cameră preliminară. Alături de el, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La finalul ședinței, Georgescu a cerut desecretizarea unor ședințe CCR și CSAT. Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a ajuns din nou în
13:50
CTP „dă de pământ" cu Nicușor Dan și cu Oana Țoiu: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni"
Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei din Groenlanda. Gazetarul a condamnat și administrația Trump, pe care o acuză de acțiuni agresive și expansionism. Scriitorul Cristian Tudor Popescu a adus acuzații grave la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și
13:50
Pilonul 3 de pensii facultative a atins un randament istoric de 19,6% în 2025, gestionând active de 7,4 miliarde de lei. Numărul particip
13:10
Premierul Canadei, Mark Carney, avertizează la Davos asupra sfârșitului ordinii internaționale bazate pe reguli. E o lume a „fortărețelor” # Lumea Politică
Mark Carney, premierul Canadei, a susținut un discurs incisiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, declarând că ordinea internațională bazată pe reguli, dominată de SUA, s-a sfârșit. El a subliniat că această schimbare nu este temporară, ci o ruptură profundă, și a îndemnat la o reevaluare a strategiilor geopolitice. Premierul Canadei, Mark Carney, a […] The post Premierul Canadei, Mark Carney, avertizează la Davos asupra sfârșitului ordinii internaționale bazate pe reguli. E o lume a „fortărețelor” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că România a început să gestioneze mai eficient bugetul național. El a subliniat importanța reformelor în administrație și a gestionării responsabile a banilor publici. Vicepremierul Radu Miruță a declarat că România se află „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării noastre”. Acesta […] The post Vicepremierul Miruță: „România pe un drum corect pentru buget” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Taxa pe coletele Shein, Temu sau Trendyol eludată! Pachetele din China vin din Ungaria # Lumea Politică
România nu este capabilă să aplice taxa Trendyol care ar fi trebuit să aducă la buget un miliard de euro. Măsura luată de Guvernul Bolojan pare să nu aibă aplicabilitate și nimeni nu reglementează un domeniu extrem de important. În timp ce ANAF aleargă după mici comercianți și pune cele mai bizare taxe, o afacere […] The post Taxa pe coletele Shein, Temu sau Trendyol eludată! Pachetele din China vin din Ungaria first appeared on Lumea Politică.
11:40
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a propus ca Marea Britanie să fie numită simplu “Britania”. El a argumentat că este singura țară care își atribuie calificativul “mare” în denumirea sa oficială. În cadrul unei conferințe de presă, Serghei Lavrov a declarat: „Fără a supăra pe nimeni, cred că Marea Britanie ar trebui numită pur […] The post Lavrov propune redenumirea Marii Britanii. „Mare” nu-și mai are locul first appeared on Lumea Politică.
11:00
Trump sugerează că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Reacția organizației # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite, considerând organizația actuală ineficientă în rezolvarea conflictelor internaționale. Președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă, dacă noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Trump a răspuns: „S-ar putea”. […] The post Trump sugerează că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Reacția organizației first appeared on Lumea Politică.
10:40
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, declară că sănătatea sa s-a deteriorat din cauza expunerii la mercur și arsenic. Analizele arată concentrații mari de metale grele în organism, cauzându-i simptome severe. Daniel Băluță a anunțat la România TV că starea sa de sănătate s-a agravat din cauza expunerii la mercur și arsenic. Medicii au descoperit niveluri […] The post Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, crede c-a fost otrăvit. A rămas fără dinți first appeared on Lumea Politică.
09:40
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” # Lumea Politică
Tensiunile dintre SUA și Iran se intensifică după ce Donald Trump a afirmat că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă Teheranul va încerca să-l asasineze. Declarația vine în urma amenințărilor lansate de un înalt oficial militar iranian. Donald Trump a anunțat marți că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă va încerca […] The post Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump continuă să facă eforturi pentru achiziționarea Groenlandei, anunțând întâlniri importante pe această temă la Forumul Economic Mondial din Davos. Afirmațiile lui au stârnit reacții internaționale, în special din partea liderilor europeni. Donald Trump a fost întrebat, marți, cât de departe este dispus să meargă pentru a “dobândi” Groenlanda. Răspunsul său, oferit […] The post Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton first appeared on Lumea Politică.
09:40
CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu lansează un atac virulent la adresa președintelui american Donald Trump și a președintelui român Nicușor Dan. Editorialistul critică politica internațională a lui Trump, comparând-o cu strategia lui Hitler, și acuză lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Cristian Tudor Popescu critică metoda de neutralitate a lui Nicușor Dan, spunând că președintele României […] The post CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, solicită sprijin financiar de la Guvern pentru reparaţii la Electrocentrale Craiova. Ea respinge acuzaţiile că ar fi responsabilă de problemele termoficării, subliniind diferenţele faţă de Oradea. Lia Olguţa Vasilescu a solicitat marţi, pe Facebook, sprijin financiar de la Guvern pentru reparaţii la Electrocentrale Craiova. Ea a explicat că situaţia nu […] The post Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război” # Lumea Politică
Generalul Gheorghiţă Vlad a anunţat că Armata României poate pregăti anual între 2.000 şi 10.000 de militari, în funcţie de buget. Pregătirea populaţiei pentru situaţii de criză şi efort de război este, de asemenea, o prioritate. La o conferinţă desfăşurată la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad a subliniat că Armata […] The post Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a avut marți discuții cu rectorii universităților despre bugetul pentru 2026 și contribuția instituțiilor la reducerea cheltuielilor publice. Proiectul de lege în dezbatere publică include măsuri pentru reducerea cheltuielilor în învățământul superior și cercetare. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu 15 rectori din Consiliul Național al Rectorilor pentru a […] The post Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că europarlamentarii social-democrați au respins acordul Mercosur în Parlamentul European, acceptând doar o clauză de salvgardare. Grindeanu a anunțat că PSD va susține trimiterea acordului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a criticat vehement acordul Mercosur și a […] The post Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul first appeared on Lumea Politică.
09:40
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a ajuns la Washington cu un raport intitulat „Lovitura de stat din România”, pe care intenționează să îl distribuie fiecărui membru al Congresului american. Vizita sa include solicitări de întâlniri cu oficiali americani și o dorință de a restabili relațiile transatlantice. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a ajuns […] The post George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, va aduce în discuția coaliției propunerea de a oferi ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici în 2026. Manole a subliniat importanța sprijinirii pensionarilor vulnerabili și a prezentat două variante posibile de implementare. Ministrul Florin Manole a anunțat că va propune coaliției guvernamentale un mecanism de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri […] The post Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Kelemen Hunor: Până când PNL îl susține pe Bolojan, guvernul rezistă. Rotativa este o problemă # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că rotativa guvernamentală planificată pentru anul viitor ar putea provoca blocaje în funcționarea coaliției și administrației centrale. Experiența din 2023 a arătat că schimbările frecvente de premier pot afecta eficiența guvernării. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat la Euronews că rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor poate crea blocaje în […] The post Kelemen Hunor: Până când PNL îl susține pe Bolojan, guvernul rezistă. Rotativa este o problemă first appeared on Lumea Politică.
09:30
Ilie Bolojan le-a spus universităților că „trebuie să facem economii”. Răspunsul rectorilor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a cerut universităților să contribuie la reducerea cheltuielilor publice. Rectorii s-au întâlnit cu oficialii la Palatul Victoria pentru a discuta măsurile propuse, inclusiv reducerea cheltuielilor de personal cu 10%. Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea ca universitățile să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice” în cadrul unei întâlniri cu Consiliul […] The post Ilie Bolojan le-a spus universităților că „trebuie să facem economii”. Răspunsul rectorilor first appeared on Lumea Politică.
Ieri
02:40
Senatorul fără bac Paul Pintea, din nou condamnat la închisoare cu suspendare pentru a treia faptă # Lumea Politică
Paul Ciprian Pintea, senator cunoscut pentru falsificarea CV-ului, a fost condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a respins apelurile acestuia și ale Parchetului, verdictul rămânând definitiv. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat condamnarea senatorului Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. […] The post Senatorul fără bac Paul Pintea, din nou condamnat la închisoare cu suspendare pentru a treia faptă first appeared on Lumea Politică.
02:00
Nicolae Păun vede soluția urgentă pentru problemele comunității rome: să plătească impozite mai mici # Lumea Politică
Nicolae Păun, liderul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, a solicitat guvernului condus de Ilie Bolojan să abordeze trei probleme esențiale ale comunității rome: abandonul școlar, taxele locale și implementarea Strategiei Naționale pentru Romi. Păun a participat la ședința Coaliției de Guvernare pentru a atrage atenția asupra acestor aspecte. Nicolae Păun a criticat planurile de majorare a […] The post Nicolae Păun vede soluția urgentă pentru problemele comunității rome: să plătească impozite mai mici first appeared on Lumea Politică.
01:10
Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Peste 10.000 de fermieri, cu utilajele lor # Lumea Politică
Fermierii români se alătură colegilor din UE într-un protest masiv la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Cu peste 200 de participanți din România, evenimentul vizează impactul negativ asupra agriculturii. Mai mult de 200 de fermieri din România, membri ai Pro Agro și Alianței pentru Agricultură și Cooperare, vor participa la protestele de la Strasbourg împotriva Acordului […] The post Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Peste 10.000 de fermieri, cu utilajele lor first appeared on Lumea Politică.
00:30
O furtună solară puternică lovește Pământul: efecte asupra rețelelor electrice și sateliților, la gradul patru # Lumea Politică
O furtună solară majoră a început să afecteze Pământul de luni, provocând perturbări la rețelele electrice și satelitare. Fenomenul a generat o furtună geomagnetică de nivel 4, iar autoritățile americane avertizează asupra posibilelor efecte. O furtună solară de intensitate majoră a lovit Terra începând de luni, cauzând o furtună geomagnetică de nivel 4 pe o […] The post O furtună solară puternică lovește Pământul: efecte asupra rețelelor electrice și sateliților, la gradul patru first appeared on Lumea Politică.
20 ianuarie 2026
23:40
Sorin Grindeanu îl susține pe ministrul Justiției acuzat de plagiat. Nu crede că Bolojan „se joacă cu focul” # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, are întreaga susținere a partidului. Marinescu neagă acuzațiile, în timp ce Comisia de Etică a Universității din Craiova investighează cazul. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că ministrul Justiției, Radu Marinescu, are sprijinul deplin al partidului, în ciuda acuzațiilor de plagiat. […] The post Sorin Grindeanu îl susține pe ministrul Justiției acuzat de plagiat. Nu crede că Bolojan „se joacă cu focul” first appeared on Lumea Politică.
23:00
Diana Șoșoacă protestează împotriva declarațiilor Rusiei despre Moldova. S-a legat chiar de afirmațiile lui Putin # Lumea Politică
Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al Partidului SOS, a trimis o scrisoare de protest Ambasadei Rusiei la București. Aceasta și-a exprimat indignarea față de declarațiile purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, privind suveranitatea Republicii Moldova. Diana Șoșoacă și-a manifestat dezaprobarea față de intervenția Rusiei în chestiunile Republicii Moldova, considerând că doar România ar […] The post Diana Șoșoacă protestează împotriva declarațiilor Rusiei despre Moldova. S-a legat chiar de afirmațiile lui Putin first appeared on Lumea Politică.
22:10
Într-un context imobiliar tot mai scump și complicat, un oraș din România surprinde cu prețuri extrem de accesibile. Aici, un apartament cu două camere costă doar 8.000 de euro, o situație rară pe piața locală. Într-o perioadă în care prețurile locuințelor rămân ridicate, iar puterea de cumpărare a românilor scade, un oraș din România reușește […] The post Orașul din România unde apartamentele se vând cu 8.000 de euro first appeared on Lumea Politică.
21:30
Coaliția stabilește calendarul bugetului pe 2026. Finanțarea locală din noile taxe și impozite # Lumea Politică
Coaliția de guvernare a convenit asupra unui calendar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, cu finalizare până la 27 februarie. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a confirmat că partidele au ajuns la un acord privind etapele de aprobare. Într-o ședință recentă a coaliției, s-a stabilit un calendar ferm pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, […] The post Coaliția stabilește calendarul bugetului pe 2026. Finanțarea locală din noile taxe și impozite first appeared on Lumea Politică.
20:40
Scădere semnificativă a cererilor de azil în România în 2025. De unde vin cei mai numeroși azilanți # Lumea Politică
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) raportează o scădere de 51,3% în numărul cererilor de azil în 2025, comparativ cu anul precedent. Cea mai mare parte a solicitărilor a venit din partea cetățenilor sirieni și irakieni. În 2025, România a înregistrat 1.200 de cereri de azil, conform datelor IGI. Acest număr reprezintă o scădere semnificativă față […] The post Scădere semnificativă a cererilor de azil în România în 2025. De unde vin cei mai numeroși azilanți first appeared on Lumea Politică.
20:00
Președintele Donald Trump a distribuit mesaje de la Emmanuel Macron, în care liderul francez își exprimă confuzia privind acțiunile SUA în Groenlanda și propune o cină la Paris. Tensiunile se amplifică după ce Macron refuză să se alăture unui consiliu condus de SUA pentru pacea în Gaza. Președintele american Donald Trump a făcut publice pe […] The post Trump a publicat mesajele de la Macron. Cum a încercat să detensioneze situația first appeared on Lumea Politică.
14:50
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic” # Lumea Politică
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat că ordinea mondială bazată pe reguli occidentale a colapsat, fiind înlocuită de „legea celui mai puternic”. El a acuzat NATO că se pregătește de război cu Rusia și a discutat despre propunerile de creare a unui nou „Consiliu de Pace”. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a […] The post Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic” first appeared on Lumea Politică.
