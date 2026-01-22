O contestație ține în loc demararea lucrărilor la varianta spre Sânpetru pe strada Narciselor

14:00

Meteorologii au emis luni avertizări privind risc însemnat, de gradul trei din cinci, de producere a avalanșelor la altitudini de peste 1.800 de metri, în trei sferturi din munții monitorizați. În județul Sibiu, turiștii trebuie să fie atenți în zona Bâlea, unde riscul de avalanșă este ridicat atât la Bâlea Lac (peste 2.000 de metri), [...]