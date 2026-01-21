Obicei tradițional spectaculos: „Fuga Lolelor” revine la Cincu
BizBrasov.ro, 21 ianuarie 2026
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, publicul este invitat la unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri tradiționale din zona Cincu: „Fuga Lolelor”, un eveniment care aduce pe străzile satului bucurie, zgomot ritualic și simboluri străvechi legate de prosperitate și purificare. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora 10.00, în fața Primăriei Cincu, unde va avea loc „Judecata [...]
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate # BizBrasov.ro
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate. Primăria orașului Râșnov a donat astăzi, sub formă de lemn de foc, bradul de Crăciun care a încântat locuitorii în perioada sărbătorilor de iarnă. „Bradul din centrul orașului, care a [...]
Spitalul Județean Brașov derulează o cercetare administrativă, după ce un tânăr a murit, iar familia acuză că nu a fost tratat corespunzător. În paralel, Poliția derulează o anchetă penală # BizBrasov.ro
După ce un tânăr a murit în Spitalul Județean Brașov, iar familia a acuzat medicii că l-au tratat cu vitamine, algocalmin și o cremă, deși avea dureri puternice în piept, conducerea unității sanitare a venit cu o serie de explicații, deși inițial nu a dorit că comenteze situația. Astfel, reprezentanții spitalului au precizat că în [...]
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității # BizBrasov.ro
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității. Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât [...]
Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ger, avertizare valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20.00-22 ianuarie, ora 10.00. Potrivit meteorologilor, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și [...]
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education. Universitățile românești și-au extins prezenta în cel mai nou clasament al universităților după domenii de studiu – Times Higher Education Rankings by Subject 2026, dat publicității miercuri. Dar ele continuă să aibă un impact modest la [...]
Cum a reușit ADI ISO Mediu să reducă tarifele de sortare a deșeurilor în Brașov, după ce licitația inițială a fost blocată de contestații # BizBrasov.ro
În cursul anului 2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov (ADI ISO Mediu) a inițiat o procedură de achiziție publică prin licitație deschisă pentru delegarea, la nivel județean, a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile – hârtie, carton, metal, plastic și sticlă – colectate din deșeurile municipale. Contractul viza atât operarea stațiilor de [...]
Tânăr mort în spital la Brașov. Familia acuză medicii că l-au tratat cu vitamine, algocalmin și o cremă, deși avea dureri puternice în piept # BizBrasov.ro
Anchetă după moartea unui tânăr de 35 de ani, consultat de două ori de medici şi trimis acasă cu vitamine şi o cremă antiiinflamatoare. S-a întâmplat la Spitalul Județean din Braşov acolo unde bărbatul a ajuns cu dureri mari în piept. Familia îi acuză pe doctori că l-au tratat superficial, iar la câteva zile tânărul [...]
Brașoveanul care trăiește în Minnesota anti-Trump: „Suntem șocați. Visul american pare acum mai departe ca oricând” # BizBrasov.ro
Brașoveanul Romell Mircea Roman a ajuns în SUA prin loteria vizelor. A devenit din 2012 cetățean american. Este inginer automatist. A început așa: Pe 7 ianuarie, în Minneapolis, statul Minnesota, un agent federal ICE (Serviciul american pentru imigrație) a omorât-o pe Renee Good, mamă și cetățean american în vârstă de de 37 de ani. Ea [...]
Locuitorii din Sfântu Gheorghe sunt chemați la un referendum prin care să se stabilească nivelul taxelor locale. Primarul Antal Árpád: „Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum” # BizBrasov.ro
Locuitorii din Sfântu Gheorghe sunt chemați la un referendum prin care să se stabilească nivelul taxelor locale. Primarul Antal Árpád : „Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum”. Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe data de 1 martie pentru a stabili direcția politicii fiscale a orașului, în cadrul unui referendum [...]
Dublarea la patru benzi a drumului de la intrarea în comuna Sânpetru dinspre Brașov a intrat în etapa obținerii avizelor pentru lucrări # BizBrasov.ro
Încă din 2024, Primăria Sânpetru a inițiat un proiect de extindere la 4 benzi a segmentului din Drumul Județean 103 dintre pasajul peste centură și Calea Hărmanului. Anul trecut, pentru realizarea investiției, drumul a fost cedat din administrarea judetului în cea a comunei Sânpetru și a fost declasificat de la drum județean la comunal. Acum, [...]
Ștrandul de la Victoria a revenit în patrimoniul orașului la finalul anului trecut, după ce Primăria l-a cumpărat cu 400.000 de euro, fără TVA, după un proces lung cu trei runde în care prețul de pornire a fost de 843.000 de euro. Acum, edilii, au demarat partea de proiectare pentru modernizarea acestei infrastructuri de agrement, care [...]
RATBV și-a asigurat administratorii: greșelile nepenale, acoperite printr-o poliță specială în valoare de 25.000 de euro # BizBrasov.ro
Membrii Consiliului de Administrație al RATBV beneficiază de o asigurare de răspundere profesională, menită să acopere eventualele prejudicii produse în exercitarea mandatului. Pentru încheierea acestei polițe, operatorul local de transport public a organizat o licitație, valoarea estimată a contractului pe un an fiind de 36.000 de euro. În urma procedurii de achiziție, contractul a fost [...]
Statutul de străin de succesiune prin neacceptare este una dintre cele mai puțin înțelese, dar cu cele mai serioase consecințe în situația dezbaterii unei moștenirii. Codul civil sancționează lipsa de reacție a moștenitorului și tratează neacceptarea ca pe o renunțare tacită la moștenire. Când devii străin de succesiune Din punct de vedere juridic, succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului [...]
Greșeala făcută la ciclurile de încărcare care îți strică bateria telefonului. Ce să faci ca să o protejezi # BizBrasov.ro
Greșeala făcută la ciclurile de încărcare care îți strică bateria telefonului. Ce să faci ca să o protejezi. Încărcarea telefonului peste noapte a devenit un reflex: pui cablul în priză, te culci și dimineața ai 100%. Doar că, pe termen lung, acest obicei poate grăbi uzura bateriei, mai ales dacă telefonul stă mult timp la [...]
Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute. Sandero este cel mai vândut model în Europa, în 2025 # BizBrasov.ro
Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute. Sandero este cel mai vândut model în Europa, în 2025. Constructorul român Dacia a vândut 697.408 vehicule în 2025, reprezentând o creștere de 3,1% față de 2024. Brandul a depășit acum pragul simbolic de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004. Potrivit raportului oficial [...]
Factorii estetici care scad valoarea de revânzare a mașinii. Cum poți proteja autoturismul cu o rutină corectă de îngrijire? # BizBrasov.ro
Aspectul mașinii influențează direct puterea de negociere la o eventuală revânzare. Un cumpărător va folosi întotdeauna zgârieturile fine, tapițeria pătată sau bordul prăfuit ca argumente pentru a scădea prețul, chiar dacă motorul funcționează impecabil. Menținerea aspectului „de nou” nu necesită neapărat costuri ridicate, ci mai degrabă o rutină corectă de îngrijire și evitarea greșelilor comune [...]
Unde aleg românii să meargă la munte, pe pârtii: Cei mai mulți s-au săturat de Poiana Brașov și Predeal # BizBrasov.ro
În 2026, costurile medii pentru cazare în principalele stațiuni montane au crescut moderat comparativ cu sezonul din 2024, arată datele agenției de turism Travelminit. În Poiana Brașov, prețul mediu pe noapte este de 164 de euro, cu 11% mai mult decât cei 148 de euro din 2024. Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei, precum [...]
Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice pe DN 1, până la finalul lui ianuarie. Convoaiele vor transporta grinzi necesare construcției Autostrăzii Sibiu-Făgăraș # BizBrasov.ro
În perioada 20-31 ianuarie 2026, pe DN1, în județul Sibiu, se vor desfășura 24 de transporturi agabaritice, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Convoaiele vor transporta grinzi necesare construcției Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, ceea ce poate genera restricții temporare de trafic pe traseele vizate. „Transporturile vor urma ruta Cristian – DN1 – DN7H – [...]
Lanțul american Chili’s, lider pe piața internațională de casual dining, se pregătește să intre pe piața din România. Prima unitate va fi deschisă în curând, în incinta Mall Băneasa, potrivit informațiilor din mediul de business, obținute de G4Food. Fondat în 1975, în Dallas, Texas, Chili’s a devenit în ultimele decenii unul dintre cele mai cunoscute branduri [...]
Grindeanu: „Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Putem să ieşim din guvernare şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?” # BizBrasov.ro
Grindeanu: „Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Putem să ieşim din guvernare şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?” Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi – bronzat frumos după un concediu prelungit în America de Sud – că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate [...]
Avertismentul Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război” # BizBrasov.ro
Avertismentul Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război”. Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a avertizat, marţi, într-o conferinţă de presă la Sibiu – după o vizită la Baza NATO de la Cincu, în județul Brașov – că populaţia României [...]
Iubitorii dansurilor latino-americane, invitați la Congresul Național de Salsa de la Brașov # BizBrasov.ro
În perioada 22–26 ianuarie 2026, Congresul Național de Salsa invită iubitorii de dansuri latino-americane la Brașov, la cea de-a 17-a ediție a întâlnirii anuale a dansatorilor de salsa din România. Congresul reunește școli de dans din întreaga țară, promovează instructori de salsa și oferă acces la spectacole susținute de unii dintre cei mai talentați performeri [...]
BNR investește 9 milioane de lei în reabilitarea Palatului Czell în care își are sediul la Brașov # BizBrasov.ro
Agenția brașoveană a Băncii Naționale a României își desfășoară activitatea într-unul dintre Palatele Czell, edificiu aflat în proprietatea BNR, fiind clasat în lista monumentelor istorice. Reprezentanții instituției bancare au anunțat că urmează o licitație pentru atribuirea unui contract de reabilitare a fațadei principale, calcanelor și acoperișului. „În urma demersurilor întreprinse de BNR, a fost obținut [...]
România „educată”: Românii sunt pe ultimul loc în UE la folosirea instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini sau Grok # BizBrasov.ro
România „educată”: Românii sunt pe ultimul loc în UE la folosirea instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini sau Grok. România este pe ultimul loc în topul UE al folosirii instrumentelor de inteligență artificială și pe penultimul loc într-un top care ia în considerare și alte țări din Europa care nu sunt membre ale blocului [...]
Meteorologii au emis luni avertizări privind risc însemnat, de gradul trei din cinci, de producere a avalanșelor la altitudini de peste 1.800 de metri, în trei sferturi din munții monitorizați. În județul Sibiu, turiștii trebuie să fie atenți în zona Bâlea, unde riscul de avalanșă este ridicat atât la Bâlea Lac (peste 2.000 de metri), [...]
VIDEO Poliția Locală Brașov, în ajutorul persoanelor fără adăpost: „V-am adus un ceai”. „Nu, mulțumesc, stau bine în cort până vine căldura” # BizBrasov.ro
Poliția Locală Brașov, în ajutorul persoanelor fără adăpost: „V-am adus un ceai”. „Nu, mulțumesc, stau bine în cort până vine căldura” În sezonul rece, unul dintre obiectivele activităților din teren ale polițiștii locali brașoveni este depistarea și acordarea sprijinului persoanelor care nu au unde să se adăpostească. În urma patrulărilor zilnice și informațiilor primite de [...]
Centrul de persoane fără adăpost a devenit casă pentru 47 de persoane, în ultimele zile geroase # BizBrasov.ro
Având în vedere temperaturile negative înregistrate pe timpul zilei și gerul accentuat din această perioadă, Primăria Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială, a intensificat măsurile de sprijin pentru persoanele fără adăpost și cele aflate în situații de risc. În prezent, Centrul de Zi și de Noapte Brașov găzduiește 47 de rezidenți permanenți, ca urmare [...]
Iluminatul public și clădirile administrate de Primăria Cristian vor alimentate cu energie solară din acest an # BizBrasov.ro
Comuna Cristian face un pas important spre independența energetică și tranziția verde, după ce Primăria a semnat contractul de finanțare pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice destinate consumului propriu. Contractul de finanțare a fost încheiat în luna decembrie cu Ministerul Energiei, proiectul fiind finanțat din Fondul pentru Modernizare. Investiția, intitulată „Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă [...]
Un bărbat a fost anunțat printr-un act oficial că a murit: „Pentru Statul român sunt decedat. Însă eu sunt viu, am puls, chiar și nervi, din belșug” # BizBrasov.ro
Eugen Popa, un bărbat din Valea Seacă, a primit de la DGASPC Bacău un document care îl declara decedat și îi anula anumite drepturi, deși este viu. Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, care a făcut haz de necaz. „Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, [...]
Filarmonica Brașov propune, în a doua parte a lunii ianuarie, o serie de evenimente. Joi, 22 ianuarie, de la ora 19:00, Sala Mare a Filarmonicii Brașov devine un spațiu al visării și al fanteziei. Sub bagheta dirijorului Andrej Vesel, orchestra propune un concert simfonic cu accente onirice, în care muzica spune povești și creează universuri sonore [...]
România, pe ultimul loc din UE în ceea ce privește numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor # BizBrasov.ro
Conform unui studiu Eurostat, suntem codaşi în Europa la numărul tinerilor care lucrează în timp ce studiază. În timp ce aproape un sfert din tinerii din UE muncesc și studiază simultan, țara noastră are o medie de zece ori mai mică decât cea a uniunii. Doar 2,4%, atât de puțini sunt tinerii din România care [...]
Un cutremur a avut loc marți la ora 7.23 în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Acesta a avut magnitudinea 2,9 și a fost înregistrat la adâncimea de 122,8 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Buzău (53 km), Sfântu Gheorghe (61 km), Brașov (63 km), Focșani [...]
Un director de la Medicină Legală care a luat mii de euro șpagă după ce a promis că modifică alcoolemiile șoferilor prinși băuți la volan a încercat să scape de condamnare motivând că…e dependent de păcănele # BizBrasov.ro
Un director de la Medicină Legală care a luat mii de euro șpagă după ce a promis că modifică alcoolemiile șoferilor prinși băuți la volan a încercat să scape de condamnare motivând că…e dependent de păcănele. Administratorul Institutului de Medicină Legală (IML) din Iași, Eugen Chebac, a fost prins luând mită pentru a manipula rezultatele [...]
La cini luni de la deschiderea șantierului, lucrările la varianta DN1 pe Valea Doftanei au ajuns la un stadiu de 12% # BizBrasov.ro
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul fizic și financiar al proiectului a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului, potrivit datelor Consiliului Județean Brașov. Constructorul are, potrivit contractului, trei ani pentru modernizarea drumului. Valoarea contractului este de peste [...]
RATBV vrea să simplifice călătoriile cu autobuzul. Vrea să implementeze o aplicație care să transmită inclusiv alerte privind întârzierile # BizBrasov.ro
Operatorul de transport public RATBV intenționează să își extindă pachetul de facilități oferite călătorilor prin dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate. Aceasta ar urma să permită planificarea călătoriilor, achiziționarea biletelor și abonamentelor, dar și transmiterea de alerte și informații utile în timp real. În acest sens, RATBV a lansat o licitație pentru dezvoltarea aplicației, cu o [...]
Impiegat prins băut în timp ce efectua manevre ale trenurilor pe linia Brașov – Zărnești # BizBrasov.ro
La un control de rutină al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov a fost depistat un impiegat băut la serviciu. Incidentul a avut loc duminică după amiază, la ora 16:00, în stația Cristian de pe ruta Brașov-Zărnești. Secția este utilizată doar pentru trenurile Regio Călători, operator care a și avut-o închiriată ani buni, prin intermediul [...]
Guvernul olandez a achitat 5,7 milioane de euro României pentru tezaurul de patrimoniu furat de la Muzeul Drents # BizBrasov.ro
Guvernul olandez a achitat 5,7 milioane de euro României pentru tezaurul de patrimoniul furat de la Muzeul Drents. Guvernul olandez a achitat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro legată de jaful de opere de artă care a avut loc în ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen. Printre obiectele furate se numără piese de o valoare [...]
Vremea se încălzește începând de săptămâna viitoare. Vor fi temperaturi peste media aceastei perioade # BizBrasov.ro
Vremea se încălzește începând de săptămâna viitoare. Vor fi temperaturi peste media aceastei perioade. Temperaturile medii vor crește peste cele normale de săptămâna viitoare, arată meteorologii în prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026 Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în [...]
Un truc simplu și ieftin va elimina condensul de pe geamuri. Costă câțiva lei și concurează cu un dezumidificator # BizBrasov.ro
Un truc casnic extrem de ieftin ar putea scuti oamenii de nevoia de a folosi dezumidificatoare scumpe pentru condensul de pe geamuri. După ani în care s-a confruntat cu picături de apă pe geamuri, pervazuri ude și senzația de umezeală rece în timpul iernii, un bărbat a decis să încerce un truc simplu, un borcan [...]
Povestea poștașului „terorist” de la Brașov. Prins în timpul Revoluției cu o pușcă cu lunetă lângă Cimitirul Evanghelic, a murit „din cauze naturale” în arestul miliției # BizBrasov.ro
Povestea poștașului terorist de la Brașov. Prins în timpul Revoluției cu o pușcă cu lunetă lângă Cimitirul Evanghelic, a murit „din cauze naturale” în arestul miliției. În dimineaţa de 23 decembrie 1989, dată la care întreaga Românie tremura de teama „teroriştilor”, un individ îmbrăcat în haine civile a fost surprins în timp ce ieşea din [...]
„Decontul” pe final de an pentru lucrările de reparații la străzile din Brașov: 13,75 milioane de lei # BizBrasov.ro
În baza acordurilor-cadru semnate în vara anului trecut pentru reparații și întreținere a străzilor din Brașov, au fost încheiate „socotelile” pentru lucrările prestate până la finalul anului trecut. Astfel, au fost semnate două contracte subsecvente cu o valoare totală de 13.754.001,53 lei fără TVA cu asocierea dintre firmele Fincodrum, Recon și RS Activ. Unul dintre acestea, [...]
Wellolive: De ce sunt bolile cardiovasculare încă în topul cauzelor de deces la nivel global? # BizBrasov.ro
Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate în România și în întreaga lume. Cu toate că există progrese în diagnosticarea și tratamentul acestora, impactul lor asupra sănătății publice continuă să fie semnificativ. În acest articol, vom explora situația actuală a bolilor cardiovasculare în România, factorii de risc, îmbunătățirile și provocările viitoare. Cele [...]
Muntele de Miere și Cetatea Mierii – locurile aflate la doar 10 kilometri de Brașov. Albinăritul s-a bucurat din timpuri străvechi de apreciere în zona Țării Bârsei. Există documente din secolele al XIII-lea și al XIV-lea în care dealul Lempeș de lângă Sînpetru și Hărman apare sub denumirea de Mons Mellis (munte de miere, în [...]
135.000 de lei pentru o firmă care va supraveghea lucrările la noua grădiniță ce se va amenaja pe strada 1 Decembrie 1918 # BizBrasov.ro
După ce la începutul lunii, Primăria Brașov a lansat licitația în vederea selectării unui constructor pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Tractorul, acum, a fost semnat contractul pentru supravegherea lucrărilor. Potrivit datelor de pe portalul de achiziții publice, acesta are o valoare de 135.000 de lei fără TVA și a fost încheiat cu firma [...]
Un IT-ist român vrea să revoluționeze piața de drone militare din Europa: A fondat o companie care va fabrica „roiuri de drone” la Brașov # BizBrasov.ro
Un IT-ist român din Galați își propune să revoluționeze piața de drone militare din Europa. Bogdan Ochiană a fondat o companie care va fabrică „roiuri de drone”, adică aparate de zbor care comunică între ele, astfel încât un operator să poată controla sute sau chiar o mie de drone. Ultimii 20 de ani i-a petrecut [...]
Profesorii, educatorii și învățătorii pot preda direct în spitale pentru elevii internați. Ministerul Educației caută cadre didactice # BizBrasov.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 19 ianuarie, lansarea apelului pentru anul 2026 privind selecția cadrelor didactice care vor să intre în Corpul Național al Profesorilor pentru programul „Școala din spital”. Inițiativa le oferă profesorilor posibilitatea de a preda elevilor internați, astfel încât aceștia să nu își întrerupă parcursul educațional din cauza problemelor medicale. Apelul se [...]
Distracție periculoasă pe lacul înghețat din Noua: „Sunt zone în lacul ăsta unde izvorăşte apa. Şi e posibil ca acolo să nu fie aşa groasă” # BizBrasov.ro
La Braşov, oamenii se aventurează pe lacul din Noua, care, din cauza temperaturilor negative, a îngheţat. Chiar dacă există riscuri evidente, unii aleg să ignore pericolul, în timp ce alții preferă să rămână pe mal și să nu își asume un astfel de risc. Nu lipsesc nici pasionaţii de hochei şi nici cei care vor [...]
„Poveste muzicală de odinioară”, concert cu Taraful de Oraș și Florin Ionescu-Galați, la Brașov # BizBrasov.ro
Vineri seară, pe 23 ianuarie, Sala Mare a Filarmonicii Brașov se va întoarce, pentru câteva ceasuri, într-un București de altădată. Nu unul din cărțile poștale, ci orașul viu, nocturn, cu muzică strecurată pe sub ferestre, cu povești cântate și emoții spuse direct, fără artificii. „Poveste muzicală de odinioară” este un concert cu parfumul altei epoci, [...]
Când frigul devine pericol. Tot mai multe persoane fără adăpost caută refugiu în „căminul de noapte” de la Brașov # BizBrasov.ro
Frigul din ultimele zile a dus la creşterea numărului de persoane care beneficiază de serviciile oferite de Adăpostul de noapte amenajat pe strada Panselelor de către Primăria Brașov. Pentru aproape 50 de persoane, căminul a devenit „acasă”, cei mai mulți beneficiind de serviciile oferite pe parcursul nopții, respectiv 27. Acestora li se oferă pe lângă [...]
