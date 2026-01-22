„Morala este un element absolut crucial în formarea omului şi ceea ce ne-a permis să devenim specia dominantă”
Dialog cu filosoful german Hanno Sauer, profesor de etică la Catedra de Filosofie și Științele Religiei de la Universitatea din Utrecht (Țările de Jos)
Maia Sandu ar putea participa la manifestările de Ziua Unirii de la Iași, alături de președintele României, Nicușor Dan.
Revoluția mobilității în Ilfov. Petiție pentru extinderea metroului în mai multe localități din nordul județului # Jurnalul.ro
Locuitorii din mai multe localități din nordul Ilfovului au inițiat o petiție pentru extinderea metroului în Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis și Balotești. Ei spun că se confruntă cu o lipsă de mobilitate din cauza ineficienței transportului în comun și mulți sunt nevoiți să apeleze la autoturismele personale. Asta duce la un „trafic crescut, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă”, scriu aceștia în petiția lansată.
Începând cu 22 ianuarie 2026, trei zodii intră într-o perioadă extrem de favorabilă din punct de vedere financiar.
Scrisoarea unei tinere studente nevăzătoare pentru premierul Ilie Bolojan: Asta nu este reformă! # Jurnalul.ro
Maria Cătălina Strechie este studentă în anul al III-lea la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihopedagogie Specială din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind complet nevăzătoare.
Alexander Zverev, al treilea jucător al lumii, avansează în turul 3 la Australian Open # Jurnalul.ro
Alexander Zverev, locul 3 mondial și finalist al ediției precedente, și-a confirmat statutul de favorit la Australian Open 2026, reușind să se impună miercuri, în turul 2, în fața francezului Alexandre Muller, scor 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. Germanul a ajuns la 33 de victorii în carieră la Melbourne.
Vladimir Putin, pe urmele lui Nicușor Dan în ceea ce privește Consiliul de Pace al lui Donald Trump # Jurnalul.ro
Vladimir Putin o ia pe urmele lui Nicușor Dan în ceea ce privește Consiliul de Pace al lui Donald Trump. La fel ca Dan, președintele rus le-a cerut subordonaților să analizeze invitația liderului SUA.
Marius Voineag, procurorul-șef al DNA: Nici fostul, nici actualul președinte nu mi-au cerut să nu anchetez pe cineva # Jurnalul.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a acordat un interviu pentru Antena 3 CNN, în contextul scandalului din justiție apărut în urma dezvăluirilor în documentarul realizat de Recorder.
Conjuncția Mercur–Pluto activează norocul: 4 zodii sub protecție astrală, pe 22 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Patru zodii se află sub influența unei energii astrale extrem de favorabile pe 22 ianuarie 2026, când Mercur se află în conjuncție cu Pluto în Vărsător.
Balerina GANNA MUROMTSEVA în premieră la Bucureşti în „LACUL LEBEDELOR” pe 2 februarie la Sala Palatului # Jurnalul.ro
Balerina GANNA MUROMTSEVA, prim solistă a Teatrului de Operă şi Balet din Kiev şi nume de referinţă în Baletul Naţional al Ungariei, ajunge în premieră în România, în „LACUL LEBEDELOR”, pe 2 februarie. Artista va urca pe scena Sălii Palatului în rolul principal Odette/Odile, într-o apariție de excepție, așteptată cu emoție de publicul român.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe "baze realiste", subliniind că obiectivul este "un buget al relansării şi al investiţiilor".
Danemarca, răspuns pentru Trump, după discursul de la Davos: Nu se face comerț cu oameni! # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a ținut un discurs, miercuri, la Forumul Economic de la Davos, în cadrul căruia a abordat și subiectul privind Groenlanda. După acest discurs, a venit și o primă reacție din Danemarca.
Papa Leon a fost invitat de Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Reacția Vaticanului # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea se află printre liderii mondiali invitați de președintele american Donald Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Anunțul a fost făcut de cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului.
Oana Țoiu: Președintele Nicușor Dan a „a primit cu bucurie” invitația lui Donald Trump # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată la Forumul de la Davos a declarat că președintele Nicușor Dan a „a primit cu bucurie” invitația de a se alătura Coaliției pentru Pace inițiată de Donald Trump. Șefa diplomației române a precizat că pe tema participării la coaliție este nevoie de clarificări.
Baia Mare a intrat oficial în Eurocities, una dintre cele mai influente rețele urbane din Europa # Jurnalul.ro
Municipiul Baia Mare a fost acceptat recent în rețeaua Eurocities, una dintre cele mai importante și influente platforme prin care orașele europene își fac vocea auzită la Bruxelles.
Cândva cea mai populată țară din lume, China intră în al patrulea an consecutiv de declin demografic # Jurnalul.ro
Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an în 2025, iar nașterile au atins minime istorice, în ciuda noilor stimulente fiscale.
Sorin Grindeanu ar da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să plătească un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace. Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate, a explicat Sorin Grindeanu.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că deficitul bugetar de 8 la sută este departe de previziunile guvernului care vorbea despre un deficit extraordinar. Liderul social democrat mai spune că încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul.
România, pe locul 3 în lume la deținerea locuințelor: aproape 94% dintre români sunt proprietari # Jurnalul.ro
România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor, cu un procent de 93,9%, potrivit celui mai recent studiu realizat de Compare the Market.
Trump renunță la taxele vamale impuse țărilor europene și anunță un posibil acord pentru Groenlanda # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că renunță la taxele vamale impuse țărilor europene și anunță un posibil acord pentru Groenlanda.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a îndemnat pe liderii europeni, în cadrul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos, să rămână concentrați asupra Ucrainei, în ciuda tensiunilor crescânde cu privire la cine ar trebui să controleze Groenlanda.
Trăsăturile unei personalități reziliente: De ce acceptarea emoțiilor este importantă? # Jurnalul.ro
Când majoritatea oamenilor se gândesc la reziliență cred că înseamnă să rămâi calm, pozitiv sau nepăsător în fața stresului. Dar reziliența nu înseamnă să fii imun la emoțiile negative. Este mai degrabă vorba despre cum reacționezi atunci când apar aceste emoții.
Trufele inspirate din moda lansată de "ciocolata Dubai" au devenit un desert de neratat în Coreea de Sud în ultimele săptămâni, provocând rupturi de stoc şi cozi mari în faţa magazinelor care profită de noua tendinţă culinară, informează AFP.
Un obicei al multor oameni este să urineze în timpul nopții. Deși adesea este inofensiv, poate ascunde și probleme serioase de sănătate.
Primele înscrieri în programul Armata Voluntarilor ar putea începe chiar din luna februarie sau cel târziu în martie, potrivit autorităților militare.
Piețele, în panică: Bursele scad puternic după amenințările lui Trump legate de Groenlanda și tarife # Jurnalul.ro
Bursele americane și europene se confruntă cu una dintre cele mai agitate sesiuni din ultimele luni, după ce președintele Donald Trump a reaprins disputa comercială cu Europa și a readus în atenție conflictul diplomatic legat de Groenlanda.
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat, miercuri, la Curtea de Apel București. Acesta apare în fața magistraților în primul termen de judecată în procedura de cameră preliminară.
Thomas Hampson, „legendă vie” a scenei lirice internaționale, invitatul Filarmonicii George Enescu la primul dialog Talks re: Music & Beyond din acest an # Jurnalul.ro
Filarmonica George Enescu îl va avea ca invitat pe Thomas Hampson, legendarul bariton cu multiple nominalizări și premii Gramophone Awards și GRAMMY, pe 21 ianuarie, la ora 18.00, în următoarea ediție Talks re: Music & Beyond, găzduită în Sala Mică a Ateneului Român. Tema întâlnirii – Voices Over Noises – deschide o conversație despre voce, nu doar ca instrument artistic, ci ca limbaj al experienței umane, o formă de responsabilitate față de comunitate și față de adevăr.
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic. Statistica a fost realizată anul trecut. Calculele sunt realizate în funcție de timpul pierdut în ambuteiaje la orele de vârf.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat scoaterea în transparență publică a ordonanței care pune telemedicina „într-un cadru legal funcțional, clar și coerent”. Ulterior, aplicarea ei va fi detaliată prin acte normative subsecvente, a transmis Rogobete.
Opoziția europeană față de planul lui Donald Trump de a „achiziționa” Groenlanda și față de inițiativa sa „Consiliul pentru Pace” a blocat, pentru moment, anunțul unui pachet de sprijin economic pentru Ucraina după război.
Guvernul analizează nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale în vederea elaborării bugetului de stat pentru 2026. La prima ședință a Grupului de lucru, s-a conturat susținerea pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la nivel local.
Lucrul cu oamenii și documentele lor presupune mai mult decât simple sarcini administrative. Este un echilibru constant între reguli clare, atenție la detalii și relații umane reale.
Trump ameninţă Iranul că îl va "şterge de pe faţa pământului" dacă încearcă să-l asasineze # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va încerca să-l ucidă, relatează agenţia DPA.
Seria „Povești nemuritoare” continuă cu volumul 5: basme românești și povești din lumea întreagă # Jurnalul.ro
Seria „Povești nemuritoare” merge mai departe cu volumul 5, care aduce împreună farmecul basmelor românești și bogăția poveștilor universale. Alături de îndrăgiții eroi Greuceanu și Aleodor Împărat, cititorii descoperă în acest volum basme grecești, aromâne, chinezești, englezești, japoneze și povești din literatura pieilor-roșii.
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 22 ianuarie 2026. Joi cade într-o Zi a Pericolului Maimuței de Foc, ceea ce ne spune imediat că aceasta nu este o energie moale, pasivă.
Iulia Albu, șocată de factura la gaze, se întreabă public dacă nu cumva este o glumă.
O epidemie mortală se extinde rapid în Statele Unite. „Oamenii au uitat ce înseamnă această boală” # Jurnalul.ro
Autoritățile sanitare americane se confruntă cu cel mai puternic val de epidemie al unei boli ce nu doar că poate fi prevenită ușor, dar este mortală. Cazurile de infecții au explodat, iar numărul de îmbolnăviri continuă simultan în mai multe zone ale țării.
Cum să reduci pierderile de căldură: 7 metode simple pentru o locuință eficientă energetic # Jurnalul.ro
Iarna vine de fiecare dată cu aceeași provocare: cum păstrăm căldura în locuință într-un mod confortabil și eficient? De multe ori, tendința este să ajustăm centrala sau termostatul, când, de fapt, soluția începe chiar de la modul în care este pregătită casa. O locuință eficientă energetic reține căldura și reduce pierderile invizibile prin pereți, ferestre sau acoperiș.
Una dintre rețetele tradiționale de iarnă este și ciorba cu usturoi. Pe lângă gusul delicios, are și beneficii importate pentru sănătate.
De la atac cibernetic, la pandemie, cutremur și război. Riscurile luate în calcul pentru sistemul energetic național # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice. Potrivit legislației europene, fiecare țară membră a Uniunii Europene, pe baza scenariilor regionale și naționale de criză de energie electrică identificate, stabilește un plan de pregătire pentru riscuri în sectorul energetic.
România va participa între 21 și 25 ianuarie la Târgul Internațional de Turism FITUR Madrid, una dintre cele mai importante manifestări expoziționale de profil la nivel mondial, desfășurată la IFEMA – Feria de Madrid, Spania.
Crimă șocantă în Timiș: Adolescent de 15 ani, ucis cu toporul și îngropat în curtea unui prieten. Doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, suspecți # Jurnalul.ro
Crimă șocantă în Cenei, județul Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat în curtea unui minor. Detalii cutremurătoare din ancheta procurorilor.
Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele în care vor intra elevii, în funcție de județ, în vacanță din luna februarie.
Ursula von der Leyen spune că UE este pregătită să riposteze la tarifele impuse de Trump # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană este pregătită să riposteze la amenințările lui Donald Trump privind tarifele, în contextul în care acesta încearcă să preia Groenlanda, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Daniel Băluță a fost otrăvit? Primarul Sectorului 4 suferă de intoxicație cu metale grele # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, se confruntă cu probleme grave de sănătate din cauza unei intoxicații cu mercur și arsenic, ceea ce naște serioase semne de întrebare privind o posibilă otrăvire.
7 cele mai liniștite rase de pisici, potrivite pentru persoanele care preferă momentele senine și calme # Jurnalul.ro
Dacă vă place ideea unei case liniștite, unde torsul ușor înlocuiește mieunatul puternice, alegerea unei rase de pisici care se potrivește unui stil de viață calm poate face diferența.
