Locuitorii din mai multe localități din nordul Ilfovului au inițiat o petiție pentru extinderea metroului în Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis și Balotești. Ei spun că se confruntă cu o lipsă de mobilitate din cauza ineficienței transportului în comun și mulți sunt nevoiți să apeleze la autoturismele personale. Asta duce la un „trafic crescut, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă”, scriu aceștia în petiția lansată.