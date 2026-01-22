Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”

20:20

Cafeaua la nisip este incomparabilă cu orice altă rețetă inventată în ultima mie de ani. Nimic nu egalează savoarea sa. Expresorul sau filtrul sunt doar tehnologie. Deși poate părea vrăjitorie, cafeau la nisip cere doar timp, reverie și un pic de atenție. Nu este licoarea care să te pună pe picioare înainte de a pleca […]