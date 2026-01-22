Polo: Grecia - România, scor 18-9, la Campionatul European
22 ianuarie 2026
Naţionala României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia. Tricolorii vor juca ultima partidă joi, cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8.
• • •
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters.
Trei sferturi dintre fermierii români spun că ar fi dispuşi să primească elevi din liceele agricole în stagii de practică, însă lipsa personalului, a timpului şi necunoaşterea procedurilor legale de colaborare cu şcolile îi ţin pe mulţi departe de acest pas.
După decenii de supraexploatare, poluare şi presiuni climatice constante, planeta a intrat într-o nouă etapă critică în gestionarea resurselor de apă: and #8222;falimentul hidric global and #8221;.
Modele avansate de inteligenţă artificială au obţinut rezultate spectaculoase după ce au fost testate pe subiectele examenului de admitere la universitate din Japonia pentru anul 2026.
Fondul Proprietatea a raportat rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 în creştere, atât pe partea de venituri, cât şi a profitului net, determinate în principal de majorarea valorilor juste a CN Aeroporturi Bucureşti, care rămâne punctul central al discuţiilor privind o posibilă tranzacţie de ieşire a Fondului din această companie, într-un context în care statul îşi reafirmă intenţia de a prelua integral controlul asupra aeroporturilor din Bucureşti, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Într-un peisaj internaţional tensionat, în care relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite sunt puse sub presiune de o dispută diplomatică rar văzută, ideea boicotării Cupei Mondiale de fotbal din 2026 - organizată în Canada, Statele Unite şi Mexic - a intrat în dezbatere publică în Germania şi în unele cercuri politice europene.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, însă dimineaţa va fi ger în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a coborât la 5,63%, de la 5,64% în sesiunea anterioară.
Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,32 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0961 lei/euro.
Reguli necunoscute, şanse inegale: motivul pentru care Tribunalul a anulat selecţia Directoratului Transelectrica # Bursa
Decizia Consiliului de Supraveghere al Transelectrica a fost anulată de Tribunalul Bucureşti pentru încălcarea gravă, sistemică şi ireversibilă a principiului transparenţei, un viciu pe care instanţa îl califică drept suficient, în sine, pentru a desfiinţa întreaga procedură de selecţie a Directoratului companiei, se arată în motivarea sentinţei civile nr. 2704 din 23 decembrie 2025, pronunţată în cauza Toncescu Bogdan vs. CNTEE Transelectrica SA.
* Tranzacţii de 126 milioane lei, sub nivelul şedinţei anterioare
Deficitul de lichiditate a forţat o serie de fonduri de investiţii imobiliare să blocheze retragerile investitorilor. Decizia aminteşte de ceea ce se întâmpla în urmă cu circa două decenii, înainte de criza financiară globală.
* Trump: and #8221;Vrem Groenlanda pentru securitate strategică and #8221;La Forumul Economic Mondial de la Davos, tema fragmentării pieţelor şi a ordinii economice globale a fost prezentă în mai multe declaraţii şi analize ale participanţilor, ale liderilor politici şi în raportul Forumului privind riscurile globale pe 2026.
* Preşedintele american a anunţat că nu va folosi forţa în Groenlanda, dar a solicitat negocieri imediate pentru achiziţionarea teritoriului autonom* Ray Dalio, Bridgewater Associates: and #8221;Nu putem ignora riscul unor războaie ale capitalului, care să se materializeze într-o scădere a apetitului pentru datoria SUA and #8221;
CORESPONDENTA DIN STRASBOURG Parlamentul European a amânat ratificarea acordului UE-Mercosur # Bursa
*Acordul va fi trimis CJUE, care va verifica dacă prevederile acestuia se înscriu în normele incluse în tratatele de organizare şi funcţionare a Uniunii Europene *PSD îşi revendică victoria privind amânarea ratificării acestui tratat de către Parlamentul European
CNBC: Europa suspendă acordul comercial cu SUA din cauza tensiunilor tarifare legate de Groenlanda # Bursa
* Preşedintele Comisiei pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European: and #8221;Planurile recente ale lui Trump de a impune tarife cuprinse între 10% şi 25% ţărilor europene contravin termenilor acordului comercial and #8221;* and #8221;Vom menţine procedura suspendată ... până când va exista claritate în privinţa Groenlandei şi a ameninţărilor and #8221;, a afirmat oficialul european
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la discursul susţinut de preşedintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Sorin Grindeanu: and #8222;România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale and #8222;niciodată costurile nu sunt prea mari and #8221;, potrivit Antena 3. El a spus că ţara noastră ar trebui să plătească şi un miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent, dincolo de mandatul iniţial de 3 ani, miliard prevăzut în oferta trimisă de Donald Trump celor 60 de ţări pe care le-a invitat, a mai relatat sursa citată.
Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, chemaţi la Curtea de Apel Bucureşti # Bursa
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor au fost chemaţi, miercuri, la Curtea de Apel Bucureşti, unde un judecător a analizat, în cameră preliminară, probe şi înscrisuri depuse la dosar, potrivit Hotnews.
Slovenia nu va accepta o invitaţie de la preşedintele american Donald Trump de a se alătura and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221;, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob, potrivit Reuters.
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, conform sursei citate.
Ţoiu: and #39; and #39;Transferul unui teritoriu se poate face doar cu acordul poporului său and #39; and #39; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că un teritoriu nu poate fi cedat unei alte ţări fără voinţa poporului care îl deţine.
Prim ministrul Danemarcei: and #8222;Dorinţa lui Trump de a obţine Groenlanda rămâne intactă and #8221; # Bursa
Dorinţa preşedintelui Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne and #8222;intactă and #8221;, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, consideră şeful diplomaţiei daneze, potrivit Reuters.
Grupul Renault a confirmat că va colabora cu o companie franceză din industria de apărare pentru producţia de drone destinate Ucrainei, într-un proiect coordonat de Ministerul Apărării din Franţa, pe fondul sprijinului acordat Kievului în contextul războiului declanşat de Rusia, potrivit Techrider.
Armenia şi Azerbaidjan îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Tbilisi, potrivit Reuters.
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN.
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
Donald Trump a declarat la Forumul economic de la Davos, din Elveţia, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că liderul rus Vladimir Putin and #8222;doreşte să încheie un acord and #8221;, precizând că este în discuţii cu el, potrivit News.ro.
Trump: and #8222;Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva! and #8221; # Bursa
Preşedintele Trump şi-a încheiat discursul, dar a rămas pe podium pentru a răspunde la întrebări.
Preşedintele SUA a lansat mai multe critici la adresa Elveţiei, ţara care găzduieşte anual Forumul Economic Mondial de la Davos.
BBC: and #8222;Afirmaţia lui Trump potrivit căreia Statele Unite nu ar fi obţinut nimic de la NATO este înşelătoare and #8221; # Bursa
BBC a comentat, într-o reacţie rapidă, comentariile lui Donald Trump privind NATO:
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat astăzi, la Davos, că nu va 'folosi forţa' pentru a prelua controlul asupra Groenlandei
Donald Trump a declară astăzi, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că and #8221;tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda and #8221;
Trump avertizează la Davos: and #39; and #39;Europa nu merge pe calea potrivită and #39; and #39; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a început miercuri alocuţiunea la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute, a criticat Europa, citând declaraţii ale administraţiei sale privind securitatea naţională.
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) a intrat în consorţiul de explorare Han Asparuh # Bursa
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorţiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participaţie de 10%, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Rusia întâmpină dificultăţi tot mai mari în valorificarea activelor confiscate, deşi în 2025 a preluat proprietăţi cu o valoare record, iar licitaţiile organizate de stat nu atrag cumpărători.
Motivair by Schneider Electric a prezentat o nouă unitate de distribuţie a agentului de răcire (Coolant Distribution Unit - CDU) de 2,5 MW, proiectată pentru a răci în mod fiabil şi scalabil centrele de date cu densitate ridicată, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat miercuri că rezultatele consolidării fiscale permit abordarea cu mai multă încredere a luptei împotriva inflaţiei, cu sprijinul Guvernului.
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din sectorul 1 # Bursa
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în urma unui incident la reţeaua de distribuţie de pe strada Câineni, pentru a pune consumatorii în siguranţă
Deloitte: and #8222;România şi Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE and #8221; # Bursa
Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă de 25 de lei/colet (echivalentul a cinci euro), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Anterior, coletele cu valoarea sub această sumă erau scutite de taxe, a amintit sursa citată. Ideea aplicării unei taxe logistice pe coletele de acest tip este discutată la nivel european, însă nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, a relatat comunicatul. Cu toate acestea, România şi Italia o aplică de la 1 ianuarie 2026, cu menţiunea că, în Italia, cuantumul este de doar doi euro/colet, conform sursei citate. Mai mult, de la jumătatea lui 2026, la această taxă urmează să se adauge cea vamală, de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, pentru care s-a ajuns la consens în rândul statelor UE, potrivit comunicatului. În aceste condiţii, în România cel puţin, costurile pentru cumpărăturile online de produse din afara UE vor deveni prohibitive, a relatat sursa menţionată.
Romsilva organizează licitaţie deschisă pentru servicii de regenerare a pădurilor în zonele Broşteni, Putna, Crucea, Mălini şi Adâncata, pentru care alocă 10,424 milioane de lei, fără TVA
Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Oana Ţoiu: and #8221;Suntem un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite de la Davos că România este un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, şi anume că and #8221;un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor and #8221;, cu referire la dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, privind dobândirea Groenlandei
Ţoiu: and #39; and #39;Transferul unui teritoriu se poate face doar cu acordul poporului său and #39; and #39; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că un teritoriu nu poate fi cedat unei alte ţări fără voinţa poporului care îl deţine.
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la and #39;Consiliul pentru Pace and #39; propus de acesta, a anunţat miercuri guvernul de la Oslo
Uniunea Europeană a confirmat, miercuri, că nu va solicita giganţilor din sectorul tehnologiei să contribuie la finanţarea reţelelor de telecomunicaţii, aşa cum se angajase anul trecut în acordul său comercial cu Statele Unite
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat că actuala legislaţie electorală este stufoasă, neunitară şi neadaptată la evoluţiile tehnologice.
Acordul cu Mercosur va fi trimis către CJUE de către Parlamentul European, în urma votului exprimat în plen
