Trump afirmă că Putin a acceptat invitaţia de a se alătura and #8221;Consiliului pentru Pace and #8221;

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale and #8222;niciodată costurile nu sunt prea mari and #8221;, potrivit Antena 3. El a spus că ţara noastră ar trebui să plătească şi un miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent, dincolo de mandatul iniţial de 3 ani, miliard prevăzut în oferta trimisă de Donald Trump celor 60 de ţări pe care le-a invitat, a mai relatat sursa citată.