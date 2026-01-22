Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Newsweek.ro, 22 ianuarie 2026 06:40
Newsweek România vă prezintă calendarul complet al plăților sociale din luna februarie 2026, cu toat...
22:10
Donald Trump: "Nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie" # Newsweek.ro
Preedintele SUA, Donald Trump, despre statele care se opun în Chestiunea Groenlanda: "Nu voi impune...
21:50
Sorin Grindeanu, despre Bolojan: E foarte greu să-i schimbi părerea... are un soi de inflexibilitate # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune despre Ilie Bolojan că este foarte greu să-i schimbi acestuia pă...
21:00
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?” # Newsweek.ro
Președintele PSD a vorbit în această seară pentru a treia oară despre creșterea pensiilor în 2026. E...
21:00
Care este condiţia PSD de a rămâne în Guvernul Bolojan. Grindeanu spune că Executivul nu a făcut mare lucru # Newsweek.ro
Care este condiţia pusă de PSD pentru a rămâne în Guvernul Bolojan. Sorin Grindeanu, liderul social-...
20:40
Guvernul Bolojan a discutat cu reprezentanţii aleșiilor locali din coaliţia de guvernare pe tema sis...
20:20
Care ceai este mai sănătos – rece sau cald? Vezi dacă temperatura afectează beneficiile băuturii # Newsweek.ro
Ceaiul este recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sănătății, însă mulți se întreabă dacă t...
20:20
Renault trece la producția de drone pentru Ucraina. A mai produs arme în Al Doilea Război Mondial # Newsweek.ro
Producătorul auto francez Renault a fost de acord să coopereze cu compania franceză de apărare Turgi...
20:10
Inflația din Marea Britanie a crescut pentru prima dată, în cinci luni, la 3,4%. În România e puţin sub 9% # Newsweek.ro
Inflația din Marea Britanie a crescut pentru prima dată, în cinci luni, la 3,4%. În acest timp, Rom...
19:40
VIDEO Avioanele SUA de vânătoare de submarine pot însămânța Marea Neagră cu sonare. Misiuni în largul României # Newsweek.ro
General Atomics a anunțat că a extins capacitățile antisubmarin ale navei MQ-9B Sea Guardian, permiț...
19:40
Inteligența artificială devine personală: Google conectează Gmail, YouTube și Foto într-un „creier digital” # Newsweek.ro
Google duce inteligența artificială la nivelul următor: „Inteligența personală” conectează aplicații...
19:20
Motivul pentru care iarna se agravează problemele pielii. Cum să ții departe eczema și psoriazisul? # Newsweek.ro
Motivul pentru care iarna se agravează problemele pielii. Cum să ții departe eczema și psoriazisul? ...
19:10
JPMorgan avertizează asupra dezastrului economic al plafonării ratei la cardurile de credit, cerută de Trump # Newsweek.ro
Mrea bancă de investiţii JPMorgan avertizează asupra dezastrului economic al eentualei plafonări a r...
18:40
Ce greșeli fac oamenii mereu obosiți și lipsiți de motivație? Obiceiurile invizibile care le golesc bateriile # Newsweek.ro
Ce greșeli fac oamenii mereu obosiți și lipsiți de motivație? Obiceiurile invizibile care le golesc ...
18:20
Casa de Pensii anunță schimbăt la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească” # Newsweek.ro
Casa de Pensii lansează un apel unei caegorii de pensionari pentru depunerea unor acte în vederea do...
18:10
Horoscop Vremurile grele se termină în sfârșit pentru 4 zodii în 2026. Pentru cine va curge lapte și miere # Newsweek.ro
Viața a părut o luptă dificilă pentru mulți oameni în ultima perioadă, dar vremurile grele se vor sf...
17:50
Internetul așa cum îl știm dispare. UE stabilește termen-limită 2035 și închide rețelele vechi # Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să extindă implementarea fibrei optice până în 2035 și să simplifice...
17:40
Bruxelles-ul intră în mod de criză: CE discută securitatea după tensiunile cu SUA pe tema Groenlandei # Newsweek.ro
CE va organiza vineri o reuniune a „colegiului de securitate”, o reuniune a comisarilor pe teme de s...
17:40
În districtele Dahme-Spreewald și Märkisch-Oderland, un rus și un german au fost arestați, suspectaț...
17:30
2025, cel mai prost an pentru șoferii de camion și transportatorii din Belgia. Peste 400 de falimente # Newsweek.ro
Conform datelor Institutului Belgian pentru Transport și Logistică (ITLB), 2025 a fost cel mai prost...
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul Economic de la Davos, din Elveți...
17:10
Donald Trump despre Groenlanda: „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale” # Newsweek.ro
Donald Trump a spus la Forumul Economic de la Davos că el își dorește Groenlanda și că solicită nego...
17:00
Donald Trump a ținut un discurs la Davos. Președintele SUA susține că îi iubește pe europeni și că a...
17:00
Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedeps...
16:50
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026 # Newsweek.ro
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026. Stațiu...
16:40
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţie civică # Newsweek.ro
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţ...
16:40
Parisul crește miza. Franța dorește exerciții NATO în Groenlanda: Demonstrăm solidaritatea # Newsweek.ro
În fața recentelor declarații ale președintelui Trump de preluare a controlului asupra Groenlandei, ...
16:20
George Simion primit în SUA de un activist cu dese vizite în Rusia. Apropiat de oligarhi ruși și de Igor Dodon # Newsweek.ro
George Simion și parlamentarii AUR au fost primiți în SUA de președintele Organizației Mondiale a Fa...
16:20
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de euro # Newsweek.ro
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de eu...
16:10
Rutte este îngrijorat că Ucraina ar putea să nu aibă suficiente resurse pentru a respinge atacurile rusești # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat toți aliații europeni ai Alianței să-și aminteasc...
15:50
Ce mașini își caută românii? Premium, automată, de 5-7 ani vechime, cu preț între 10.000 € și 25.000 € # Newsweek.ro
Cum prețurile autoturismelor noi au ajuns aproape prohibitive, sub 15.000 € neexistând nimic, mulți ...
15:50
Donald Trump ține un discurs la Davos: „Iubesc Europa dar nu se îndreaptă într-o direcție bună” # Newsweek.ro
Donald Trump a ajuns la Davos unde are loc Forumul Economic Mondial. Președintele SUA ține un discur...
15:40
O brutărie esențială pentru comunitatea locală s-a închis brusc. Clienții sunt nedumeriți. Ce anunț au văzut? # Newsweek.ro
O brutărie foarte importantă pentru comunitatea locală dar deosebit de cunoscută și în zonele mai în...
15:20
Fermierii din Iași intră în 2026 cu câmpuri care arată bine, dar cu prețuri care le dau bătăi de cap...
15:20
Ce plante poți cultiva în ianuarie direct în frigider? Motivul pentru care grădinarii fac asta. Nu e o glumă # Newsweek.ro
Grădinarii își pregătesc deja semințele pentru culturile de primăvară. Unele dintre ele au nevoie de...
15:10
Cum va funcționa așa-numita „Revoluție de la pubele”, finanțată prin PNRR? Vom merge la ghenă cu cardul # Newsweek.ro
Noile module de colectare a deșeurilor pe categorii, care au început să fie instalate în oraș, sunt ...
14:50
Bani în plus la unele pensii speciale și militare, deși pensiile contributive nu cresc. CCR a decis astflel # Newsweek.ro
Pensiile sunt înghețate în România. Și totuși, unii pensionari militari și unii pensionari foști mag...
14:50
MEROPS, un sistem SUA de combatere a dronelor, intră în funcțiune în România. Un „foc” costă 14.500$ # Newsweek.ro
România urmează să adopte în curând un complex american de combatere a vehiculelor aeriene fără pilo...
14:40
Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Newsweek.ro
Parlamentul European s-a pronunţat miercuri prin vot în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniu...
14:20
Cutremur la Cupa Mondială 2026. Germania ia în calcul boicotul turneului din SUA din cauza lui Trump # Newsweek.ro
Cupa Mondială 2026 este zguduită de tensiuni politice majore. Germania și Anglia analizează serios p...
14:10
Traficul rutier este restricţionat, miercuri după-amiază, pe drumul naţional 1A, în zona de nord a j...
13:50
Peste 3.000 imobile din Sectorul 1 al Capitalei nu au gaz, după un incident la rețeaua de distribuție # Newsweek.ro
Peste 3.000 de clienţi casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 1 din Bucureşti su...
13:40
Moldova, prima țară din Europa cucerită de mașinile chinezești. Cotă de piață de 26% în 2025! # Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să invadeze Europa și atacă pe toate planurile. Iar în 20...
13:30
Oana Țoiu, la Davos: Atmosferă influențată de discursul lui Trump. Stare de îngrijorare # Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, declară că a doua zi la Davos este una axată pe securitate, ea prec...
13:10
Rusia, panicată de sistemul de rachete al SUA Typhon din Japonia. Rachetele Tomahawk pot lovi la 1.600 km # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este „foarte îngrijorată” de ceea ce...
12:50
O pensionară avea în casă 38.000 de lei. A rămas fără ei după ce a primit un apel telefonic. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O pensionară a căzut pradă unor escroci care au sunat-o și i-au spus o minciună incredibilă. Femeia ...
12:40
România a exportat câini de 250.000.000€. Afacere stimulată de legi noi care lasă maidanezii pe străzi # Newsweek.ro
Modificarea a trei noi legi intrate recent pe circuitul legislative din Parlament, care au ca scop p...
12:30
Georgescu și Potra, în fața verdictului în cazul tentativei de lovitură de stat. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă verdictul Curții de Apel București într-un dosar de tentat...
12:20
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C...
12:10
Emisarii lui Trump, acuzați de ingerințe în procesul din Franța a lui Le Pen pentru deturnare de fonduri UE # Newsweek.ro
Autoritățile de la Paris acuză administrația Trump de ingerințe politice în justiția franceză. Un ma...
