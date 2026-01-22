Șeful NATO clarifică poziția Groenlandei: „Suveranitatea insulei nu a fost pe agenda discuțiilor cu Trump”
Newsweek.ro, 22 ianuarie 2026 09:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
09:50
VIDEO Lucrările la Autostrada Urșilor, unde kilometrul costă 40.000.000 €, au trecut de 50%. Gata în 2027? # Newsweek.ro
Lucrările la Autostrada Urșilor, sectorul de 9 kilometri lipsă, dintre Margina și Holdea, al A1 Sibi...
Acum 30 minute
09:40
NYT: Compromisul Groenlandei făcut de NATO pentru Trump, inspirat de modelul bazelor britanice din Cipru # Newsweek.ro
Un posibil acord între SUA și NATO privind Groenlanda ar putea implica doar cedarea unor mici porțiu...
Acum o oră
09:20
Șeful NATO clarifică poziția Groenlandei: „Suveranitatea insulei nu a fost pe agenda discuțiilor cu Trump” # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată ...
09:10
Care proprietari vor fi scutiți prin lege de plata întreținerii la bloc? Ceilalți vor suporta cheltuielile # Newsweek.ro
O propunere legislativă ar putea scuti spațiile comerciale de la plata unor cheltuieli comune din co...
09:10
George Simion se laudă cu premiu primit de la o organizație extremistă din SUA, respinsă de Republicani # Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR s-a lăudat pe rețelele de socializare că a fost premiat în ...
09:00
1.000.000 pensionari iau pensie minimă de 1.281 lei. Statul cheltuie cu un deținut cu 600 lei mai mult # Newsweek.ro
Statul român cheltuie 1.660 de lei pentru întreținerea unui deținut. În schimb, pensia minimă care e...
Acum 2 ore
08:40
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse? # Newsweek.ro
Pensionarii aștepată vești de la guvern pentru a vedea dacă primesc vreun sprijin la pensie în 2026....
08:40
Declarație tranșantă a procurorului-șef DNA: atacurile la justiție nu sunt întâmplătoare # Newsweek.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar t...
08:20
Sorin Grindeanu avertizează: România nu își permite să stea pe margine în contextul internațional actual # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că România nu își per...
08:10
Declarație surprinzătoare a lui Putin: cât ar costa, de fapt, Groenlanda pentru americani # Newsweek.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a oferit primele sale reacții despre Groenlanda, după discursul...
08:10
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale org...
08:00
Cum reduci consumul de curent chiar dacă folosești foarte des mașina de spălat? Sfaturi pentru facuri mai mici # Newsweek.ro
Consumul de energie al mașinii de spălat poate fi redus semnificativ prin câteva obiceiuri simple. E...
Acum 4 ore
07:50
Trump, aproape de o lovitură decisivă în Iran. SUA duc în regiune două portavioane, escadrilă de F-15 # Newsweek.ro
În ultimele zile, armata americană și-a consolidat prezența în Orientul Mijlociu, inclusiv prin desf...
07:50
Bugetul care ar putea schimba economia României: anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la constru...
07:40
Vaccinul care „bate timpul”: protejează de o boală dureroasă și ajută la încetinirea îmbătrânirii # Newsweek.ro
Vaccinul împotriva herpesului zoster nu numai că protejează împotriva epidemiei virale dureroase, da...
07:30
Descoperire care uimește oamenii de știință: Planeta Roșie influențează epocile glaciare ale Pământului # Newsweek.ro
Un nou studiu arată că, fără Planeta Roșie, Pământul ar arăta foarte diferit - chiar și erele glacia...
07:20
VIDEO Cum se plătește CASS pentru activități independente. Cât plătesc sportivii și coafezele # Newsweek.ro
Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate a fost majorată pentru activitățile independente....
07:10
Horoscop 23 ianuarie. Luna în Berbec aduce claritate Taurilor. Leii, discuții sincere. Racii, noroc la bani # Newsweek.ro
Horoscop 23 ianuarie. Luna în Berbec aduce claritate Taurilor. Leii au discuții sincere. Racii au no...
06:40
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet # Newsweek.ro
Newsweek România vă prezintă calendarul complet al plăților sociale din luna februarie 2026, cu toat...
Acum 12 ore
22:10
Donald Trump: "Nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie" # Newsweek.ro
Preedintele SUA, Donald Trump, despre statele care se opun în Chestiunea Groenlanda: "Nu voi impune...
21:50
Sorin Grindeanu, despre Bolojan: E foarte greu să-i schimbi părerea... are un soi de inflexibilitate # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune despre Ilie Bolojan că este foarte greu să-i schimbi acestuia pă...
21:00
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?” # Newsweek.ro
Președintele PSD a vorbit în această seară pentru a treia oară despre creșterea pensiilor în 2026. E...
21:00
Care este condiţia PSD de a rămâne în Guvernul Bolojan. Grindeanu spune că Executivul nu a făcut mare lucru # Newsweek.ro
Care este condiţia pusă de PSD pentru a rămâne în Guvernul Bolojan. Sorin Grindeanu, liderul social-...
Acum 24 ore
20:40
Guvernul Bolojan a discutat cu reprezentanţii aleșiilor locali din coaliţia de guvernare pe tema sis...
20:20
Care ceai este mai sănătos – rece sau cald? Vezi dacă temperatura afectează beneficiile băuturii # Newsweek.ro
Ceaiul este recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sănătății, însă mulți se întreabă dacă t...
20:20
Renault trece la producția de drone pentru Ucraina. A mai produs arme în Al Doilea Război Mondial # Newsweek.ro
Producătorul auto francez Renault a fost de acord să coopereze cu compania franceză de apărare Turgi...
20:10
Inflația din Marea Britanie a crescut pentru prima dată, în cinci luni, la 3,4%. În România e puţin sub 9% # Newsweek.ro
Inflația din Marea Britanie a crescut pentru prima dată, în cinci luni, la 3,4%. În acest timp, Rom...
19:40
VIDEO Avioanele SUA de vânătoare de submarine pot însămânța Marea Neagră cu sonare. Misiuni în largul României # Newsweek.ro
General Atomics a anunțat că a extins capacitățile antisubmarin ale navei MQ-9B Sea Guardian, permiț...
19:40
Inteligența artificială devine personală: Google conectează Gmail, YouTube și Foto într-un „creier digital” # Newsweek.ro
Google duce inteligența artificială la nivelul următor: „Inteligența personală” conectează aplicații...
19:20
Motivul pentru care iarna se agravează problemele pielii. Cum să ții departe eczema și psoriazisul? # Newsweek.ro
Motivul pentru care iarna se agravează problemele pielii. Cum să ții departe eczema și psoriazisul? ...
19:10
JPMorgan avertizează asupra dezastrului economic al plafonării ratei la cardurile de credit, cerută de Trump # Newsweek.ro
Mrea bancă de investiţii JPMorgan avertizează asupra dezastrului economic al eentualei plafonări a r...
18:40
Ce greșeli fac oamenii mereu obosiți și lipsiți de motivație? Obiceiurile invizibile care le golesc bateriile # Newsweek.ro
Ce greșeli fac oamenii mereu obosiți și lipsiți de motivație? Obiceiurile invizibile care le golesc ...
18:20
Casa de Pensii anunță schimbăt la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească” # Newsweek.ro
Casa de Pensii lansează un apel unei caegorii de pensionari pentru depunerea unor acte în vederea do...
18:10
Horoscop Vremurile grele se termină în sfârșit pentru 4 zodii în 2026. Pentru cine va curge lapte și miere # Newsweek.ro
Viața a părut o luptă dificilă pentru mulți oameni în ultima perioadă, dar vremurile grele se vor sf...
17:50
Internetul așa cum îl știm dispare. UE stabilește termen-limită 2035 și închide rețelele vechi # Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să extindă implementarea fibrei optice până în 2035 și să simplifice...
17:40
Bruxelles-ul intră în mod de criză: CE discută securitatea după tensiunile cu SUA pe tema Groenlandei # Newsweek.ro
CE va organiza vineri o reuniune a „colegiului de securitate”, o reuniune a comisarilor pe teme de s...
17:40
În districtele Dahme-Spreewald și Märkisch-Oderland, un rus și un german au fost arestați, suspectaț...
17:30
2025, cel mai prost an pentru șoferii de camion și transportatorii din Belgia. Peste 400 de falimente # Newsweek.ro
Conform datelor Institutului Belgian pentru Transport și Logistică (ITLB), 2025 a fost cel mai prost...
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul Economic de la Davos, din Elveți...
17:10
Donald Trump despre Groenlanda: „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale” # Newsweek.ro
Donald Trump a spus la Forumul Economic de la Davos că el își dorește Groenlanda și că solicită nego...
17:00
Donald Trump a ținut un discurs la Davos. Președintele SUA susține că îi iubește pe europeni și că a...
17:00
Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedeps...
16:50
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026 # Newsweek.ro
Perla sudică a Croației a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă din Europa în 2026. Stațiu...
16:40
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţie civică # Newsweek.ro
O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţ...
16:40
Parisul crește miza. Franța dorește exerciții NATO în Groenlanda: Demonstrăm solidaritatea # Newsweek.ro
În fața recentelor declarații ale președintelui Trump de preluare a controlului asupra Groenlandei, ...
16:20
George Simion primit în SUA de un activist cu dese vizite în Rusia. Apropiat de oligarhi ruși și de Igor Dodon # Newsweek.ro
George Simion și parlamentarii AUR au fost primiți în SUA de președintele Organizației Mondiale a Fa...
16:20
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de euro # Newsweek.ro
AEP: Cele două runde de alegeri prezidenţiale din 2024 și 2025 au costat peste 300 de milioane de eu...
16:10
Rutte este îngrijorat că Ucraina ar putea să nu aibă suficiente resurse pentru a respinge atacurile rusești # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat toți aliații europeni ai Alianței să-și aminteasc...
15:50
Ce mașini își caută românii? Premium, automată, de 5-7 ani vechime, cu preț între 10.000 € și 25.000 € # Newsweek.ro
Cum prețurile autoturismelor noi au ajuns aproape prohibitive, sub 15.000 € neexistând nimic, mulți ...
15:50
Donald Trump ține un discurs la Davos: „Iubesc Europa dar nu se îndreaptă într-o direcție bună” # Newsweek.ro
Donald Trump a ajuns la Davos unde are loc Forumul Economic Mondial. Președintele SUA ține un discur...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.