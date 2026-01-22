Groenlanda, între scepticism local și negocieri globale: NATO validează direcția lui Trump, Putin intervine în dezbatere
StirileProtv.ro, 22 ianuarie 2026 07:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că postarea preşedintelui american Donald Trump pe Truth Social despre faptul că s-a ajuns la un „cadru” pentru un acord cu privire la Groenlanda este „exact la obiect”, potrivit CNN.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
08:00
Stephen Graham, actorul din „Adolescence”, și-a pierdut temporar Globul de Aur într-un aeroport # StirileProtv.ro
Stephen Graham a dezvăluit că a uitat accidental, pe aeroportul din Atlanta, Globul de Aur câștigat pentru Cel mai bun actor într-o miniserie de televiziune, pentru rolul său din „Adolescence”.
08:00
Autoritatea Electorală Permanentă pregătește o reorganizare și schimbarea regulilor electorale pentru reducerea cheltuielilor # StirileProtv.ro
Autoritatea Electorală Permanentă s-ar putea reorganiza, pentru mai multă eficiență și micșorarea cheltuielilor.
Acum 15 minute
07:50
Inundații devastatoare în Grecia: doi morți după ploi torențiale în Atena și alte regiuni # StirileProtv.ro
Două persoane au murit în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi mașini în Atena, dar şi în alte regiuni ale ţării.
07:50
Absolvenții de Medicină care nu intră la rezidențiat ar putea primi o altă șansă: „O nouă categorie de medic generalist” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a pornit primele discuţii cu universităţile şi cu anumiţi profesionişti pentru introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină.
Acum o oră
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, a invitat zeci de lideri mondiali să se alăture inițiativei sale „Board of Peace” (Consiliul Păcii), care vizează rezolvarea conflictelor globale.
07:30
Șeful NATO afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump: „El e concentrat pe protejarea regiunii” # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a precizat că, în cadrul discuţiilor purtate miercuri cu preşedintele american Donald Trump, nu a fost abordată chestiunea suveranităţii Groenlandei, relatează AFP.
07:20
Groenlanda, între scepticism local și negocieri globale: NATO validează direcția lui Trump, Putin intervine în dezbatere # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că postarea preşedintelui american Donald Trump pe Truth Social despre faptul că s-a ajuns la un „cadru” pentru un acord cu privire la Groenlanda este „exact la obiect”, potrivit CNN.
Acum 12 ore
23:30
Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump # StirileProtv.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a oferit primele sale reacții despre Groenlanda, după discursul furibund al lui Donald Trump din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.
23:20
Mesajul lui Ilie Bolojan după ce s-a întâlnit cu Mugur Isărescu și primarii. Premierul promite că nu vor mai crește taxele # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe „baze realiste”, subliniind că obiectivul este „un buget al relansării şi al investiţiilor”.
23:00
Dragoş Pîslaru: „România trebuie conectată la deciziile şi investiţiile care vor conta în următorul deceniu” # StirileProtv.ro
Trebuie să conectăm România la deciziile şi investiţiile care vor conta în următorul deceniu, pentru că aici, la Forumul Economic Mondial de la Davos, se conturează parteneriate, direcţii de finanţare şi priorităţi strategice, a transmis Dragoş Pîslaru.
23:00
Horoscop 22 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Se apropie un eveniment mare pentru o zodie # StirileProtv.ro
Horoscop 22 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. O să aflăm cum anume s-au petrecut niște lucruri și o să ne schimbăm părerile, pentru că datele problemelor sunt diferite.
22:50
Trump: „Zelenski şi Putin sunt 'proşti' dacă nu încheie un acord”. Urmează o întâlnire crucială la Davos # StirileProtv.ro
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele american Donald Trump a declarat miercuri că negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina se află într-un „moment decisiv”.
22:30
Femeie ținută în sclavie 25 de ani, nemâncată și nespălată. O britanică, găsită vinovată de abuzuri grave # StirileProtv.ro
O femeie vulnerabilă a fost ținută captivă și obligată să muncească în casa unei familii din Anglia timp de un sfert de secol. Ea a reușit să ceară ajutor abia în 2021, folosind un telefon mobil pe care îl ascunsese în secret.
22:20
Examenul de medic specialist se schimbă din 2026. Subiecte unice la nivel național # StirileProtv.ro
Începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obținerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist și farmacist specialist va fi susținută pe baza unor subiecte unice.
22:10
Un cuplu de indieni a obținut 200.000 de dolari. Cei doi au dat în judecată o universitate din SUA pentru „rasism alimentar” # StirileProtv.ro
O dispută care a început din cauza încălzirii unui fel de mâncare în cuptorul cu microunde s-a încheiat cu câștigarea unei despăgubiri de 200.000 de dolari de către doi studenți indieni de la o universitate din SUA.
22:10
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat miercuri că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda” la câteva ore de la discursul de la Davos.
22:00
Un lider din coaliție vrea să plătească un miliarde de dolari pentru Consiliul lui Trump: Mai scump e să nu fim la masă # StirileProtv.ro
Kelemen Hunor a declarat că România ar trebui să accepte invitația din partea lui Donald Trump de a se alătura Consiliului Păcii, chiar dacă va trebui să plătească un miliard de dolari.
21:40
Reacția Danemarcei după ce Trump a spus că „nu va folosi forţa” pentru a prelua Groenlanda. Concluzia trasă rapid de danezi # StirileProtv.ro
Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a salutat asigurările date de Donald Trump în discursul de miercuri de la Davos că SUA „nu vor folosi forţa” pentru a cuceri Groenlanda, dar crede că discursul lui arată că ambiţiile sunt încă „intacte”.
21:30
Maia Sandu, aşteptată la manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Nicuşor Dan va fi prezent # StirileProtv.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, o confirmare în acest sens urmând să vină în zilele următoare.
21:10
Descoperirea rupestră dintr-o peșteră din Indonezia schimbă fundamental tot ce se știa despre migrație acum 67.800 ani # StirileProtv.ro
Cercetătorii au descoperit în Indonezia cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume, conturul pictat al unei mâini umane.
21:00
Proiectul de însănătoșire a cadrului legislativ privind telemedicina, în dezbatere publică. Problemele cadrului actual # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătăţii a supus, miercuri, dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina.
21:00
O femeie de 84 de ani a fost găsită moartă în pat, în locuința sa din județul Galați. Camera avea urme de fum # StirileProtv.ro
La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 06:40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Matca au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o femeie a fost găsită decedată în locuința sa din localitatea Valea Mărului, județul Galați.
20:50
Câți cetățeni non-UE locuiesc acum București. În câțiva ani, străinii vor reprezenta cam un sfert din populație # StirileProtv.ro
Bucureștiul este pe cale să devină o capitală multinațională în care, în câțiva ani, oameni din alte țări vor reprezenta cam un sfert din populație.
20:40
Regatul de gheață din Slovenia. Cum a reușit un singur locuitor să transforme un sat într-un tărâm de basm # StirileProtv.ro
Un sat din Slovenia s-a transformat într-un tărâm de basm. Mii de oameni din toată lumea merg să vadă locul pe care îl numesc regatul de gheață.
20:30
După îngheț și zăpadă au apărut craterele pe șosele. Pot doar fi peticite, iar șoferii nu pot fi despăgubiți decât la proces # StirileProtv.ro
După ninsori și îngheț, șoselele României arată ca după bombardament. Numeroase gropi se dovedesc a fi capcane pentru șoferi, inclusiv în zonele asfaltate recent.
20:20
Pentru că marea noastră este tot mai caldă, se adaptează specii noi. Peștele de stâncă, denumit și rockfish coreean, pare că o duce bine.
20:20
Setea de bani la buget reînvie proiecte vechi. Statul vrea, din nou, să intre pe piața apei îmbuteliate. Noul brand național # StirileProtv.ro
Statul român a reluat un proiect mai vechi de a a-și face propriul brand de apă minerală, care se va numi Dacia. Societatea care administrează 30% din izvoarele țării are în plan deschiderea unei fabrici în Deva, cel puțin pentru început.
20:20
Transparența salarială, obligatorie în România. Candidații vor ști ce salarii ar putea primi înainte de a aplicarea la job # StirileProtv.ro
În mai puțin de o jumătate de an, companiile din România vor fi obligate să publice salariile pentru locurile de muncă scoase la concurs.
20:20
UE schimbă regulile pentru medicamente. Companiile, obligate să facă stocuri minime și să negocieze cu statele membre # StirileProtv.ro
UE schimbă regulile pentru a preveni lipsa medicamentelor. Statele membre vor putea negocia împreună prețurile, iar achizițiile se vor face doar pe criteriul celui mai mic cost.
20:10
Reacția unui pasager care a scăpat miraculos după al doilea accident feroviar din Spania. „Primul gând ăsta a fost” # StirileProtv.ro
Spania trăiește coșmarul unui nou accident feroviar, la două zile de la tragedia din Cordoba. Un tren de navetiști a deraiat lângă Barcelona.
20:10
Drepturi suplimentare la călătoria cu avionul, votate în PE. Bagaj gratis și loc obligatoriu lângă minor. Când se aplică # StirileProtv.ro
Bagajul de mână în avion ar putea fi gratuit. Parlamentul European a votat mai multe drepturi pentru pasageri, inclusiv ca adulții care însoțesc copii ori persoane cu probleme de mobilitate să poată sta lângă aceștia fără a plăti suplimentar.
19:50
Cum s-a produs accidentul cumplit din Chiajna. Șoferul mașinii spulberate de tren ar fi avut viteză foarte mare # StirileProtv.ro
S-au derulat scene cumplite în Chiajna, lângă București. O mașină condusă de un bărbat de 28 de ani a pierdut direcția din cauza vitezei și a ajuns pe calea ferată, unde 20 de secunde mai târziu, a fost lovită de un tren.
19:40
Reacții tot mai reci din Europa cu privire la planul SUA pentru Groenlanda: „A fi un sclav nefericit este cu totul altceva” # StirileProtv.ro
Același Donald Trump nu a mai vorbit și despre ultima sa amenințare, tarife suplimentare de 10% pentru cei opt aliați din NATO care se opun planurilor sale de a achiziționa Groenlanda.
19:40
Valul de ger continuă să facă victime în România. Încă două persoane au murit înghețate. „Am avut -21,7 grade” # StirileProtv.ro
Bilanțul episodului de ger, care paralizează România, s-a agravat în ultimele 24 de ore. În Iași, un bărbat de 39 de ani a murit, după ce a înghețat într-o fabrică dezafectată. În Bistrița, altul de 66, nu a mai putut fi salvat nici după resuscitare.
19:40
Bolojan, întâlnire cu Isărescu, pe fondul calculelor pe bugetul pe 2026. Primăriile așteaptă scenariile de la Finanțe # StirileProtv.ro
În pregătirea bugetului pentru anul acesta, premierul Ilie Bolojan a început consultările cu primari din toată țara, despre cum ar urma să fie împărțiți banii. Administrația locală așteaptă simulările și scenariile de la Ministerul Finanțelor.
19:40
Trump le-a dat liderilor UE două variante privind Groenlanda. A spus ce va face dacă îi va fi cedat teritoriul # StirileProtv.ro
Toată planeta și-a ținut, miercuri, răsuflarea. Președintele american Donald Trump a vorbit la Forumul Economic Mondial de la Davos despre planurile sale de a achiziționa Groenlanda.
19:30
Dovezile care i-au dat de gol pe adolescenții care și-au ucis colegul și l-au îngropat în grădină, în Timiș # StirileProtv.ro
O poveste înfiorătoare, petrecută în Timiş, şochează opinia publică. Acolo, un copil de 15 ani omorât cu cruzime a fost găsit îngropat într-o grădină.
19:20
Șeful de stat care îl copiază pe Trump. A impus tarife comerciale de 30% unui stat vecin # StirileProtv.ro
Ecuador va impune tarife de 30% la importurile din Columbia începând de la 1 februarie, a anunţat miercuri preşedintele Daniel Noboa.
19:10
Mai multe primării din județul Alba suspendă plata taxelor locale, după ce au aflat că localitățile lor pot beneficia de reduceri pentru zone defavorizate # StirileProtv.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale.
Acum 24 ore
18:20
Polonia are mai multe tone de aur decât Banca Centrală Europeană și nu are de gând să încetinească ritmul # StirileProtv.ro
Președintele Băncii Naționale a Poloniei (BNP), Adam Glapiński, afirmă de mai mulți ani că aurul joacă un rol special în structura rezervelor.
18:20
Ilie Bolojan, la masa negocierilor cu primarii. Impozitul pe venit ar putea rămâne la autoritățile locale # StirileProtv.ro
Prima şedinţă a Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale. Guvernul transmite că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la primării.
18:20
Trump a spus că nu vrea Groenlanda pentru pământurile rare de pe insulă. În schimb, de două lucruri este atras # StirileProtv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că motivul pentru care dorește ca Groenlanda să devină parte a SUA nu este pentru pământurile rare care ar putea fi găsite acolo, ci „securitatea națională” și „securitatea internațională”.
18:10
Una dintre ultimele insule vândute de Danemarca Statelor Unite a fost insula lui Epstein # StirileProtv.ro
Pe măsură ce discuțiile despre cumpărarea Groenlandei de către SUA se intensifică, a reapărut un detaliu interesant din istorie.
18:10
Tragedie în județul Bacău. Trei case au fost mistuite de flăcări, lăsând familiile pe drumuri în plină iarnă # StirileProtv.ro
Trei case au fost mistuite de flăcări în comuna Mănăstirea Cașin, din județul Bacău, iar două familii au rămas pe drumuri, în plină iarnă. Focul a pornit de la un coș de fum neizolat corespunzător, spun pompierii.
18:00
Parlamentul European a decis să suspende lucrările privind acordul comercial al Uniunii Europene cu Statele Unite, în semn de protest față de cererile președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.
17:50
Metoda accidentul face încă o victimă. De această dată, o femeie le-a dat 38.000 de lei escrocilor. Cum a căzut în capcană # StirileProtv.ro
O pensionară de 76 de ani a căzut victimă escrocilor, care au acționat prin clasica metodă „accidentul”.
17:40
Cum explică George Simion tortul cu forma Groenlandei şi steagul SUA, tăiat în timpul vizitei în America # StirileProtv.ro
George Simion, aflat într-o vizită în SUA, a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu steagul american, la un eveniment al unor congresmani republicani care au au sărbătorit primul an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump.
17:40
Mesajul Oanei Țoiu către Donald Trump. Ce i-a adus aminte, legat de articolul 5 NATO # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu i-a oferit un răspuns președintelui SUA, Donalt Trump, la întrebarea retorică adresată aliaților la forumul de la Davos.
17:30
A fost externat copilul înjunghiat multiplu pentru o kendama, de un coleg. L-a acoperit cu zăpadă și a fugit # StirileProtv.ro
Un alt caz de violență extremă între minori a șocat opinia publică, iar victima, printr-o mare șansă, a scăpat cu viață, deși a fost înjunghiată de multe ori.
17:00
UE răspunde presiunilor lui Donald Trump. CE anunță o reuniune a „colegiului de securitate” după summitul de la Bruxelles # StirileProtv.ro
CE va organiza vineri o reuniune a „colegiului de securitate”, o reuniune a comisarilor pe teme de securitate, după summitul liderilor europeni de joi seară, organizat pe fondul tensiunilor cu SUA.
