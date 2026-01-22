Un bărbat din Estonia, condamnat la trei ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei
Aktual24, 22 ianuarie 2026 07:20
Un tribunal din Estonia a condamnat recent un bărbat cu dublă cetățenie estonă și rusă la trei ani de închisoare pentru activități de spionaj în beneficiul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Este vorba despre Viaceslav Efimov, în vârstă de 48 de ani, care lucra ca gardian de securitate la punctul de frontieră Koidula, […]
• • •
Acum 15 minute
07:50
După ce a refuzat să se alăture „Consiliului Păcii” condus de Trump, președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European # Aktual24
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio […]
Acum 30 minute
07:40
Un magistrat francez acuză că membrii administrației SUA au făcut presiuni pentru ridicarea interdicției electorale impuse extremistei Marine Le Pen # Aktual24
Un important magistrat francez a dezvăluit că doi oficiali din administrația Donald Trump au abordat-o direct pentru a face lobby împotriva interdicției de participare la alegeri impuse lui Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National (RN). Declarațiile au fost făcute de Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului […]
Acum o oră
07:20
07:10
„Vizite de lucru”: Donald Trump va călători prin SUA în fiecare săptămână, pentru a face campanie republicanilor înainte de alegerile intermediare # Aktual24
Președintele american Donald Trump va călători prin SUA în fiecare săptămână de acum înainte pentru a face campanie de susținere a republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului care vor avea loc pe 3 noiembrie, a anunțat miercuri Casa Albă. Prima sa oprire va fi săptămâna viitoare în Iowa, un stat simbolic, întrucât acolo sunt […]
Acum 12 ore
23:30
Guvernul german se opune participării țării la consiliul pentru pace al lui Trump. Nici Slovenia nu va accepta invitația # Aktual24
Guvernul german se opune aderării țării la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizația Națiunilor Unite, informează Der Spiegel preluat de Agerpres. În același timp, guvernul german nu este de acord cu puterile „predeterminate” de care ar urma să beneficieze liderul de la Casa Albă în cadrul acestei […]
23:30
Curtea federală din Canada a anulat miercuri un ordin guvernamental de închidere a operațiunilor TikTok din Canada, permițând aplicației să continue să funcționeze deocamdată și a cerut Ottawa să revizuiască acest caz. În noiembrie 2024, Ministerul Industriei din Canada a ordonat dizolvarea TikTok, invocând riscuri de securitate națională, dar a adăugat că guvernul nu blochează […]
23:10
Donald Trump l-a invitat și pe Papa Leon al XIV-lea să participe la nou-formatul Consiliu pentru Pace # Aktual24
Președintele Donald Trump i-a invitat oficial pe Papa Leon al XIV-lea și Sfântul Scaun să se alăture „Consiliului Păcii”, o alianță din Orientul Mijlociu care vizează încheierea conflictului din Gaza, coordonarea reconstrucției și promovarea unui stat palestinian durabil, aliniat cu Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU, potrivit greekcitytimes și romereports. Secretarul de Stat […]
22:50
Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să se alăture Consiliului pentru Pace, pe care l-a propus, un organism menit să supravegheze reconstrucția Gazei. „Pentru că îi vrem pe toți. Vrem toate națiunile. Vrem toate națiunile în care oamenii au control, oamenii au putere, astfel încât să […]
22:30
Trump renunță la amenințarea cu tarifele vamale împotriva statelor europene. Președintele american spune că a ajuns la un acord-cadru cu șeful NATO privind Groenlanda # Aktual24
Trump a declarat, miercuri, la Davos, că nu va impune tarifele care urmau să intre în vigoare pe 1 februarie. Într-o postare pe Truth Social, el a spus că, pe baza unei „întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, „au format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda”, potrivit BBC. „Această […]
22:20
Directorul Ryanair spune „pas” ofertei lui Musk de a cumpăra compania. Războiul verbal dintre cei doi erupe # Aktual24
Directorul general al Ryanair a respins, miercuri, ideea lui Elon Musk de a cumpăra compania aeriană low-cost și a ignorat insultele miliardarului, într-un război verbal care a erupt pe tema instalării sistemelor Starlink pe aeronave. Disputa dintre una dintre cele mai bogate persoane din lume și unul dintre cei mai deschiși în exprimare directori corporativi […]
22:20
Călătoria cu avionul ar putea deveni mult mai prietenoasă pentru pasagerii europeni. Parlamentul European a votat recent o serie de drepturi noi menite să ușureze experiența zborului: bagajul de mână gratuit și posibilitatea ca adulții care călătoresc cu copii sau persoane cu mobilitate redusă să stea lângă aceștia fără costuri suplimentare. Cu 652 de voturi […]
22:00
Guvernul Groenlandei a publicat îndrumări pentru cetățeni în cazul în care țara ar fi afectată de o criză # Aktual24
Guvernul Groenlandei a lansat o broșură oficială cu recomandări pentru gospodării în cazul unei „crize” pe teritoriul arctic. Broșura oferă sfaturi practice pentru a face față situațiilor dificile, sugerând pregătirea de provizii și de resurse esențiale, potrivit BBC și Daily Express US. Ministrul pescuitului, vânătorii, agriculturii și autosuficienței, Peter Borg, a vorbit la o conferință […]
21:50
Islanda, Groenlanda, tot aia e: Trump le-a confundat de câteva ori în discurs, iar secretarul de presă a negat confuzia # Aktual24
Declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda, făcute la Davos, au ajuns rapid pe primele pagini ale ziarelor, deși acesta a părut de mai multe ori să confunde denumirea insulei, potrivit BBC. Referindu-se la imaginea sa favorabilă în Europa și în rândul aliaților NATO, Trump a spus că situația s-a schimbat „în ultimele câteva zile”, după […]
21:50
Taxe locale suspendate în Alba. Primăriile acordă reduceri de până la jumătate pentru zonele defavorizate # Aktual24
Mai multe primării din județul Alba au luat decizia surprinzătoare de a suspenda plata taxelor și impozitelor locale începând de joi, după ce au aflat că localitățile lor pot beneficia în continuare de reduceri pentru zonele defavorizate, precum Munții Apuseni sau Delta Dunării. La Abrud, primarul Radu Marcel Tuhuț a anunțat pe Facebook că, în […]
21:30
Guvernatorul Californiei își bate iar joc de Trump: Poză modificată în care liderul SUA apare dormind la Davos # Aktual24
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a continuat campania de trolling contra președintelui american Donald Trump, distribuind o poză creată cu Inteligență Artificială care îl arăta pe liderul SUA dormind pe podium la Davos în timp ce liderii europeni râdeau de el. „Don Adormitul ‘cucerește’ Davosul!” scrie sub poza distribuită de Newson. Guvernatorul Californiei, cel mai important […]
21:10
Țoiu îl pune la punct pe Budăi de la PSD: ”Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic” # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că legea care a intrat în vigoare în Ucraina nu prevede nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din această ţară, subliniind că informaţiile apărute în spaţiul public în acest sens au fost false şi amplificate politic. „Legea care a intrat în vigoare astăzi nu […]
21:10
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, joi. Întâlnirea este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace privind Gaza la Davos și vine în continuarea unor întrevederi bilaterale de miercuri cu secretarul general al NATO, […]
21:10
Crimă șocantă în Timiș: Băiat de 15 ani ucis de alți trei adolescenți, dintre care cel mai mic are 13 ani. Acesta nu a fost evaluat psihiatric pentru că era nevoie de acordul mamei # Aktual24
Un băiat de 15 ani, dat dispărut de mama sa, a fost descoperit îngropat în curtea unei case din Cenei, județul Timiș. Suspecți sunt un baiat de 13 ani si doi de 15, care au fost reținuți. Un al patrulea tânăr, în vârstă de 21 de ani ar fi fost martor la nenorocire, potrivit Opinia […]
21:10
”Se găsește un miliard”. Grindeanu insistă ca România să intre de urgență în Consiliul pentru Pace al lui Trump # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că România trebuie să răspundă pozitiv invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace pe care acesta îl va conduce, subliniind că fondurile necesare vor fi identificate. „Acest Consiliu pentru pace a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De […]
21:00
Premierul Ilie Bolojan a demarat primele consultări cu primarii din întreaga țară în vederea pregătirii bugetului pe anul 2026. În centrul discuțiilor se află împărțirea fondurilor publice și modul în care resursele provenite din impozitele și taxele colectate de la cetățeni vor ajunge efectiv la comunitățile locale. Administrațiile locale așteaptă cu nerăbdare scenariile și simulările […]
20:50
Ziua și bătaia în toaletă: O elevă de clasa a VII-a a fost bătută de două colege sub privirile celorlalți, care filmau # Aktual24
O elevă de clasa a VII-la de la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu a fost bătută de două colege în toaletă sub privirile altor copii. Incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, potrivit Ora de Sibiu. În timp ce una o trăgea de păr, cealaltă o lovea cu picioarele, chiar dacă fata […]
20:50
Miercuri, Palatul Victoria a găzduit prima reuniune a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliției pentru repartizarea impozitelor către autoritățile administrației publice locale. La discuții a participat și premierul Ilie Bolojan, împreună cu vicepremierul Tánczos Barna, care conduce grupul de lucru. „Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formaţiunilor […]
20:40
Cum pot fi reduse dulciurile din alimentația copiilor: reguli simple pentru prevenirea obezității și a rezistenței la insulină # Aktual24
În ultimii ani, tot mai mulți copii și adolescenți consumă dulciuri aproape constant, fie ca gustări între mese, ca recompense după diverse activități, sau chiar la micul dejun. Expunerea frecventă la zahăr poate avea efecte serioase asupra sănătății, precum creșterea rapidă în greutate, apariția obezității infantile și dezvoltarea rezistenței la insulină, un factor major de […]
20:30
Secretarul general al NATO, critici voalate pentru Trump: Ucraina ar trebui să fie prioritatea, nu Groenlanda # Aktual24
Ucraina, nu Groenlanda, ar trebui să fie prioritatea principală a NATO, a declarat secretarul general al alianței, Mark Rutte, pe 21 ianuarie, în cadrul unei discuții la Forumul Economic Mondial de la Davos. Președintele SUA, Donald Trump, a pus presiune pe autoritățile daneze și groenlandeze să vândă către SUA insula cu importanță strategică, fără să […]
20:30
103 persoane au „uitat” să declare venituri din videochat în valoare totală de 64,25 milioane lei # Aktual24
La nivel național au fost descoperite 103 de persoane care au obținut venituri din videochat în valoare totală de 64,25 milioane lei, pe care nu le-au declarat autorităților fiscale. În urma evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate, potrivit […]
20:10
Șapte țări — între care Arabia Saudită, Turcia și Egipt — anunță că se vor alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unei declarații comune. Ele se alătură Israelului, care își confirmase public participarea mai devreme, miercuri. Țările cu majoritate musulmană menționate în declarație sunt: Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, […]
20:00
Ludovic Orban, despre Simion: ”Ce suveranist este acela care sărbătorește călcarea în picioare a suveranității altui stat?” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban are o poziție dură după ce liderul AUR, George Simion, s-a apucat în SUA să taie un tort de firma Groenlandei, decorat cu drapelul SUA. ”Unii dintre liderii politici dâmbovițeni nu au înțeles că s-a dus vremea când primeai firmanul domnesc pupând papucul sultanului. Măcar Dragnea a reușit să facă pe […]
20:00
Soluție pentru creșterea vitezei de construcție. Primul robot de foraj din lume capabil să construiască infrastructură reduce cu câteva săptămâni termenele de construcție a centrelor de date # Aktual24
Producătorul american de echipamente energetice DEWALT a încheiat un parteneriat cu August Robotics pentru a lansa ceea ce numește primul robot din lume capabil să opereze o flotă, conceput pentru foraj descendent în beton, o mișcare care vizează accelerarea construcției centrelor de date pe măsură ce cererea globală de infrastructură AI crește. Sistemul robotic, dezvăluit […]
19:50
Presshub: Curtea de Conturi a descoperit nereguli la CCR, dar a acordat opinie favorabilă în auditul pe 2024 # Aktual24
În realizarea Raportului de audit financiar (pentru 2024), legat de situația Curții Constituționale, Curtea de Conturi a sesizat o serie de nerguli, dar a acordat o opinie favorabilă CSM. Problemele au fost toate legate de cheltuirea nejustificată de fonduri. În documentul publicat pe site-ul Curții de Conturi, este menționat faptul că sume considerabile de bani […]
19:40
Trump spune clar de ce vrea Groenlanda: „Ar trebui să treci prin sute de metri de gheață pentru a obține pământurile rare. Nu este motivul pentru care vreau această insulă” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut declarații surprinzătoare în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, explicând motivul real pentru care își dorește ca Groenlanda să devină parte a SUA. Contrar speculațiilor privind resursele naturale, Trump a subliniat că nu pământurile rare sau mineralele îl interesează, ci „securitatea națională” și „securitatea internațională”. „Ar trebui […]
19:30
George Simion, președintele AUR, a mers într-o vizită în SUA alături de zeci de parlamentari din partidul său și s-a remarcat acolo printr-un moment absolut penibil. A tăiat alături de membri ai Partidului Republican din SUA un tort cu Groenlanda acoperită de steagul american. O aluzie la încercările președintelui american Donald Trump de a anexa […]
Acum 24 ore
19:00
Cea mai mare centrală nucleară din lume revine în funcțiune în Japonia, în timp ce amintirile catastrofei de la Fukushima persistă # Aktual24
Japonia a repornit reactorul 6 de la cea mai mare centrală nucleară din lume, marcând prima reluare a activității după dezastrul de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor celor 54 de reactoare nucleare din țară, potrivit BBC. Decizia vine în contextul unei crize energetice și a temerilor tot mai mari legate […]
18:50
Liderul AUR, George Simion, aflat în Statele Unite a transmis un mesaj sfidător după ce în țară s-a iscat un val de revoltă față de gestul său de încuraja anexarea Groenlandei, prin tăierea unui tort de forma insulei. ”România trebuie să fie la masă”, a spus Simion. „Vă salutăm, dragi prieteni, din fața clădirii Capitoliului. […]
18:30
„Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, n-o să folosesc forța”, a declarat președintele american Donald Trump despre preluarea Groenlandei de la tribuna forumului de la Davos. Trump doar a afirmat ce era evident. Ocuparea Groenlandei folosind forța militară ar fi fost un dezastru politic. Pentru NATO, pentru alianța transatlantică, dar și […]
18:30
Rusia: Sentință în procesul uciderii unui general rus cu o bombă ascunsă într-o trotinetă electrică # Aktual24
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pe un cetăţean uzbec, Ahmadjon Kurbonov, pentru asasinarea generalului rus Igor Kirillov în 2014 la comanda Kievului, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Alţi trei bărbaţi – Robert Safarian, Batuhan Tociev şi Ramazan Padiev -, acuzaţi de complicitate, au primit pedepse de 25, […]
18:20
Surse: Fost fotbalist la Rapid, încătușat după ce a produs un accident sub influenșa alcoolului # Aktual24
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu este cercetat penal după ce a fost implicat într-un accident rutier produs marți, 21 ianuarie, în București, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit acestora, în jurul orei 14:00, Nicolae Stanciu, în vârstă de 52 de ani, a condus un autoturism marca Toyota, cu număr de înmatriculare de București, pe strada […]
18:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a mai participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfășurat în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona intervențiile de urgență în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a țării. Potrivit agenției EFE, decizia vine pe fondul unei crize energetice severe, care a lăsat o mare parte […]
18:00
Înconjurat de bodyguarzi, Georgescu cere iar ”turul doi înapoi”: ”Comunitatea internațională așteaptă ca România să se întoarcă la statul de drept” # Aktual24
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra va fi adus cu duba din arest, subliniază Agerpres. Georgescu nu a dat […]
17:50
Oana Țoiu, replică tăioasă la Davos pentru Trump: ”Istoria a răspuns deja la această întrebare” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a ținiut să aibă o replică la adresa lui Donald Trump, după ce acesta s-a întrebat la Davos dacă și Europa va ajuta SUA. Țoiu este și ea la Davos. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în privința promisiunii că un atac asupra unuia […]
17:00
Scandal mediatic, Rizea a furat România TV. Laura Vicol e moderatoare, CNA s-a autosesizat # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat după ce fostul parlamentar PSD Cristian Rizea a copiat grafica postului România TV pentru propria ”televiziune”, Rizea TV. Rizea Tv o are pe Laura Vicol, și ea fost parlamentar PSD, ca moderatoare, menționează Pagina de Media. Noul post a fist promovat masiv la Realitatea Plus, care se află în […]
16:40
Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat în discursul de la Davos, miercuri, modul în care liderul francez Emmanuel Macron și-a făcut apariția, marți, la forumul internațional. ”Emmanuel a apărut cu ochelari de soare. M-am întrebat, ce naiba s-a întâmplat”, a spus Trump. „De fapt, îmi place de el, e greu de crezut”, a spus Trump, […]
16:40
NASA demontează teoria că Pământul va rămâne fără gravitație în august și oamenii își vor lua zborul pentru câteva secunde # Aktual24
Potrivit susținătorilor teoriei „Proiectul Ancora”, omenirea se confruntă cu o catastrofă globală iminentă, pe care se presupune că NASA o mușamalizează. Agenția spațială americană demontează acest mit al conspirației, care implică buncăre secrete și zeci de milioane de morți. Pe 12 august, la ora 15:33, ora Europei Centrale, gravitația de pe Pământ va fi întreruptă […]
16:20
Trump la Davos: ”Cât de proști am fost că am dat Groenlanda înapoi Danermarcei după Al Doilea Război Mondial! Danemarca nu poate apăra Groenlanda, a căzut în fața Germaniei după șase ore de lupte” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Groenlanda reprezintă o miză de securitate strategică și că Statele Unite sunt singura țară capabilă să asigure apărarea acestui teritoriu. Trump a descris Groenlanda drept „o țară vastă, aproape nelocuită și nedezvoltată, care stă neapărată”. „Nu există […]
16:10
De ce vrea Trump să înființeze Consiliul pentru Pace: ”Cu toate războaiele pe care le-am rezolvat, ONU nu m-a ajutat niciodată cu niciunul dintre ele” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți crearea Consiliului pentru Pace, o organizație menită să pună capăt conflictelor internaționale, argumentând că ONU „niciodată” nu l-a ajutat să rezolve vreun război. „Tocmai am creat Consiliul pentru Pace, ceea ce cred că va fi incredibil. Mi-aș dori ca ONU să poată face mai mult. Mi-aș dori să […]
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite se află în pragul unei creșteri economice fără precedent și că inflația a fost învinsă, criticând totodată politicile europene privind migrația și energia verde. „Este o plăcere să fiu din nou la Davos”, a spus […]
15:40
Davos: Rusia, prin intermediul lui Lavrov, a respins orice perspectivă pentru un acord de pace în Ucraina – ISW # Aktual24
În timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins condițiile pentru pace în Ucraina. Diplomatul a confirmat angajamentul Rusiei de a aborda „cauzele profunde” ale războiului. Rusia, prin intermediul ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, încearcă să justifice în fața propriei populații respingerea oricăror condiții care vor fi […]
15:40
PSD se laudă că a avut un rol ”decisiv” la Bruxelles în trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE # Aktual24
Parlamentul European adoptă miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În […]
15:20
Aflat în SUA, Simion se înfruptă din tortul ”Groenlanda”. El aplaudă intențiile de anexare a Groenlandei – VIDEO # Aktual24
Imagini halucinante din Statele Unite cu președintele AUR, George Simion. El a aplaudat și apoi a tăiat un tort ca reprezenta Groenlanda, torul fiind decorat cu drapelul Statelor Unite. Aflat la o reuniune găzduită de reprezentanta republicană Anna Paulina Luna, Simion a aplaudat intențiile de anexare a Groenlandei și a tăiat un tort de forma […]
15:00
SUA dețin arme secrete necunoscute lumii, anunță Trump: ”Este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare” # Aktual24
Statele Unite dețin anumite arme secrete necunoscute restului lumii și acestea ar trebui să rămână secrete, a declarat președintele american Donald Trump, potrivit News Nation. „Avem arme despre care nimeni nu știe și spun că probabil este bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare”, a spus Trump, relatează RBC Ukraine. El […]
14:50
Realitatea TV amenință: ”Oricine îl mai face ‘puscariaș’ sau ‘penal’ pe patronul Maricel Păcuraru va avea de-a face cu avocații noștri” # Aktual24
Postul Realitatea Plus anunță că îi va da în judecată pe toți cei care vor mai spune despre patronul Maricel Păcuraru că este ”pușcăriaș” sau ”penal”. Postul invocă o ”dovadă parafată de Poliție”. ”Avem dovada care aruncă în aer toată propaganda care dă atacul la Televiziunea Poporului și a patronului Maricel Păcuraru. Documentele eliberate de […]
