Trei spitale din București încă primesc apă caldă și căldură deficitar. „Problemele nu s-au rezolvat”, spune Ministrul Sănătății
B365.ro, 22 ianuarie 2026 09:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că încă mai sunt spitale în București care primesc apă caldă și căldură în parametrii deficitari. Aplicația Termo Alert arată că sistemul funționează în proporție de peste 90%, dar […] Articolul Trei spitale din București încă primesc apă caldă și căldură deficitar. „Problemele nu s-au rezolvat”, spune Ministrul Sănătății apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
09:30
“Petiția Disperării” în București. Mii de oameni cer, în scris, apă caldă și căldură. “Plătim apa și calorifere reci ca și cum ar fi calde”. Unde e organizată revolta # B365.ro
Această criză a termoficării din București, cea mai gravă din ultimii ani, este înnebunitoare pentru zeci de mii de locuitori ai orașului, care tremură în case în cele mai geroase săptămâni ale acestei ieri; mulți […] Articolul “Petiția Disperării” în București. Mii de oameni cer, în scris, apă caldă și căldură. “Plătim apa și calorifere reci ca și cum ar fi calde”. Unde e organizată revolta apare prima dată în B365.
Acum 15 minute
09:20
Tramvaie rămase în drum din cauza unui „incident tehnic”. STB: Linia 21, blocată pe Șoseaua Colentina, până în stația Sportului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un tramvai defect de pe linia 21 s-a blocat în stația Sportului, de pe Șoseaua Colentina. STB a anunțat că este „incident tehnic”. Linia 21 s-a blocat pe Șoseaua Colentina […] Articolul Tramvaie rămase în drum din cauza unui „incident tehnic”. STB: Linia 21, blocată pe Șoseaua Colentina, până în stația Sportului apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
09:10
Trei spitale din București încă primesc apă caldă și căldură deficitar. „Problemele nu s-au rezolvat”, spune Ministrul Sănătății # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că încă mai sunt spitale în București care primesc apă caldă și căldură în parametrii deficitari. Aplicația Termo Alert arată că sistemul funționează în proporție de peste 90%, dar […] Articolul Trei spitale din București încă primesc apă caldă și căldură deficitar. „Problemele nu s-au rezolvat”, spune Ministrul Sănătății apare prima dată în B365.
Acum o oră
08:50
VIDEO | Patinoarul București, orașul care s-a trezit dimineață cu străzi și trotuare acoperite de polei. Avertizarea ANM care anunță acest fenomen, valabilă până mâine # B365.ro
Poleiul format în această dimineață în București a transformat străzile și trotuarele în adevărate patinoare, provocând trafic aglomerat sau blocat. Încă este avertizare de precipitații mixte în Capitală care favorizează formarea poleiului. Bucureștiul este învelit […] Articolul VIDEO | Patinoarul București, orașul care s-a trezit dimineață cu străzi și trotuare acoperite de polei. Avertizarea ANM care anunță acest fenomen, valabilă până mâine apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
08:30
ESENȚIAL | Câți bucureșteni își plăteau întreținerea prin e-bloc.ro, platforma care a luat block de la BNR. Plățile, suspendate temporar de aseară # B365.ro
e-bloc.ro, platforma digitală de administrare a asociațiilor de proprietari, care o folosesc pentru gestionarea online a cheltuielilor de întreținere și pentru comunicarea între locatari și administratori, și care este folosită masiv în București, a fost suspendată […] Articolul ESENȚIAL | Câți bucureșteni își plăteau întreținerea prin e-bloc.ro, platforma care a luat block de la BNR. Plățile, suspendate temporar de aseară apare prima dată în B365.
08:10
BREAKING | DN1, blocat pe ambele sensuri la intrarea în București din cauza unui accident îngrozitor # B365.ro
În această dimineață, a avut loc un accident pe DN1, la intrarea în București. Traficul este foarte aglomerat pe ambele sensuri de mers. Accident pe DN1 Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București […] Articolul BREAKING | DN1, blocat pe ambele sensuri la intrarea în București din cauza unui accident îngrozitor apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
07:20
Experiență îngrozitoare în tramvaiul 32, cum mergi de la Unirii spre Depoul Alexandria. Un bărbat a hărțuit un puști, apoi a început să le vorbească mizerabil femeilor din jur # B365.ro
Agresiunea (fizică sau verbală) și hărțuirea în spații publice, cum ar fi pe stradă, pe alei din parc sau, ca în cazul de față, în tramvaiul 32 din București, reprezintă o realitate statistică îngrijorătoare, cu […] Articolul Experiență îngrozitoare în tramvaiul 32, cum mergi de la Unirii spre Depoul Alexandria. Un bărbat a hărțuit un puști, apoi a început să le vorbească mizerabil femeilor din jur apare prima dată în B365.
06:00
FOTO | Spectaculos salt în timp în Gara de Nord. Atunci, cu o trăsură și-un tramvai; acum, cu haos și promisiunea modernizării # B365.ro
Când spui București sunt puține lucruri care îți vin instant în minte: Universitate, cu faimoasa ei fântână, Herăstrău, Cișmigiu și, să nu uităm, Gara de Nord. Oh, Gara de Nord! Iată cum arăta pe vremuri […] Articolul FOTO | Spectaculos salt în timp în Gara de Nord. Atunci, cu o trăsură și-un tramvai; acum, cu haos și promisiunea modernizării apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
VIDEO | Planurile PS5 pentru 2026 includ mii de noi locuri de parcare și trotuare. Care sunt zonele prioritare # B365.ro
Administrația locală vrea să amenajeze mii de noi locuri de parcare în Sectorul 5. Doi directori, de la Dezvoltare Urbană S5 și Infrastructură S5, s-au întâlnit pe o stradă și vorbesc de planurile pentru zonă. […] Articolul VIDEO | Planurile PS5 pentru 2026 includ mii de noi locuri de parcare și trotuare. Care sunt zonele prioritare apare prima dată în B365.
19:10
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 22-24 ianuarie. Rețele Electrice are lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite clienților săi că în următoarele zile va fi o serie de înreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Furnizorul de energie a dat lista străzilor care vor fi afectate în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 22-24 ianuarie. Rețele Electrice are lista străzilor vizate apare prima dată în B365.
17:50
Accident între o cisternă și o mașină pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic: Se circulă pe o bandă îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic anunță că se circulă dirijat pe o bandă și îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari. Un alt accident pe Centura […] Articolul Accident între o cisternă și o mașină pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic: Se circulă pe o bandă îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari apare prima dată în B365.
17:10
FOTO | Trenurile dinspre Pipera circulă la intervale de până la 10 minute și ajung super pline în stațiile de metrou. Se aglomerează tot mai mult # B365.ro
Trenurile de pe ruta M2 circulă normal, dar la intervale mai mari decât de obicei. Circulația a fot dată peste cap după ce o femeie a căzut pe șinele de metrou de la stația Constantin […] Articolul FOTO | Trenurile dinspre Pipera circulă la intervale de până la 10 minute și ajung super pline în stațiile de metrou. Se aglomerează tot mai mult apare prima dată în B365.
16:50
În această seară, a avut loc un accident pe Autostrada Bucureștiului A0, pe sens Popești-Leordeni – Jilava. Un martor a transmis că, în aceste momente circulația se desfășoară cu dificultate. Accident pe autostrada A0 Un […] Articolul Accident la ieșirea din Jilava. Martor: Se circulă greu pe o bandă apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Casa Monteoru, bijuteria pe pe Calea Victoriei, a fost recreată în Minecraft. Cum arată monumentul într-unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă # B365.ro
Casa Monteoru situată pe Calea Victoriei a fost recreată de către un internaut în Minecraft. Băiatul a luat ca repere câteva fotografii de pe un site. Asemănarea este izbitoare. Casa Monteoru din București a fost […] Articolul FOTO | Casa Monteoru, bijuteria pe pe Calea Victoriei, a fost recreată în Minecraft. Cum arată monumentul într-unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă apare prima dată în B365.
15:50
Cei mai buni mici din București – ediția 2026. Schimbări spectaculoase în clasament, top făcut chiar de bucureșteni, care introduc „Dilema Obor” # B365.ro
O nouă discuție s-a stârnit pe Reddit, iar bucureștenii au dezbătut un subiect intens discutat de-a lungul timpului : unde se mănâncă cei mai buni mici în București, dar ediția 2026. Unde se mănâncă cei […] Articolul Cei mai buni mici din București – ediția 2026. Schimbări spectaculoase în clasament, top făcut chiar de bucureșteni, care introduc „Dilema Obor” apare prima dată în B365.
15:40
Club de birdwatching pentru copiii din cartierul Tineretului, dar nu numai. Prima întâlnire e joi, la Asociația La Firul Ierbii # B365.ro
Copiii din București se pot înscrie în Clubul de Birdwatching organizat de Livia Gyongyosi. Prima întâlnire va avea loc mâine, la sediul Asociației La Firul Ierbii, din Bulevardul Unirii. Cei mici vor descoperi lumea păsărilor […] Articolul Club de birdwatching pentru copiii din cartierul Tineretului, dar nu numai. Prima întâlnire e joi, la Asociația La Firul Ierbii apare prima dată în B365.
15:30
BREAKING | Tentativă de sinucidere la metrou, la Constantin Brâncoveanu. Metrorex: Trenurile circulă alternativ între Piața Sudului – Eroii Revoluției, Tudor Arghezi – Piața Sudului # B365.ro
În cursul acestei după-amieze, a avut loc o tentativă de sinucidere la metrou în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1. Metrorex a transmis că se circulă în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – […] Articolul BREAKING | Tentativă de sinucidere la metrou, la Constantin Brâncoveanu. Metrorex: Trenurile circulă alternativ între Piața Sudului – Eroii Revoluției, Tudor Arghezi – Piața Sudului apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Probabil cea mai scumpă garsonieră din Sectorul 5: 44 mp, la „doar cu 139 de mii de euro”. Dar vine la pachet cu loc în parcarea subterană # B365.ro
Piața imobiliară din Capitală a explodat în ultima vreme. O simplă garsonieră aflată pe Șoseaua Pandurii la intersecție cu Calea 13 Septembrie e scoasă la vânzare cu 130.000 de euro plus TVA. Are 44 de […] Articolul VIDEO | Probabil cea mai scumpă garsonieră din Sectorul 5: 44 mp, la „doar cu 139 de mii de euro”. Dar vine la pachet cu loc în parcarea subterană apare prima dată în B365.
14:50
Ce pot face bucureștenii din Sectorul 1 care nu reușesc să rezolve, în aplicație, problema parcării. PS1: Veniți la ghișeu! Extra: Când trebuie actualizate datele din platformă # B365.ro
Primăria Sectorului 1 le transmite bucureștenilor unde pot apela pentru a actualiza datele locurilor de parcare, în cazul în care nu se descurcă cu aplicația disponibilă. Cei care au nevoie de ajutor se pot prezenta […] Articolul Ce pot face bucureștenii din Sectorul 1 care nu reușesc să rezolve, în aplicație, problema parcării. PS1: Veniți la ghișeu! Extra: Când trebuie actualizate datele din platformă apare prima dată în B365.
14:00
Minunea din București: de când cu gerul, traficul din mai multe zone ale orașului e superb. Concluzia internetului: Decât să deszăpezească mașini, mai bine iau metroul # B365.ro
Mai mulți bucureșteni au sesizat că traficul din București e mult mai liber în ultima perioadă în mai multe zone din oraș. Motivele pot fi diverse: mulți șoferi încă nu și-au curățat mașinile de zăpadă […] Articolul Minunea din București: de când cu gerul, traficul din mai multe zone ale orașului e superb. Concluzia internetului: Decât să deszăpezească mașini, mai bine iau metroul apare prima dată în B365.
13:40
ALERTĂ | O stradă întreagă din București, din S1, fără gaze din cauza unui „incident în rețea”, peste 3.000 de clienți afectați. Când spune Distrigaz că rezolvă problema # B365.ro
Astăzi, 21 ianuarie, o stradă întreagă din București, din Sectorul 1 al Capitalei a rămas fără gaze din cauza unui „incident în rețea”. Sunt afectați peste 3.000 de clienți. Peste 3.000 de clienți din Sectorul […] Articolul ALERTĂ | O stradă întreagă din București, din S1, fără gaze din cauza unui „incident în rețea”, peste 3.000 de clienți afectați. Când spune Distrigaz că rezolvă problema apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | British-motanul care merge din ușă-n ușă, să-l primească și pe el cineva în casă. Rătăcește pe străzile din Bragadiru încă de anul trecut # B365.ro
Un motan British superb rătăcește de anul trecut pe străzile din jurul Bucureștiului. Acesta plânge pe la ușile oamenilor căutând mâncare și adăpost. De o săptămână este văzut stând în ger, la -13 grade, prin […] Articolul FOTO | British-motanul care merge din ușă-n ușă, să-l primească și pe el cineva în casă. Rătăcește pe străzile din Bragadiru încă de anul trecut apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Alte mormane de gunoaie neridicate în sector la dl. Negoiță, marele fan gunoaie de pe Facebook. „Salubritatea n-a trecut de o săptămână, ne vor invada ia șobolanii” # B365.ro
De ceva vreme pubelele de colectare selectivă a deșeurilor au căpătat o altfel de înfățișare. Pe zi ce trece abia mai sunt văzute de la câte gunoaie sunt în jurul lor. Acest lucru se întâmplă […] Articolul FOTO | Alte mormane de gunoaie neridicate în sector la dl. Negoiță, marele fan gunoaie de pe Facebook. „Salubritatea n-a trecut de o săptămână, ne vor invada ia șobolanii” apare prima dată în B365.
13:30
Avem „Hora Unirii”, în weekend, la Muzeul Satului. Bucureștenii pot participa la ateliere de lână împâslită, dans și pictură pe sticlă. Locurile sunt limitate # B365.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează pe 24 și 25 ianaurie 2026 evenimentul „Hora Unirii”. Acesta se ține cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române. Vor fi mai multe ateliere în weekend Muzeul Național al […] Articolul Avem „Hora Unirii”, în weekend, la Muzeul Satului. Bucureștenii pot participa la ateliere de lână împâslită, dans și pictură pe sticlă. Locurile sunt limitate apare prima dată în B365.
12:50
Scăpăm de ger, căpătăm polei. Vremea se mai îmbunează în București, dar frigul de peste noapte va îngheța străzile. Prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Vremea se menține rece în București, chiar dacă termometrele arată valori cu plus. Meteorologii au anunțat că vor fi temperaturi scăzute, plus precipitații mixte. Se va forma un strat de polei Avem temperaturi mai ridicate […] Articolul Scăpăm de ger, căpătăm polei. Vremea se mai îmbunează în București, dar frigul de peste noapte va îngheța străzile. Prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
12:30
Câte aplicații trebuie să ai în telefon ca să plătești parcarea în București. Codul culorilor de pe asfalt, tarife și capcane de care n-ai habar # B365.ro
Parcarea în București a devenit un test de atenție. O aplicație greșită sau un panou ignorat pot aduce rapid o amendă de 200 de lei. Iată un ghid pentru cum să plătim corect parcare în […] Articolul Câte aplicații trebuie să ai în telefon ca să plătești parcarea în București. Codul culorilor de pe asfalt, tarife și capcane de care n-ai habar apare prima dată în B365.
12:20
Un bucureștean face „Ghidul debranșării de la Termoenergetica”. Cât costă proiectul, consultanța și ieșirea propriu-zisă din rețea și cât mai pui dacă vrei centrală cu gaz # B365.ro
Un bucureștean explică procesul prin care alții se pot debranșa de la Termoenergetica. Sistemul de termoficare funcționează în continuare deficitar, după mai bine de două săptămâni de la avaria majoră de la CET Sud. Cum […] Articolul Un bucureștean face „Ghidul debranșării de la Termoenergetica”. Cât costă proiectul, consultanța și ieșirea propriu-zisă din rețea și cât mai pui dacă vrei centrală cu gaz apare prima dată în B365.
12:20
Blocaj total pe Centura Capitalei, în zona Mogoșoaia. Martor: Accident cu TIR. Pompieri, poliție, salvări, nimic nu se mișcă # B365.ro
Este blocaj total pe Centura Capitalei, în zona localității Mogoșoaia, în urma unui accident în care a fost implicat un TIR, spune un șofer. Echipajele de intervenție se află la fața locului. Accident cu TIR […] Articolul Blocaj total pe Centura Capitalei, în zona Mogoșoaia. Martor: Accident cu TIR. Pompieri, poliție, salvări, nimic nu se mișcă apare prima dată în B365.
12:20
Bucureșteni din Berceni, supărați pe încetineala cu care se mișcă lucrurile la taxe și impozite PS4. „Durează și 30 de zile depunerea unor documente” # B365.ro
În Sectorul 4 al Capitalei, unii bucureșteni se confruntă cu diverse probleme privind plata taxelor și impozitelor. Formalitățile pe care aceștia trebuie să le parcurgă nu sunt atât de clare. Un internaut a povestit pe […] Articolul Bucureșteni din Berceni, supărați pe încetineala cu care se mișcă lucrurile la taxe și impozite PS4. „Durează și 30 de zile depunerea unor documente” apare prima dată în B365.
12:10
Linia 425 circulă deviat din cauza unor lucrări în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii. STB: Autobuzele nu opresc în stația Tudor Vladimirescu # B365.ro
Autobuzele liniei 425 nu circulă în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii, pe sensul spre Ordoreanu, din cauza unor lucrări edilitare. Totodată, călătorii care utilizează această linie de transport trebuie să știe că pe traseu nu se […] Articolul Linia 425 circulă deviat din cauza unor lucrări în zona Șoseaua Ordoreanu/Strada Bisericii. STB: Autobuzele nu opresc în stația Tudor Vladimirescu apare prima dată în B365.
11:40
Locuitori din mai multe localități din nordul Bucureștiului vor metrou și fac petiție pentru asta. Semnatari din Voluntari, Tunari, Balotești, Dimieni și Cosmopolis # B365.ro
Locuitorii din nordul Bucureștiului cer autorităților extinderea magistralelor de metrou și în afara Capitalei, pentru a reduce timpul de navetă și aglomerația din trafic. Aceștia au lansat o petiție. S-a lansat o petiție pentru extinderea […] Articolul Locuitori din mai multe localități din nordul Bucureștiului vor metrou și fac petiție pentru asta. Semnatari din Voluntari, Tunari, Balotești, Dimieni și Cosmopolis apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Un șofer a derapat pe Calea Floreasca, la pod, a zburat de pe șosea, a aterizat într-o parcare și a distrus două mașini # B365.ro
Un accident s-a produs azi-noapte pe Calea Floreasca, la pod. Un șofer a ieșit de pe carosabil și a distrus două mașini dintr-o parcare. Mașina încă se află la locul accidentului. Accident teribil pe Calea […] Articolul VIDEO | Un șofer a derapat pe Calea Floreasca, la pod, a zburat de pe șosea, a aterizat într-o parcare și a distrus două mașini apare prima dată în B365.
10:40
FOTO | Rămășițele abandonate ale unui termo-șantier și nervii bucureștenilor din Pajura care se tot împiedică de ele. „De luni de zile e așa, trimitem sesizări degeaba” # B365.ro
În cartierul Pajura din Sectorul 1 al Bucureștiului există lucrări nefinalizate și abandonate de luni întregi. Cetățenii sunt revoltați și își pun întrebări despre responsabilitatea Primăriei Capitalei și sectorului. Imaginile au fost publicate pe Facebook. […] Articolul FOTO | Rămășițele abandonate ale unui termo-șantier și nervii bucureștenilor din Pajura care se tot împiedică de ele. „De luni de zile e așa, trimitem sesizări degeaba” apare prima dată în B365.
10:30
Fenomenul bizar de pe DN1, acum la un nivel superior și spre, și dinspre București. „În acest ritm, trebuie să așteptăm cel puțin un an pentru minimă normalitate” # B365.ro
A fost odată în București și-n zona metropolitană, inclusiv pe DN1, o situație care se numea „rush hour”: acel interval de timp relativ previzibil în care traficul rutier era de evitat. Erau acele momente din […] Articolul Fenomenul bizar de pe DN1, acum la un nivel superior și spre, și dinspre București. „În acest ritm, trebuie să așteptăm cel puțin un an pentru minimă normalitate” apare prima dată în B365.
10:10
FOTO | O clădire simbolică de la Universitate, Palatul Oscar Maugsch – știut și ca Palatul BCR, devine hotel de 5 stele. Iar brandul Sofitel revine, astfel, în București # B365.ro
Palatul BCR sau Palatul Oscar Maugsch, cum îl știu bucureștenii, va fi restaurat și transformat într-un hotel de 5 stele. Clădirea din Piața Universității va funcționa sub brandul Sofitel, care revine în România. Palatul BCR […] Articolul FOTO | O clădire simbolică de la Universitate, Palatul Oscar Maugsch – știut și ca Palatul BCR, devine hotel de 5 stele. Iar brandul Sofitel revine, astfel, în București apare prima dată în B365.
09:40
O mare parcare long term, cu 2 etaje și 800 de locuri, se construiește la Aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor a emis autorizația # B365.ro
Ministerul Transporturilor a emis o autorizație de construire pentru o parcare cu 2 etaje la Aeroportul Otopeni, ce va fi construită pe un terne deținut parțial de CFR SA. Este vorba despre o parcare „long […] Articolul O mare parcare long term, cu 2 etaje și 800 de locuri, se construiește la Aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor a emis autorizația apare prima dată în B365.
Ieri
09:00
Bucureștiul congelat, ziua 18, cu o micro veste bună: teoretic, s-au mai încălzit câteva sute de blocuri. Avaria de la CET Sud afectează și acum alte 1.200 # B365.ro
În episodul 18 din „Bucureștiul congelat” situația apartamentelor din Capitală în care bucureștenii dorm și cu două pilote pe ei pare să fie puțin, dar doar puțin, mai bună. Azi, doar 1.200 de blocuri/imobile au […] Articolul Bucureștiul congelat, ziua 18, cu o micro veste bună: teoretic, s-au mai încălzit câteva sute de blocuri. Avaria de la CET Sud afectează și acum alte 1.200 apare prima dată în B365.
09:00
Revolta „Congelator”. Mai mulți bucureșteni vor să nu mai plătească, organizat, facturile la Termoenergetica. Petiție prin care oameni spun că „bătaia de joc se oprește acum” # B365.ro
Bucureștenii vor să boicoteze plata pentru Termoenergetica. Aceștia au creat o petiție adresată primarului și prefectului Capitalei. Cetățenii stau în frig, unii chiar și fără apă caldă, de mai bine de 3 săptămâni. Petiție printre […] Articolul Revolta „Congelator”. Mai mulți bucureșteni vor să nu mai plătească, organizat, facturile la Termoenergetica. Petiție prin care oameni spun că „bătaia de joc se oprește acum” apare prima dată în B365.
06:10
FOTO | Calea Moșilor, pe vremea când aducea a uliță de lux. Casele cochete erau vedete și nu exista Waze # B365.ro
Poza veche de pe Calea Moșilor e gri. Gri de comunism, gri de film prăfuit, gri de epocă în care totul pare suspendat între lipsuri și tăceri. Dar nu tot ce e gri e automat […] Articolul FOTO | Calea Moșilor, pe vremea când aducea a uliță de lux. Casele cochete erau vedete și nu exista Waze apare prima dată în B365.
20 ianuarie 2026
20:40
BREAKING | Accident cumplit în Chiajna. Un tren a lovit o mașină răsturnată pe calea ferată. Circulația feroviară și rutieră este oprită # B365.ro
În această seară a avut loc un accident pe Magistrala de tren București – Jilava, în localitatea Chiajna. Centrul Infotrafic anunță că circulația feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domnești – Chiajna, pentru descarcerarea […] Articolul BREAKING | Accident cumplit în Chiajna. Un tren a lovit o mașină răsturnată pe calea ferată. Circulația feroviară și rutieră este oprită apare prima dată în B365.
19:40
Un tren de pe ruta Vatra Dornei – București Nord a avut o întârziere de peste șase ore. Ce explicații are CFR Călători # B365.ro
Un tren de pe ruta Vatra Dornei – București Nord a întârziat mai mult de șase ore. Cei care călătoreau spre Capitală trebuiau să ajungă în dimineața aceasta, dar trenul a sosit câteva ore mai […] Articolul Un tren de pe ruta Vatra Dornei – București Nord a avut o întârziere de peste șase ore. Ce explicații are CFR Călători apare prima dată în B365.
18:40
FOTO | Cârtița „Sfânta Maria” a străpuns azi peretele viitoarei stații Gara Băneasa de la M6, metroul spre Otopeni. Săpăturile tunelurilor de pe Secțiunea SUD continuă # B365.ro
Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns astăzi peretele viitoarei stații Gara Băneasa, de pe traseul Magistralei de metrou M6. Lucrările avansează. Săpăturile tunelurilor continuă Metrorex a transmis că, astăzi, scutul […] Articolul FOTO | Cârtița „Sfânta Maria” a străpuns azi peretele viitoarei stații Gara Băneasa de la M6, metroul spre Otopeni. Săpăturile tunelurilor de pe Secțiunea SUD continuă apare prima dată în B365.
17:20
O mașină a luat foc pe Autostrada A2 București – Constanța. Martor: Este la ieșirea din Capitală, pe sensul spre litoral # B365.ro
În urmă cu puțin timp, o mașină a luat foc pe Auostrada A2 București – Constanța. Un martor spune că acest incident are loc aproape de ieșirea din Capitală, pe sensul spre litoral. O mașină […] Articolul O mașină a luat foc pe Autostrada A2 București – Constanța. Martor: Este la ieșirea din Capitală, pe sensul spre litoral apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | „Circulația pe secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă anul acesta”, spune directorul CNAIR. Tunelul Momaia va fi dotat cu sisteme anti-incendiu # B365.ro
Directorul CNAIR a transmis că se montează sistemele specializate în Tunelul Momaia, de pe secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Stadiul fizic al lucrărilor de pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a ajuns la […] Articolul VIDEO | „Circulația pe secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă anul acesta”, spune directorul CNAIR. Tunelul Momaia va fi dotat cu sisteme anti-incendiu apare prima dată în B365.
15:50
Ideea mini centralelor care ar rezolva problema căldurii și a apei calde, din nou pe masa PMB. Ciucu: „Știm că doriți să auziți «vine căldura». De azi, măcar de mâine!” # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu transmite că este o soluție pentru problemele cu apa caldă și căldura din București. El spune că vor fi instalate 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic, în zonele deficitare. […] Articolul Ideea mini centralelor care ar rezolva problema căldurii și a apei calde, din nou pe masa PMB. Ciucu: „Știm că doriți să auziți «vine căldura». De azi, măcar de mâine!” apare prima dată în B365.
15:40
Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” de la Mița Biciclista se prelungește. Bucureștenii o pot vizita până pe 1 martie # B365.ro
Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” de la Mița Biciclista se prelungește până pe 1 martie, la cererea publicului. Expoziția este dedicată relațiilor umane care au traversat dictatura și războiul. Expoziția de […] Articolul Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” de la Mița Biciclista se prelungește. Bucureștenii o pot vizita până pe 1 martie apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari din Obor. Un șofer mai ghinionist ar putea rămâne oricând blocat cu roata în groapă. „E un pericol imens!” # B365.ro
Un bucureștean spune că traficul pe Strada Făinari este restricționat temporar după ce s-a surpat carosabilul. În urma acesteia, a apărut o groapa de dimensiuni medii. S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari Un membru al […] Articolul FOTO | S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari din Obor. Un șofer mai ghinionist ar putea rămâne oricând blocat cu roata în groapă. „E un pericol imens!” apare prima dată în B365.
14:30
Record istoric pe aeroporturile din București: aproape 18.000.000 de pasageri pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, în 2025. „Creșterea e mai mare cu 10% față de 2024” # B365.ro
În cursul anului 2025, traficul aerian de pe aeroporturile din București a atins un nou record. Aproape 18 milioane de pasageri au trecut prin cele două puncte din Capitală. Au ajuns la aeroporturile mai multe […] Articolul Record istoric pe aeroporturile din București: aproape 18.000.000 de pasageri pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, în 2025. „Creșterea e mai mare cu 10% față de 2024” apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Adio, vechiul Dinamo! Demolarea oficială a stadionului iconic din București a început. Sute de suporteri, la eveniment # B365.ro
Primul buldozer a intrat pe Stadionul Dinamo, marcând începutul lucrărilor de demolare a arenei. Pe acest teren se va construi o nouă arenă, ce va avea o capacitate de 25.000 de locuri. Azi a avut […] Articolul FOTO | Adio, vechiul Dinamo! Demolarea oficială a stadionului iconic din București a început. Sute de suporteri, la eveniment apare prima dată în B365.
14:00
Un nou lanț de restaurante în București: primul Chili’s se deschide în Mall, la Băneasa. Cât costă faimoasele Chicken Crispers și Texas Cheese Fries # B365.ro
Lanțul de restaurante Chili’s deschide anul acesta primul local în România. Prima unitate va fi deschisă în Mall Băneasa. Investiția totală depășește 1 milion de euro. Se deschide primul restaurant Chili’s în Mall Băneasa Lanțul […] Articolul Un nou lanț de restaurante în București: primul Chili’s se deschide în Mall, la Băneasa. Cât costă faimoasele Chicken Crispers și Texas Cheese Fries apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.