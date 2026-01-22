Plafon salarial pentru străini Propunerea patronului revelației din Liga 1 pentru echipele finanțate din bani publici: „Să nu poată primi mai mult de atât”
Golazo.ro, 22 ianuarie 2026 09:10
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre sumele alocate de instituțiile publice către echipele de fotbal.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum 12 ore
00:50
Întâmplare incredibilă Tehnicianul englez care a vrut să antreneze în Arabia a fost răpit și amenințat: nora lui a găsit modul inedit prin care să-l salveze! # Golazo.ro
Adrian Heath (65 de ani), un antrenor englez de fotbal, a povestit cum a ajuns să fie răpit în Maroc, după ce s-ar fi înțeles pentru un post în Arabia Saudită.
21 ianuarie 2026
23:20
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul
22:50
Luptăm cu Turcia pe toate fronturile România va înfrunta aceeași națională și la în barajul pentru Mondialul de handbal masculin: „Îi batem 100%” # Golazo.ro
George Buricea (46 de ani) a vorbit despre viitorul naționalei de handbal masculin.
22:50
Kyrgios sau Kim Jong Un? Răspunsul amuzant dat de Jannik Sinner, atunci când a fost întrebat pe cine ar alege pentru un meci de dublu # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), deținătorul trofeului de la Australian Open, a primit una dintre cele mai bizare întrebări ale carierei.
22:50
Qarabag merge mai departe! Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în Liga Campionilor » Va juca în play-off # Golazo.ro
Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2. Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale.
22:30
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa # Golazo.ro
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a analizat situația de la Genoa și a vorbit la superlativ de Dan Șucu (62 de ani), patronul formației din Serie A.
22:30
Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia # Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.
21:40
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste ” # Golazo.ro
Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #14 ATP) a intrat în conflict cu fanii lui Reilly Opelka (28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open.
21:40
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de trafic de persoane şi muncă la negru # Golazo.ro
Lucas Hernandez (29 de ani), fundașul echipei PSG, și logodnica sa, Victoria Triay, sunt anchetați pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă.
21:40
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul # Golazo.ro
Real Madrid - Monaco 6-1. „Galacticii” au făcut scor în partida de marți din Liga Campionilor.
21:00
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.
Acum 24 ore
20:30
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood # Golazo.ro
Al-Okhdood - Al Riyadh 2-2. Formația lui Marius Șumudică a obținut doar un punct în partida din etapa #17 a campionatului din Arabia Saudită.
20:30
„Sunt surprins când văd asta” Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a vorbit despre numirea antrenorilor fără experiență pe banca echipelor importante din Europa.
20:00
Nu victoria neapărat e miezul poveștii. Deși e enormă, să-i dai trei boabe lui City trebuie să te numești Real, Arsenal sau PSG și chiar și așa să-i prinzi pe cetățeni în cea mai proastă pasă din istoria ultimilor mulți ani.
19:50
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală # Golazo.ro
Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.
19:40
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile” # Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fost mare jucător al celor de la Real Madrid, a vorbit despre scurtul mandat al lui Xabi Alonso pe banca „galacticilor”.
19:10
„Ciprian e supărat” Iuliu Mureșan , noi detalii despre situația lui Deac: „Poate are dreptate” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani).
19:10
„Știm cum este Steaua” Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat # Golazo.ro
Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a prefațat partida cu FCSB, din etapa #7 din grupa XXL din Europa League.
18:50
Ce transferuri pregătește Atletico Un fost jucător de la Dinamo e pe lista formației lui Diego Simeone, alături de alte două nume importante # Golazo.ro
Aleix Garcia (28 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, ar putea ajunge la Atletico Madrid în această iarnă.
18:40
A șaptea plecare de la Rapid Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o altă echipă din Liga 1 # Golazo.ro
Robert Bădescu (20 de ani) a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
18:40
Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul FCSB - Rapid 2-1.
18:30
Rasism la adresa Senegalului Scene șocante pe străzile din Maroc, după eșecul din finala Cupei Africii pe Națiuni # Golazo.ro
La câteva zile de la încheierea Cupei Africii pe Națiuni, fanii Marocului nu au trecut peste eșecul în fața Senegalului, 0-1, și au avut un derapaj rasist la adresa adversarilor.
18:30
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare” # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra Neamț se află într-o situație dramatică.
18:30
Trimis de Dinamo în Liga 2 Mijlocașul „câinilor” a plecat deja în cantonamentul noii sale echipe # Golazo.ro
Casian Soare, mijlocașul lui Dinamo, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la CS Dinamo, în Liga 2.
18:00
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00” # Golazo.ro
Constantin-Bogdan Matei s-a întors la șefia ANS, unde va încasa un salariu net de 1.900 de euro.
17:50
Lovitură de teatru la ANS! Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!” # Golazo.ro
Noul președinte al ANS (Agenția Națională pentru Sport) nu e nou! GOLAZO.ro a aflat cine va conduce sportul românesc. Detalii, în rândurile de mai jos.
17:20
Îl vor pe Umit Akdag Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă # Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani) ar putea ajunge în această iarnă la Fenerbahce, una dintre forțele din campionatul Turciei.
17:10
Sărbătoare națională în Senegal FOTO+VIDEO: Oamenii au umplut străzile din Dakar pentru a celebra câștigarea Cupei Africii # Golazo.ro
Naționala Senegalului a sărbătorit cucerirea Cupei Africii 2025, la Dakar, alături de o mulțime consistentă de fani.
17:00
Complexul lui Chivu Care este marea problemă a Interului actual. De ce cade constant în anumite meciuri # Golazo.ro
Cristi Chivu antrenează liderul din Serie A, câștigă partidele împotriva unor adversari mai slabi, dar le pierde pe cele în fața echipelor puternice. În Ligă, a treia înfrângere consecutivă e alarmantă
16:50
Liga Campionilor LIVE, de la 19:45, în etapa #7 a competiției » Doi români joacă în această seară. Programul + Clasamentul # Golazo.ro
Nouă partide se joacă în această seară, în etapa #7 din Liga Campionilor. De la 19:45, Atletico Madrid o întâlnește la Istanbul pe Galatasaray, iar Eintracht Frankfurt va juca împotriva lui Qarabag, în deplasare.
16:40
Dinamo Zagreb - FCSB, sub lupa lui Kopic Antrenorul croat n-are îndoieli: „Nu au același nivel de performanță” + Pe cine susține joi # Golazo.ro
Zeljko Kopic (56 de ani), antrenorul lui Dinamo, a făcut o comparație între forma celor de la Dinamo Zagreb și a celor de la FCSB, înaintea meciului direct dintre cele două.
16:30
El e inamicul FCSB! Cine este albanezul subapreciat devenit numărul unu la Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Arber Hoxha, 27 de ani, a început sezonul ca rezervă la Dinamo Zagreb și este astăzi cel mai bun jucător al liderului Croației. Extrema care decide derbyuri
15:50
„A arătat calitate” Zeljko Kopic, nerăbdător să se oficializeze mutarea lui Matteo Duțu + Ce se va întâmpla cu Kennedy Boateng # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, așteaptă ca Matteo Duțu (20 de ani) să semneze cu Dinamo.
15:40
Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB # Golazo.ro
Un raport între Dinamo Zagreb și FCSB are ca rezultat o disproporție imensă în privința sumelor încasate pe jucătorii vânduți, dar și în privința dominației în propriul campionat.
15:20
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii # Golazo.ro
Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut în academia lui Lazio, a ajuns la București și se va alătura lotului lui Dinamo.
15:00
Alexandru Băluță (32 de ani) ar putea ajunge în Cipru, după despărțirea de Los Angeles FC.
14:50
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat # Golazo.ro
International Board face mai multe modificări importante ale regulilor fotbaliului, mărind puterea asistenților video și cronometrând jucătorii în trei momente ale meciului pentru a se evita tragerile de timp
14:20
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile # Golazo.ro
Statuia lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un tânăr.
14:00
Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit # Golazo.ro
Comunitatea pasionaților de handbal a înaintat o petiție către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva platformei de streaming Voyo.
13:50
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau” # Golazo.ro
Eric de Oliveira, unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a vorbit despre problemele financiare cu care s-a confruntat în perioada când evolua la Karpatî Lvov, în Ucraina.
13:40
Și-a pierdut tatăl în accidentul feroviar din Spania Mesaj sfâșietor al unui fotbalist de la Getafe, după tragedia din Adamuz # Golazo.ro
Davinchi, mijlocașul de 18 ani al celor de la Getafe, a postat un mesaj sfâșietor, după decesul tatălui său, David Cordon, în urma accidentului feroviar din Adamuz, regiunea Cordoba.
12:50
Înapoi, în Liga 1? Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova ar putea reveni în România după doar 5 luni # Golazo.ro
William Baeten (28 de ani), fostul jucător de la FCSB și FCU Craiova, ar urma să revină în România.
12:40
Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă # Golazo.ro
Apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații cu Claudiu Dragoș Bănescu, soțul acesteia. Surse GOLAZO.ro au afirmat că acesta din urmă a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.
12:30
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda # Golazo.ro
UEFA e pregătită de o măsură dură la Campionatul Mondial în cazul în care Donald Trump va ataca Groenlanda, teritoriul autonom parte a regatului danez
12:10
„Fie plângi, fie te bucuri” FOTO. Jude Bellingham, celebrare sarcastică, după zvonurile despre viața extrasportivă # Golazo.ro
Real Madrid - AS Monaco 6-1. Jude Bellingham (22 de ani), a marcat ultimul gol al echipei sale ('80) și a celebrat ironizând zvonurile legate de viața sa extrasportivă.
12:10
„E doar o formalitate” Dinamo s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan pentru prelungirea contractului » Căpitanul, lăudat de conducere # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan (23 de ani).
11:40
11:10
„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2 # Golazo.ro
Sporting Lisabona - Paris Saint Germain 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.
11:10
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede” # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid.
