Jorge Araya, director regiunea SEE BAT: România este o ţară bogată în patrimoniu cultural, forţă de muncă calificată şi o poziţie strategică în Europa. În ultimii 25 de ani, BAT a generat peste 125 mld. euro în economia locală

Primul tău interviu de angajare se apropie şi, inevitabil, începi să te gândeşti la toate între­bările care pot apărea, în spe­ranţa că nu vei da greş? „Ce aşteptări salariale ai?”, „De ce vrei să lucrezi pentru noi?”, „Care sunt punctele tale forte?” sunt între­bări simple pe hârtie, dar care, în momentul interviului, pot să te ia prin surprindere.