Polonezii se întorc în masă în ţara lor
22 ianuarie 2026
Deşi BNR a ţinut rata-cheie la 6,5%, dobânzile scad pe piaţa interbancară, semn că există lichiditate. ROBOR la 3 luni continuă tendinţa de scădere şi se îndreaptă spre 5,9%. Indicele a coborât ieri la 5,91%, de la 5,97% anterior. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor, şi-a accelerat scăderea şi a ajuns ieri la 5,91%, de la 5,97% cu o zi înainte, arată datele publicate de BNR.
Din Venezuela şi până în Orientul Mijlociu şi Australia, America încearcă să-şi exporte revoluţia şistului la nivel global
Bryan Sheffield a făcut avere forând puţuri în cel mai mare câmp petrolier al Americii, ca şi tatăl său şi bunicul său însă odată cu încetinirea boomului şistului în bazinul Permian, executivul din sectorul petrolier conduce eforturile de exportare a revoluţiei americane a fracturării hidraulice peste graniţe, scrie Financial Times.
Afaceri de la Zero. De la covrigi la îngheţată artizanală premiată la nivel internaţional. Cum a reuşit o mică fabrică din Galaţi să producă îngheţata artizanală Krantz, prezentă astăzi în toate marile reţele de retail. Extinderea în afara graniţelor, următorul pas
Într-un laborator al Facultăţii de ştiinţa şi ingineria alimentară din Galaţi a fost creată reţeta de îngheţată artizanală cu gutui şi prune, care în 2018 a câştigat medalia de aur la Ecotrophelia, una dintre cele mai importante competiţii europene de gastronomie.
Bursă. Gigantul bancar german Deutsche Bank se delimitează de o analiză privind posibile vânzări de active americane, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA şi UE
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite Scott Bessent a declarat că directorul general al băncii germane Deutsche Bank Christian Sewing l-a contactat pentru a se distanţa de o analiză internă care sugera că investitorii europeni ar putea începe să vândă active americane, ca reacţie la ameninţările legate de relaţia comercială dintre SUA şi Uniunea Europeană.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei Cioacă, fondator al Nohiq, companie de consultanţă în implementarea inteligenţei artificiale: Cu AI, o companie mică poate concura cu multinaţionalele. Proiectele care se livrau în şapte luni acum durează două-trei luni, iar costurile scad cu 40%
Nohiq, o firmă de consultanţă specializată în agenţi AI, a fost lansată în septembrie 2025 de Andrei Cioacă, un român cu 20 de ani de experienţă în consultanţă IT care a lucrat la IBM, Deloitte, Capgemini şi Cognizant. Stabilit la Londra din 2015, Cioacă a fost până anul trecut responsabil de vânzările pe Google Cloud în regiunea EMEA pentru Cognizant, iar acum vrea să aducă know-how-ul din Vest pe piaţa din România.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Victor Căpitanu, One United Properties, despre planul de răscumpărare de acţiuni de maximum 880 milioane de lei, investiţiile din Sibiu şi perspectivele companiei: Societatea este subevaluată dramatic, iar programul de răscumpărare este un fel de dividend pentru acţionari
Invitat la cea mai recentă ediţie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi, Victor Căpitanu, co-CEO al dezvoltatorului imobiliar One United Properties (simbol bursier ONE), a discutat despre programul de răscumpărare de până la 20% din capitalul social, impactul Legii Nordis şi potenţialul iniţiativelor de extindere în alte oraşe din România şi în afara ţării.
Daniel Gross, Penny: România rămâne o piaţă strategică pentru noi. Am investit 150 mil. euro în 2025 şi vizăm 3 mld. euro investiţii în zece ani
Lanţul de magazine de tip discount Penny vede piaţa din România drept una „strategică“ şi merge înainte cu dezvoltarea, vizând investiţii de 3 mld. euro pe plan local în următorul deceniu (pornind din 2025).
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare, care va ajunge anul acesta la Paşcani, va stimula crearea de noi locuri de muncă şi va creşte astfel şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate, susţine Petru Tanasă, secretarul general al CJ Suceava, unul dintre cele mai mari judeţe din ţară ca suprafaţă.
Bursă. Finanţe personale. Amundi, cel mai mare administrator de fonduri din Europa: Europa Centrală şi de Est, regiunea favorită în pieţele emergente
Amundi Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din Europa, cu active de 2.300 de miliarde de euro, a transmis de la Bucureşti un mesaj de optimism prudent pentru 2026: deşi economia mondială va încetini sub presiunea factorilor geopolitici şi a unei inflaţii încă ridicate, o recesiune nu este în vizor, iar regiunea Europei Centrale şi de Est rămâne favorită în rândul pieţelor emergente.
Undă de şoc la Davos. Preşedintele Trump: Europa nu se îndreaptă într-o direcţie bună. Capitalele europene credeau că nu pot creşte decât prin cheltuieli excesive, migraţie necontrolată şi importuri fără limită. Au înlocuit energia ieftină cu scamatorii verzi, şi-au dus joburile şi industria peste hotare. Au întors spatele la tot ceea ce face naţiunile bogate şi puternice
„La numai un an de la inaugurare, economia explodează, creşterea s-a amplificat, productivitatea şi investiţiile urcă, veniturile merg în sus, inflaţia a fost învinsă, graniţele au fost închise. SUA este în mijlocul celei mai dramatice transformări economice din istoria noastră.
Ministerul Apărării vorbeşte despre apărarea Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României, o investiţie de 4 mld. euro pentru a scoate 100 mld. metri cubi de gaze: Monitorizăm permanent spaţiul maritim. Executăm misiuni de monitorizare şi patrulare în zonă
Neptun Deep, proiectul de producţie de gaze la mare adâncime din Marea Neagră, dezvoltat de OMV Petrom şi Romgaz, este o investiţie de 4 miliarde de euro, în grafic, care din toamna anului 2027 ar trebui să înceapă producţia.
Gen Z Finance. Primul tău interviu pentru un job bate la uşă şi te gândeşti cum să răspunzi corect la întrebări precum Ce aşteptări salariale ai? sau De ce vrei să lucrezi pentru noi? Ai picat la ţanc: cel mai simplu ghid pentru primul tău interviu de angajare e aici
Primul tău interviu de angajare se apropie şi, inevitabil, începi să te gândeşti la toate întrebările care pot apărea, în speranţa că nu vei da greş? „Ce aşteptări salariale ai?”, „De ce vrei să lucrezi pentru noi?”, „Care sunt punctele tale forte?” sunt întrebări simple pe hârtie, dar care, în momentul interviului, pot să te ia prin surprindere.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Brandul românesc de modă Ami Amalia, care deţine deja două fabrici în Oradea şi Deva, investeşte 2 mil. euro în dublarea capacităţii de producţie de la Deva. „Este cea mai mare investiţie în producţie pe care o facem. Vizăm o diversificare a tehnologiei"
Brandul românesc de modă Ami Amalia, fondat de antreprenoarea Amalia Săftoiu, deţine deja două fabrici în Oradea şi Deva, însă are în derulare şi un proiect pentru mărirea capacităţii de producţie la unitatea de la Deva. Mai exact, compania investeşte 2 milioane de euro în extinderea unităţii, dublând astfel volumele fabricate.
Cea mai mare şansă a producţiei alimentare. Investalim porneşte motoarele: primele 18 proiecte, de 3,6 mld. lei, au început construirea fabricilor
Primele 18 proiecte de investiţii derulate prin programul Investalim au fost demarate, astfel că firmele au început deja să construiască fabrici sau depozite noi sau să extindă unităţile existente, într-un moment în care industria alimentară românească poate prinde ultimul tren de dezvoltare a capacităţilor până când piaţa să nu fie integral acapară de importuri.
Obligaţiunile japoneze obişnuiau să aibă randamente atât de scăzute, încât acestea constituiau un fel de ancoră pentru piaţa globală a titlurilor de datorie, exercitând presiuni în sensul scăderii costurilor de finanţare pentru guverne din întreaga lume. Lucrurile s-au schimbat brusc însă recent, existând şi temeri de contagiune la nivel mondial.
"Spectacol" la o cină specială de la Davos: Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a fost huiduit la o cină organizată în cadrul World Economic Forum de la Davos, iar preşedinta Banca Centrală Europeană, Christine Lagarde, a părăsit sala în timpul discursului său. Reuniunea de marţi seara a degenerat total după declaraţiile combative ale lui Lutnick
Citiţi integral discursul istoric al lui Mark Carney, prim-ministrul Canadei: În fiecare zi, ni se aminteşte că trăim într-o epocă a rivalităţii dintre marile puteri. Că ordinea internaţională bazată pe reguli dispare. Că cei puternici acţionează după bunul plac, iar cei slabi suferă consecinţele
Producătorul de componente auto Optibelt Power Transmission, subsidiara locală a grupului german Arntz Optibelt, a finalizat anul 2025 cu afaceri de aproape 393 mil. lei, plus 11,4%
Producătorul de componente auto Optibelt Power Transmission, subsidiara locală a grupului german Arntz Optibelt, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 393 mil. lei (circa 77 mil. euro), în creştere cu 11,4% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 352,5 mil. lei (70,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor transmise de companie şi a celor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Lanţul de fast-food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, şi-a dublat veniturile în 2025, la 140 mil. lei: „Vom deschide primul restaurant şi peste graniţe, în Republica Moldova". Fryday a încheiat anul trecut cu 26 de restaurante, o dublare faţă de anul anterior, şi îşi propune să ajungă la 40 de unităţi în acest an şi venituri de 225 de milioane de lei (45 mil. euro)
Lanţul de fast-food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, a ajuns la venituri de 140 milioane lei (28 mil. euro) în 2025, potrivit informaţiilor furnizate de antreprenor, după ce şi-a dublat veniturile într-un singur an.
Cum a fost anul 2025 pentru piaţa de M&A din România? S-au semnat mai multe tranzacţii decât în 2024, iar britanicii au devenit cei mai activi cumpărători străini, depăşind americanii, care au dominat în ultimii ani
În 2025, în România s-au semnat 275 de tranzacţii cu o valoare totală estimată la puţin peste 6,7 mld. dolari, arată o analiză a companiei de consultanţă EY.
Aeroportul Otopeni şi-a dublat traficul în zece ani. În 2025 a ajuns la 17 milioane de pasageri, plus 7%. Investiţiile nu au ţinut pasul. În 2015, circa 9,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul, ceea ce arată că trendul este unul doar de creştere
Aeroportul Otopeni, cel mai mare aeroport din ţară, administrat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), a înregistrat peste 17 milioane de pasageri, după un avans de 7% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii CNAB.
ZF Live. Ioana Arsenie, strateg financiar: Schimbările fiscale pun o şi mai mare presiune pe micile businessuri, nu doar din perspectiva creşterii contribuţiilor la stat. Ioana Arsenie, strateg financiar: „Am ajuns într-o zonă de complexitate sporită, nu doar de taxe mai mari"
Anul 2026 a adus noi schimbări în zona de fiscalitate, iar printre cele mai afectate companii de aceste modificări sunt chiar micile businessuri. Reducerea plafonului pentru microîntreprinderi şi creşterea impozitului pe dividende sunt printre cele mai importante modificări de la 1 ianuarie, dar nu majorarea taxelor reprezintă, de fapt, principala problemă, ci lipsa clarităţii, este de părere Ioana Arsenie, strateg financiar.
Toată lumea este cu ochii pe preşedintele american: Donald Trump îşi începe discursul de la Davos. "SUA este în mijlocul celei mai dramatice transformări economice din istoria noastră. Acum suntem cea mai "hot" ţară de oriunde din lume. SUA este motorul economic al planetei. Când America creşte, toată planeta creşte. Când America scade, cu toţii ne urmaţi. ". LIVE
