Avertizare imediată Cod Galben de precipitații cu depuneri de polei pentru București, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, valabilă în această dimineață, până la ora 11. 

12:00

Prim-ministrul Norvegiei confirmă că a primit o scrisoare de la Donald Trump în care acesta leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: “Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo), nu mă […]