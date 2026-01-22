Ilie Bolojan: “În urma măsurilor de însănătoșire adoptate economia României va intra pe un traseu de relansare!”
TeleM Iași , 22 ianuarie 2026 09:20
Premierul Ilie Bolojan a prezentat o evaluare amplă a situației economice și bugetare a României, subliniind că măsurile de consolidare fiscală adoptate în a doua jumătate a anului trecut au fost esențiale pentru stabilizarea finanțelor publice și pentru recâștigarea încrederii piețelor financiare, chiar dacă acestea au presupus costuri economice și sociale semnificative.
• • •
Acum 15 minute
09:50
Sindicaliştii din educaţie cer abrogarea legii care prevede măsuri de austeritate. Ei spun că prin deciziile luate de Guvern în acest sens s-a declanşat un proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar. Concret, reprezentanţii
09:50
73 percheziții domiciliare în județul Botoșani într-un dosar vizând obținerea de acte de identitate românești false # TeleM Iași
Astăzi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii de frontieră ai Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Sighetu Marmației, au
09:50
Liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a discuta criza provocată de cererea SUA privind Groenlanda # TeleM Iași
Summit extraordinar, joi, la Bruxelles, al şefilor de stat şi de guvern din statele Uniunii Europene, dedicat crizei provocate de intenţia preşedintelui
Acum o oră
09:20
Ilie Bolojan: “În urma măsurilor de însănătoșire adoptate economia României va intra pe un traseu de relansare!” # TeleM Iași
Acum 24 ore
20:30
Donald Trump a spus la Davos că dorește „să obțină Groenlanda, inclusiv dreptul, titlul și proprietatea", dar a spus că nu va folosi forța pentru a realiza acest lucru. Donald Trump: "SUA nu vor lua Groenlanda cu forța!" „Ceea ce cer este o bucată de gheață, rece și prost amplasată", a spus Trump, declarând despre
15:20
Standardele de calitate pentru produsele agroalimentare urmează să fie introduse și în România. Măsura vine într-un moment dificil pentru fermierii români, care spun că nu mai reușesc să își vândă producția. Lipsa unei piețe de desfacere îi afectează în special pe micii producători. Aceștia susțin că produsele locale ar trebui să ajungă cu prioritate pe
15:20
Relansarea conexiunilor feroviare dintre România și Republica Moldova a intrat într-o etapă concretă, cu accent pe linia Galați–Cahul, considerată prioritară pe agenda bilaterală. Autoritățile celor două state au reconfirmat proiectele comune și au stabilit termene clare de implementare, în urma discuțiilor oficiale desfășurate recent la Chișinău. Detalii despre relansarea liniei Galați–Cahul Linia feroviară Cahul–Galați, care
15:10
Primăria Tomești a investit constant în ultimii ani în educație, pentru a ține pasul cu dezvoltarea comunei. Au fost construite școli, grădinițe și creșe noi, menite să răspundă nevoilor familiilor tinere. Creșterea accelerată a numărului de locuitori pune însă o presiune tot mai mare pe infrastructura existentă. Unitățile de învățământ funcționează aproape de capacitate maximă.
15:10
Mașinile abandonate din municipiul Iași continuă să creeze probleme atât pentru șoferi, cât și pentru autoritățile locale. Primăria Municipiului Iași desfășoară constant acțiuni de identificare, notificare și ridicare a autovehiculelor abandonate de pe domeniul public sau din parcările rezidențiale, urmând o procedură strict reglementată de lege. Reprezentanții municipalității explică faptul că intervențiile au loc etapizat,
15:10
Căminul cultural din Borlești, județul Neamț va fi gazda unei întâlniri dedicate părinților și familiilor vinerea. Conferința „Bucuria de a crește copii", este un eveniment axat pe educația copiilor în familie. Manifestarea este organizată de Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena" – Ruseni II-Borlești, cu sprijinul Protopopiatului Roznov. Invitatul special al conferinței este Lavinia Stan,
15:10
Piața muncii din județul Iași rămâne activă, iar persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au, în această perioadă, peste 800 de posturi vacante la dispoziție. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași, ofertele sunt variate și se adresează atât persoanelor cu studii superioare, cât și celor cu
15:10
Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reinhumate în luna aprilie 2024 într-o ceremonie specială, la Palatul Culturii din Iași. Decizia a fost luată de către descendenții domnitorului, în colaborare cu autoritățile locale. VIDEO | Detalii despre reinhumarea domnitorului Ghica Potrivit Andrei Apreotesei, directorul Palatului Culturii din Iași, ceremonia de reinhumare va avea
14:30
Acordul comercial UE-Mercosur blocat de Parlamentul European care l-a trimis spre revizuire judiciară # TeleM Iași
Oponenții acordului latino-american înving, ceea ce ar putea duce la amânarea acestuia cu până la doi ani. Acordul comercial UE-Mercosur blocat de Parlamentul European care l-a trimis spre revizuire judiciară Într-un vot care ar putea amâna acordul comercial al Uniunii Europene cu Mercosur cu până la doi ani, Parlamentul European a trimis miercuri acordul latino-american
14:20
Oana Țoiu descrie atmosfera de la Davos drept una tensionată, în așteptarea discursului lui Donald Trump # TeleM Iași
Prezenta la Davos, Oana Toiu sustine ca discutiile de astazi din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos se axeaza pe teme de securitate. Cu toate acestea, ziua va fi marcata de discursul lui Donald Trump Oana Țoiu descrie atmosfera de la Davos drept una tensionată, în așteptarea discursului lui Donald Trump Miniștrii români au
14:00
Inspectoratele scolare au decis cand vor fi vacantele elevilor din luna februarie. In zona Moldovei, doar in judetul Iasi elevii vor sta acasa in perioada 16-22 februarie. Vacanta elevilor din judetul Iasi intre 16-22 februarie Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Primii care vor
13:50
Ceata a perturbat din nou activitatea Aeroportului Iasi. Mai multe zboruri au fost anulate sau directionate la Timisoara. Zboruri anulate sau direcționate la Timișoara din cauza ceții la Aeroportul Iași Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ceața densă, care a redus vizibilitatea sub limita de siguranta, cursa din aceasta dimineata de la Otopeni a fost
13:00
„Ideea aplicării unei taxe logistice pe coletele de acest tip este discutată la nivel european, însă nu s-a ajuns la un consens în această privinţă", arată o analiză făcută de compania Deloitte. România și Italia sunt primele țări din blocul comunitar care aplică din prima zi a acestui an taxa logistică pe coletele cu valoarea
12:10
Poliția anchetează o șicană în traficul ieșean între un șofer de autoturism și un livrator Glovo # TeleM Iași
Incidentul s-a produs aseara in Iasi si a fost postat pe retelele de socializare. In imagini se observa cum un sofer incearca sa loveasca un livrator Glovo Politia ancheteaza o sicana in traficul iesean intre un sofer de autoturism si un livrator Glovo Momentan nu se cunosc detalii despre cauza producerii sicanei din trafic insa
11:50
Românca Gabriela Ruse reușește performanța carierei după ce s-a calificat în turul 3 la Australian Open 2026 # TeleM Iași
Gabriela Ruse reușește cea mai importantă victorie a carierei la Australian Open 2026 și se califică în turul trei Românca Gabriela Ruse reușește performanța carierei după ce s-a calificat în turul 3 la Australian Open 2026 Gabriela Ruse (28 ani, locul 79 WTA) a produs una dintre cele mai notabile performanțe ale carierei la Australian
11:10
Audit exploziv la Primăria Iași. Curtea de Conturi spune clar: situațiile financiare nu reflectă realitatea. Nereguli de peste 20 de milioane de lei # TeleM Iași
La finalul anului trecut, Primăria Municipiului Iași a primit unul dintre cele mai dure verdicte financiare posibile. Curtea de Conturi a României a emis opinie contrară asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului pentru anul 2024, concluzionând că acestea nu oferă o imagine fidelă asupra modului în care sunt gestionați banii publici. Audit exploziv la Primăria
10:10
Incendiu devastator în comuna Săvinești, pe strada Vulturului. O locuință a fost distrusă complet, iar un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital. Cauza probabilă: fumatul. Incendiu puternic în comuna Săvinești Un incendiu violent a izbucnit în cursul nopții, în jurul orei 01:36, într-o locuință din comuna Săvinești, județul Neamț. Pompierii au fost
10:10
Trei ierarhi ortodocși au încercat să-l scape pe fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, de o condamnare pentru abuzuri sexuale # TeleM Iași
Trei ierarhi din conducerea Bisericii Ortodoxe au încercat să-l scape de o condamnare pentru abuzuri sexuale pe fostul episcop de Huși, susține publicația „Să fie lumină". Cornel Onilă a primit totuși opt ani de închisoare, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor publicației. El a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale. În
10:10
Primarul care se opune la creșterea taxelor locale: anunță un referendum local, pentru 1 martie # TeleM Iași
La Sfântu Gheroghe va fi organizat un referendum cu privire la politica fiscală pe care ar trebui să o aplice administrația orașului în următorii ani, a anunțat primarul Árpád Antal, potrivit relatării presei maghiare din Transilvania, informează MTI, conform Rador Radio România. Context În România, rata anuală a impozitului pe proprietate a crescut cu aproximativ
10:10
Ilie Bolojan, discuție privată cu Mugur Isărescu la Banca Națională: Se decide soarta bugetului # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan se află, la ora transmiterii acestei știri, la Banca Națională, acolo unde are o discuție cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Discuția se poartă doar între premier și guvernatorul BNR, ministrul de Finanțe nefiind prezent. Bolojan discută cu Isărescu la sediul BNR Cei doi oficiali discută despre Lege bugetului, care se construiește în
Ieri
10:00
Alexus Grynkewich: Parteneriatul strategic dintre România şi SUA este unul foarte puternic şi el va continua # TeleM Iași
Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa şi al forţelor americane din NATO, generalul Alexus Grynkewich, a efectuat marți o vizită la Comandamentul Grupului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu. Alexus Grynkewich, a efectuat marți o vizită la Comandamentul Grupului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, însoţit de şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. În
09:50
Un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi doi adolescenţi şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Băiatul plecase de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors. Poliţiştii procedează mercuri dimineaţă la dezgroparea cadavrului, iar cei care l-ar fi omorât, doi adolescenţi, au fost reţinuţi şi sunt audiaţi. Băiatul ucis a fost
09:50
ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: “Nu ştim dacă vor plăti” # TeleM Iași
ANAF a obținut o nouă victorie în instanță în dosarul imobilului din centrul Sibiului folosit de fostul președinte Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Tribunalul Sibiu a decis, pe fond, ca și cealaltă jumătate a casei să intre în proprietatea statului, pas esențial pentru intabularea completă a imobilului și continuarea demersurilor de recuperare a despăgubirilor cerute de
09:50
Ieri dupa amiaza, la ora 15.17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. Un ieșean a comis un accident mortal ieri după amiază în județul Neamt În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 37 de
09:50
Incendiu puternic într-o gospodărie din comuna Crăcăoani, satul Cracăul Negru. Un bărbat de 60 de ani a suferit arsuri pe 40% din corp. Cauza probabilă: folosirea benzinei la aprinderea focului. Incendiu violent într-o gospodărie din Cracăul Negru Un incendiu a izbucnit în noaptea trecută, în jurul orei 01:00, într-o gospodărie din satul Cracăul Negru, comuna
09:50
Franţa cere NATO organizarea unui exerciţiu în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite # TeleM Iași
Franța a solicitat miercuri NATO să organizeze un exercițiu în Groenlanda și a declarat că este "gata să contribuie", deoarece eforturile președintelui american Donald Trump de a prelua teritoriul autonom danez răstoarnă alianța transatlantică. "Franța solicită un exercițiu NATO în Groen
09:40
Ținta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, iar creșterea economică este prognozată la aproximativ 1%, a anunțat marți ministrul de finanțe, Alexandru Nazare. El a precizat că în coaliție a fost agreat un calendar pentru adoptarea bugetului. Alexandru Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al […] Articolul Alexandru Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6% apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Președintele rus Vladimir Putin a petrecut aproape două decenii încercând să submineze puterea NATO. Acum, în timp ce președintele american Donald Trump dorește să controleze Groenlanda, Rusia urmărește cu bucurie problemele Alianței, relatează The Wall Street Journal . Vladimir Putin se bucură de divizarea NATO din cauza Groenlandei Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins afirmația lui […] Articolul Vladimir Putin se bucură de divizarea NATO din cauza Groenlandei apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici # TeleM Iași
Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici, în funcţie de resursele bugetare pentru anul în curs, a spus aseară, într-un interviu televizat, ministrul de resort, Florin Manole. El a adăugat că va prezenta astăzi premierului variantele pentru acordarea unui sprijin financiar destinat pensionarilor afectaţi de creşterea inflaţiei. […] Articolul Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Premierul Belgiei l-a avertizat pe Donald Trump că devine un monstru prin amenințările cu anexarea Groenlandei # TeleM Iași
Prim-ministrul belgian Bart De Wever a denunțat vehement amenințările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, avertizând că președintele american devine un „monstru” prin presiuni asupra Danemarcei pentru a renunța la controlul asupra teritoriului arctic bogat în minerale. Premierul Belgiei l-a avertizat pe Donald Trump că devine un monstru prin amenințările cu anexarea Groenlandei Într-o […] Articolul Premierul Belgiei l-a avertizat pe Donald Trump că devine un monstru prin amenințările cu anexarea Groenlandei apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Azi noapte, la ora 23:36, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz, în municipiul Iași, pe strada Nicolina. Incendiu azi noapte în Nicolina la un autobuz fără călători al CTP Iași Evenimentul a fost identificat în timpul retragerii la subunitate a echipajului încadrat […] Articolul Incendiu azi noapte în Nicolina la un autobuz fără călători al CTP Iași apare prima dată în TeleM Regional.
20 ianuarie 2026
22:10
În cursul acestei seri, pompierii ieșeni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă (garaj și camera centralei), în satul Horpaz, comuna Miroslava. La fața locului s-au deplasat:• 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu 10 militari;• 1 autospecială de stingere (ASAS) din cadrul […] Articolul Incendiu în Horpaz apare prima dată în TeleM Regional.
20:40
60 de țări au fost invitate de Trump să se alăture Consiliului pentru Pace. Nicușor Dan se gândește dacă România va plăti 1 miliard de dolari taxa de membru # TeleM Iași
Aproape 60 de țări au fost invitate să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza, care va guverna Fâșia Gaza, a scris The Wall Street Journal. Conform raportului, majoritatea celor invitați au răspuns „prudent” din cauza potențialelor riscuri geopolitice. „Consiliul pentru Pace este o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă […] Articolul 60 de țări au fost invitate de Trump să se alăture Consiliului pentru Pace. Nicușor Dan se gândește dacă România va plăti 1 miliard de dolari taxa de membru apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
Un nou centru de consultații și investigații oftalmologice vine în sprijinul ieșenilor. Allevio oferă servicii complete pentru sănătatea ochilor, adresate întregii familii – de la copii, la adulți și vârstnici. În cadrul centrului Allevio, pacienții pot beneficia de investigații oftalmologice moderne, precum refracția computerizată, examenul biomicroscopic, măsurarea presiunii intraoculare, verificarea acuității vizuale și examinarea fundului […] Articolul Allevio – servicii complete pentru sănătatea ochilor tăi apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Un fost șef al NATO susține că alianța se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa # TeleM Iași
NATO se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa din cauza amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei, iar timpul „lingușirii” liderului american a apus, a declarat marți pentru AFP fostul șef al alianței, Anders Fogh Rasmussen. Un fost șef al NATO susține că alianța se confruntă cu cea mai mare criză din […] Articolul Un fost șef al NATO susține că alianța se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Asociația Grupul Zâmbetul Nostru a demarat proiectul „Trimite un copil la școală” ca o inițiativă menită să reducă abandonul școlar și să ofere copiilor din comunitățile vulnerabile șansa unei educații mai bune. Acest demers vine în sprijinul a 250 de copii din cele mai defavorizate zone ale Moldovei. Echipa Asociației Grupul Zâmbetul Nostru a fost […] Articolul Proiect pentru sprijinirea copiilor din medii defavorizate apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Sindicatele din Educație analizează declanșarea unor proteste sau chiar a unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. În acest moment, la nivel național, este în desfășurare o consultare amplă în rândul membrilor de sindicat, pentru a evalua disponibilitatea profesorilor și a personalului din școli de a participa la […] Articolul Consultări privind declanșarea unei greve generale în educație apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Galați | Situație tensionată în Vânători după explozia impozitelor locale pentru imobilele din extravilan # TeleM Iași
Situația tensionată din comuna Vânători din județul Galați, generată de creșterea abruptă a impozitelor locale. Galați | Situație tensionată în Vânători după explozia impozitelor locale pentru imobilele din extravilan Acum a iesit la iveala o problemă administrativă mai veche, ignorată ani la rând și ajunsă la un punct critic. Peste 300 de imobile construite în […] Articolul Galați | Situație tensionată în Vânători după explozia impozitelor locale pentru imobilele din extravilan apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a înregistrat, în anul 2025, un număr total de peste 36.000 de prezentări. Dintre acestea, doar peste 1.000 de pacienți, adică 2,79%, au necesitat transferul către unități sanitare de urgență de rang superior. Transferurile au fost realizate, în principal, pentru specialități medicale care […] Articolul Peste 36.000 de prezentări la Spitalul din Buhuși în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Primele insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor au fost inaugurate astăzi la Iași. Aceste ansambluri inteligente, finanțate din fonduri europene, sunt echipate cu containere pentru fiecare tip de deșeu – biodegradabil, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă și rezidual – și vin să eficientizeze reciclarea, să reducă cantitatea de gunoi menajer și […] Articolul Sistem digital de colectare a deșeurilor în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Iași funcționează normal, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile. Autoritățile locale dau asigurări că nu au existat întreruperi majore în furnizarea agentului termic și că eventualele avarii au fost remediate rapid. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anuntat că funcționarea CET nu a fost afectată de […] Articolul CET Iași funcționează fără întreruperi majore, în ciuda gerului apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Într-o declarație adresată Forumului Economic Mondial, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că șocurile geopolitice trebuie „să servească drept o oportunitate pentru Europa”. Ursula von der Leyen: “Este timpul să construim o nouă Europă independentă!” Ursula von der Leyen spune că „schimbarea seismică” pe care o vede lumea este o oportunitate de […] Articolul Ursula von der Leyen: “Este timpul să construim o nouă Europă independentă!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Sorin Grindeanu: “Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament!” # TeleM Iași
Coaliția de guvernare a decis, în unanimitate, ca măsurile de relansare economică propuse de PSD să fie aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice. Decizia vine după luni de negocieri și presiuni politice exercitate de social-democrați pentru ca susținerea firmelor românești să devină o prioritate explicită a Executivului. […] Articolul Sorin Grindeanu: “Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), ca răspuns la solicitarea CNR de a avea o discuție cu privire la bugetul educației și cercetării în anul 2026. Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an Discuțiile s-au […] Articolul Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Pe 2 februarie intra in dezbatere publica un amplu proiect imobiliar pe un teren de 1624 metri patrati situat pe Aleea Grigore Ghica Voda nr.4 detinut de Dan si Raluca Fiterman. Proiect imobiliar propus în perimetrul Centrului Istoric și Curții Domnești din Copou Pe terenul studiat sunt edificate 3 cladiri dupa cum urmeaza: Locuinta cu […] Articolul Proiect imobiliar propus în perimetrul Centrului Istoric și Curții Domnești din Copou apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional” # TeleM Iași
Un bărbat din Valea Seacă a primit de la DGASPC Bacău un document care îl declara decedat și îi anula anumite drepturi, deși este viu.Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, Eugen Popa, care a făcut haz de necaz. “Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o […] Articolul Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional” apare prima dată în TeleM Regional.
