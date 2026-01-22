Ilie Bolojan: “În urma măsurilor de însănătoșire adoptate economia României va intra pe un traseu de relansare!”

12:10

Un bărbat din Valea Seacă a primit de la DGASPC Bacău un document care îl declara decedat și îi anula anumite drepturi, deși este viu.Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, Eugen Popa, care a făcut haz de necaz. “Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o […] Articolul Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional” apare prima dată în TeleM Regional.