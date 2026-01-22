Spectacol folcloric și ceremonie oficială de Ziua Unirii la Iași, în prezența lui Nicușor Dan

09:40

Ținta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, iar creșterea economică este prognozată la aproximativ 1%, a anunțat marți ministrul de finanțe, Alexandru Nazare. El a precizat că în coaliție a fost agreat un calendar pentru adoptarea bugetului. Alexandru Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al […] Articolul Alexandru Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6% apare prima dată în TeleM Regional.