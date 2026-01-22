În fața unității europene și presat de scăderea burselor, Trump a renunțat și la ideea supra-tarifării țărilor care se opun să cumpere Groenlanda
Bihoreanul, 22 ianuarie 2026 10:50
După lungul discurs de la Davos în care a declarat că nu va folosi forța ca să ocupe Groenlanda, dar că vrea să cumpere această „bucată de gheață”, Donald Trump a abandonat și amenințarea de a impune supra-tarife țărilor care s-au opus „achiziționării” insulei de către SUA. Noul anunț survine după o discuție „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, în urma căreia s-ar fi conturat un cadru pentru un posibil acord ce ar viza teritorializarea americană doar asupra bazelor militare din Groenlanda, fără anexarea insulei.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 15 minute
10:50
Acum o oră
10:20
Noua ediție a Salonului cultural orădean le are invitate pe doctorița-scriitoare Simona Mihuțiu și pe compozitoarea Bianca Popa # Bihoreanul
Noua ediție „Retrospectivă de creație - teatru și muzică” a Salonului cultural orădean, proiect inițiat de Ion Simuț, le are ca invitate pe doctorița-scriitoare Simona Mihuțiu și pe compozitoarea Bianca Popa. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 ianuarie, la Muzeul Țării Crișurilor. Intrarea este liberă.
Acum 2 ore
09:40
Doi soți din Bihor, condamnați după ce au exploatat timp de 13 ani un bărbat vulnerabil la o fermă. Apărarea: „Nu era înfometat, condițiile reflectă satul românesc” # Bihoreanul
Doi soți din Bihor au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare, după ce instanţa a stabilit că, timp de 13 ani, au exploatat prin muncă forțată un bărbat cu dizabilitate intelectuală. Avocaţii cuplului au pretins că, de fapt, „victima nu era înfometată”, iar „condițiile reflectă realitatea satului românesc”.
Acum 4 ore
09:00
Campionatul European de polo: Cu trei orădeni în lot, România a pierdut cu Grecia și va lupta pentru locurile 7-8 # Bihoreanul
Naționala României de polo a fost învinsă miercuri seară de Grecia, scor 18-9, în Grupa F a fazei secunde a Campionatului European de la Belgrad. Din lotul tricolorilor fac parte și trei jucători de la CSM Oradea – Levente Vancsik, David Belenyesi și Darian Luncan – precum și portarul Marius Țic, legitimat la Steaua, care au contribuit la prestația echipei în acest meci dificil.
08:40
Rovinietă cu paşaport: Se afla în Spania cu mașina, dar l-au amendat în țară pentru... lipsă rovinietă # Bihoreanul
S-a terminat o nouă comedie juridică la Judecătoria Oradea, într-un proces în care pârâte sunt Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), instituția care gestionează sistemul de camere pentru depistarea vehiculelor fără rovinietă valabilă. Reclamantul este un orădean care s-a trezit cu o amendă zdravănă, de 3.550 lei, pentru că, potrivit evidențelor statului, ar fi circulat cu maşina prin județul Brăila fără rovinietă.
08:00
Urcuș spre vindecare: În premieră, un club de alpinism din Oradea face activități cu copiii cu dizabilități (FOTO) # Bihoreanul
În premieră, un club de alpinism din Oradea face activități cu copiii cu dizabilități. Cassio Montana a amenajat, într-o sală din centrul orașului, primul panou de escaladă dedicat copiilor cu dizabilități cognitive sau motorii, unde micuții își pot exersa coordonarea membrelor, dezvoltându-și totodată stima de sine și abilitatea de a găsi soluții.
Acum 12 ore
23:40
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: „Din lunile următoare, economia României va intra pe un traseu de relansare” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis miercuri seara un mesaj axat pe perspectivele relansării economice a României, după o perioadă de ajustări bugetare care, a admis șeful Guvernului, „au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români”. Bolojan vorbește, de asemenea, despre scăderea inflației spre 4%.
23:20
CSM Oradea, învinsă la Sarajevo în FIBA Europe Cup. Nu mai are șanse să se califice în faza următoare a competiției (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a pierdut miercuri seara, în deplasare, confruntarea cu Bosna Sarajevo, din etapa a 4-a a TOP 16 FIBA Europe Cup. Deși au început foarte bine partida și au condus autoritar în primul sfert, baschetbaliștii orădeni au cedat treptat inițiativa. Înfrângerea din Bosnia, scor 76-63, pune capăt șanselor de calificare ale vicecampioanei României în faza următoare a competiției.
Acum 24 ore
19:10
Discurs dur la Davos: Trump nu va folosi forța în Groenlanda, dar vrea neapărat să cumpere această „bucată de gheață” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a precizat, miercuri, pentru prima dată, într-un discurs dur susținut la Davos, că nu va folosi forța în Groenlanda, dar „solicită negocieri imediate pentru achiziționarea acestei bucăți uriașe de gheață”, precizând că nicio altă țară nu poate asigura securitatea teritoriului danez. „Dacă ne-o dați, vă mulțumim, dacă nu, nu vom uita”, a spus Trump.
18:40
Zona Decebal, în beznă: Locuitorii de pe 14 străzi din Oradea, fără curent după o întrerupere accidentală # Bihoreanul
O bună parte din zona cartierului Decebal din Oradea a rămas în beznă miercuri seară, în urma unei întreruperi de curent accidentale.
18:40
Oradea găzduiește prima etapă a Circuitului Regional Padel Tour, programată în perioada 31 ianuarie – 1 februarie. Competiția va aduce în prim-plan jucători locali și din alte orașe, în opt categorii de concurs, și promite premii, tombole și multă emoție. Organizatorii îi încurajează pe participanți să se înscrie din timp pentru o bună desfășurare a evenimentului.
17:50
Amatorism sau țeapă? Organizatorii concertelor cu Gipsy Kings sau Samantha Fox nici măcar nu au solicitat rezervarea sălii Oradea Arena # Bihoreanul
Reprezentanții CSM Oradea, care administrează sala polivalentă Oradea Arena, spun că locația nici măcar nu a fost rezervată sau închiriată de organizatori pentru concertele cu Gipsy Kings, din 1 martie, sau Retro is the New Kool cu Samantha Fox, Haddaway și alții, din 28 februarie, anunțate să se desfășoare acolo, cu toate că asemenea evenimente sunt programate și pregătite din timp.
17:20
FC Bihor anunță împrumutul mijlocașului Gelu Gitye la Crișul Sântandrei, pentru următoarele șase luni. Tânărul fotbalist va avea oportunitatea de a acumula experiență în meciuri competitive. Sâmbătă, echipa orădeană va disputa primul meci amical al iernii, acasă, cu U Cluj U19, de la ora 12:00.
16:20
Universitatea din Oradea, inclusă în clasamentele internaționale Times Higher Education 2026, în cinci domenii de studiu # Bihoreanul
Universitatea din Oradea apare, în ediția 2026 a clasamentelor pe domenii de studiu realizate de Times Higher Education, în cinci arii academice, cu două mai multe față de anul precedent. Este vorba despre Medicină și Sănătate, Științele Vieții, Informatică, Științe Sociale și Inginerie.
16:00
Tendințe în mobilierul de grădină pentru 2026: culori, materiale și stiluri pe care merită să le urmărești # Bihoreanul
Dacă ai în plan să-ți transformi terasa sau grădina într-un spațiu de poveste, e bine să știi că 2026 vine cu direcții clare în designul de exterior, care mizează pe echilibru între estetic, funcțional și durabil. Într-un dialog firesc cu mediul înconjurător, mobilierul de exterior devine mai mult decât un simplu obiect, este o declarație despre cum vrei să te simți acasă, în aer liber.
15:50
Jandarmii din Bihor și-au „făcut” salariile din banii încasați de pe urma serviciilor de pază și a transporturilor speciale # Bihoreanul
Cine spune că nu există și bugetari rentabili? Jandarmeria Bihor îi poate contrazice pe sceptici. Cel mai recent raport de activitate al instituției arată că în cursul anului trecut instituția a încasat aferent serviciilor de pază și de transport special de bunuri cu peste 15% mai mulți bani decât contravaloarea salariilor încasate de cadrele militare.
15:40
Începând de luni, 26.01.2026, și până vineri, 06.02.2026, inclusiv, Aquaparkul Nymphaea va fi închis pentru lucrări de mentenanță, reparații și igienizare.
15:20
Sportivii secției de natație de la Clubul Crișul Oradea au obținut rezultate notabile la competiții desfășurate recent în București. Tinerii înotători au participat la evenimente de anvergură: Barna Kirei a înotat alături de un multiplu campion olimpic și mondial, iar Denis Tasyürek a obținut mai multe medalii la Campionatul Național de înot în ape înghețate.
15:20
O persoană a ajuns la spital, miercuri, după ce a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni de pe Calea Aradului din Oradea. Victima a fost transportată conștientă la unitatea medicală, iar traficul în zonă se desfășoară îngreunat, fiind dirijat de polițiștii rutieri.
14:40
Ruptură în familia Beckham: Fiul cel mare, Brooklyn, anunță că nu mai vrea să se împace cu părinții săi # Bihoreanul
Este scandal în familia Beckham, după ce Brooklyn, fiul cel mare al lui David și Victoriei Beckham, în vârstă de 26 de ani, a publicat luni, pe Instagram, un text lung în care dezvăluie secrete despre familia sa și cum l-au afectat acestea pe el și pe soția sa, Nicola Peltz Beckham.
14:20
PSD și o parte din PNL ar negocia înlăturarea lui Ilie Bolojan. Grindeanu, dispus să cedeze șefia Guvernului # Bihoreanul
Un articol exclusiv publicat de Cotidianul, semnat de jurnalistul politic Sebastian Zachmann și bazat pe surse din conducerile PSD și PNL, descrie existența unui plan politic intern care ar viza înlăturarea premierului Ilie Bolojan în următoarele săptămâni și formarea unui nou guvern, fără participarea USR.
14:10
Pașapoartele pot fi trimise bihorenilor, gratuit, oriunde în țară. România, pe locul 11 în lume la „puterea” documentelor de călătorie # Bihoreanul
O schimbare legislativă care a simplificat procedura de transmitere către solicitanții de pașapoarte și a instituit totodată gratuitatea expedierii lor către titulari a dus anul trecut la creșterea numărului de documente de călătorie eliberate în Bihor. Drept consecință, au fost reduși timpii de așteptare la ghișeele Serviciului de Pașapoarte din Oradea și o pondere mare din totalul documentelor de călătorie au fost transmise, gratis, la orice adresă din România menționată de solicitanți.
13:40
Lumea intră într-o ruptură istorică. Discursul premierului canadian Mark Carney de la Davos a devenit viral (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Canadei, Mark Carney, a susținut marți, la World Economic Forum de la Davos, un discurs care a stârnit reacții ample în presa internațională și pe rețelele sociale, avertizând că lumea se află „în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”, iar vechea ordine globală „nu se va mai întoarce”.
13:10
Cel mai așteptat târg de nunți - Mojo Wedding Expo - revine la început de an in ERA Park Oradea, în perioada 23 – 25 ianuarie 2026 și se va extinde de sub cupola centrului comercial din Calea Aradului nr. 62 în toată galeria și în sala de evenimente.
13:00
Analiză Storia: Decembrie 2025 pe piața chiriilor – Oradea: mici variații, piață stabilă # Bihoreanul
Luna decembrie 2025 a adus ajustări moderate pe piața chiriilor din marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut la același nivel sau au fost mai mici comparativ cu decembrie 2024, în timp ce în sudul și vestul țării au fost înregistrate creșteri punctuale. În decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele orașe în care chiriile au rămas neschimbate la toate cele trei categorii de apartamente, în timp ce Craiova a consemnat cel mai mare avans anual, de +11% pentru chiria apartamentelor cu două camere, iar Timișoara a înregistrat creșteri de +10% pentru garsoniere și de +6% pentru apartamentele cu două camere.
12:50
Parcul auto din Bihor, tot mai mare de la an la an: bihorenii și firmele dețin peste 340.000 de autovehicule # Bihoreanul
Angajații Serviciului de Permise și Înmatriculări Bihor au avut de lucru mai mult în cursul anului trecut decât în cel precedent, datorită creșterii parcului auto din județ. Aparent paradoxal, numărul deținătorilor de permise este în descreștere, începând să scadă în special numărul persoanelor trecute de 71 de ani care au dreptul să conducă autovehicule.
12:40
Reguli noi pentru prosumatori: cine produce energie va plăti dezechilibrele din sistem, dar va putea și să doneze sau să împartă curentul produs # Bihoreanul
Legea care reglementează activitatea prosumatorilor din România este pe cale să se schimbe substanțial. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care modifică din temelii regulile pentru cei peste 280.000 de români care produc energie electrică din panouri fotovoltaice. Noile prevederi aduc atât drepturi suplimentare, cât și obligații care vor influența direct costurile și modul în care energia este consumată și livrată în rețea.
12:20
Plombări pe Centura Oradea: Primăria spune că s-au astupat peste 3.000 mp de gropi. Cât mai durează lucrările (FOTO) # Bihoreanul
După ce, la finalul săptămânii trecute, primarul Oradiei, Florin Birta a anunțat intervenții „în regim de urgență” pe Centura Oradea, municipalitatea transmite acum că lucrările de astupare sunt în desfășurare și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de vreme.
11:30
Firmele mici și mijlocii din Bihor se pot digitaliza gratuit, la Universitatea din Oradea # Bihoreanul
IMM-urile din județul Bihor au, în următoarele luni, o oportunitate rară de a-și accelera digitalizarea fără niciun cost: Universitatea din Oradea le oferă servicii gratuite de digitalizare, finanțate integral din fonduri europene și naționale.
11:20
O descoperire șocantă a avut loc miercuri dimineață în localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent în vârstă de 15 ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, îngropat într-o grădină. Băiatul ar fi fost victima unei crime, iar principalii suspecți sunt alți trei tineri, dintre care doi minori, apropiați ai acestuia.
11:10
Ieri
10:50
Un TIR care transporta paleți de granule din plastic a luat foc în mers, miercuri dimineață, în localitatea Cornițel, comuna Borod. Totul s-a produs după ce un cauciuc al autotrenului a explodat în mers.
10:20
Așa cum am arătat săptămâna trecută, în 14 octombrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne prezenta cu surle și trâmbițe proiectul „Siguranță în trafic” - un proiect de modificare a Codului rutier prin care se introduce conceptul de „viteză medie”, se permite sancționarea directă a proprietarului mașinii și se creează un portal prin intermediul căruia se dorește comunicarea către cetățeni a tuturor sancțiunilor rutiere.
09:30
Biletele pentru concertul Nikos Vertis de la Oradea se vând rapid. Organizatorii promit o producție grandioasă (VIDEO) # Bihoreanul
Vânzările de bilete pentru concertul pe care îl va susține artistul grec Nikos Vertis la Oradea Arena, pe 26 martie, se vând rapid, anunță organizatorii, mai mult de jumătate dintre acestea fiind deja cumpărate, semn că orădenii, dar și alți fani nu vor să rateze primul concert al cântărețului în orașul de pe Crișul Repede.
09:10
Ales la coadă: Cum s-a băgat în seamă consilierul AUR Moza pe seama deszăpezirii din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Consilierul local Costel Moza (AUR) a depus săptămâna trecută la Primăria Oradea o cerere de informații publice privind traseele GPS ale utilajelor de deszăpezire, fișele de consum pentru sare și clorură de calciu, numărul de treceri și orele lucrate.
08:40
Ingrediente naturale: Prăjitură Casei, una dintre cele mai apreciate cofetării din Bihor, oferă reduceri semnificative pentru evenimentele din 2026 (FOTO) # Bihoreanul
Cei care își planifică din timp evenimentele din 2026 pot beneficia, în această perioadă, de o reducere de 10% la pachetele oferite de cofetăria Prăjitura Casei. Discountul este valabil până duminică, 25 ianuarie, în baza semnării unui contract în perioada promoțională.
08:10
Vacanțe fără ocol: Anul acesta, de la Oradea vor zbura chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia # Bihoreanul
În 2026, sunt programate de la Oradea chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia. În oferta noului an rămân multe dintre destinațiile preferate de vacanță ale turiștilor orădeni, ca Antalya și Hurghada, se păstrează unele introduse în sezonul trecut, ca Sharm el-Sheikh sau Palma de Mallorca, și apare una nouă: insula grecească Rodos.
20 ianuarie 2026
20:10
Nicușor Dan anunță că analizează invitația lui Donald Trump de aderare la „Board of Peace”. Țările ar urma să contribuie cu câte un miliard de dolari # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seara că a demarat o analiză aprofundată privind invitația adresată de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a lua parte la un nou organism internațional pentru pace și securitate globală, denumit Board of Peace sau „Consiliul pentru Pace”.
19:40
11 medalii și două recorduri naționale pentru arcașii CS Menumorut Biharia la Campionatul Național Indoor (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii CS Menumorut Biharia au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Tir cu Arcul – Indoor, desfășurat la București, unde au cucerit 11 medalii, au stabilit două recorduri naționale și au obținut două calificări la Campionatul European.
19:10
Radu Drăgușin, fundașul echipei naționale și al lui Tottenham, s-a căsătorit civil cu Ioana Stan (VIDEO) # Bihoreanul
Fotbalistul român Radu Drăgușin, component al Tottenham Hotspur și al naționalei României, s-a căsătorit civil marți cu partenera sa, Ioana Stan, într-o ceremonie restrânsă care a avut loc la Primăria Sectorului 1, conform relatărilor din presa centrală. La eveniment au participat doar membrii apropiați ai familiei și câțiva prieteni.
18:30
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz, liderul USR: „PSD e nemulțumit pentru că Bolojan nu e Ciucă” (VIDEO) # Bihoreanul
Liderul Dominic Fritz a vorbit despre fricțiunile din coaliția de guvernare, într-un interviu acordat G4Media, în care a acuzat PSD de atacuri constante la adresa miniștrilor USR și a premierului Ilie Bolojan, dar și de o atitudine duplicitară față de participarea la guvernare.
18:10
O decizie CCR le-a dat muniție în instanță: zeci de magistrați pensionari din Bihor cer statului peste 2,4 milioane de lei # Bihoreanul
Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis luni un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României. Procesul nu este singular: potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL, pe rolul instanței se află 14 litigii similare, în care peste 70 de magistrați retraşi din activitate cer statului aproximativ 2,4 milioane de lei.
17:40
Muzică la înălțime: Un tânăr DJ din Oradea a mixat în Turnul Primăriei și a postat momentul online (VIDEO) # Bihoreanul
Turnul Primăriei, locul în care orădenii și turiștii urcă pentru panorama spectaculoasă asupra centrului orașului, a fost „transformat”, pentru câteva zeci de minute, într-o scenă neobișnuită. Un tânăr DJ orădean a mixat la înălțime, a filmat momentul și l-a publicat ulterior pe YouTube.
17:00
„Omulețul vioi”: Povestea farmacistului din Oradea care a ajuns în elita Budapestei, fără a uita de unde a pornit # Bihoreanul
Puțini orădeni știu astăzi că unul dintre cei mai respectați farmaciști și politicieni ai secolului al XIX-lea în Imperiul Austro-Ungar s-a născut chiar pe malurile Crișului Repede. George Stupa, orădeanul care a condus celebra farmacie Korona din inima Budapestei și a reprezentat interesele românilor în Parlamentul ungar, rămâne un model de succes clădit pe muncă și pe deviza: „Promisiuni cât mai puține, realizări cât mai multe”.
16:20
Analiză Storia: Oradea rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară și cele mai accesibile locuințe vechi # Bihoreanul
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%).
16:00
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu # Bihoreanul
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru cele 4 piese de tezaur dacic furate de la Muzeul Drents la începutul anului trecut. Printre obiectele furate a fost şi Coiful de la Coţofeneşti din România, piesa centrală a expoziției.
16:00
Bolojan prevestește austeritate în universități în 2026. Premierul s-a întâlnit cu 15 rectori din România (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu conducerea Consiliul Național al Rectorilor, întâlnirea fiind organizată la solicitarea rectorilor, pe fondul pregătirii bugetului pentru educație și cercetare în anul 2026. Prim-ministrul le-a spus celor 15 rectori participanți la întâlnire că învățământul superior și cercetarea vor trebui să-și reducă cheltuielile.
15:30
A murit Sanyi Neguș senior, unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea # Bihoreanul
Markovics Sandor, cunoscut în lumea interlopă drept Sanyi Neguș senior, unul dintre liderii temuți ai comunității de romi din Oradea, a murit în noaptea de luni spre marți. Potrivit informațiilor disponibile, Markovics a fost internat aproximativ două luni în unități medicale din Oradea şi Cluj, aflându-se în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral.
14:50
O nouă creștere a infecțiilor respiratorii acute și a pneumoniilor în Bihor, dar mai puține gripe # Bihoreanul
Cea de-a treia săptămână a acestui an a consemnat în județul Bihor o nouă creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și a pneumoniilor. Partea pozitivă este reducerea îmbolnăvirilor cu gripă.
14:30
Trump despre Groenlanda înainte de Davos: „Trebuie să o avem”. A publicat un mesaj privat primit de la Macron # Bihoreanul
Președintele SUA, Donald Trump, a reluat și a intensificat marți discursul privind Groenlanda, afirmând că Statele Unite „trebuie” să obțină insula arctică, în pofida opoziției exprimate de lideri europeni. Declarațiile au fost făcute înaintea deplasării sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit relatărilor BBC News. Totodată, în drum spre Davos, Trump a publicat pe contul său de pe platforma Truth Social mesaje private primite de la Emmanuel Macron și de la secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și o fotografie trucată cu mesajul „Groenlanda - teritoriu al SUA”.
