VIDEO Acte românești false pentru ucraineni și moldoveni. Perchezițiile au loc în Botoșani

David Beckham, prezent la Forumul Economic de la Davos, a fost întrebat despre scandalul familial apărut în urma declarațiilor publice ale fiului său, Brooklyn Beckham. Fostul fotbalist nu a dorit să comenteze direct conflictul, dar a subliniat că „copiii fac greșeli și uneori trebuie lăsați să le facă", accentuând importanța procesului de învățare prin experiențe. În context, Brooklyn a anunțat recent că nu mai dorește să se împace cu familia, cerând pace și intimitate pentru viitoarea sa viață.