VIDEO Eduardo Bove revine în fotbal după stopul cardiac suferit pe teren
Cotidianul de Hunedoara, 22 ianuarie 2026 10:50
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate, relatează News.ro. Bove a suferit un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din Serie […] The post VIDEO Eduardo Bove revine în fotbal după stopul cardiac suferit pe teren appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
10:50
Bologa a dat peste cap socotelile actualei conduceri DNA în ceea ce privește numărul dosarelor trimise în judecată. El susține că, sub conducerea lui Voineag, rezultatele au scăzut, acuzându-l de manipulare și minciună. The post Acuzațiile lui Voineag, spulberate de un fost șef DNA appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate, relatează News.ro. Bove a suferit un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din Serie […] The post VIDEO Eduardo Bove revine în fotbal după stopul cardiac suferit pe teren appeared first on Cotidianul RO.
10:50
VIDEO Acte românești false pentru ucraineni și moldoveni. Perchezițiile au loc în Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul ICCJ a făcut zeci de percheziții în Botoșani într-un dosar de acte de identitate românești false și domicilii fictive pentru cetățeni străini. The post VIDEO Acte românești false pentru ucraineni și moldoveni. Perchezițiile au loc în Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:40
Ilie Bolojan amână angajarea răspunderii pentru reforma administrației publice # Cotidianul de Hunedoara
Inițial, termenul era 29 ianuarie. The post Ilie Bolojan amână angajarea răspunderii pentru reforma administrației publice appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:30
Rogobete îşi doreşte introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul spune că doar 35-40 la sută dintre absolvenţi intră în rezidenţiat, în timp ce restul, deşi au făcut şase ani de facultate, nu pot intra în sistem. The post Rogobete îşi doreşte introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină appeared first on Cotidianul RO.
10:20
„Ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”, a spus fostul premier social-democrat despre înlocuitorul său. The post Ciolacu îl acuză pe Bolojan de austeritate cu premeditare appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Politica externă a României este prinsă între două erori - Iohannis a vândut tăcerea drept autoritate, Nicușor Dan vinde absența drept prudență. România nu mai are o idee clară despre sine în lume. The post Politica externă a României, între două erori appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Plouă și vîjie cu păreri despre discursul lui Donald Trump în fața super-publicului politic și financiar de la Davos. Toată suflarea jurnalistică se exprimă și-și arată gîndirea româno-pro-europeană și se aruncă în luptă pe criterii morale și de corectitudine politică. The post Trump, la Davos și prin România appeared first on Cotidianul RO.
10:10
În România avem preţurile cam printre cele mai mici din Europa la majoritatea medicamentelor. Sunt foarte puţine excepţii unde avem preţuri puţin mai mari decât în alte ţări. The post Exportăm mai multe medicamente decât importăm. Cum stăm la prețuri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:00
„Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu”, a mai spus Ștefănuță. The post Ștefănuță, mesaj pentru Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Clasamentul Compare the Marke plasează România la loc de cinste în clasamentul „națiunilor de proprietari”. Țara noastră se bate pe primele poziții cu Polonia și Coreea de Sud. The post România, țară de proprietari appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Vladimir Putin confirmă că a primit o invitație personală de la Donald Trump pentru a intra în noul „Consiliu pentru Pace”. Taxa de un miliard de dolari? Putin are deja soluția – și nu din buzunarul Rusiei. The post Șmecheria lui Putin pentru Consiliul de Pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Oamenii lui Trump, presiuni asupra justiției franceze, pentru a o ajuta pe Le Pen # Cotidianul de Hunedoara
Marine Le Pen este una dintre fețele partidului de extremă dreapta din Franța Rassemblement national. Le Pen este acuzată de deturnare de fonduri europene, acuzație pentru care a fost condamnată în primă instanță la patru ani de închisoare. The post Oamenii lui Trump, presiuni asupra justiției franceze, pentru a o ajuta pe Le Pen appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:00
Vizita lui Rodriguez ar fi prima de acest fel în ultimii 25 de ani. The post Delcy Rodriguez, invitată de Trump la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Ceremonia de includere va avea loc pe 11 iunie la New York. Pentru a se califica, artiștii trebuie să aibă o carieră de minimum 20 de ani. Swift deține acum toate drepturile asupra primelor sale șase albume și a vândut milioane de copii din „The Tortured Poets Department”. The post O nouă distincție pentru fenomenul Taylor Swift appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Șeful DNA acuză, fără nicio dovadă, că reportajul Recorder despre Justiție era gata de un an # Cotidianul de Hunedoara
CSM a sesizat Inspecția Judiciară după investigația Recorder. În paralel, sute de magistrați, inclusiv Laura Codruța Kovesi, au semnat o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au reclamat nereguli. Aceștia afirmă că sistemul se confruntă cu probleme structurale, nu cu incidente izolate. The post Șeful DNA acuză, fără nicio dovadă, că reportajul Recorder despre Justiție era gata de un an appeared first on Cotidianul RO.
08:10
INTERVIU Vlad Voiculescu dă vina pe Ciolacu și Rafila pentru eșecul spitalelor din PNRR – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Responsabilitatea trebuie să fie întotdeauna pusă la pachet cu puterea”, spune Vlad Voiculescu, într-un interviu pentru Cotidianul, întrebat de eșecul României în absorbția fondurilor din PNRR pentru spitalele regionale. The post INTERVIU Vlad Voiculescu dă vina pe Ciolacu și Rafila pentru eșecul spitalelor din PNRR – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Trump impune o taxă de un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent. The post Cine a plătit miliardul pentru consiliul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Executare silită ANAF. Poprire pe conturi – câți bani îți pot fi executați lunar # Cotidianul de Hunedoara
Poprirea pe conturi poate afecta veniturile debitorilor, dar există limite legale clare: o parte din salarii și pensii poate fi reținută, în funcție de tipul datoriei, iar anumite venituri sau ajutoare sunt protejate și nu pot fi urmărite, cu excepția cazurilor specifice prevăzute de lege. The post Executare silită ANAF. Poprire pe conturi – câți bani îți pot fi executați lunar appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Revolta „bugetarilor de lux”. Sute de angajați ANRE și ASF blochează în instanță reforma lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Aceștia reclamă încălcarea drepturilor salariale. Joi, judecătorii decid soarta posturilor din energie. Rezultatul va influența și dosarul ASF, programat pe data de 3 februarie. The post Revolta „bugetarilor de lux”. Sute de angajați ANRE și ASF blochează în instanță reforma lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
ANALIZĂ Cum s-a topit electoratul PSD și PNL în doar un an. Cine sunt baronii locali care au pierdut sute de mii de voturi # Cotidianul de Hunedoara
4,34 milioane de voturi a obținut Alianța PSD-PNL la europarlamentare. Aproape un an mai târziu, pe 4 mai, ultimul candidat susținut de PSD și PNL, la care se adăuga și UDMR, reușea să ia doar 1,89 de milioane de voturi. The post ANALIZĂ Cum s-a topit electoratul PSD și PNL în doar un an. Cine sunt baronii locali care au pierdut sute de mii de voturi appeared first on Cotidianul RO.
06:10
INTERVIU Vlad Voiculescu le răspunde celor care spun că Nicușor Dan și-a luat un consilier penal la Cotroceni – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, spune că are o relație „excelentă” cu șeful statului. The post INTERVIU Vlad Voiculescu le răspunde celor care spun că Nicușor Dan și-a luat un consilier penal la Cotroceni – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Legea Malpraxisului există în România de peste două decenii, fiind întrodusă în Legea nr. 95/2006. Ministrul Sănătății susține că are nevoie de o schimbare a aspectelor legislative care vizează culpa medicală. The post Legea Malpraxisului, varianta Rogobete. Demersurile pe care le-a făcut appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Grindeanu despre aderarea României la Consiliul de Pace al lui Trump: Spui da, fără rezerve # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la ”Consiliul pentru Pace„ pe care Donald Trump dorește să-l înființeze. The post Grindeanu despre aderarea României la Consiliul de Pace al lui Trump: Spui da, fără rezerve appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron, subiect de glume pe internet # Cotidianul de Hunedoara
La Forumul Economic Mondial din Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron a apărut purtând o pereche de ochelari de soare. The post Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron, subiect de glume pe internet appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:00
Trump s-a răzgândit: Renunță la taxele pentru UE. Decizie și cu privire la Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Pe rețeaua socială Truth Social, Donald Trump a anunțat că va renunța la decizia privind taxele vamale impuse Uniunii Europene, începând cu 1 februarie 2026. The post Trump s-a răzgândit: Renunță la taxele pentru UE. Decizie și cu privire la Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Pentru emulii lui din Europa de Vest, ultimele acțiuni ale lui Donald Trump au dus la distanțare The post Trump scindează partidele naționaliste din Europa appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat ideea potrivit căreia președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos. The post Bolojan și Nicușor Dan, criticați de Grindeanu pentru absența de la Davos appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Nervi și huiduieli în cadrul unui dineu organizat la Davos. Comentariul care a încins spiritele # Cotidianul de Hunedoara
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a adus mai multe critici Europei. The post Nervi și huiduieli în cadrul unui dineu organizat la Davos. Comentariul care a încins spiritele appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Conștientă de schimbarea, UE se agață totuși de ordinea liberală, cu toate riscurile The post Davos: Trump testează limitele, Europa își testează slăbiciune appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Reacția MAE în scandalul excluderii României de pe lista statelor pentru care Ucraina acceptă dubla cetățenie # Cotidianul de Hunedoara
Într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe că modificarea legislativă adoptată de Ucraina cu privire la statele pentru care acceptă dubla cetățenie nu vizează drepturile comunităților românești. The post Reacția MAE în scandalul excluderii României de pe lista statelor pentru care Ucraina acceptă dubla cetățenie appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Funcționarea aplicației e-bloc.ro a fost suspendată de Banca Națională a României, iar decizia afectează mii de asociații de proprietari. The post Plata online a întreținerii, blocată. BNR a suspendat aplicația e-bloc.ro appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Noi reguli privind călătoria cu avionul în UE. Vizează bagajul de cabină și dreptul de cere despăgubiri # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a votat asupra reviziunii normelor UE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. The post Noi reguli privind călătoria cu avionul în UE. Vizează bagajul de cabină și dreptul de cere despăgubiri appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Maria Zaharova critică decizia Moldovei de a părăsi CSI: Este o rușine The post Vă apăra armata română Republica Moldova? appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a făcut declarații și cu privire la cel mai fierbinte subiect al momentului, preluarea Groenlandei de către SUA. The post Ce a decis Trump la Davos în legătură cu Groenlanda: Nu voi folosi forța appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Orașul din România unde oamenii își stabilesc taxele. Referendum local decis de primar # Cotidianul de Hunedoara
În municipiul Sfântu Gheorghe, cetățenii sunt chemați la referendum pe 1 martie pentru a decide politica fiscală locală, având opțiunea de a alege între menținerea sistemului actual de taxe, o creștere echilibrată a acestora sau reducerea lor la minimul legal, cu riscul pierderii unor programe comunitare. The post Orașul din România unde oamenii își stabilesc taxele. Referendum local decis de primar appeared first on Cotidianul RO.
18:00
SURSE Cine sunt super-specialii care rămân cu veniturile intacte după interzicerea cumulului pensie-salariu # Cotidianul de Hunedoara
Reglementările ar urma să aibă aplicare temporară, până la data de 31 decembrie 2027. The post SURSE Cine sunt super-specialii care rămân cu veniturile intacte după interzicerea cumulului pensie-salariu appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Până când România va decide dacă sau cât de eficientă este aparența unei politici externe a „curluntrismului”, las aici puțină bibliografie, de la Davos, care poate ajuta în acest scop! The post Ce se putea întâmpla dacă Nicușor Dan ar fi mers „teleleu” la Davos? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Emisarii americani negociază în mod separat cu Kievul şi Moscova, de luni de zile, un acord care să pună capăt celor aproape patru ani de confruntări armate. The post Întâlnire de gradul zero. Putin și Witkoff, întrevedere la Moscova appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Primele negocieri pentru împărțirea banilor către primării și consilii județene # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la ședință. The post Primele negocieri pentru împărțirea banilor către primării și consilii județene appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Yo napot kivanok, Cseke! Pîslaru îi dă peste degete ministrului UDMR de la Dezvoltare # Cotidianul de Hunedoara
Reforma administrației crește temperatura la nivelul Guvernului. Ministrul Dragoș Pîslaru (REPER) critică demersul lui Cseke Attila (UDMR) pe unul din cele mai sensibile subiecte ale coaliției. The post Yo napot kivanok, Cseke! Pîslaru îi dă peste degete ministrului UDMR de la Dezvoltare appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Fosta purtătoare de cuvânt Stephanie Grisham, din primul mandat al lui Trump, critică apariția președintelui Trump într-o postare pe X și spune că ”e neobișnuită”. The post Fostă consilieră a lui Trump. „Dă impresia că alunecă mental” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cele mai tari declarații făcute de Trump la Davos: Șeful NATO îmi spune Daddy # Cotidianul de Hunedoara
„Presa este groaznică. Este foarte coruptă, foarte părtinitoare, groaznică, dar într-o zi se va îndrepta, pentru că își pierde toată credibilitatea”, a mai spus Trump. The post Cele mai tari declarații făcute de Trump la Davos: Șeful NATO îmi spune Daddy appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei. The post Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Intervenție în premieră mondială la un spital din București. Medicii de la Spitalul NORD Pipera au „vindecat“ o leziune despre care se credea că este imposibil de reparat. The post Premieră mondială în chirurgie cardiacă la București appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Dosar penal şi anchetă la Braşov după moartea unui bărbat. Consultat și trimis acasă de două ori # Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Braşov a deschis un dosar penal în acest caz şi aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a afla cu exactitate cauza morţii bărbatului, în contextul în care aesta a murit acasă la câteva zile după ce se prezentase ultima oară la spital. The post Dosar penal şi anchetă la Braşov după moartea unui bărbat. Consultat și trimis acasă de două ori appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Prima reacție a lui David Beckham după declaraţiile tăioase ale fiului său # Cotidianul de Hunedoara
David Beckham, prezent la Forumul Economic de la Davos, a fost întrebat despre scandalul familial apărut în urma declarațiilor publice ale fiului său, Brooklyn Beckham. Fostul fotbalist nu a dorit să comenteze direct conflictul, dar a subliniat că „copiii fac greșeli și uneori trebuie lăsați să le facă”, accentuând importanța procesului de învățare prin experiențe. În context, Brooklyn a anunțat recent că nu mai dorește să se împace cu familia, cerând pace și intimitate pentru viitoarea sa viață. The post Prima reacție a lui David Beckham după declaraţiile tăioase ale fiului său appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Creşterea numărului de elevi din clase. Sindicate din învăţământul preuniversitar intervin # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanţii profesorilor spun că actul educaţional se degradează, creşte riscul de abandon şcolar, dispare ”un număr semnificativ” de posturi, iar profesorii se află în ”imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”. The post Creşterea numărului de elevi din clase. Sindicate din învăţământul preuniversitar intervin appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate, după ce au constatat tentativa de sinucidere. The post Tentativă de suicid la metrou. Trenurile circulă alternativ appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Suveranista Șoșoacă a dezertat la vot. Cum au votat eurodeputații români pe trimiterea Mercosur la CJUE # Cotidianul de Hunedoara
România are în total 33 de aleși trimiși în Parlamentul European. The post Suveranista Șoșoacă a dezertat la vot. Cum au votat eurodeputații români pe trimiterea Mercosur la CJUE appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.