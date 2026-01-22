Revista presei internaționale – 22 ianuarie
Rador, 22 ianuarie 2026 10:50
La împlinirea unui an de mandat, persoana președintelui american pare a domina, direct ori indirect, mai toate temele mari abordate de presa internațională, de la comerțul mondial și relația transatlantică până la Orientul Mijlociu. „La prima aniversare a învestirii sale, președintele Donald Trump s-a adresat sălii de presă de la Casa Albă, plină de jurnaliști. […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
11:00
Partidul Social Democrat transmite că votul de la Strasbourg reprezintă o victorie extraordinară # Rador
Partidul Social Democrat transmite că votul de ieri de la Strasbourg reprezintă o victorie extraordinară, care a fost posibilă datorită votului decisiv al europarlamentarilor PSD, pentru că acesta a înclinat decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Şi Alianţa pentru Unirea Românilor salută votul din Parlamentul […]
11:00
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile lansează o petiţie menită să ducă la modificarea noii formule de calcul a impozitului auto # Rador
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România lansează o petiţie menită să ducă la modificarea noii formule de calcul a impozitului auto. Asociaţia consideră că actualul peisaj fiscal a derapat de la bunele practici europene şi de la principiul „poluatorul plăteşte” şi reclamă anomaliile generate de sistemul de impozitare auto introdus anul acesta. Producătorii […]
11:00
Sindicaliştii din educaţie cer abrogarea legii care prevede măsuri de austeritate. Ei spun că prin deciziile luate de Guvern în acest sens s-a declanşat un proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar. Concret, reprezentanţii sindicaliştilor cer oprirea politicii de reducere a posturilor, creşterea alocării bugetare pentru educaţie şi reluarea dialogului social real cu organizaţiile sindicale […]
Acum 15 minute
10:50
Ilie Bolojan anunţă că economia României va intra pe un traseu de relansare în lunile următoare # Rador
Economia României va intra pe un traseu de relansare în lunile următoare, anunţă premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, el a transmis aseară că anul acesta există o bază solidă pentru revenire economică, fără a mai creşte taxele. El mai scrie că economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut au dus la […]
10:50
La împlinirea unui an de mandat, persoana președintelui american pare a domina, direct ori indirect, mai toate temele mari abordate de presa internațională, de la comerțul mondial și relația transatlantică până la Orientul Mijlociu. „La prima aniversare a învestirii sale, președintele Donald Trump s-a adresat sălii de presă de la Casa Albă, plină de jurnaliști. […]
Acum 24 ore
21:50
Mai multe persoane, printre care şi jurnalişti, au fost ucise în mai multe atacuri israeliene în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Autorităţile din sănătate din Fâşia Gaza au declarat că 11 persoane, printre care trei jurnalişti, au fost ucişi în mai multe atacuri israeliene. Potrivit informaţiilor, jurnaliştii ucişi călătoreau spre o tabără pentru palestinieni strămutaţi pentru a realiza un material video. Armata israeliană a declarat că trupele sale au lovit […]
21:30
Franţa a respins ca fiind fake news afirmaţia preşedintelui SUA făcută la Davos referitor la medicamentele din Franţa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, după ce liderul american a amenințat cu impunerea de taxe vamale drastice asupra importurilor franceze în Statele Unite. […]
21:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Președintele Nicuşor Dan a anunțat că a început o analiză aprofundată a conținutului și implicațiilor aderării la Carta Consiliului pentru Pace, o inițiativă lansată de liderul american Donald Trump și la care a fost invitată și România. Această evaluare își propune să stabilească gradul de […]
20:40
O senatoare republicană consideră jignire la adresa poporului groenlandez pretenţiile lui Donald Trump privind Groenlanda # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Senatoarea republicană Lisa Murkowski din Statele Unite a criticat miercuri cererea președintelui Donald Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei, considerând-o o jignire la adresa poporului groenlandez, chiar dacă l-a aplaudat pe Donald Trump pentru că a exclus în mod explicit utilizarea forței militare pentru a cuceri Groenlanda. „Este regretabil […]
20:40
Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan, Qatar și EAU se alătură „Consiliului pentru Pace” # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan și Qatar au acceptat invitațiile de a se alătura inițiativei președintelui american, Donald Trump, „Consiliul pentru Pace”, a anunțat ministerul saudit de Externe într-un comunicat comun, care a inclus și Emiratele Arabe Unite. În comunicat se mai menționează că fiecare țară va […]
19:30
Davos – Donald Trump a declarat dorește soluționarea disputei privind Marele Baraj al Renașterii Etiopiene # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat miercuri că ar dori o reuniune cu liderii Egiptului și Etiopiei pentru a ajunge la un acord care să soluționeze disputa privind Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, hidrobaraj pe care atât Egiptul, cât și Sudanul îl consideră o amenințare serioasă la adresa rezervelor vitale de apă. Trump a făcut […]
19:20
Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape două miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an # Rador
Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape două miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an. Mai mult de jumătate din acest buget urmează să ajungă în Africa şi Orientul Mijlociu. Banii vor fi folosiţi pentru achiziţia de alimente şi adăposturi de urgenţă, îngrijiri medicale sau pentru susţinerea educaţiei copiilor în zonele de conflict. […]
19:20
Davos – Donald Trump a declarat că nu va fi necesară folosirea armatei americane în cazul Groenlandei # Rador
Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, că nu va fi necesară folosirea armatei americane în cazul Groenlandei. „Armata nu este o opțiune. Nu cred că va fi necesară, chiar nu cred. Cred că oamenii vor da dovadă de o judecată mai bună… și nu cred – că nu va fi necesar”, a spus Trump înainte […]
18:50
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:20
Două containere încărcate cu aproximativ 40 de tone de deșeuri au fost depistate în Portul Constanța # Rador
Două containere încărcate cu aproximativ 40 de tone de deșeuri au fost depistate în Portul Constanța, la o acțiune de verificare desfășurată de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari de mediu. Încărcătura era formată din furtunuri, cabluri și alte materiale care nu corespundeau caracteristicilor mărfii declarate, astfel […]
18:20
Germania se opune aderării la inițiativa președintelui Trump „Consiliul pentru Pace”, relatează publicația „Spiegel” # Rador
Guvernul german se opune aderării la „Consiliul pentru Pace” al președintelui american, Donald Trump, deoarece riscă să submineze Organizația Națiunilor Unite, a relatat miercuri publicația „Spiegel”, citând un document al Ministerului de Externe. Potrivit documentului citat de „Spiegel”, într-o notă internă pregătită weekendul trecut pentru o reuniune a ambasadorilor UE, guvernul german a contestat, de […]
18:20
Papa Leon a primit invitație să se alăture inițiativei „Consiliul pentru Pace”, declară cardinalul Pietro Parolin # Rador
Papa Leon se numără printre liderii mondiali invitați să se alăture „Consiliului pentru Pace”, inițiativa președintelui american Donald Trump, a declarat miercuri cardinalul Pietro Parolin, oficial diplomatic de rang înalt al Vaticanului. Papa Leon, primul papă american și un critic al unora dintre politicile lui Trump, analizează invitația, a spus el. „Papa a primit o […]
17:40
Siria – Șapte soldați sirieni, uciși într-un atac cu drone al SDF în estul țării, transmite Ministerul sirian al Apărării # Rador
Șapte soldați sirieni au fost uciși într-un atac cu drone al Forțelor Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi în provincia Hasakah din nord-estul Siriei, a anunțat miercuri Ministerul sirian al Apărării. Atacul cu drone a avut loc în mediul rural și a vizat un atelier de explozibili care era protejat de armată, a relatat agenția […]
17:40
Davos – „Suntem destul de aproape” de un acord privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, declară Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că este de părere că „suntem destul de aproape” de un acord privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, adăugând că se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski mai târziu în cursul zilei. „Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot întâlni și pot […]
17:40
Davos – Donald Trump a refuzat să specifice ce fel de acord ar putea să încheie cu Danemarca în privința Groenlandei # Rador
Președintele american Donald Trump a refuzat miercuri să specifice ce fel de acord își imaginează că va încheia cu Danemarca în ceea ce privește viitorul statut al Groenlandei. „Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Trump în timpul unei discuții la Forumul Economic Mondial de la Davos, când a fost întrebat ce fel de […]
17:30
Guvernul maghiar va acoperi costul consumului suplimentar cu încălzirea gospodăriilor în luna ianuarie, declară premierul Viktor Orbán # Rador
Guvernul maghiar va plăti costul suplimentar cu care se confruntă gospodăriile la facturile de încălzire pentru luna ianuarie, majorări care provin din consumul crescut de combustibil din cauza temperaturilor scăzute, a declarat marți premierul Viktor Orbán. „Guvernul a decis să introducă un plafon pentru facturile la utilități în ianuarie. Aceasta înseamnă că guvernul va acoperi […]
17:20
Parlamentul European a decis suspendarea lucrărilor privind acordul comercial UE-SUA, în urma afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda # Rador
Parlamentul European a decis miercuri să suspende lucrările privind acordul comercial dintre blocul format din 27 de state membre și Statele Unite, a declarat un membru al Parlamentului, în urma solicitărilor repetate ale președintelui american Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu semiautonom danez./cstoica/eradu (REUTERS – 21 ianuarie)
17:10
Doar SUA pot feri de primejdii teritoriul arctic situat strategic, declară Donald Trump la Davos (Ynetnews) # Rador
Președintele american, Donald Trump, a reiterat miercuri eforturile de a achiziționa Groenlanda, criticând Danemarca și argumentând că doar Statele Unite pot feri de primejdii teritoriul arctic situat strategic, afirmații care au tensionat și mai mult relațiile deja fragile cu aliații europeni. Vorbind la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial, Trump a declarat că Groenlanda „se […]
17:10
Davos – Donald Trump a declarat că a redus rata tarifelor americane la importurile din Elveția, dar ar putea crește # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a redus nivelul tarifelor vamale americane la importurile din Elveția, pe fondul presiunilor din partea companiilor elvețiene, inclusiv a Rolex, dar rata tarifelor vamale ar putea crește din nou. „Am redus-o pentru că nu vreau să rănesc oamenii. Nu vreau să-i rănesc. Și am redus-o la un […]
17:10
Davos – Donald Trump a declarat că se va întâlni miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că este convins că atât liderul ucrainean, cât și președintele rus Vladimir Putin doresc să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani. Trump a spus că poartă discuții și cu Putin și că se va întâlni […]
16:50
În Bucureşti, PSD consideră votul din Parlamentul European o victorie extraordinară pentru că reprezentanţii partidului se aşteaptă ca procedura de adoptare a acordului cu Mercosur să fie suependată. PSD a votat pentru protejarea fermierilor români şi a sectorului agricol din România şi din Europa, afirmă social-democraţii. PSD mai anunţă că va continua să folosească toate […]
16:50
La Palatul Victoria continuă discuţiile care pregătesc proiectul de buget pentru 2026. Reprezentanţi ai autorităţilor locale – primari şi preşedinţi de consilii judeţene – au astăzi prima întâlnire pe această temă cu membri ai Guvernului, într-o comisie specială, menită să ducă la o poziţie comună asupra proiecţiei alocărilor pentru acest an. Anterior, în cursul zilei, […]
16:50
Donald Trump a declarat la Davos că nicio națiune în afară de SUA nu poate feri Groenlanda de primejdii # Rador
Președintele american Donald Trump le-a spus miercuri liderilor mondiali reuniți la Davos că nicio națiune în afară de SUA nu poate feri Groenlanda de primejdii. (REUTERS – 21 ianuarie)/cstoica/eradu
16:50
Davos – Donald Trump a cerut miercuri negocieri imediate pentru un acord privind achiziționarea Groenlandei de către SUA # Rador
Președintele american Donald Trump a cerut miercuri negocieri imediate pentru un acord de achiziționare a Groenlandei, adăugând că nu va folosi forța în campania sa privind insula nordică. „Solicit negocieri imediate pentru a discuta din nou despre achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”, a declarat Trump liderilor mondiali reuniți la Davos, Elveția. Trump a spus […]
16:10
Asociația ARTPLEX lansează „Dincolo de tăcere”, prima punere în scenă a unui text semnat de Jack Thorne, recent câștigător al Golden Globe pentru miniseria Adolescence. Piesa este scrisă special pentru a fi jucată de persoane cu dizabilități, iar spectacolul este accesibil deopotrivă persoanelor surde și auzitoare. „Dincolo de tăcere” creează un teatru fără bariere, în cadrul căruia nu sunt folosite soluții clasice de […]
16:10
Trenul de pelerinaj Sfânta Fecioară Maria va pleca din Ungaria şi anul acesta de Rusalii la Şumuleu Ciuc, organizat în comun de Agenția de Turism Misszió Tours și Societatea de Transport Feroviar de Călători a Companiei naționale de căi ferate a Ungariei (MÁV). În 2026, Agenția de turism și MÁV vor organiza, de asemenea, trenuri […]
16:00
21 ianuarie 1941 – Pogromul din București. Punctul culminant al antisemitismului de stat în România # Rador
Un titlu al rupturii morale Pogromul din București din 21–23 ianuarie 1941 a fost un episod de violență extremă, dar și un moment de prăbușire morală și instituțională a statului român aflat sub regimul național-legionar. A reprezentat cea mai amplă și mai violentă manifestare antisemită din istoria Munteniei și una dintre cele mai grave crime […]
15:10
Situația din NATO este dificilă, dar adversarul comun al aliaților este Rusia, declară ministrul norvegian al Apărării # Rador
Situația din NATO este dificilă din cauza crizei privind Groenlanda, dar aliații occidentali trebuie să-și amintească faptul că adversarul lor comun este Rusia, care își sporește prezența militară în Arctica, a declarat miercuri ministrul norvegian al Apărării. „Sunt vremuri dificile. Situația din NATO este dificilă”, a declarat Tore Sandvik într-o întâlnire cu corespondenții străini de […]
15:10
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
15:00
China trimite milioane de dolari în ajutor Cubei în contextul crizei și al întreruperii curentului electric # Rador
Președintele chinez Xi Jinping a aprobat un nou pachet de ajutor de urgență pentru Cuba, alocând 80 de milioane de dolari și donând 60.000 de tone de orez. Asistența financiară este destinată achiziționării urgente de echipamente electrice pe fondul penelor de curent continue și al unei rețele electrice îmbătrânite. Ambasadorul chinez Hua Xin a confirmat […]
15:00
Donald Trump va vorbi miercuri la Davos despre politicile sale economice bazate pe principiul „American First” (oficial american) # Rador
Președintele american, Donald Trump, va discuta miercuri, la Forumul Economic Mondial, despre politicile sale economice bazate pe principiul „American First”, iar joi va vorbi despre politica externă, a declarat reporterilor un oficial de rang înalt de la Casa Albă în drum spre Davos. Trump ar putea aborda chestiuni legate de Groenlanda și Venezuela, precum și […]
15:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va prezida, miercuri, o reuniune la care vor participa membrii guvernului rus # Rador
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va prezida astăzi o reuniune, la care vor lua parte membrii guvernului rus, în cadrul căreia vor fi examinate problemele abordate în cadrul programului Retrospectiva anului 2025 şi conferinţa de presă majoră şi în cadrul dialogului în direct cu cetăţenii ruşi de la sfârşitul anului trecut. Președintele supraveghează personal numeroase dintre […]
14:50
Mai mult de jumătate din Kiev a rămas fără energie electrică, iar 4.000 de blocuri nu au căldură # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, că aproximativ 4.000 de clădiri din Kiev sunt în continuare fără încălzire, iar aproape 60% din oraş este fără energie electrică, după atacurile masive efectuate recent de armata rusă. Zelenski a anunțat că a convocat o ședință specială de coordonare în domeniul energetic. Potrivit acestuia, capitala și regiunile Harkiv, […]
14:50
Parlamentul European a decis miercuri prin vot să trimită acordul de liber schimb controversat al Uniunii Europene cu America de Sud către instanța supremă a blocului comunitar, măsură care ar putea întârzia acordul cu doi ani și l-ar putea deraia. Uniunea Europeană a semnat sâmbătă cel mai mare pact comercial al său cu membrii Mercosur, […]
14:50
Peste 32.000 de locuri de muncă sunt raportate vacante de angajatorii din România. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că cele mai multe dintre ele, peste 19.000, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, iar pentru cei care au studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.100 de slujbe. Și angajatorii […]
14:50
Președintele american Donald Trump a aterizat miercuri la Zurich și urmează să călătorească la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, după ce o problemă tehnică i-a întârziat sosirea. Se așteaptă ca liderul american să vorbească la conferință miercuri și să se întâlnească cu alți lideri mondiali și de afaceri./cstoica/amirea (REUTERS – 21 ianuarie)
14:50
Rumen Radev a primit o invitaţie din partea lui Donald Trump de a reprezenta Bulgaria în Consiliul pentru Pace din Gaza # Rador
Preşedintele Rumen Radev a primit o scrisoare din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, în care îi este adresată invitaţia ca Bulgaria să se alăture ţărilor fondatoare ale Consiliului pentru Pace iniţiat de preşedintele american. De asemenea, Rumen Radev este invitat să reprezinte Bulgaria în viitoarea organizaţie internaţională. Crearea Consiliului pentru Pace, la iniţiativa preşedintelui Trump, […]
13:20
Introducere La 20 ianuarie 1937, Franklin Delano Roosevelt a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii. Momentul a intrat în istorie nu doar prin personalitatea liderului reales, ci și printr-o schimbare constituțională de substanță: pentru prima dată, ceremonia de inaugurare prezidențială a avut loc la 20 ianuarie, și […]
13:10
Kremlinul a declarat miercuri că nu are nimic de spus public despre discuțiile de la Davos dintre emisarii președintelui rus, Vladimir Putin, și ai președintelui american, Donald Trump. Emisarii au spus marți că întâlnirea lor de la Davos privind un posibil viitor acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina a fost „foarte […]
13:00
Muzica lui Mozart a fost descrisă, de mari artiști ai tuturor timpurilor, ca fiind fie angelică, fie de-a dreptul Divină și Ceaikovski spunea că Mozart este un Christos al muzicii. Pe 27 ianuarie 2026 întreaga lume aniversează 270 de ani de la nașterea lui Amadeus, eveniment pe care Sala Radio îl marchează prin două concerte […]
13:00
În urmă cu 36 de ani, pe 21 ianuarie 1990, Studioul Radio Constanţa, al Societății Române de Radioteleviziune, era cel dintâi post de radio care începea să emită în Dobrogea după Revoluţia din 1989, marcând o etapă importantă în dezvoltarea presei audio din sud-estul României. În 1994 devine Studio Teritorial în cadrul Societății Române de Radiodifuziune. De-a lungul […]
12:40
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe propune organizarea unui referendum local pe tema taxelor şi impozitelor # Rador
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, propune organizarea unui referendum local pe tema taxelor şi impozitelor, după nemulţumirile apărute în urma majorării acestora. Pe 1 martie, cetăţenii ar putea alege între menţinerea actualului sistem de impozitare, o variantă de mijloc cu majorări echilibrate, sau reducerea tuturor impozitelor la nivelul minim permis de lege, opţiune care […]
12:30
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu vrea să rezolve problema nivelului scăzut al încasărilor la parcări # Rador
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că de săptămâna viitoare, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea atunci când se află pe locurile Primăriei generale. El a menţionat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece s-a dus „vestea” că Primăria […]
12:20
Meteorologii au emis în această dimineaţă noi avertizări de frig şi ger. O informate fără cod este valabilă deja de o oră şi anunţă vreme deosebit de rece astăzi în nordul, centrul şi sud-estul ţării. În context, în nordul Moldovei şi în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de minus 10 grade. Avertizarea […]
11:40
Şeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat, miercuri, că drone rusești au atacat, din nou, regiunea, provocând incendii. În urma atacului, au fost avariate clădiri rezidențiale și infrastructură industrială, iar o persoană a fost rănită. Kiper a precizat că, în raionul Odesa, s-au înregistrat avarii și distrugeri de case, iar un depozit de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.