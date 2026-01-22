Ilie Bolojan anunţă că economia României va intra pe un traseu de relansare în lunile următoare

12:30

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că de săptămâna viitoare, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea atunci când se află pe locurile Primăriei generale. El a menţionat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece s-a dus „vestea” că Primăria […]