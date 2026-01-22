Va avea Europa o singură armată? Spania lansează un apel radical pentru o forţă militară europeană unificată, capabilă să protejeze UE
Ziarul Financiar, 22 ianuarie 2026 14:00
Va avea Europa o singură armată? Spania lansează un apel radical pentru o forţă militară europeană unificată, capabilă să protejeze UE
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
14:00
ZF Live. Steffen Heringhaus, Five elements digital: Google şi Facebook domină, dar ChatGPT vine tare din urmă cu propria platformă de publicitate. ChatGPT a crescut în doi-trei ani cât Facebook în şapte ani. 2026 începe cu prudenţă: companiile sunt mai focalizate pe optimizarea costurilor decât pe creştere, deşi vânzările arată bine # Ziarul Financiar
Piaţa de marketing digital din România are o valoare estimată între 100 şi 200 de milioane de euro anual, dar o cifră exactă este greu de stabilit pentru că metodologiile de calcul variază semnificativ. Estimările existente oscilează între 60 şi 180 de milioane de euro, în funcţie de cine le realizează şi ce criterii foloseşte.
14:00
Acum 30 minute
13:45
13:45
13:45
Acum o oră
13:15
13:15
Acum 2 ore
13:00
13:00
Cristian Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, prezintă într-un interviu pentru ZF principalele date macroeconomice care sunt luate în considerare de guvern pentru acest an: Cele mai mari riscuri pentru economia României în 2026 vin din tensiunile geopolitice, o posibilă absorbţie slabă a fondurilor europene şi presiunile asupra inflaţiei # Ziarul Financiar
În 2026, economia României va evolua sub influenţa mai multor factori de risc, atât externi, cât şi interni, care pot afecta investiţiile, consumul şi stabilitatea preţurilor. Cristian Nicolae Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), susţine că tensiunile geopolitice, o posibilă utilizare insuficientă a fondurilor europene şi presiunile persistente asupra inflaţiei se numără printre principalele provocări ale perioadei următoare.
13:00
13:00
12:30
12:30
12:30
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Petru Tanasă, secretarul general al CJ Suceava: Autostrada Moldovei creşte şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare, ce va ajunge anul acesta la Paşcani, va stimula crearea de noi locuri de muncă şi va creşte astfel şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate.
12:15
Start pentru investiţii de 3,6 miliarde de lei prin Investalim: companiile au început să cumpere utilaje şi echipamente pentru unităţi noi sau extinderi de fabrici de carne, legume sau ulei. În total, prin Investalim se vor realiza investiţii de peste 3,8 miliarde de lei în industria alimentară # Ziarul Financiar
Optsprezece proiecte de noi fabrici sau extinderi de unităţi existente sau noi depozite derulate prin Investalim sunt în prezent în derulare, astfel că un „motor“ de peste 3,6 miliarde de lei s-a pus în mişcare, rezultatul având ca scop crearea de capacităţi de producţie care să reducă deficitul comercial din zona alimentară, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor furnizate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
12:15
Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, bancher, fiul fostului ministru al finanţelor, Mihai Tănăsescu, intră în consiliul de administraţie al AAylex One, producătorul brandului Cocorico. „Este o modificare organizatorică în conformitate cu legislaţia specifică domeniului şi adaptarea la condiţiile actuale de piaţă.“ # Ziarul Financiar
Gabriel Radu a demisionat din Consiliul de Administraţie al AAylex One, compania românească controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, care deţine brandul de carne de pui Cocorico, iar locul său a fost preluat provizoriu de Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, conform informaţiilor publicate în Monitorul Oficial.
Acum 4 ore
11:45
11:45
11:30
Jobul zilei. Un absolvent de arhitectură de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu câştigă, în medie, 4.577 de lei brut pe lună # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu câştigă, în medie, un salariu brut lunar de 4.577 de lei, potrivit datelor de pe platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturilor. Datele sunt aferente promoţiilor care au finalizat studiile în anii 2018–2019.
11:30
Ilyés Szabolcs György, RegioConsult: S-au depus 250 de proiecte pentru înfiinţare şi modernizare de brutării şi fabrici de alimente pe măsura DR 23, dar doar 50 ar putea primi finanţare. „Există un apetit foarte mare pentru finanţări nerambursabile“. # Ziarul Financiar
Numărul mare de producători din industria alimentară, în special din domeniul panificaţiei, care depun cereri pentru fonduri nerambursabile prin măsura DR 23 – Procesare produse agricole, arată faptul că aceste companii au o piaţă de desfacere bună, iar tot mai mulţi consumatori, inclusiv din oraşe mici, vor produse de calitate, crede Ilyés Szabolcs György, executive manager în cadrul companiei de consultanţă RegioConsult.
11:15
Cristian Nicolae Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, prezintă într-un interviu pentru ZF principalele date macroeconomice care sunt luate în considerare de guvern pentru acest an: Cele mai mari riscuri pentru economia României în 2026 vin din tensiunile geopolitice, o posibilă absorbţie slabă a fondurilor europene şi presiunile asupra inflaţiei # Ziarul Financiar
În 2026, economia României va evolua sub influenţa mai multor factori de risc, atât externi, cât şi interni, care pot afecta investiţiile, consumul şi stabilitatea preţurilor. Cristian Nicolae Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), susţine că tensiunile geopolitice, o posibilă utilizare insuficientă a fondurilor europene şi presiunile persistente asupra inflaţiei se numără printre principalele provocări ale perioadei următoare.
11:00
Ce prognoze are pentru economia României în anul 2026. Raiffeisen Bank, unde economist-şef este consilierul onorific pe economie al premierului. Raiffeisen Bank anticipează o creştere economică de 1,3% în anul 2026, prognoză mai optimistă decât cea a Guvernului, de 1%. Deficitul bugetar este estimat să scadă la 6,4% din PIB # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank, aflată în top 5 cele mai mari bănci din România după active, anticipează pentru anul 2026 o creştere economică de 1,3%, evoluţie mai bună decât cea de anul trecut şi cea din 2024, după cum reiese din informaţiile transmise de bancă la solicitarea ZF.
11:00
11:00
10:45
10:45
10:30
Apar detalii despre finanţările atrase de .lumen, unul dintre cele mai promiţătoare startup-uri din România. Runda de 2 mil. euro din iulie, la evaluare de 30 mil. euro. Printre acţionari este şi Shaikh Omar Saqer Mohammed Alqassimi “membru al familiei domnitoare şi cetăţean al Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe” # Ziarul Financiar
Startup-ul clujean .lumen (Dotlumen), care dezvoltă ochelari cu inteligenţă artificială pentru nevăzători, a atras în iulie 2025 o investiţie de 2 milioane de euro de la trei fonduri - EIC Fund din Luxemburg, Catalyst Romania Fund II şi Tigrim Capital din Suedia -, la o evaluare de circa 30 de milioane de euro pre-money, potrivit datelor disponibile dintr-o hotărâra a asociaţilor companiei din 10 iulie 2025, care a fost publicată recent în Monitorul Oficial, oferind astfel detalii care nu au fost communicate anterior de start-up şi investitori.
10:30
Bursă. Cât au câştigat fraţii Pavăl din investiţia în Conpet: randament obţinut exclusiv din dividende, în timp ce preţul acţiunii este sub nivelul din 2018, când au raportat intrarea în acţionariat # Ziarul Financiar
Fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl, acţionarii retailerului de bricolaj Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială românească, au redus deţinerea la transportatorul naţional de ţiţei Conpet (COTE) la 4,9% de la 7,4%, prin tranzacţii de aproximativ 17 milioane de lei, în prima diminuare dintr-o investiţie începută în primăvara anului 2018, când compania era evaluată la 1 mld. lei, iar acţiunile se tranzacţionau în intervalul 100-105 lei.
10:15
Un nou jucător pe piaţa magazinelor „cu de toate“: Mr. DIY, un retailer malaiezian, pune Sibiul pe lista de expansiune după Bucureşti. Compania caută în general spaţii în malluri şi centre comerciale, iar suprafaţa magazinelor este de 1.000 de metri pătraţi # Ziarul Financiar
Retailerul malaezian cu articole pentru casă Mr. DIY accelerează planurile de extindere în România după ce a demarat deja recrutările pentru prima unitate din ţară, în Colosseum Mall din Bucureşti.
10:15
Costin Brumă, broker la Swiss Capital, despre deprecierile de la Bursa de Valori Bucureşti şi de pe pieţele externe de capital, impactul generat de situaţia geopolitică şi premisele pentru noi maxime la BVB – urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 22 ianuarie pentru mai multe detalii # Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Statul român, cel mai puternic acţionar de la bursă, a pierdut 1 mld. euro în trei zile din cauza lui Trump # Ziarul Financiar
Statul român, acţionar la unele din cele mai mari companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, a înregistrat în ultimele trei zile de tranzacţionare o pierdere de 5 miliarde de lei (1 mld. euro) în valoarea de piaţă a deţinerilor sale, pe fondul unei corecţii abrupte a preţului acţiunilor la companiile Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, Hidroelectrica, Petrom, arată calculele realizate de ZF.
Acum 6 ore
10:00
Bursă. Amundi, cu 2.300 mld. euro în administrare, de şapte ori peste PIB-ul României, transmite de la Bucureşti: Suntem pozitivi şi pentru acest an, în pofida unei anumite incertitudini. Există riscuri, dar 2026 poate aduce randamente foarte bune. Ce spune Lorenzzo Portelli, head of cross asset strategy # Ziarul Financiar
Amundi Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din Europa, cu active de 2.300 de miliarde de euro, a transmis de la Bucureşti un mesaj de optimism prudent pentru 2026: deşi economia mondială va încetini sub presiunea factorilor geopolitici şi a unei inflaţii încă ridicate, o recesiune nu este în vizor, iar regiunea Europei Centrale şi de Est rămâne favorită în rândul pieţelor emergente.
09:45
Primul tău interviu pentru un job bate la uşă şi te gândeşti cum să răspunzi corect la întrebări precum Ce aşteptări salariale ai? sau De ce vrei să lucrezi pentru noi? Ai picat la ţanc: cel mai simplu ghid pentru primul tău interviu de angajare e aici # Ziarul Financiar
Primul tău interviu de angajare se apropie şi, inevitabil, începi să te gândeşti la toate întrebările care pot apărea, în speranţa că nu vei da greş? „Ce aşteptări salariale ai?”, „De ce vrei să lucrezi pentru noi?”, „Care sunt punctele tale forte?” sunt întrebări simple pe hârtie, dar care, în momentul interviului, pot să te ia prin surprindere.
09:45
Pe ce se duc banii după cheltuielile cu chiria şi întreţinerea: mai bine de jumătate dintre tineri îşi cheltuie bugetul majoritar pe alimentaţie # Ziarul Financiar
Atunci când vine vorba de bugetul lunar, plata chiriei şi a întreţinerii ajung să ne golească portofelul. Alimentaţia, ieşirile cu prietenii la un film, un concert sau chiar cumpărăturile spontane se adună fără să ne dăm seama, iar la finalul lunii nu prea mai rămân bani. Am întrebat pe toate platformele sociale: „Pe ce ţi se duc banii după ce ai achitat chiria şi întreţinerea?”.
09:15
Bilanţul finanţărilor tech din Europa în 2025: creştere modestă de 9%, până la 58 mld. dolari. AI a atras cei mai mulţi bani, detronând fintech-ul # Ziarul Financiar
Investiţiile cu capital de risc (venture capital) în start-up-urile de tehnologie din Europa au înregistrat o creştere uşoară de aproximativ 9% anul trecut, atingând un total de 58 de miliarde de dolari, conform unei analize a datelor realizată de Crunchbase.
09:15
Jorge Araya, director regiunea SEE BAT: România este o ţară bogată în patrimoniu cultural, forţă de muncă calificată şi o poziţie strategică în Europa. În ultimii 25 de ani, BAT a generat peste 125 mld. euro în economia locală # Ziarul Financiar
British American Tobacco (BAT), companie prezentă în România de 28 de ani, a plătit în acest interval 30,5 miliarde euro impozite şi accize la bugetul de stat şi a generat peste 125 miliarde euro în economia locală, în ultimii 25 de ani, conform datelor furnizate de Jorge Araya, Director Regiunea SEE BAT.
08:45
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum vrea un grup de tineri studenţi să demonstreze că bursa nu „muşcă” şi că investiţiile pot începe cu 50 de lei. „Pune 50 de lei sau o sumă pe care îţi permiţi să o pierzi fără să te stresezi şi vezi ce se întâmplă” # Ziarul Financiar
Mulţi tineri din generaţia ta aud cuvântul „bursă” şi se gândesc automat la ceva complicat, riscant sau rezervat bogaţilor. Realitatea e însă mult mai simplă: bursa nu este un monstru, nu „muşcă”, iar investiţiile nu trebuie să înceapă cu mii de lei.
08:15
De la cosmetice la aparate auditive: Lavinia Ivas, care a condus timp de 13 ani businessul Douglas în România, preia funcţia de CEO al Clarfon # Ziarul Financiar
Lavinia Ivas, care a condus timp de 13 ani businessul local al retailerului de cosmetice şi parfumerie Douglas, preia funcţia de CEO al Clarfon, retailer de aparate auditive şi dispozitive medicale ORL. Executivul vine pentru a continua expansiunea companiei care în ultimii ani s-a extins atât direct, cât şi prin achiziţii.
08:15
Bursă. Astăzi începe plasamentul privat Graffiti Plus. Compania vizează listarea pe AeRO # Ziarul Financiar
Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing, deschide joi 22 ianuarie oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat prelistare adresată investitorilor de retail. Investiţia minimă este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele trei zile beneficiază de un discount special, potrivit unui comunicat de presă.
Acum 24 ore
01:00
00:15
00:15
Deşi BNR a ţinut rata-cheie la 6,5%, dobânzile scad pe piaţa interbancară, semn că există lichiditate. ROBOR la 3 luni continuă tendinţa de scădere şi se îndreaptă spre 5,9%. Indicele a coborât ieri la 5,91%, de la 5,97% anterior. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026 # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor, şi-a accelerat scăderea şi a ajuns ieri la 5,91%, de la 5,97% cu o zi înainte, arată datele publicate de BNR.
00:15
00:15
Din Venezuela şi până în Orientul Mijlociu şi Australia, America încearcă să-şi exporte revoluţia şistului la nivel global # Ziarul Financiar
Bryan Sheffield a făcut avere forând puţuri în cel mai mare câmp petrolier al Americii, ca şi tatăl său şi bunicul său însă odată cu încetinirea boomului şistului în bazinul Permian, executivul din sectorul petrolier conduce eforturile de exportare a revoluţiei americane a fracturării hidraulice peste graniţe, scrie Financial Times.
00:15
Afaceri de la Zero. De la covrigi la îngheţată artizanală premiată la nivel internaţional. Cum a reuşit o mică fabrică din Galaţi să producă îngheţata artizanală Krantz, prezentă astăzi în toate marile reţele de retail. Extinderea în afara graniţelor, următorul pas # Ziarul Financiar
Într-un laborator al Facultăţii de ştiinţa şi ingineria alimentară din Galaţi a fost creată reţeta de îngheţată artizanală cu gutui şi prune, care în 2018 a câştigat medalia de aur la Ecotrophelia, una dintre cele mai importante competiţii europene de gastronomie.
00:15
Bursă. Gigantul bancar german Deutsche Bank se delimitează de o analiză privind posibile vânzări de active americane, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA şi UE # Ziarul Financiar
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite Scott Bessent a declarat că directorul general al băncii germane Deutsche Bank Christian Sewing l-a contactat pentru a se distanţa de o analiză internă care sugera că investitorii europeni ar putea începe să vândă active americane, ca reacţie la ameninţările legate de relaţia comercială dintre SUA şi Uniunea Europeană.
00:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei Cioacă, fondator al Nohiq, companie de consultanţă în implementarea inteligenţei artificiale: Cu AI, o companie mică poate concura cu multinaţionalele. Proiectele care se livrau în şapte luni acum durează două-trei luni, iar costurile scad cu 40% # Ziarul Financiar
Nohiq, o firmă de consultanţă specializată în agenţi AI, a fost lansată în septembrie 2025 de Andrei Cioacă, un român cu 20 de ani de experienţă în consultanţă IT care a lucrat la IBM, Deloitte, Capgemini şi Cognizant. Stabilit la Londra din 2015, Cioacă a fost până anul trecut responsabil de vânzările pe Google Cloud în regiunea EMEA pentru Cognizant, iar acum vrea să aducă know-how-ul din Vest pe piaţa din România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.