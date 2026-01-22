Cancelarului german Friedrich Merz: Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă
Adevarul.ro, 22 ianuarie 2026 14:00
Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă, iar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este, în acest moment, cea mai brutală expresie a acestei rupturi.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
14:00
Nicu Ștefănuță îl critică aspru pe Simion, după tăierea tortului în forma Groenlandei: „Să-ți stea în gât. Gândește-te că poate era Dobrogea” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European (PE), Nicu Ștefănuță, l-a criticat aspru pe George Simion, după ce liderul AUR a fost filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american, la un eveniment care a avut loc în SUA, împreună cu câțiva congresmeni republicani.
14:00
Cancelarului german Friedrich Merz: Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă # Adevarul.ro
Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă, iar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este, în acest moment, cea mai brutală expresie a acestei rupturi.
14:00
Bogdan Ivan anunță ca a discutat cu Eric Trump la Davos: „Este cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a avut, o discuție într-un cadru restrâns cu Eric Trump, fiul președintelui american, la Forumul Economic Mondial de la Davos.
14:00
Analistul de politică externă Ștefan Popescu, la „Interviurile Adevărul: „Trump vrea să remodeleze Europa, iar România e pe nicăieri” # Adevarul.ro
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit la ”Interviurile Adevărul” despre situația din Groenlanda și opțiunile UE în fața președintelui SUA, Donald Trump.
14:00
Un nou lanț de drogherii se lansează în România. Grupul german a deschis joi primul magazin # Adevarul.ro
Un nou lanț de drogherii se extinde în România, grupul german Rewe susținând că România are condiții economice excelente și o infrastructură bună care creează condițiile ideale pentru investiții și poziționează țara ca o locație promițătoare pentru succes durabil.
Acum 30 minute
13:45
Alegeri tensionate în Ungaria. Fidesz recuperează teren, dar Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă amenințare din ultimii 15 ani # Adevarul.ro
Cu alegerile parlamentare programate pentru luna aprilie, scena politică din Ungaria intră într-o fază de tensiune rar întâlnită în era Viktor Orbán. Pentru prima dată din 2010, partidul aflat la guvernare, Fidesz, se vede confruntat cu riscul real al pierderii puterii.
13:45
Simion, acuzat de „trădare a intereselor naționale”. O petiție online cere investigarea liderului AUR, după evenimentul tăierii torutului în forma Groenlandei # Adevarul.ro
O petiție cere investigarea liderului AUR, George Simion, și a membrilor săi după gestul de tăiere a tortului în forma Groenlandei în SUA, considerat o încălcare a intereselor naționale.
Acum o oră
13:30
Lumea a intrat într-o „eră a falimentului global al apei”, cu efecte care nu mai pot fi inversate, avertizează un nou raport al Națiunilor Unite.
13:30
Datoria publică a României a crescut considerabil anul trecut, apropiindu-se de 59% din PIB în trimestrul 3 al anului trecut, cu 1,6% mai mult decât în trimestrul precedent.
13:30
„Nu este puțin lucru să distrugi mai mult de 80 de ani de alianțe”, acuză guvernatorul Californiei. Care este „marele talent” al lui Trump potrivit lui Gavin Newsom # Adevarul.ro
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, avertizează că administrația Trump a distrus „mai mult de 80 de ani de alianțe”, create la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
13:30
Eurodeputații au respins joi, 22 ianuarie, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea a fost depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”.
13:15
Cursurile pentru toate unitățile școlare din județul Giurgiu au fost suspendate pentru după-amiaza zilei de joi, 22 ianuarie, din cauza poleiului.
Acum 2 ore
13:00
O cunoscută companie de componente auto anunță concedieri colective. Peste 460 de angajaţi din Arad vor fi trimiși în șomaj # Adevarul.ro
Fabrica din Arad a unei cunoscute companii de componente auto a notificat AJOFM că, începând cu luna martie, va face concedieri masive.
12:45
Raportul GRECO arată că România este pe drumul cel bun în lupta anticorupție: a implementat opt din 13 recomandări cu privire la parlamentari # Adevarul.ro
România a implementat sau a tratat satisfăcător opt dintre cele 13 recomandări din Raportul de evaluare al Rundei a patra privind prevenirea corupției, arată GRECO într-un addendum la raport publicat joi. În același timp, două recomandări sunt aplicate parțial, iar trei nu au fost implementate.
12:30
Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi” # Adevarul.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, consideră neîntemeiate criticile formulate în documentarul realizat de Recorder, care susținea că instituția ar fi încetinit lupta împotriva marii corupții.
12:30
”Lumea se schimbă și România nu poate rămâne într-o zonă mioritică, uitându-se și vorbind cu luna și cu stelele în timp ce alte țări se organizează și se pregătesc!”Cum ar veni, să nu mai stea românașii la coada vacilor pe coclauri, ci să treacă oceanul cu banul, cum tare le cere președintele păcii
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, prezintă inițiativa „Consiliul Păcii” după ce unii lideri UE își exprimă îngrijorarea cu privire la invitația Rusiei .
12:15
Oficiali americani au încercat să facă lobby împotriva interzicerii candidaturii lui Marine Le Pen, acuză un judecător francez # Adevarul.ro
O magistrată franceză a declarat că doi emisari ai administrației Trump au abordat-o încercând să facă lobby împotriva interdicției de a candida la alegeri impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen.
12:15
Excepții la interzicerea cumulului pensiei cu salariul: cine sunt „specialii” din proiectul Guvernului. Se schimbă regulile pentru pensionari # Adevarul.ro
Guvernul discută joi, în primă lectură, un nou proiect de act normativ care prevede anumite reguli, dar și excepții pentru cumulul pensiei cu salariul, inclusiv pentru pensiile speciale.
12:15
Premierul Bolojan, discuții cu ambasadorul Germaniei și reprezentanții E. ON. S-au cerut măsuri pentru creșterea ritmului de plată către furnizorii de energie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, joi, cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, și cu reprezentanții companiei E.ON România SA despre măsurile luate pentru fluidizarea procedurilor de validare a cererilor de plată către furnizorii de energie.
Acum 4 ore
12:00
LIVETEXT Dinamo Zagreb - FCSB, joi, ora 22:00. Campioana României, cu spatele la zid în Liga Europa # Adevarul.ro
FCSB mai are de disputat două jocuri în grupa de Liga Europa, cu Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce Istanbul.
12:00
Miza acestei ierni nu este doar supraviețuirea Ucrainei, ci schimbarea raportului strategic de forțe în războiul cu Rusia. Dacă Kievul rezistă până la primăvară, avantajul nu va mai fi de partea Moscovei.
12:00
O țară criticată repetat de Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să creeze o armată comună. „Ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate” # Adevarul.ro
Spania, una dintre țările NATO criticate în mod repetat de președintele Donald Trump pentru procentul din PIB alocat cheltuielilor militare, îndeamnă Uniunea Europeană să facă pași către crearea unei armate comune a blocului comunitar.
12:00
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași # Adevarul.ro
În urmă cu cinci decenii începea construcția combinatului siderurgic din Călărași, un complex uriaș care avea să transforme o regiune agricolă într-una industrială. Planurile ambițioase și costurile uriașe ale combinatului nu au avut succesul sperat.
11:45
Bogdan Chirițoiu, ales în board-ul Agenției de Reglementare a Energiei la nivel european # Adevarul.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).
11:45
O femeie a murit după ce a fost atacată și mușcată de câine. A fost găsită fără suflare în curtea casei # Adevarul.ro
O femeie de 75 de ani, din localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, a fost găsită moartă în curtea sa, existând suspiciunea că ar fi fost mușcată de câinele său, iar asta i-a cauzat decesul.
11:45
Un fost funcționar al Ministerului de Externe, acuzat de DNA de un prejudiciu de 8 milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii DNA efectuează joi percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar de corupție.
11:30
Microcipuri americane și europene descoperite în cea mai nouă dronă rusească, asemănătoare unei rachete # Adevarul.ro
Autoritățile ucrainene afirmă că au identificat microcipuri fabricate de companii occidentale într-un nou tip de dronă rusească, doborâtă la începutul anului 2026.
11:30
În privinţa Groenlandei, Trump o dă cotită. Se face de râs, şi odată cu el întreaga Americă! # Adevarul.ro
După discursul său de la Davos, Trump a renunţat la ameninţările privind anexarea Groenlandei.
11:30
Acte de identitate românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de percheziții în Botoșani # Adevarul.ro
Procurorii și polițiștii de frontieră fac, joi, zeci de percheziții în Botoșani într-un dosar privind acte de identitate românești false pentru cetățeni din Moldova, Ucraina și Rusia, cu contracte de închiriere și certificate de cetățenie falsificate.
11:15
Zelenski se află în drum spre Davos pentru întâlnirea cu președintele SUA. Trimișii lui Trump se duc la Moscova să discute cu Putin # Adevarul.ro
În timp ce cei Zelenski și Trump se pregătesc să se întâlnească în Alpii elvețieni, susținătorii avertizează asupra unei „ambuscade diplomatice” în care Trump ar putea folosi ajutat pentru a forța capitularea Ucrainei.
11:15
Emisarul american Steve Witkoff susține că negocierile de pace privind Ucraina mai au „o singură problemă” # Adevarul.ro
Emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că negocierile privind încheierea Războiului din Ucraina au înregistrat progrese semnificative, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat.
11:00
SUA părăsește azi Organizația Mondială a Sănătății. Oficialii americani spun că au pierdut miliarde de dolari # Adevarul.ro
Statele Unite urmează să părăsească oficial Organizația Mondială a Sănătății joi, în ciuda avertismentelor că acest lucru va afecta atât sănătatea americană, cât și cea globală.
11:00
Noi sancțiuni drastice pentru firme: amenzi între 10.000 și 200.000 de lei pentru nereguli legislative # Adevarul.ro
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende.
11:00
Marcel Ciolacu îl acuză pe premier că minte românii. „Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost premier și fost lider al PSD, a lansat, joi, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor”.
10:45
Zelenski, contra cronometru la Davos. Întâlnirea cu Trump care poate deveni o capcană diplomatică # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski aleargă, din nou, împotriva timpului. După ce a lăsat să se înțeleagă că ar putea lipsi de la Davos, președintele ucrainean a decis, în cele din urmă, să urce în grabă spre Alpii elvețieni pentru o întâlnire cu miză uriașă și organizată pe repede-nainte cu Donald Trump.
10:45
Informații șocante despre cei trei minori care l-au ucis cu sânge rece pe colegul lor de 15 ani. Cum și-au planificat crima timp de o lună și cum au executat-o # Adevarul.ro
Noi informații şocante din anchetă arată că cei trei mionori care au l-au ucis pe adolescentul de 15 ani din Cenei au planificat crima cu sânge rece, timp de o lună, şi au așteptat momentul potrivit pentru a trece la fapte.
10:30
Nicușor Dan, tentat să refuze invitația lui Trump ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Șeful statului a precizat marți într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială, că a demarat „un aprofundat proces de analiză” privind „Consiliul Păcii”.
10:30
După săptămâni de tensiuni care au neliniștit capitalele europene și piețele financiare, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut miercuri un pas înapoi în disputa privind Groenlanda, anunțând că exclude folosirea forței militare și suspendă amenințările comerciale la adresa Europei.
10:30
Mulți lideri UE cred că SUA nu mai este aliatul Europei. „Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis” # Adevarul.ro
Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă în privința alianței cu Statele Unite, după ce discuțiile legate de Groenlanda și tarifele au dus la tensionarea relațiilor.
10:15
GRECO a publicat astăzi o nouă evaluare privind integritatea în justiția din România, concluzionând că țara noastră a implementat satisfăcător doar opt din cele 13 recomandări anticorupție. Deși s-au făcut progrese, trei recomandări esențiale rămân complet neaplicate.
10:15
LIVETEXT Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, în turul doi de la Australian Open. „Sori” vrea să prindă „meduza” în plasă # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea forțează astăzi accesul în turul 3 la Australian Open, unde se află deja Gabriela Ruse.
10:15
Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
Acum 6 ore
10:00
Dosarul rețelei de acte de identitate românești false se extinde. Încă 73 de percheziţii domiciliare în județul Botoșani # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră desfășoară joi dimineață 73 de percheziții în județul Botoșani, într-o operațiune de amploare ce vizează o rețea care furniza documente false.
09:45
Aurora boreală, așa cum puțini au văzut-o. Imagini surprinse de un pilot, din cabina avionului # Adevarul.ro
În noaptea de 18-19 ianuarie, aurora boreală a pictat cerul în culori vibrante, fenomenul fiind observat de oameni din întreaga lume. Unele dintre cele mai spectacoloase fotografii au fosr făcute deasupra norilor.
09:30
Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, aflată după gratii, depune mărturie în ancheta miliardarului. Ghislaine Maxwell cere imunitate # Adevarul.ro
Ghislaine Maxwell, aflată în detenție pentru rolul său în cazul lui Jeffrey Epstein, a acceptat să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei din Congres care investighează modul în care guvernul federal a gestionat dosarele Epstein.
09:30
Taylor Swift devine a doua cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame # Adevarul.ro
Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, va deveni a doua cea mai tânără compozitoare inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame, alăturându-se lui Stevie Wonder, care avea 33 de ani când a fost inclus în 1983, a anunțat organizația miercuri.
09:15
Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar # Adevarul.ro
Adevărul organizează pe 24 martie 2026, între orele 10:00 și 16:00, Healthcare Forum 2026 – „Adevărul despre Sănătatea României: Probleme, Realități, Soluții”. Evenimentul reunește specialiști importanți din industria de sănătate pentru a analiza principalele probleme ale sistemului medical românesc
09:15
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Groenlanda, subiectul summit-ului # Adevarul.ro
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei.
09:00
Interviu cu scriitoarea Simona Ferrante, Franța: „Diaspora completează literatura română și o face mai complexă, mai vie și mai deschisă către lume” # Adevarul.ro
Simona Ferrante este o scriitoare franceză de origine română, născută la Timișoara și formată intelectual în România, stabilită din 2002 în Franța, la Chambéry.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.