Tânăr din Dolj, reţinut după mai multe episoade de exhibiționism. Timp de două luni a supravegheat casele a trei femei

12:30

”Lumea se schimbă și România nu poate rămâne într-o zonă mioritică, uitându-se și vorbind cu luna și cu stelele în timp ce alte țări se organizează și se pregătesc!”Cum ar veni, să nu mai stea românașii la coada vacilor pe coclauri, ci să treacă oceanul cu banul, cum tare le cere președintele păcii