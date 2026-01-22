„Am fost obligat să mă dezbrac complet”. Lider AUR, „dușman al poporului ucrainean”
Cotidianul de Hunedoara, 22 ianuarie 2026 14:20
Liderul AUR a precizat că i s-a interzis intrarea în Ucraina. Acesta a mai adăugat că mergea în țara vecină la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți.
Acum 30 minute
14:20
Liderul AUR a precizat că i s-a interzis intrarea în Ucraina. Acesta a mai adăugat că mergea în țara vecină la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți.
Acum o oră
13:50
Un ofițer de poliție austriac este judecat pentru spionaj după ce ar fi vândut Rusiei informații sensibile despre Uniunea Europeană și sisteme de securitate.
13:50
Unul dintre minorii acuzați de crima din Timiș are doar 13 ani și este liber să meargă la ore. Părinții sunt îngroziți să-și mai trimită copiii la școală.
13:40
Pentru ca Ursula von der Leyen să pice, erau nevoie de minimum două treimi din voturile exprimate, dar nu mai puțin de 361, potrivit regulamentului european.
Acum 2 ore
13:30
Rapperul a fost condamnat în primă instanță la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, please!".
13:30
Vasile Todinca va fi prezent la festival în perioada 21-24 ianuarie 2026, pentru a prezenta filmul și pentru a dialoga cu publicul la finalul proiecției din 23 ianuarie.
13:30
VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată de la ultimul Australian Open al carierei. Meciul s-a încheiat cu un scandal la fileu # Cotidianul de Hunedoara
Ultimul meci al Soranei Cîrstea la Australian Open a fost unul disputat, atât pe teren cât și în afara lui. LA finalul meciului, românca a avut o ieșire nervoasă în momentul salutului de la fileu.
13:10
Pentru liberali, pare o regulă nescrisă că șeful de partid e ținut în brațe doar jumătate de an.
13:10
„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri de rang înalt pentru a stabili ce este necesar", a spus Rutte.
12:50
Într-un interviu difuzat pe Antena 3 CNN, Marius Voineag a spus că investigația Recorder „Justiție Capturată" ar fi fost gata de un an. Voineag dă de înțeles că ar fi fost ales momentul lansării astfel încât să se pună presiuni pe justiție, în contextul numirilor iminente din sistemul judiciar. Recorder neagă acuzația și explică calendarul realizării documentarului.
12:50
Academia Română infirmă că ar fi refuzat vreodată găzduirea patrimoniului lui Brâncuși la București # Cotidianul de Hunedoara
Academia Română infirmă că ar fi refuzat patrimoniul lui Constantin Brâncuși de la Paris și susține că nu a existat nicio ofertă oficială de donație către România.
12:40
Campioana României joacă un meci decisiv la Zagreb în acestă seară, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 și Primaplay.ro.
Acum 4 ore
12:20
România este codașă la depistarea dezinformării și a știrilor false, arată un studiu. Alături de ea, alte țări est-europene se bat pe ultimele poziții.
12:10
„Un cost cu adevărat „nesimțit", nu-i așa? O valorizare pe măsura importanței pe care fiecare justițiabil o acordă propriei lui cauze, cu siguranță", a scris pe Facebook Alin Ene.
12:00
Rata de înlocuire a rezervelor (care măsoară cât din gazul extras a fost pus la loc prin noi descoperiri) rămâne marea vulnerabilitate a sectorului.
12:00
Șoc la MAE: o contabilă, bănuită că ar fi virat milioane către iubit și fiu # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie 2012 - martie 2024 și o vizează pe o fostă contabilă în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe. În exercitarea atribuțiilor de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul MAE, aceasta ar fi dispus transferuri de sume foarte mari de bani.
11:40
„Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid și am susținut că producția suplimentară de energie poate suștine industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială", a transmis Bogdan Ivan.
11:40
Un nou prădător exotic, bibanul negru, a ajuns în Marea Neagră tocmai din Coreea. Specia s-a adaptat rapid lângă Constanța și a început să se înmulțească.
11:40
Corespondență. Frica de Trump i-a adus împreună. Nicușor Dan, la Summitul liderilor UE pe tema Groenlandei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlandei.
11:20
City decontează. Fanii care au făcut deplasarea la Bodo primesc banii înapoi # Cotidianul de Hunedoara
Gestul a fost apreciat de clubul oficial al suporterilor (OSC), întrucât au fost puţine solicitări din partea fanilor pentru rambursarea biletelor.
11:10
Șoșoacă sare la gâtul lui Simion: Figurant într-un spectacol de propagandă străină # Cotidianul de Hunedoara
„A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern", a transmis S.O.S România.
11:10
De ce ar tăia PSD capul celui care își sacrifică imaginea, își asumă să ia cele mai impopulare măsuri, în timp ce liderii social-democrați, deși aflați la guvernare, se pot juca liniștiți de-a opoziția. Bolojan e de fapt o găină cu ouă de aur pentru partidul de stânga. Face ce trebuie ca să regleze deficitul și finanțele țării, ca mai apoi să vină PSD pe cai mari în 2027 și să cheltuiască toată agoniseala.
10:50
Bologa a dat peste cap socotelile actualei conduceri DNA în ceea ce privește numărul dosarelor trimise în judecată. El susține că, sub conducerea lui Voineag, rezultatele au scăzut, acuzându-l de manipulare și minciună.
10:50
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate, relatează News.ro. Bove a suferit un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din Serie […]
10:50
VIDEO Acte românești false pentru ucraineni și moldoveni. Perchezițiile au loc în Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul ICCJ a făcut zeci de percheziții în Botoșani într-un dosar de acte de identitate românești false și domicilii fictive pentru cetățeni străini.
10:40
Ilie Bolojan amână angajarea răspunderii pentru reforma administrației publice # Cotidianul de Hunedoara
Inițial, termenul era 29 ianuarie.
Acum 6 ore
10:30
Rogobete îşi doreşte introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul spune că doar 35-40 la sută dintre absolvenţi intră în rezidenţiat, în timp ce restul, deşi au făcut şase ani de facultate, nu pot intra în sistem.
10:20
„Ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec", a spus fostul premier social-democrat despre înlocuitorul său.
10:10
Politica externă a României este prinsă între două erori - Iohannis a vândut tăcerea drept autoritate, Nicușor Dan vinde absența drept prudență. România nu mai are o idee clară despre sine în lume.
10:10
Plouă și vîjie cu păreri despre discursul lui Donald Trump în fața super-publicului politic și financiar de la Davos. Toată suflarea jurnalistică se exprimă și-și arată gîndirea româno-pro-europeană și se aruncă în luptă pe criterii morale și de corectitudine politică.
10:10
În România avem preţurile cam printre cele mai mici din Europa la majoritatea medicamentelor. Sunt foarte puţine excepţii unde avem preţuri puţin mai mari decât în alte ţări.
10:00
„Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu", a mai spus Ștefănuță.
10:00
Clasamentul Compare the Marke plasează România la loc de cinste în clasamentul „națiunilor de proprietari". Țara noastră se bate pe primele poziții cu Polonia și Coreea de Sud.
09:50
Vladimir Putin confirmă că a primit o invitație personală de la Donald Trump pentru a intra în noul „Consiliu pentru Pace". Taxa de un miliard de dolari? Putin are deja soluția – și nu din buzunarul Rusiei.
09:40
Oamenii lui Trump, presiuni asupra justiției franceze, pentru a o ajuta pe Le Pen # Cotidianul de Hunedoara
Marine Le Pen este una dintre fețele partidului de extremă dreapta din Franța Rassemblement national. Le Pen este acuzată de deturnare de fonduri europene, acuzație pentru care a fost condamnată în primă instanță la patru ani de închisoare.
09:00
Vizita lui Rodriguez ar fi prima de acest fel în ultimii 25 de ani.
08:50
Ceremonia de includere va avea loc pe 11 iunie la New York. Pentru a se califica, artiștii trebuie să aibă o carieră de minimum 20 de ani. Swift deține acum toate drepturile asupra primelor sale șase albume și a vândut milioane de copii din „The Tortured Poets Department".
Acum 8 ore
08:30
Șeful DNA acuză, fără nicio dovadă, că reportajul Recorder despre Justiție era gata de un an # Cotidianul de Hunedoara
CSM a sesizat Inspecția Judiciară după investigația Recorder. În paralel, sute de magistrați, inclusiv Laura Codruța Kovesi, au semnat o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au reclamat nereguli. Aceștia afirmă că sistemul se confruntă cu probleme structurale, nu cu incidente izolate.
08:10
INTERVIU Vlad Voiculescu dă vina pe Ciolacu și Rafila pentru eșecul spitalelor din PNRR – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Responsabilitatea trebuie să fie întotdeauna pusă la pachet cu puterea", spune Vlad Voiculescu, într-un interviu pentru Cotidianul, întrebat de eșecul României în absorbția fondurilor din PNRR pentru spitalele regionale.
08:10
Trump impune o taxă de un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent.
08:10
Executare silită ANAF. Poprire pe conturi – câți bani îți pot fi executați lunar # Cotidianul de Hunedoara
Poprirea pe conturi poate afecta veniturile debitorilor, dar există limite legale clare: o parte din salarii și pensii poate fi reținută, în funcție de tipul datoriei, iar anumite venituri sau ajutoare sunt protejate și nu pot fi urmărite, cu excepția cazurilor specifice prevăzute de lege.
07:40
Revolta „bugetarilor de lux”. Sute de angajați ANRE și ASF blochează în instanță reforma lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Aceștia reclamă încălcarea drepturilor salariale. Joi, judecătorii decid soarta posturilor din energie. Rezultatul va influența și dosarul ASF, programat pe data de 3 februarie.
Acum 12 ore
06:10
ANALIZĂ Cum s-a topit electoratul PSD și PNL în doar un an. Cine sunt baronii locali care au pierdut sute de mii de voturi # Cotidianul de Hunedoara
4,34 milioane de voturi a obținut Alianța PSD-PNL la europarlamentare. Aproape un an mai târziu, pe 4 mai, ultimul candidat susținut de PSD și PNL, la care se adăuga și UDMR, reușea să ia doar 1,89 de milioane de voturi.
06:10
INTERVIU Vlad Voiculescu le răspunde celor care spun că Nicușor Dan și-a luat un consilier penal la Cotroceni – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, spune că are o relație „excelentă" cu șeful statului.
Acum 24 ore
23:00
Legea Malpraxisului există în România de peste două decenii, fiind întrodusă în Legea nr. 95/2006. Ministrul Sănătății susține că are nevoie de o schimbare a aspectelor legislative care vizează culpa medicală.
22:50
Grindeanu despre aderarea României la Consiliul de Pace al lui Trump: Spui da, fără rezerve # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la "Consiliul pentru Pace„ pe care Donald Trump dorește să-l înființeze.
22:40
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron, subiect de glume pe internet # Cotidianul de Hunedoara
La Forumul Economic Mondial din Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron a apărut purtând o pereche de ochelari de soare.
22:00
Trump s-a răzgândit: Renunță la taxele pentru UE. Decizie și cu privire la Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Pe rețeaua socială Truth Social, Donald Trump a anunțat că va renunța la decizia privind taxele vamale impuse Uniunii Europene, începând cu 1 februarie 2026.
21:10
Pentru emulii lui din Europa de Vest, ultimele acțiuni ale lui Donald Trump au dus la distanțare
21:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat ideea potrivit căreia președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos.
