Spectacol dedicat Micii Uniri, la Brașov
BizBrasov.ro, 22 ianuarie 2026 15:20
Publicul este invitat să celebreze „Mica Unire” printr-o seară de muzică, dans și voie bună. Spectacolul „Prin cânt și joc cinstim Unirea” va avea loc în 25 ianuarie, începând cu ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Spectacol dedicat Micii Uniri, la Brașov „Spectacolul se bucură de prezența specială a Marianei Anghel, o artistă [...]
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
În fiecare zi de vineri și sâmbătă, iubitorii sporturilor de iarnă vor putea schia până la ora 20.00 în Poiana Brașov/ Se deschide integral pârtia Subteleferic # BizBrasov.ro
De mâine, 23 ianuarie, cei care vor să se bucure de o tură de schi după lăsarea întunericului o pot face, în fiecare zi de vineri și sâmbătă, pe pârtia Lupului inferior (pârtie pentru avansați) sau pe pârtia Bradul (pentru începători). În același timp, schiorii experimentați vor avea ocazia să încerce senzația competițiilor sportive pe [...]
Acum 2 ore
14:30
INSP: 20 de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal, raportate în săptămâna 12-18 ianuarie # BizBrasov.ro
INSP: 20 de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal, raportate în săptămâna 12-18 ianuarie. Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). [...]
14:30
Două persoane din Brașov „creatoare de conținut” pe videochat au omis să declare venituri de aproape 1,2 milioane de lei # BizBrasov.ro
În noiembrie anul trecut, ANAF anunța că la nivel național au fost descoperite 103 de persoane care au obținut venituri din realizarea de conținut video. E vorba de conturi de videochat. Analiza arăta că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităților fiscale. În urma evaluărilor de [...]
14:00
A fost cea mai friguroasăt lună ianuarie din ultimii 9 ani. Recordul absolut pentru luna ianuarie rămâne –38,5°C, în județul Brașov # BizBrasov.ro
Ianuarie 2026 se remarcă deja ca o lună de iarnă cu frig accentuat și ger, potrivit datelor publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a analizat istoricul temperaturilor din lunile ianuarie din ultimele decenii din România și le-a comparat cu valorile din acest an. Ultima lună ianuarie cu episoade de frig comparabile a [...]
14:00
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită în Nogent-sur-Marne, lângă Paris. Invitați de onoare sunt Junii Brașovului # BizBrasov.ro
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită în Nogent-sur-Marne, lângă Paris. Invitați de onoare sunt Junii Brașovului. Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, va fi sărbătorită și în Franța, lângă Paris. Este vorba de un eveniment organizat în orășelul Nogent-sur-Marne, cu care Brașovul urmează să se înfrățească foarte curând. Inițiativa înfrățirii celor două localități a venit de la [...]
Acum 4 ore
13:40
Mai multă inspirație IKEA! Planifică-ți gratuit mobila în noul Studio de Planificare și Comandă IKEA din Brașov! (P) # BizBrasov.ro
Începând cu 22 ianuarie, IKEA este mai aproape de locuitorii din Brașov. Cei care își doresc să își reamenajeze locuința, pot face o vizită la Studioul de Planificare și Comandă IKEA. Noul studio a fost conceput pentru a sprijini clienții pe parcursul întregului proces de amenajare a locuinței, oferind inspirație, consiliere din partea experților, informații [...]
13:30
Concurs de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859: Elevii din șapte școli și licee din Brașov vor fi premiați # BizBrasov.ro
Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov invită publicul vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 12.00, la festivitatea de decernare a premiilor „Concursului de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859” „Început încă din anul 2001, concursul pe teme istorice a fost unul care s-a desfășurat evaluându-se referatele istorice ale elevilor din școlile [...]
13:20
Sănătatea orală este esențială pentru calitatea vieții, iar pierderea unuia sau a mai multor dinți nu trebuie să fie un motiv de disconfort sau nesiguranță. În Brașov, pacienții au acces la soluții moderne și sigure de reabilitare dentară prin intermediul DENT ESTET, clinică recunoscută pentru expertiza sa în implantologie dentară și pentru abordarea multidisciplinară și [...]
13:10
Asistații social din Râșnov, scoși la spart gheața și curățat zăpada din centrul orașului stațiune # BizBrasov.ro
Primarul din Râșnov, Horia Motrescu, a decis să profite de vremea mai blândă din ultimele zile și a scos asistații social la muncă în folosul comunității. „Pentru siguranța tuturor cetățenilor, beneficiarii de venit minim de incluziune, alături de angajații Primăriei Orașului Râșnov din cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală, au intervenit pentru curățarea zăpezii și [...]
12:50
În 2025, au fost returnate peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de colectare a atins 83%, potrivit RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare. Peste 350 de milioane de ambalaje au fost colectate în luna decembrie, rata lunară de returnare fiind de aproximativ 72%. Pe parcursul anului 2025, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 387.000 [...]
12:30
EXCLUSIV Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Discuții ieri cu conducerea Wizz Air și Transavia, pentru destinații noi în Spania și Franța # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Discuții ieri cu conducerea Wizz Air și Transavia, pentru destinații noi în Spania și Franța. O delegație a companiei low cost Wizz Air – singura companie aeriană care efectueza zboruri la și de la Brașov la acest moment- a fost ieri la Brașov, pentru discuții despre deschiderea de noi rute spre [...]
12:10
Autoritățile au stabilit că nu a fost intoxicație cu monoxid de carbon la Făgăraș, iar deocamdată cauza este necunoscută: Femeia inconștientă de 39 de ani a murit # BizBrasov.ro
În această dimineață, pompierii brașoveni au fost anunțați despre o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș. În urma evaluării medicale și a măsurătorilor efectuate, s-a constatat că nu este vorba despre intoxicație cu monoxid de carbon. „Cauza evenimentului produs în imobil rămâne necunoscută la acest moment, iar situația este în [...]
12:00
Autoritățile pregătesc noi reguli și amenzi pentru dezvoltatorii imobiliari: Aceștia vor fi obligați să le ofere clienților o fișă de informare, înainte de semnarea contractului. Ce trebuie să conțină aceasta? # BizBrasov.ro
După ce au primit mai multe plângeri din partea consumatorilor, autoritățile pregătesc noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari. Aceștia vor trebui să ofere potențialilor cumpărători o fișă de informare care să cuprindă informații despre prize, faianță și alte finisaje, dar și despre cine a furnizat și produs materialele folosite la construcție și amenajare. Dezvoltatorii vor fi [...]
Acum 6 ore
11:20
Începand cu ianuarie 2026, plata burselor aferente studenților bursieri de la programele de licență și masterat se va face în mod retroactiv, asemanător salariilor angajaților și burselor doctorale, anunță Universitatea Transilvania din Brașov. „Modificarea administrativă a fost efectuată de Ministerul Educației și Cercetării fiind corelată cu modificările legislative referitoare la burse, respectiv acordarea acestora proporțional [...]
11:00
Investiție de aproape 15 miliarde de euro. România planifică prima rețea de trenuri de mare viteză care va traversa și Brașovul # BizBrasov.ro
România se pregătește pentru cel mai ambițios proiect feroviar lansat după 1989: realizarea unui coridor de tren de mare viteză de aproape 800 de kilometri, care va traversa inclusiv Brașovul și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 250 km/h. Informațiile apar într-un studiu de oportunitate finalizat la sfârșitul anului 2025 și analizat [...]
10:50
Cinci copii și un adult, intoxicați cu monoxid de carbon, la Făgăraș. La fața locului, a fost trimis elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
În această dimineață, pompierii brașoveni au fost anunțați despre o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din municipiul Făgăraș. „Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), în vederea acordării asistenței medicale și [...]
10:20
Inspectorii ANAF au efectuat cel puțin 15.000 de controale privind TVA anul trecut. 1,7 miliarde lei cerute suplimentar de la contribuabili din toată România # BizBrasov.ro
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, inspectorii ANAF au făcut peste 15.000 de controale fiscale privind taxa pe valoare adăugată (TVA), în urma cărora o serie întreagă de contribuabili s-au trezit că trebuie să plătească statului sume suplimentare de 1,75 miliarde lei în total, potrivit unei adrese transmise, miercuri, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, la solicitarea [...]
09:50
Primăria Braşov deblochează etapa cadastrală pentru închiderea rampei industriale din Triaj # BizBrasov.ro
Închiderea fostei rampe de deşeuri industriale nepericuloase din zona Triaj, aflată pe lista depozitelor neconforme ale Comisiei Europene, se află încă în faza pregătirii documentaţiilor cadastrale. Pentru a debloca această etapă, Primăria Braşov a atribuit direct un contract în valoare de 10.000 de lei plus TVA firmei Danina Star din Braşov, singura ofertantă la procedură, [...]
Acum 8 ore
09:40
O nouă scumpire a carburanților. Motorina a depășit 8 lei/litru în anumite benzinării din Brașov # BizBrasov.ro
Petrom a crescut prețurile în această dimineață, cu 4 bani pe litru, și la benzină și la motorină. Celelalte lanțuri de distribuție a carburanților afișează în general majorări de de preț similare, dacă nu identice. Este a șaptea modificare de preț a carburanților din această lună – au fost șase scumpiri și o ieftinire. Această [...]
09:30
Fosta conducere a societății de utilități publice din Râșnov, trimisă în judecată în urma unui audit financiar solicitat de primarul Horia Motrescu # BizBrasov.ro
Fosta conducere a societății de utilități publice din Râșnov, trimisă în judecată în urma unui audit financiar solicitat de primarul Horia Motrescu. Fosta societate de utilități publice din Râșnov, Goscom Cetatea Râșnov SA, societate cu capital majoritar de stat (64,74% deținut de orașul Râșnov) a intrat în insolvență în ianuarie 2025, în urma gestionării dezastruoase [...]
08:30
Profiturile industriei românești a produselor din carne au crescut de opt ori de când România a intrat în UE, în timp ce afacerile s-au triplat # BizBrasov.ro
Profiturile industriei românești a produselor din carne au crescut de opt ori de când România a intrat în UE, în timp ce afacerile s-au triplat. Industria produselor din carne din România și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la sub 9,3 miliarde de lei în 2008, cel mai slab an din [...]
Acum 12 ore
05:50
O contestație ține în loc demararea lucrărilor la varianta spre Sânpetru pe strada Narciselor # BizBrasov.ro
Proiectul amenajării unei noi rute care să lege Brașovul de Sânpetru, care s-a poticnit în fel de fel de etape birocratice și „regândiri” ale fostei administrații, este într-un nou impas. Contractul cu constructorul nu a putut fi semnat, după ce unul dintre ofertanți a contestat rezultatul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Deocamdată, nu a [...]
05:40
Lucrările de amenajare a Sălii Polivalente a Brașovului s-au scumpit. Compania Națională de Investiții, care gestionează proiectul, a semnat două acte adiționale la contractul cu constructorul, ce vizează majorarea prețului. Astfel, conform devizelor depuse de constructor, valoarea investiției a fost majorată cu un total de 17.648.637,5 lei fără TVA și ajunge la 297.673.844,42 lei fără [...]
05:40
14,8 milioane de lei, taxele încasate de Primăria Brașov în 2025 din parcările publice și de reședință # BizBrasov.ro
Taxele încasate de Primăria Brașov din activitatea de exploatare a parcărilor publice și de reședință a crescut în ultimul an, însă nu cu foarte mult. Acest lucru după ce s-au mai majorat față de anii trecuți veniturile încasate pentru locurile de reședință, în contextul în care au fost derulate noi licitații pentru închirierea acestora. Astfel, [...]
05:00
Schimbarea yalei într-o locuință închiriată nu este, în sine, un gest ilegal, dar nici un drept automat al chiriașului. Legea pune accent pe respectarea contractului și pe echilibrul dintre dreptul chiriașului la folosință liniștită și dreptul proprietarului asupra bunului său. Ce drepturi are chiriașul Din punct de vedere legal, închirierea unei locuințe este reglementată în [...]
05:00
România are o mulțime de cetăți fortificate medievale, iar datorită lor țara noastră este vizitată de turiști din toate colțurile lumii. Cu un farmec și o frumusețe aparte, acestea sunt construite în zone cu peisaje care îți taie răsuflarea, arhitectura și design-ul interior spun o poveste impresionantă, iar istoria locului este captivantă chiar și după [...]
04:50
Tot mai multe guverne intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare # BizBrasov.ro
Tot mai multe guverne intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în Australia a atras atenția la nivel mondial, iar guvernele din întreaga lume iau în considerare implementarea unei legi asemănătoare. Măsura australiană, care a intrat în vigoare pe 10 decembrie [...]
Acum 24 ore
18:00
Guvernul vrea să transforme amenda contravențională neplătită într-una penală. ONG: „Creează artificial noi infractori” # BizBrasov.ro
Neplata unei amenzi contravenționale timp de 12 luni va permite Instanței să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale, potrivit unui prevederi din „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților” pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării pe 13 ianuarie 2026. Într-un comunicat de presă emis miercuri, [...]
17:50
Care sunt furnizorii de servicii medicale din Brașov care mai au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Lista clinicilor unde brașovenii își pot face analize medicale și investigații radiologice # BizBrasov.ro
Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov anunță care sunt furnizorii de servicii medicale paraclinice, care mai au fonduri în contract cu CAS Brașov. CAS transmite că pentru a se asigura continuitate în acordarea asistenței medicale și pentru o bună informare specialiștii vin în întâmpinarea pacienților și le aduc la cunoștință faptul că, la [...]
17:40
Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi sau să închiriezi o locuință în Brașov la începutul lui 2026? # BizBrasov.ro
Prețurile continuă să crească pe piața imobiliară din Brașov. Unele zone ale orașului se bucură de un interes ridicat din partea cumpărătorilor și chiriașilor. Iată ce trebuie să știi, dacă vrei să te muți la începutul lui 2026. Proprietarii și dezvoltatorii din Brașov au majorat prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare cu 8% [...]
17:20
Infecțiile respiratorii, la Brașov: Numărul cazurilor a crescut cu aproape 900, față de săptămâna anterioară # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 12-18 ianuarie 2026, au fost raportate 2.575 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 1699 de cazuri. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, este vorba despre: -179 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 355 de cazuri în săptămâna de supraveghere 05.01.2026-11.01.2026; [...]
16:40
Banca Națională: Consolidarea fiscală dă rezultate. Ce se va întâmpla cu prețurile în acest an # BizBrasov.ro
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu. „Avem consultări dese cu membrii Guvernului, suntem într-o relaţie foarte strânsă, lucrăm împreună pe o serie întreagă de proiecte. Cu Ministerul [...]
16:30
Patru instituții de învățământ din Brașov – Colegiul Național „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Colegiul Național „Unirea” și Colegiul Național „Andrei Mureșanu” – alături de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov (prin Facultățile de Design de Produs și Mediu, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Matematică-Informatică) și companiile Miele Brașov și Siemens [...]
15:50
Platforma „E-bloc”, utilizată de majoritatea asociațiilor de proprietari, blocată de Banca Națională. Va trebui să obțină o autorizație ca instituție de plată # BizBrasov.ro
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturile la întreținere, după ce BNR a blocat platforma e-bloc. Aplicația putea fi descărcată din telefon și era utilizată frecvent pentru transferul unor sume mari de bani. Suspendarea a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și vizează strict componenta care permite proprietarilor să achite [...]
Ieri
15:20
Hidroelectrica anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor către abonați, după implementarea unui nou sistem informatic # BizBrasov.ro
Hidroelectrica anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor către abonați, după implementarea unui nou sistem informatic. În ultimele zile ale anului trecut, Hidroelectrica anunța că va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a [...]
14:50
Un retailer gigant din Asia, cu articole pentru casă, intră pe piața din România și pregătește deschiderea unui magazin și în zona centrală a țării # BizBrasov.ro
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, și care își pregătește intrarea în România, a lansat anunțuri de recrutare și în Sibiu, după cele din Capitală. Retailerul a lansat acum anunțuri de recrutare pentru un magazin în Sibiu, pentru [...]
14:40
Vacanța de schi din februarie va fi organizată diferit de la un județ la altul, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Conform datelor oficiale, trei județe au ales prima săptămână de vacanță, 22 de județe au optat pentru săptămâna din mijloc, iar restul județelor vor avea vacanța la finalul intervalului permis. Vacanța de [...]
14:00
261 de persoane şi-au găsit un loc de muncă la Brașov, în decembrie 2025. Cei mai „norocoși” au peste 45 de ani # BizBrasov.ro
În luna decembrie 2025, prin intermediul AJOFM Brașov, au fost încadrate în muncă 261 de persoane, dintre care 140 femei. Din total, 51 sunt tineri sub 25 de ani, 34 persoane între 25 și 30 de ani, 17 persoane cu varsta intre 30-35 de ani, 49 persoane cu vârsta între 35 – 45 de ani, [...]
14:00
150.000 de „votanți” cu vârsta peste 90 de ani sunt înscriși în Registrul Electoral din România. „Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă”, spune președintele Autorității Electorale Permenente # BizBrasov.ro
150.000 de „votanți” cu vârsta peste 90 de ani sunt înscriși în Registrul Electoral din România. „Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă”, spune președintele Autorității Electorale Permenente. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, afirmă că în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane între 90 – 99 [...]
13:30
Marți, între orele 11 și 15, perioada cea mai periculoasă pentru a circula pe DN1. Acțiune cu efective mărite ieri, pe drumul pe care anul trecut au murit 48 de oameni # BizBrasov.ro
Marți, între orele 11 și 15, perioada cea mai periculoasă pentru a circula pe DN1. Acțiune cu efective mărite ieri, pe drumul pe care anul trecut au murit 48 de oameni. Unul dintre cele mai intens circulate drumuri naționale din județul Brașov, dar și din țară, îl reprezintă DN1. Datele centralizate arată că, în cursul [...]
13:00
Un săcelean, „hoț” de meserie: Cum a reușit să fure mai multe produse dintr-un magazin de pe Calea București? # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 au fost sesizați, după ce un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, situat pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde, au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Săcele, iar în [...]
12:50
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul brașovean Claudiu Sandu: „Citesc îngrozit că 70% dintre români nu au încredere în justiție (…) Oamenii știu adevărul și ne urăsc. Nu îi pot condamna. Îi înțeleg”. # BizBrasov.ro
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul brașovean Claudiu Sandu: „Citesc îngrozit că 70% dintre români nu au încredere în justiție (…) Oamenii știu adevărul și ne urăsc. Nu îi pot condamna. Îi înțeleg”. Procurorul brașovean Claudiu Sandu, care la acest moment este vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, se declară îngrozit de faptul că foarte puțini [...]
12:40
O „menajeră” din Hoghiz a lăsat-o pe o localnică fără bijuterii în valoare de 15.000 de euro # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana bănuită în stare de reținere, după ce aceasta ar fi sustras bunuri dintr-o locuință aflată în comuna Hoghiz. Luni, polițiștii au fost sesizați de către o femeie de 59 de ani, proprietară a unui imobil din localitatea Hoghiz, [...]
12:00
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate # BizBrasov.ro
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate. Primăria orașului Râșnov a donat astăzi, sub formă de lemn de foc, bradul de Crăciun care a încântat locuitorii în perioada sărbătorilor de iarnă. „Bradul din centrul orașului, care a [...]
11:50
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, publicul este invitat la unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri tradiționale din zona Cincu: „Fuga Lolelor”, un eveniment care aduce pe străzile satului bucurie, zgomot ritualic și simboluri străvechi legate de prosperitate și purificare. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora 10.00, în fața Primăriei Cincu, unde va avea loc „Judecata [...]
11:40
Spitalul Județean Brașov derulează o cercetare administrativă, după ce un tânăr a murit, iar familia acuză că nu a fost tratat corespunzător. În paralel, Poliția derulează o anchetă penală # BizBrasov.ro
După ce un tânăr a murit în Spitalul Județean Brașov, iar familia a acuzat medicii că l-au tratat cu vitamine, algocalmin și o cremă, deși avea dureri puternice în piept, conducerea unității sanitare a venit cu o serie de explicații, deși inițial nu a dorit că comenteze situația. Astfel, reprezentanții spitalului au precizat că în [...]
11:00
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității # BizBrasov.ro
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității. Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât [...]
10:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ger, avertizare valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20.00-22 ianuarie, ora 10.00. Potrivit meteorologilor, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și [...]
10:30
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education. Universitățile românești și-au extins prezenta în cel mai nou clasament al universităților după domenii de studiu – Times Higher Education Rankings by Subject 2026, dat publicității miercuri. Dar ele continuă să aibă un impact modest la [...]
