Cinci copii și un adult, intoxicați cu monoxid de carbon, la Făgăraș. La fața locului, a fost trimis elicopterul SMURD
BizBrasov.ro, 22 ianuarie 2026 10:50
În această dimineață, pompierii brașoveni au fost anunțați despre o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din municipiul Făgăraș. „Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), în vederea acordării asistenței medicale și [...]
Investiție de aproape 15 miliarde de euro. România planifică prima rețea de trenuri de mare viteză care va traversa și Brașovul # BizBrasov.ro
România se pregătește pentru cel mai ambițios proiect feroviar lansat după 1989: realizarea unui coridor de tren de mare viteză de aproape 800 de kilometri, care va traversa inclusiv Brașovul și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 250 km/h. Informațiile apar într-un studiu de oportunitate finalizat la sfârșitul anului 2025 și analizat [...]
Inspectorii ANAF au efectuat cel puțin 15.000 de controale privind TVA anul trecut. 1,7 miliarde lei cerute suplimentar de la contribuabili din toată România # BizBrasov.ro
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, inspectorii ANAF au făcut peste 15.000 de controale fiscale privind taxa pe valoare adăugată (TVA), în urma cărora o serie întreagă de contribuabili s-au trezit că trebuie să plătească statului sume suplimentare de 1,75 miliarde lei în total, potrivit unei adrese transmise, miercuri, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, la solicitarea [...]
Primăria Braşov deblochează etapa cadastrală pentru închiderea rampei industriale din Triaj # BizBrasov.ro
Închiderea fostei rampe de deşeuri industriale nepericuloase din zona Triaj, aflată pe lista depozitelor neconforme ale Comisiei Europene, se află încă în faza pregătirii documentaţiilor cadastrale. Pentru a debloca această etapă, Primăria Braşov a atribuit direct un contract în valoare de 10.000 de lei plus TVA firmei Danina Star din Braşov, singura ofertantă la procedură, [...]
O nouă scumpire a carburanților. Motorina a depășit 8 lei/litru în anumite benzinării din Brașov # BizBrasov.ro
Petrom a crescut prețurile în această dimineață, cu 4 bani pe litru, și la benzină și la motorină. Celelalte lanțuri de distribuție a carburanților afișează în general majorări de de preț similare, dacă nu identice. Este a șaptea modificare de preț a carburanților din această lună – au fost șase scumpiri și o ieftinire. Această [...]
Fosta conducere a societății de utilități publice din Râșnov, trimisă în judecată în urma unui audit financiar solicitat de primarul Horia Motrescu # BizBrasov.ro
Fosta conducere a societății de utilități publice din Râșnov, trimisă în judecată în urma unui audit financiar solicitat de primarul Horia Motrescu. Fosta societate de utilități publice din Râșnov, Goscom Cetatea Râșnov SA, societate cu capital majoritar de stat (64,74% deținut de orașul Râșnov) a intrat în insolvență în ianuarie 2025, în urma gestionării dezastruoase [...]
Profiturile industriei românești a produselor din carne au crescut de opt ori de când România a intrat în UE, în timp ce afacerile s-au triplat # BizBrasov.ro
Profiturile industriei românești a produselor din carne au crescut de opt ori de când România a intrat în UE, în timp ce afacerile s-au triplat. Industria produselor din carne din România și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la sub 9,3 miliarde de lei în 2008, cel mai slab an din [...]
O contestație ține în loc demararea lucrărilor la varianta spre Sânpetru pe strada Narciselor # BizBrasov.ro
Proiectul amenajării unei noi rute care să lege Brașovul de Sânpetru, care s-a poticnit în fel de fel de etape birocratice și „regândiri” ale fostei administrații, este într-un nou impas. Contractul cu constructorul nu a putut fi semnat, după ce unul dintre ofertanți a contestat rezultatul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Deocamdată, nu a [...]
Lucrările de amenajare a Sălii Polivalente a Brașovului s-au scumpit. Compania Națională de Investiții, care gestionează proiectul, a semnat două acte adiționale la contractul cu constructorul, ce vizează majorarea prețului. Astfel, conform devizelor depuse de constructor, valoarea investiției a fost majorată cu un total de 17.648.637,5 lei fără TVA și ajunge la 297.673.844,42 lei fără [...]
14,8 milioane de lei, taxele încasate de Primăria Brașov în 2025 din parcările publice și de reședință # BizBrasov.ro
Taxele încasate de Primăria Brașov din activitatea de exploatare a parcărilor publice și de reședință a crescut în ultimul an, însă nu cu foarte mult. Acest lucru după ce s-au mai majorat față de anii trecuți veniturile încasate pentru locurile de reședință, în contextul în care au fost derulate noi licitații pentru închirierea acestora. Astfel, [...]
Schimbarea yalei într-o locuință închiriată nu este, în sine, un gest ilegal, dar nici un drept automat al chiriașului. Legea pune accent pe respectarea contractului și pe echilibrul dintre dreptul chiriașului la folosință liniștită și dreptul proprietarului asupra bunului său. Ce drepturi are chiriașul Din punct de vedere legal, închirierea unei locuințe este reglementată în [...]
România are o mulțime de cetăți fortificate medievale, iar datorită lor țara noastră este vizitată de turiști din toate colțurile lumii. Cu un farmec și o frumusețe aparte, acestea sunt construite în zone cu peisaje care îți taie răsuflarea, arhitectura și design-ul interior spun o poveste impresionantă, iar istoria locului este captivantă chiar și după [...]
Tot mai multe guverne intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare # BizBrasov.ro
Tot mai multe guverne intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în Australia a atras atenția la nivel mondial, iar guvernele din întreaga lume iau în considerare implementarea unei legi asemănătoare. Măsura australiană, care a intrat în vigoare pe 10 decembrie [...]
Guvernul vrea să transforme amenda contravențională neplătită într-una penală. ONG: „Creează artificial noi infractori” # BizBrasov.ro
Neplata unei amenzi contravenționale timp de 12 luni va permite Instanței să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale, potrivit unui prevederi din „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților” pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării pe 13 ianuarie 2026. Într-un comunicat de presă emis miercuri, [...]
Care sunt furnizorii de servicii medicale din Brașov care mai au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Lista clinicilor unde brașovenii își pot face analize medicale și investigații radiologice # BizBrasov.ro
Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov anunță care sunt furnizorii de servicii medicale paraclinice, care mai au fonduri în contract cu CAS Brașov. CAS transmite că pentru a se asigura continuitate în acordarea asistenței medicale și pentru o bună informare specialiștii vin în întâmpinarea pacienților și le aduc la cunoștință faptul că, la [...]
Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi sau să închiriezi o locuință în Brașov la începutul lui 2026? # BizBrasov.ro
Prețurile continuă să crească pe piața imobiliară din Brașov. Unele zone ale orașului se bucură de un interes ridicat din partea cumpărătorilor și chiriașilor. Iată ce trebuie să știi, dacă vrei să te muți la începutul lui 2026. Proprietarii și dezvoltatorii din Brașov au majorat prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare cu 8% [...]
Infecțiile respiratorii, la Brașov: Numărul cazurilor a crescut cu aproape 900, față de săptămâna anterioară # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 12-18 ianuarie 2026, au fost raportate 2.575 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 1699 de cazuri. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, este vorba despre: -179 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 355 de cazuri în săptămâna de supraveghere 05.01.2026-11.01.2026; [...]
Banca Națională: Consolidarea fiscală dă rezultate. Ce se va întâmpla cu prețurile în acest an # BizBrasov.ro
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu. „Avem consultări dese cu membrii Guvernului, suntem într-o relaţie foarte strânsă, lucrăm împreună pe o serie întreagă de proiecte. Cu Ministerul [...]
Patru instituții de învățământ din Brașov – Colegiul Național „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Colegiul Național „Unirea” și Colegiul Național „Andrei Mureșanu” – alături de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov (prin Facultățile de Design de Produs și Mediu, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Matematică-Informatică) și companiile Miele Brașov și Siemens [...]
Platforma „E-bloc”, utilizată de majoritatea asociațiilor de proprietari, blocată de Banca Națională. Va trebui să obțină o autorizație ca instituție de plată # BizBrasov.ro
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturile la întreținere, după ce BNR a blocat platforma e-bloc. Aplicația putea fi descărcată din telefon și era utilizată frecvent pentru transferul unor sume mari de bani. Suspendarea a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și vizează strict componenta care permite proprietarilor să achite [...]
Hidroelectrica anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor către abonați, după implementarea unui nou sistem informatic # BizBrasov.ro
Hidroelectrica anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor către abonați, după implementarea unui nou sistem informatic. În ultimele zile ale anului trecut, Hidroelectrica anunța că va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a [...]
Un retailer gigant din Asia, cu articole pentru casă, intră pe piața din România și pregătește deschiderea unui magazin și în zona centrală a țării # BizBrasov.ro
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, și care își pregătește intrarea în România, a lansat anunțuri de recrutare și în Sibiu, după cele din Capitală. Retailerul a lansat acum anunțuri de recrutare pentru un magazin în Sibiu, pentru [...]
Vacanța de schi din februarie va fi organizată diferit de la un județ la altul, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Conform datelor oficiale, trei județe au ales prima săptămână de vacanță, 22 de județe au optat pentru săptămâna din mijloc, iar restul județelor vor avea vacanța la finalul intervalului permis. Vacanța de [...]
261 de persoane şi-au găsit un loc de muncă la Brașov, în decembrie 2025. Cei mai „norocoși” au peste 45 de ani # BizBrasov.ro
În luna decembrie 2025, prin intermediul AJOFM Brașov, au fost încadrate în muncă 261 de persoane, dintre care 140 femei. Din total, 51 sunt tineri sub 25 de ani, 34 persoane între 25 și 30 de ani, 17 persoane cu varsta intre 30-35 de ani, 49 persoane cu vârsta între 35 – 45 de ani, [...]
150.000 de „votanți” cu vârsta peste 90 de ani sunt înscriși în Registrul Electoral din România. „Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă”, spune președintele Autorității Electorale Permenente # BizBrasov.ro
150.000 de „votanți” cu vârsta peste 90 de ani sunt înscriși în Registrul Electoral din România. „Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă”, spune președintele Autorității Electorale Permenente. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, afirmă că în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane între 90 – 99 [...]
Marți, între orele 11 și 15, perioada cea mai periculoasă pentru a circula pe DN1. Acțiune cu efective mărite ieri, pe drumul pe care anul trecut au murit 48 de oameni # BizBrasov.ro
Marți, între orele 11 și 15, perioada cea mai periculoasă pentru a circula pe DN1. Acțiune cu efective mărite ieri, pe drumul pe care anul trecut au murit 48 de oameni. Unul dintre cele mai intens circulate drumuri naționale din județul Brașov, dar și din țară, îl reprezintă DN1. Datele centralizate arată că, în cursul [...]
Un săcelean, „hoț” de meserie: Cum a reușit să fure mai multe produse dintr-un magazin de pe Calea București? # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 au fost sesizați, după ce un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, situat pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde, au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Săcele, iar în [...]
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul brașovean Claudiu Sandu: „Citesc îngrozit că 70% dintre români nu au încredere în justiție (…) Oamenii știu adevărul și ne urăsc. Nu îi pot condamna. Îi înțeleg”. # BizBrasov.ro
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul brașovean Claudiu Sandu: „Citesc îngrozit că 70% dintre români nu au încredere în justiție (…) Oamenii știu adevărul și ne urăsc. Nu îi pot condamna. Îi înțeleg”. Procurorul brașovean Claudiu Sandu, care la acest moment este vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, se declară îngrozit de faptul că foarte puțini [...]
O „menajeră” din Hoghiz a lăsat-o pe o localnică fără bijuterii în valoare de 15.000 de euro # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana bănuită în stare de reținere, după ce aceasta ar fi sustras bunuri dintr-o locuință aflată în comuna Hoghiz. Luni, polițiștii au fost sesizați de către o femeie de 59 de ani, proprietară a unui imobil din localitatea Hoghiz, [...]
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate # BizBrasov.ro
Bradul de Crăciun care a fost ampasat în decembrie în centrul orașului Râșnov s-a transformat în lemn de foc pentru o familie nevoiașă din localitate. Primăria orașului Râșnov a donat astăzi, sub formă de lemn de foc, bradul de Crăciun care a încântat locuitorii în perioada sărbătorilor de iarnă. „Bradul din centrul orașului, care a [...]
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, publicul este invitat la unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri tradiționale din zona Cincu: „Fuga Lolelor”, un eveniment care aduce pe străzile satului bucurie, zgomot ritualic și simboluri străvechi legate de prosperitate și purificare. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora 10.00, în fața Primăriei Cincu, unde va avea loc „Judecata [...]
Spitalul Județean Brașov derulează o cercetare administrativă, după ce un tânăr a murit, iar familia acuză că nu a fost tratat corespunzător. În paralel, Poliția derulează o anchetă penală # BizBrasov.ro
După ce un tânăr a murit în Spitalul Județean Brașov, iar familia a acuzat medicii că l-au tratat cu vitamine, algocalmin și o cremă, deși avea dureri puternice în piept, conducerea unității sanitare a venit cu o serie de explicații, deși inițial nu a dorit că comenteze situația. Astfel, reprezentanții spitalului au precizat că în [...]
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității # BizBrasov.ro
Anul acesta, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii, avertizează patronatele din industria ospitalității. Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât [...]
Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ger, avertizare valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20.00-22 ianuarie, ora 10.00. Potrivit meteorologilor, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și [...]
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov este între primele 600 universități din lume în domeniul Științele Fizicii, în rankingul Times Higher Education. Universitățile românești și-au extins prezenta în cel mai nou clasament al universităților după domenii de studiu – Times Higher Education Rankings by Subject 2026, dat publicității miercuri. Dar ele continuă să aibă un impact modest la [...]
Cum a reușit ADI ISO Mediu să reducă tarifele de sortare a deșeurilor în Brașov, după ce licitația inițială a fost blocată de contestații # BizBrasov.ro
În cursul anului 2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov (ADI ISO Mediu) a inițiat o procedură de achiziție publică prin licitație deschisă pentru delegarea, la nivel județean, a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile – hârtie, carton, metal, plastic și sticlă – colectate din deșeurile municipale. Contractul viza atât operarea stațiilor de [...]
Tânăr mort în spital la Brașov. Familia acuză medicii că l-au tratat cu vitamine, algocalmin și o cremă, deși avea dureri puternice în piept # BizBrasov.ro
Anchetă după moartea unui tânăr de 35 de ani, consultat de două ori de medici şi trimis acasă cu vitamine şi o cremă antiiinflamatoare. S-a întâmplat la Spitalul Județean din Braşov acolo unde bărbatul a ajuns cu dureri mari în piept. Familia îi acuză pe doctori că l-au tratat superficial, iar la câteva zile tânărul [...]
Brașoveanul care trăiește în Minnesota anti-Trump: „Suntem șocați. Visul american pare acum mai departe ca oricând” # BizBrasov.ro
Brașoveanul Romell Mircea Roman a ajuns în SUA prin loteria vizelor. A devenit din 2012 cetățean american. Este inginer automatist. A început așa: Pe 7 ianuarie, în Minneapolis, statul Minnesota, un agent federal ICE (Serviciul american pentru imigrație) a omorât-o pe Renee Good, mamă și cetățean american în vârstă de de 37 de ani. Ea [...]
Locuitorii din Sfântu Gheorghe sunt chemați la un referendum prin care să se stabilească nivelul taxelor locale. Primarul Antal Árpád: „Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum” # BizBrasov.ro
Locuitorii din Sfântu Gheorghe sunt chemați la un referendum prin care să se stabilească nivelul taxelor locale. Primarul Antal Árpád : „Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum”. Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe data de 1 martie pentru a stabili direcția politicii fiscale a orașului, în cadrul unui referendum [...]
Dublarea la patru benzi a drumului de la intrarea în comuna Sânpetru dinspre Brașov a intrat în etapa obținerii avizelor pentru lucrări # BizBrasov.ro
Încă din 2024, Primăria Sânpetru a inițiat un proiect de extindere la 4 benzi a segmentului din Drumul Județean 103 dintre pasajul peste centură și Calea Hărmanului. Anul trecut, pentru realizarea investiției, drumul a fost cedat din administrarea judetului în cea a comunei Sânpetru și a fost declasificat de la drum județean la comunal. Acum, [...]
Ștrandul de la Victoria a revenit în patrimoniul orașului la finalul anului trecut, după ce Primăria l-a cumpărat cu 400.000 de euro, fără TVA, după un proces lung cu trei runde în care prețul de pornire a fost de 843.000 de euro. Acum, edilii, au demarat partea de proiectare pentru modernizarea acestei infrastructuri de agrement, care [...]
RATBV și-a asigurat administratorii: greșelile nepenale, acoperite printr-o poliță specială în valoare de 25.000 de euro # BizBrasov.ro
Membrii Consiliului de Administrație al RATBV beneficiază de o asigurare de răspundere profesională, menită să acopere eventualele prejudicii produse în exercitarea mandatului. Pentru încheierea acestei polițe, operatorul local de transport public a organizat o licitație, valoarea estimată a contractului pe un an fiind de 36.000 de euro. În urma procedurii de achiziție, contractul a fost [...]
Statutul de străin de succesiune prin neacceptare este una dintre cele mai puțin înțelese, dar cu cele mai serioase consecințe în situația dezbaterii unei moștenirii. Codul civil sancționează lipsa de reacție a moștenitorului și tratează neacceptarea ca pe o renunțare tacită la moștenire. Când devii străin de succesiune Din punct de vedere juridic, succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului [...]
Greșeala făcută la ciclurile de încărcare care îți strică bateria telefonului. Ce să faci ca să o protejezi # BizBrasov.ro
Greșeala făcută la ciclurile de încărcare care îți strică bateria telefonului. Ce să faci ca să o protejezi. Încărcarea telefonului peste noapte a devenit un reflex: pui cablul în priză, te culci și dimineața ai 100%. Doar că, pe termen lung, acest obicei poate grăbi uzura bateriei, mai ales dacă telefonul stă mult timp la [...]
Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute. Sandero este cel mai vândut model în Europa, în 2025 # BizBrasov.ro
Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute. Sandero este cel mai vândut model în Europa, în 2025. Constructorul român Dacia a vândut 697.408 vehicule în 2025, reprezentând o creștere de 3,1% față de 2024. Brandul a depășit acum pragul simbolic de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004. Potrivit raportului oficial [...]
Factorii estetici care scad valoarea de revânzare a mașinii. Cum poți proteja autoturismul cu o rutină corectă de îngrijire? # BizBrasov.ro
Aspectul mașinii influențează direct puterea de negociere la o eventuală revânzare. Un cumpărător va folosi întotdeauna zgârieturile fine, tapițeria pătată sau bordul prăfuit ca argumente pentru a scădea prețul, chiar dacă motorul funcționează impecabil. Menținerea aspectului „de nou” nu necesită neapărat costuri ridicate, ci mai degrabă o rutină corectă de îngrijire și evitarea greșelilor comune [...]
Unde aleg românii să meargă la munte, pe pârtii: Cei mai mulți s-au săturat de Poiana Brașov și Predeal # BizBrasov.ro
În 2026, costurile medii pentru cazare în principalele stațiuni montane au crescut moderat comparativ cu sezonul din 2024, arată datele agenției de turism Travelminit. În Poiana Brașov, prețul mediu pe noapte este de 164 de euro, cu 11% mai mult decât cei 148 de euro din 2024. Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei, precum [...]
Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice pe DN 1, până la finalul lui ianuarie. Convoaiele vor transporta grinzi necesare construcției Autostrăzii Sibiu-Făgăraș # BizBrasov.ro
În perioada 20-31 ianuarie 2026, pe DN1, în județul Sibiu, se vor desfășura 24 de transporturi agabaritice, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Convoaiele vor transporta grinzi necesare construcției Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, ceea ce poate genera restricții temporare de trafic pe traseele vizate. „Transporturile vor urma ruta Cristian – DN1 – DN7H – [...]
Lanțul american Chili’s, lider pe piața internațională de casual dining, se pregătește să intre pe piața din România. Prima unitate va fi deschisă în curând, în incinta Mall Băneasa, potrivit informațiilor din mediul de business, obținute de G4Food. Fondat în 1975, în Dallas, Texas, Chili’s a devenit în ultimele decenii unul dintre cele mai cunoscute branduri [...]
Grindeanu: „Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Putem să ieşim din guvernare şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?” # BizBrasov.ro
Grindeanu: „Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Putem să ieşim din guvernare şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?” Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi – bronzat frumos după un concediu prelungit în America de Sud – că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate [...]
