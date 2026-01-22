Cinci copii și un adult, intoxicați cu monoxid de carbon, la Făgăraș. La fața locului, a fost trimis elicopterul SMURD

09:30

Anchetă după moartea unui tânăr de 35 de ani, consultat de două ori de medici şi trimis acasă cu vitamine şi o cremă antiiinflamatoare. S-a întâmplat la Spitalul Județean din Braşov acolo unde bărbatul a ajuns cu dureri mari în piept. Familia îi acuză pe doctori că l-au tratat superficial, iar la câteva zile tânărul [...]